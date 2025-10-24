Guida TV Sky Cinema e NOW: Paternal Leave, Venerdi 24 Ottobre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Paternal Leave, un ritratto tenero e vibrante con Luca Marinelli, diretto da Alissa Jung, sua compagna anche nella vita. Il film segue il viaggio di Leo, una giovane donna alla ricerca del padre mai conosciuto. Attraverso un itinerario che attraversa l'Italia, la protagonista affronta con delicatezza e forza la scoperta delle proprie radici, tra incontri inattesi, nostalgia e riconciliazione. Su Sky Cinema Due (canale 302), sempre alle 21:15, torna uno dei grandi classici del cinema moderno: Apollo 13 di Ron Howard, con Tom Hanks, Kevin Bacon e Ed Harris. Vincitore di due Oscar, racconta l'eroica odissea degli astronauti della missione Apollo 13, costretti a combattere per la sopravvivenza dopo un'esplosione nello spazio. Un film epico e umano, dove il coraggio e l'ingegno sfidano l'impossibile. Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) prosegue la maratona fantasy con Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re, monumentale conclusione della trilogia diretta da Peter Jackson. Vincitore di 11 Oscar, il film porta a compimento la lotta tra il bene e il male nella Terra di Mezzo, mentre Frodo e Sam affrontano l'ultima e più dura tappa del loro viaggio verso il Monte Fato per distruggere l'Unico Anello.

Su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21:00 torna Harry Potter e i Doni della Morte - Parte I, la prima parte del capitolo finale della saga di J.K. Rowling. Harry, Ron e Hermione abbandonano Hogwarts per cercare e distruggere gli Horcrux, frammenti dell'anima di Voldemort. Un'avventura più cupa e matura, dove l'amicizia viene messa alla prova dal pericolo e dalla paura. Alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) va in scena La furia dei Titani, spettacolare fantasy con Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes. In un'epica battaglia tra dèi e mostri, Perseo affronta il titano Kronos per salvare Zeus e impedire la distruzione del mondo. Effetti visivi mozzafiato e ritmo incalzante per un'avventura mitologica senza respiro. Il brivido corre su Sky Cinema Suspense (canale 306) con It - Capitolo Due, seconda parte dell'adattamento del capolavoro horror di Stephen King. Ventisette anni dopo gli eventi del primo film, il male si risveglia ancora una volta a Derry. Gli ormai adulti membri del "Club dei Perdenti" tornano per affrontare Pennywise, in un crescendo di paura e nostalgia.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) l'amore si intreccia al destino in Sei mai stata sulla luna?, commedia di Paolo Genovese con Raoul Bova e Liz Solari. Una donna in carriera torna in Puglia per vendere una masseria ereditata e si trova a fare i conti con un affascinante contadino che le cambierà la vita. Su Sky Cinema Drama (canale 308), alla stessa ora, va in onda la versione restaurata e integrale del capolavoro assoluto di Sergio Leone, C'era una volta in America, con Robert De Niro e le musiche indimenticabili di Ennio Morricone. Un affresco epico sull'amicizia, il potere e la memoria, attraverso la parabola di due gangster travolti dal tempo e dall'amore per la stessa donna. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309) torna l'ironia tagliente di Todd Phillips con Trafficanti, tratto da una storia vera e interpretato da Jonah Hill e Miles Teller. Due giovani imprenditori improvvisati ottengono un contratto milionario con il Pentagono per fornire armi all'esercito americano, ma la loro fortuna li trascina in un vortice di corruzione e caos.

Per chi preferisce le repliche +24, su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) alle 21:15 è in programma Operation Fortune, action Sky Original di Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) va in onda The Good House, raffinato dramma con Sigourney Weaver e Kevin Kline, storia di una donna costretta a fare i conti con il passato e con sé stessa.

Paternal Leave
Luca Marinelli in un tenero ed energico ritratto, diretto dalla moglie Alissa Jung. La giovane Leo intraprende un viaggio in Italia per incontrare il padre mai conosciuto.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Apollo 13
2 Oscar alla pellicola di Ron Howard con Tom Hanks sulla sfortunata missione spaziale. 1970: il viaggio verso la Luna della navicella Apollo 13 viene interrotto da un'esplosione.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re
11 Oscar al terzo capitolo della saga tolkeniana di Peter Jackson. Le forze di Sauron preparano l'attacco finale. Frodo e Sam si dirigono verso Monte Fato per distruggere l'Anello.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e i doni della morte: Parte I
Prima parte dell'adattamento dell'ultimo romanzo di J.K. Rowling. Insieme a Hermione e Ron, Harry deve trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La furia dei titani
Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes in un action mitologico. Il semidio Perseo intraprende una pericolosa missione per liberare Zeus, imprigionato dal capo dei titani, Kronos.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

It - Capitolo Due
Secondo capitolo diretto da Andy Muschietti, dal besteller di Stephen King. Dopo 27 anni il male risorge e torna a tormentare la cittadina di Derry con il malvagio down Pennywise.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sei mai stata sulla luna?
Raoul Bova e Liz Solari in una commedia romantica di Paolo Genovese. Una donna in carriera vorrebbe vendere la masseria che ha ereditato, ma deve sfrattare un affascinante contadino.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

C'era una volta in America
Versione estesa e restaurata del capolavoro di Sergio Leone con Robert De Niro sulle note di Ennio Morricone. L'ascesa e il declino di due gangster divisi dall'amore per la stessa donna.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Trafficanti
Graffiante commedia di Todd Phillips basata su una storia vera, con Jonah Hill e Miles Teller. Due ragazzi firmano un contratto con il Pentagono per armare l'esercito americano in Iraq
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Operation Fortune
Action Sky Original di Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una spia dell’MI6 e il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood per una missione sotto copertura.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Good House
Sigourney Weaver e Kevin Kline nel film dal romanzo di Ann Leary. Una vecchia fiamma che si riaccende costringe una valida agente immobiliare ad affrontare i suoi problemi di alcolismo.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

