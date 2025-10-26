Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Domenica 26 Ottobre 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW offre un mix perfetto tra giallo, azione e cinema d'autore. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Assassinio sull'Orient Express, raffinato adattamento del capolavoro di Agatha Christie diretto e interpretato da Kenneth Branagh, affiancato da un cast stellare che include Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz e Johnny Depp. Il celebre detective Hercule Poirot indaga su un omicidio avvenuto durante un viaggio in treno che si trasforma in un intrigo di segreti e menzogne. Alla stessa ora su Sky Cinema Due (canale 302) va in onda Siccità, il film di Paolo Virzì premiato con due David di Donatello, ambientato in una Roma prosciugata da tre anni di assenza di pioggia, dove i destini di un gruppo di personaggi si intrecciano tra disagi, paure e sogni di rinascita.

Chi ama i thriller psicologici non può perdere Split, alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303), firmato M. Night Shyamalan e interpretato da uno straordinario James McAvoy nel ruolo di un uomo con ventitré personalità diverse, una delle quali minaccia di distruggere tutto. Per il pubblico più giovane e per gli appassionati del mondo magico, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) va in onda Animali fantastici e dove trovarli, lo spin-off della saga di Harry Potter scritto da J.K. Rowling, con Eddie Redmayne nei panni del magizoologo Newt Scamander alle prese con creature straordinarie in una New York anni Venti. L'azione domina su Sky Cinema Action (canale 305) con Gemini Man, in onda alle 21:00, in cui Will Smith interpreta un agente segreto costretto a combattere la versione più giovane e letale di sé stesso, in un film adrenalinico diretto da Ang Lee. Sempre alle 21:00, ma su Sky Cinema Suspense (canale 306), va in scena Everest, la spettacolare avventura ispirata a fatti reali che racconta la sfida estrema di due spedizioni travolte da una tempesta sul tetto del mondo, con Jason Clarke, Josh Brolin e Keira Knightley.

Chi preferisce una storia romantica potrà seguire Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307), dove Sandra Bullock e Hugh Grant danno vita a una commedia brillante ambientata tra i grattacieli di New York, tra scontri professionali e scintille sentimentali. Su Sky Cinema Drama (canale 308), alla stessa ora, arriva Gli indesiderabili, il nuovo film di Ladj Ly dopo il successo de I miserabili, che racconta la tensione e la complessità delle periferie francesi attraverso il confronto tra un sindaco idealista e un'attivista determinata. Il tono torna leggero su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Un figlio di nome Erasmus, road movie con Luca e Paolo e Ricky Memphis, che unisce comicità e nostalgia nel viaggio di quattro amici a Lisbona alla ricerca della verità su un figlio misterioso.

Per gli amanti dell'adrenalina pura, alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) c'è Fast & Furious - Hobbs & Shaw, con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba in uno spin-off esplosivo tra inseguimenti, battute e colpi di scena. Chi invece preferisce una pagina di storia americana potrà scegliere Reagan: Un Presidente sotto i riflettori, alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 (canale 311), con Dennis Quaid nei panni di Ronald Reagan, in un biopic che attraversa la sua vita dall'infanzia in Illinois alla Casa Bianca.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Assassinio sull'Orient Express
Kenneth Branagh dirige un super cast con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Siccità
2 David di Donatello al film di Paolo Virzì con un grande cast corale. In una Roma in cui non piove da tre anni, fra divieti e disagi, si incrociano i destini di un gruppo di individui.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Split
M. Night Shyamalan dirige un formidabile James McAvoy. Tre ragazze vengono rapite da un maniaco con 23 diverse personalità, ma la più pericolosa è ancora nascosta nella sua psiche.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Animali fantastici e dove trovarli
Oscar ai costumi per lo spin-off della saga di Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York con un inconsueto bagaglio...
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Gemini Man
Fanta-action con Will Smith, diretto da Ang Lee e prodotto da Jerry Bruckheimer. Un sicario dei servizi segreti scopre di essere il bersaglio di un suo clone più giovane e più spietato.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Everest
Avventura sulla vetta del mondo con Jason Clarke, Josh Brolin, Sam Worthington e Keira Knightley. Due differenti spedizioni sfidano l’Everest ma vengono sorprese da un’immane tempesta
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi
Commedia romantica con Sandra Bullock e Hugh Grant. New York: Lucy, brillante avvocato ambientalista, viene assunta da un magnate degli immobili che vuole demolire un antico edificio.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Gli indesiderabili
Dopo il successo de "I miserabili", Ladj Ly torna con un nuovo affresco delle periferie. Un'attivista locale e un giovane sindaco si scontrano sul futuro di un sobborgo parigino.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un figlio di nome Erasmus
Le ‘Iene’ Luca e Paolo in un road movie con Ricky Memphis. A Lisbona per il funerale di una ex fiamma comune, quattro amici scoprono che la donna ha avuto un figlio da uno di loro. Chi?
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw
Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba nel primo spin-off della saga. Gli agenti Hobbs e Shaw si alleano per fermare un terrorista che minaccia di decimare la razza umana con un virus.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Reagan: Un Presidente sotto i riflettori
Dennis Quaid, Penelope Ann Miller e Jon Voight nel biopic che ripercorre la vita privata e politica di Ronald Reagan, Presidente degli Stati Uniti negli anni 80. Dall'infanzia in Illinois, alla carriera hollywoodiana fino al palcoscenico mondiale come capo della Casa Bianca.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

