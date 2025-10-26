Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Domenica 26 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW offre un mix perfetto tra giallo, azione e cinema d'autore. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Assassinio sull'Orient Express, raffinato adattamento del capolavoro di Agatha Christie diretto e interpretato da Kenneth Branagh, affiancato da un cast stellare che include Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz e Johnny Depp. Il celebre detective Hercule Poirot indaga su un omicidio avvenuto durante un viaggio in treno che si trasforma in un intrigo di segreti e menzogne. Alla stessa ora su Sky Cinema Due (canale 302) va in onda Siccità, il film di Paolo Virzì premiato con due David di Donatello, ambientato in una Roma prosciugata da tre anni di assenza di pioggia, dove i destini di un gruppo di personaggi si intrecciano tra disagi, paure e sogni di rinascita.

Chi ama i thriller psicologici non può perdere Split, alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303), firmato M. Night Shyamalan e interpretato da uno straordinario James McAvoy nel ruolo di un uomo con ventitré personalità diverse, una delle quali minaccia di distruggere tutto. Per il pubblico più giovane e per gli appassionati del mondo magico, alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) va in onda Animali fantastici e dove trovarli, lo spin-off della saga di Harry Potter scritto da J.K. Rowling, con Eddie Redmayne nei panni del magizoologo Newt Scamander alle prese con creature straordinarie in una New York anni Venti. L'azione domina su Sky Cinema Action (canale 305) con Gemini Man, in onda alle 21:00, in cui Will Smith interpreta un agente segreto costretto a combattere la versione più giovane e letale di sé stesso, in un film adrenalinico diretto da Ang Lee. Sempre alle 21:00, ma su Sky Cinema Suspense (canale 306), va in scena Everest, la spettacolare avventura ispirata a fatti reali che racconta la sfida estrema di due spedizioni travolte da una tempesta sul tetto del mondo, con Jason Clarke, Josh Brolin e Keira Knightley.

Chi preferisce una storia romantica potrà seguire Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307), dove Sandra Bullock e Hugh Grant danno vita a una commedia brillante ambientata tra i grattacieli di New York, tra scontri professionali e scintille sentimentali. Su Sky Cinema Drama (canale 308), alla stessa ora, arriva Gli indesiderabili, il nuovo film di Ladj Ly dopo il successo de I miserabili, che racconta la tensione e la complessità delle periferie francesi attraverso il confronto tra un sindaco idealista e un'attivista determinata. Il tono torna leggero su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Un figlio di nome Erasmus, road movie con Luca e Paolo e Ricky Memphis, che unisce comicità e nostalgia nel viaggio di quattro amici a Lisbona alla ricerca della verità su un figlio misterioso.

Per gli amanti dell'adrenalina pura, alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) c'è Fast & Furious - Hobbs & Shaw, con Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba in uno spin-off esplosivo tra inseguimenti, battute e colpi di scena. Chi invece preferisce una pagina di storia americana potrà scegliere Reagan: Un Presidente sotto i riflettori, alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 (canale 311), con Dennis Quaid nei panni di Ronald Reagan, in un biopic che attraversa la sua vita dall'infanzia in Illinois alla Casa Bianca.

