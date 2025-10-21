Guida TV Sky Cinema e NOW: Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, Martedi 21 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Il sesso degli angeli, commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Un sacerdote fiorentino scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera, dando il via a una serie di situazioni paradossali e irresistibilmente ironiche che mescolano morale, fede e tentazione. Su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 arriva Povere creature!, il film di Yorgos Lanthimos premiato con 4 Oscar®, in cui Emma Stone interpreta Bella, una donna riportata in vita dallo scienziato Godwin Baxter. La sua sete di conoscenza e libertà la porta in un viaggio di scoperta e ribellione attraverso i continenti, in un racconto visionario e provocatorio sul potere dell'identità. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) debutta Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim, prequel animato diretto da Kenji Kamiyama. Ambientato due secoli prima della trilogia di Tolkien, racconta le gesta eroiche del re di Rohan Helm Mandimartello, che difende il suo popolo in una battaglia destinata a diventare leggenda, dando origine al celebre Fosso di Helm.

Su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21:00, Pan - Viaggio sull'isola che non c'è di Joe Wright reinterpreta il mito di Peter Pan in chiave spettacolare. Tra pirati, fate e guerrieri, un giovane orfano scopre il proprio destino di eroe in un'avventura visivamente straordinaria, con Hugh Jackman nel ruolo del carismatico Barbanera. Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) torna la tensione di Soldado, diretto da Stefano Sollima con Benicio Del Toro e Josh Brolin. Il film segue la nuova fase della guerra al narcotraffico tra Messico e Stati Uniti, dove le regole sono sparite e la linea tra giustizia e vendetta è ormai indistinguibile. Su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21:00, 88 minuti porta in scena un Al Pacino sotto pressione in un thriller psicologico firmato Jon Avnet: un professore di criminologia riceve una chiamata anonima che lo avverte di avere meno di un'ora e mezza di vita, dando inizio a una frenetica corsa contro il tempo.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307), l'intramontabile Vacanze romane conquista ancora con il suo fascino. Audrey Hepburn e Gregory Peck vivono una storia d'amore tra le strade di Roma, dove una principessa in fuga e un giornalista americano si incontrano per caso in un sogno di libertà e dolce malinconia, premiato con 3 Oscar e 1 Golden Globe. Su Sky Cinema Drama (canale 308) alle 21:00, A mano disarmata vede Claudia Gerini nei panni della giornalista Federica Angeli, che affronta la criminalità organizzata di Ostia pagando sulla propria pelle il prezzo del coraggio e della verità, in un biopic teso e ispirato a fatti reali. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309), C'era una volta il crimine di Massimiliano Bruno riporta sullo schermo la banda di Giallini, Tognazzi, Morelli e Leo in una nuova avventura nel 1943, tra viaggi nel tempo, piani assurdi e l'obiettivo di rubare la Gioconda ai francesi con il consueto umorismo brillante.

Nei canali +24, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 torna Flight Risk: Trappola ad alta quota con Mark Wahlberg, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21:15 va in onda Unbroken di Angelina Jolie, storia vera di coraggio e sopravvivenza nel cuore del Pacifico.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Il sesso degli angeli

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia con Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. Un sacerdote di Firenze scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Povere creature!

Yorgos Lanthimos dirige Emma Stone in questo film premiato con 4 Oscar®. Lo scienziato Godwin Baxter ridà vita a una donna morta, creando Bella, una giovane donna desiderosa di imparare che sfida le convenzioni in un’avventura attraverso i continenti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli: La guerra dei Rohirrim

L’epico prequel animato diretto da Kenji Kamiyama riporta in vita la Terra di Mezzo. Due secoli prima della saga, il re di Rohan Helm Mandimartello combatte per difendere il suo popolo e dà origine al leggendario Fosso di Helm

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Pan - Viaggio sull'isola che non c'è

Joe Wright rilancia il mito di Peter Pan in un'avventura fantastica con Hugh Jackman. Catapultato in un mondo abitato da guerrieri, pirati e fate, un dodicenne orfano diventa un eroe.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Soldado

Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel di "Sicario". Ingaggiato dall'FBI, un uomo misterioso intensifica la guerra al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

88 minuti

Al Pacino e Alicia Witt in un thriller mozzafiato diretto da Jon Avnet. Una misteriosa telefonata costringe uno psichiatra forense a una disperata corsa contro il tempo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Vacanze romane

3 Oscar e 1 Golden Globe all'intramontabile classico con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Un principessa in visita a Roma fugge dai rigidi cerimoniali e conosce un reporter americano

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

A mano disarmata

Claudia Gerini nel biopic sulla giornalista Federica Angeli. La cronista de 'La Repubblica' indaga sulla criminalità organizzata di Ostia. Le ritorsioni non tarderanno ad arrivare.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

C'era una volta il crimine

Terzo capitolo della saga di Massimiliano Bruno, con Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli ed Edoardo Leo. La banda viaggia fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Flight Risk: Trappola ad alta quota

Mel Gibson dirige Mark Wahlberg e Michelle Dockery in un thriller ad alta tensione. Una U.S. Marshal deve scortare un informatore, ma il pilota del volo si rivela un sicario incaricato di eliminarlo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Unbroken

Sceneggiato dai fratelli Coen, war movie biografico di Angelina Jolie. Seconda guerra mondiale: reclutato in aviazione, l'atleta Louis Zamperini finisce in mano ai giapponesi nel Pacifico.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)