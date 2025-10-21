Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, Martedi 21 Ottobre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, Martedi 21 Ottobre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, Martedi 21 Ottobre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

martedì, 21 ottobre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Il sesso degli angeli, commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Un sacerdote fiorentino scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera, dando il via a una serie di situazioni paradossali e irresistibilmente ironiche che mescolano morale, fede e tentazione. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 arriva Povere creature!, il film di Yorgos Lanthimos premiato con 4 Oscar®, in cui Emma Stone interpreta Bella, una donna riportata in vita dallo scienziato Godwin Baxter. La sua sete di conoscenza e libertà la porta in un viaggio di scoperta e ribellione attraverso i continenti, in un racconto visionario e provocatorio sul potere dell'identità. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) debutta Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, prequel animato diretto da Kenji Kamiyama. Ambientato due secoli prima della trilogia di Tolkien, racconta le gesta eroiche del re di Rohan Helm Mandimartello, che difende il suo popolo in una battaglia destinata a diventare leggenda, dando origine al celebre Fosso di Helm.

Su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21:00, Pan - Viaggio sull'isola che non c'è di Joe Wright reinterpreta il mito di Peter Pan in chiave spettacolare. Tra pirati, fate e guerrieri, un giovane orfano scopre il proprio destino di eroe in un'avventura visivamente straordinaria, con Hugh Jackman nel ruolo del carismatico Barbanera. Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) torna la tensione di Soldado, diretto da Stefano Sollima con Benicio Del Toro e Josh Brolin. Il film segue la nuova fase della guerra al narcotraffico tra Messico e Stati Uniti, dove le regole sono sparite e la linea tra giustizia e vendetta è ormai indistinguibile. Su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21:00, 88 minuti porta in scena un Al Pacino sotto pressione in un thriller psicologico firmato Jon Avnet: un professore di criminologia riceve una chiamata anonima che lo avverte di avere meno di un'ora e mezza di vita, dando inizio a una frenetica corsa contro il tempo.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307), l'intramontabile Vacanze romane conquista ancora con il suo fascino. Audrey Hepburn e Gregory Peck vivono una storia d'amore tra le strade di Roma, dove una principessa in fuga e un giornalista americano si incontrano per caso in un sogno di libertà e dolce malinconia, premiato con 3 Oscar e 1 Golden Globe. Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00, A mano disarmata vede Claudia Gerini nei panni della giornalista Federica Angeli, che affronta la criminalità organizzata di Ostia pagando sulla propria pelle il prezzo del coraggio e della verità, in un biopic teso e ispirato a fatti reali. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309), C'era una volta il crimine di Massimiliano Bruno riporta sullo schermo la banda di Giallini, Tognazzi, Morelli e Leo in una nuova avventura nel 1943, tra viaggi nel tempo, piani assurdi e l'obiettivo di rubare la Gioconda ai francesi con il consueto umorismo brillante.

Nei canali +24, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 torna Flight Risk: Trappola ad alta quota con Mark Wahlberg, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21:15 va in onda Unbroken di Angelina Jolie, storia vera di coraggio e sopravvivenza nel cuore del Pacifico.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Il sesso degli angeli
Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Un sacerdote di Firenze scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Povere creature! 
Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone in questo film premiato con 4 Oscar®. Lo scienziato Godwin Baxter ridà vita a una donna morta, creando Bella, una giovane donna desiderosa di imparare che sfida le convenzioni in un’avventura attraverso i continenti.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim
L’epico prequel animato diretto da Kenji Kamiyama riporta in vita la Terra di Mezzo. Due secoli prima della saga, il re di Rohan Helm Mandimartello combatte per difendere il suo popolo e dà origine al leggendario Fosso di Helm
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Pan - Viaggio sull'isola che non c'è
Joe Wright rilancia il mito di Peter Pan in un'avventura fantastica con Hugh Jackman. Catapultato in un mondo abitato da guerrieri, pirati e fate, un dodicenne orfano diventa un eroe.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Soldado
Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di "Sicario". Ingaggiato dall'FBI, un uomo misterioso intensifica la guerra al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

88 minuti
Al Pacino e Alicia Witt in un thriller mozzafiato diretto da Jon Avnet. Una misteriosa telefonata costringe uno psichiatra forense a una disperata corsa contro il tempo.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Vacanze romane
3 Oscar e 1 Golden Globe all'intramontabile classico con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Un principessa in visita a Roma fugge dai rigidi cerimoniali e conosce un reporter americano
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

A mano disarmata
Claudia Gerini nel biopic sulla giornalista Federica Angeli. La cronista de 'La Repubblica' indaga sulla criminalità organizzata di Ostia. Le ritorsioni non tarderanno ad arrivare.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

C'era una volta il crimine
Terzo capitolo della saga di Massimiliano Bruno, con Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli ed Edoardo Leo. La banda viaggia fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Flight Risk: Trappola ad alta quota
Mel Gibson dirige Mark Wahlberg e Michelle Dockery in un thriller ad alta tensione. Una U.S. Marshal deve scortare un informatore, ma il pilota del volo si rivela un sicario incaricato di eliminarlo.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Unbroken
Sceneggiato dai fratelli Coen, war movie biografico di Angelina Jolie. Seconda guerra mondiale: reclutato in aviazione, l'atleta Louis Zamperini finisce in mano ai giapponesi nel Pacifico.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Warner Bros. Discovery valuta cessione totale o parziale: revisione strategica e offerte di mercato

    Warner Bros. Discovery (WBD) ha formalmente aperto la porta a una cessione parziale o totale, avviando una revisione strategica complessiva intesa a massimizzare il valore per gli azionisti. Questa mossa, comunicata ufficialmente il 21 ottobre 2025, arriva in risposta a un "interesse non sollecitato" giunto da molteplici soggetti del mercato, interessati sia all'acquisizione dell'intera società sia specificamente al blocco di Warner Bros. La notizia, pur...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 21 ottobre 2025

  • UEFA entra in ACE: stop alla pirateria sportiva e tutela dei tifosi in tutto il mondo

    L'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) ha ufficialmente aderito all'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale impegnata nella lotta contro la pirateria digitale. UEFA diventa così il primo titolare esclusivo di diritti sportivi ad entrare a far parte di ACE, contribuendo ad ampliare gli sforzi del settore per proteggere il valore dei contenuti creativi e sportivi a livello globale. UEFA parteciperà...
    S
    Sport
    martedì, 21 ottobre 2025

  • Annalisa regina del pop ospite del primo live X Factor 2025, fuoco e magia su Sky e NOW

    52 Platini e 14 Oro e tra le artiste più ascoltate su Spotify: Annalisa è ufficialmente la cantante solista più certificata del 2024. La regina del pop italiano ha collezionato premi e riconoscimenti sia in Italia che all’estero: Billboard Women in Music Awards a Los Angeles; Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester; Fenomeno europeo dell’anno in Spagna. Prima artista femminile italiana ad entrare nella prestigiosa Top 100 di...
    S
    Sky Italia
    martedì, 21 ottobre 2025

  • Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Martedi 20 e Mercoledi 21 Ottobre UEFA CHAMPIONS LEAGUE LA TERZA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY E IN STREAMING SU NOW17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLMartedì alle 21 UNION SAINT GILLOISE - INTER e PSV EINDHOVEN - NAPOLIMercoledì alle 21 è il turno di ATALANTA - SLAVIA PRAGAStudi pre e postpartita affidati aCHAMPIONS LEAGUE SHOWcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport...
    S
    Sky Italia
    martedì, 21 ottobre 2025

  • GialappaShow su TV8 e Sky Uno: 1,08 milioni di spettatori, debutti e parodie da record

    Ottima partenza per la sesta edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta dall'insostituibile Mago Forest che nella puntata di ieri era affiancato da una ironica Miriam Leone. La prima puntata dello show ha registrato complessivamente 1 milione 80 mila spettatori medi (su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand). Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare 803 mila...
    S
    Sky Italia
    martedì, 21 ottobre 2025

  • Serie C su Sky e NOW: i vincitori del Giocatore del Mese Sky Wifi per la stagione 2025-26

    Lega Pro e Sky Wifi, title sponsor ufficiale della Serie C, lanciano una nuova iniziativa per celebrare i protagonisti del campionato: il titolo di “Giocatore del Mese Sky Wifi”, assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Ogni mese sui canali social di Sky Sport, official broadcaster del campionato, vengono raccolte le preferenze degli utenti attraverso un sistema di voting online per determinare i tre vincitori, uno per girone, per valorizzare...
    S
    Sky Italia
    martedì, 21 ottobre 2025

  • NBA 2025 al via su Sky Sport Basket e NOW: calendario, telecronisti e partite in diretta (22 - 28 Ottobre)

    La nuova stagione NBA è pronta a dare spettacolo sui parquet americani. Anche quest’anno il grande basket NBA brilla nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire da vicino i grandi campioni grazie a Sky Sport Basket (ch 205), con un’ampia selezione di incontri della stagione regolare a partire dalle partite della giornata inaugurale, tutte le partite dell'NBA Christmas Day, le...
    S
    Sky Italia
    martedì, 21 ottobre 2025

  • Grande tennis su Sky e NOW: ATP e WTA in diretta da Basilea, Vienna, Tokyo e Guangzhou

    Prosegue alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 20 a domenica 26 ottobre: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgeranno: ATP 500 Swiss Indoors, Basilea (Svizzera) ATP 500 Erste Bank Open, Vienna (Austria In ambito femminile: WTA 500 Torai Pan Pacific Open Tennis, Tokyo (Giappone) WTA 250 Guangzhu Open, Guangzhou (Cina) Sky Sport...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 20 ottobre 2025

  • NOW conquista Napoli: folla in piazza Mercato e show di Achille Lauro per il viaggio esperienziale Sky

    Grande successo a Napoli per la tappa del viaggio esperienziale di  NOW, il servizio streaming di Sky, che dal 17 al 19 ottobre ha animato piazza Mercato con un evento unico e coinvolgente. A rendere ancora più speciale il weekend, la presenza di Achille Lauro, super ospite d’eccezione, che domenica sera ha entusiasmato il pubblico con un’esibizione live in cui ha proposto alcuni dei suoi più grandi successi, accompagnato dal calore...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 20 ottobre 2025

  • Prime Vision debutta in Italia su Prime Video: nuova esperienza interattiva per UEFA Champions League

    Prime Video ha presentato oggi una serie di innovazioni tecnologiche volte ad ottimizzare l'esperienza di visione per chi segue la UEFA Champions League su Prime Video  [provalo gratuitamente per 30 giorni] * , già dalla League Phase in corso. Al centro di tutto questo c'è Prime Vision, un nuovissimo feed alternativo che grazie all'Intelligenza Artificiale combina in tempo reale flussi di dati statistici e tracking dei giocatori, creando...
    S
    Sport
    lunedì, 20 ottobre 2025

  • Mark Wahlberg nel thriller “Flight Risk”, diretto da Mel Gibson, in prima TV su Sky Cinema e NOW

    Sky Cinema presenta in prima TV FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA, il nuovo thriller ad alta tensione diretto dal Premio Oscar® Mel Gibson e interpretato da Mark Wahlberg, in arrivo lunedì 20 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA è un concentrato di tensione, azione e...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 20 ottobre 2025

  • GialappaShow TV8, Sky e NOW: Mago Forest guida nuova stagione con ospiti, sketch e sorprese

    È di nuovo tempo di GialappaShow. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, torna con la nuova stagione dal 20 ottobre, ogni lunedì alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8,anche in simulcast su Sky e  in streaming su NOW Alla guida del programma confermatissimo il Mago Forest, mattatore assoluto e spalla ideale delle gag dei due Gialappi. Al suo fianco, nella puntata di...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 20 ottobre 2025

  • Roma-Inter da record su Sky: oltre 1,1 milioni di spettatori per il big match all’Olimpico

    Ascolti da record per il big match Roma-Inter nella Casa dello Sport di Sky: la sfida all’Olimpico con  la telecronaca di Stefano Borghi, il commento di Massimo Gobbi con bordocampo ed interviste di Paolo Assogna, Andrea Paventi, Angelo Mangiante, Matteo Barzaghi – in onda ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - è stata seguita da 1,1 milioni di spettatori medi complessivi in Total Audience*. È...
    S
    Sky Italia
    domenica, 19 ottobre 2025

  • Tennis - Sinner-Alcaraz, la finalissima del Six Kings Slam 2025 in diretta OGGI su Netflix

    Dopo due giornate di tennis spettacolare all’ANB Arena di Riyadh, il Six Kings Slam 2025 arriva al suo atto conclusivo. Questa sera, in diretta esclusiva su Netflix, Jannik Sinner (ITA) e Carlos Alcaraz (ESP) si sfideranno per il titolo di campione del torneo. La giornata si aprirà alle 18:30 (ora italiana) con la finale per il 3°/4° posto, che vedrà protagonisti Novak Djokovic (SRB) e Taylor Fritz (USA). A seguire, non prima delle 20:00,...
    S
    Sport
    sabato, 18 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Da ora disponibile in app su DAZN l’intervista esclusiva all’attaccante della squadra granata: Giovanni Simeone. Tra l’emozione di rincontrare i vecchi compagni e la determinazione di vincere con la nuova maglia, il “Cholito” si prepara a scendere in campo per Torino-Napoli, il match in programma sabato 18 ottobre alle 18:00, trasmesso in esclusiva su DAZN. Per l’occasione, il numero 18 del Toro si apre col pubblico di...
    D
    DAZN
    sabato, 18 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, Martedi 21 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Il sesso degli angeli, commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Un sacerdote fiorentino scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera, dando il via a una serie di situazioni paradossa...
     martedì, 21 ottobre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 19 - 25 Ottobre: X Factor Live Show, Flight Risk, GialappaShow, My Mom Jayne

    GUIDA TV SKY / NOW | 19 - 25 OTTOBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La settimana si apre lunedì 20 ottobre a...
     lunedì, 20 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Flight Risk: Trappola ad alta quota, Lunedi 20 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Flight Risk: Trappola ad alta quota, thriller ad alta tensione diretto da Mel Gibson con Mark Wahlberg e Michelle Dockery, in cui una U.S. Marshal deve scortare un informatore su un volo, scoprendo che il pilota è in realtà un sic...
     lunedì, 20 ottobre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 19 Ottobre 2025 Ciclismo, Pallavolo, Basket, Calcio Finale Mondiali U20

    In vista del weekend, Domenica 19 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la...
     domenica, 19 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: U.S. Palmese, Domenica 19 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda U.S. Palmese, commedia sportiva diretta dai Manetti Bros. con Rocco Papaleo. Un campione di calcio francese, noto per il pessimo carattere, viene escluso dalla squadra e accetta l'offerta di una piccola squadra calabrese per riscattarsi e dimostra...
     domenica, 19 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨