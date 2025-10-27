Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Eden, Lunedi 27 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW si accende di tensione e avventura con una selezione di film che spaziano dal thriller al dramma, passando per l'azione e la commedia. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Eden, intenso thriller con Jude Law, Ana de Armas e Sidney Sweeney tratto da una storia vera. Ambientato nelle Galapagos degli anni Trenta, racconta la discesa negli abissi psicologici di due coppie in fuga dalla civiltà, il cui fragile equilibrio viene sconvolto dall'arrivo di una baronessa misteriosa e manipolatrice. Su Sky Cinema Due (canale 302), sempre alle 21:15, Il traditore di Marco Bellocchio ripercorre la vita di Tommaso Buscetta, il "boss dei due mondi" magistralmente interpretato da Pierfrancesco Favino. Un ritratto potente e lucido del primo grande pentito di mafia, le cui rivelazioni cambiarono per sempre la storia di Cosa Nostra e della giustizia italiana. L'azione si fa sovrannaturale su Sky Cinema Collection (canale 303) con R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà, in cui Jeff Bridges e Ryan Reynolds vestono i panni di due agenti… già morti, arruolati in una squadra celeste per proteggere il mondo dai demoni. Alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304) torna il divertimento con Jumanji - Benvenuti nella giungla, l'adrenalinica rivisitazione del classico con Dwayne Johnson e Jack Black, dove quattro adolescenti vengono risucchiati all'interno di un videogioco pieno di sfide e pericoli.

Su Sky Cinema Action (canale 305), alle 21:00, è tempo di Mission: Impossible III, con Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman in uno dei capitoli più intensi della saga, diretto da J.J. Abrams. Ethan Hunt dovrà affrontare un nemico spietato e un'arma micidiale, tra inseguimenti e colpi di scena mozzafiato. Alla stessa ora, su Sky Cinema Suspense (canale 306), Il giorno sbagliato mette in scena la follia della rabbia urbana: Russell Crowe è un uomo fuori controllo che trasforma un banale scontro nel traffico in una persecuzione inquietante. Più intimo e riflessivo il tono su Sky Cinema Romance (canale 307) con La Febbre, in cui un giovane geometra, interpretato da Fabio Volo, si trova a riconsiderare la propria vita e le sue aspirazioni dopo l'incontro con una ballerina, in un racconto di sogni e disillusioni. Eden torna anche alle 21:45 su Sky Cinema Drama (canale 308), confermandosi come il titolo simbolo della serata per intensità e tensione narrativa. La leggerezza arriva su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Belli ciao, la commedia di Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante. Due amici d'infanzia, cresciuti in ambienti opposti - uno rimasto al Sud, l'altro trasferitosi a Milano - si ritrovano dopo anni e scoprono quanto siano cambiate le loro vite e i loro sogni.

In seconda serata, alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310), torna Assassinio sull'Orient Express, elegante giallo con Kenneth Branagh, Michelle Pfeiffer e Johnny Depp tratto dal celebre romanzo di Agatha Christie. Alla stessa ora su Sky Cinema Due +24 (canale 311), si rinnova l'appuntamento con Siccità di Paolo Virzì, che intreccia le vite di un gruppo di personaggi in una Roma senz'acqua da tre anni, metafora amara e attualissima dell'umanità contemporanea.

Eden
Jude Law, Ana de Armas e Sidney Sweeney in un thriller tratto da una storia vera. Nelle Galapagos degli anni ’30, due coppie in fuga dalla civiltà vedono il loro equilibrio minacciato da una misteriosa baronessa
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

Il traditore
Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nella biografia del 'boss dei due mondi', Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, che testimoniò nel maxiprocesso contro Cosa Nostra.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà
Jeff Bridges e Ryan Reynolds in un fanta-action dall'omonima graphic novel. Un pistolero del West e un detective di Boston, entrambi defunti, entrano in un corpo di polizia ultraterreno.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji - Benvenuti nella giungla
Dwayne Johnson, Karen Gillan e Jack Black nel sequel campione d’incassi del film con Robin Williams. Quattro liceali trovano una console e vengono catapultati all'interno di un videogame.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mission: Impossible III
Tom Cruise e Philip Seymour Hoffman nel terzo capitolo della saga diretto da J.J. Abrams. Ethan Hunt torna in azione per fermare un trafficante d'armi in possesso di un micidiale ordigno.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il giorno sbagliato
Thriller al cardiopalma con Russell Crowe. Una donna suona il clacson nel traffico con insistenza, scatenando la rabbia di un autista psicopatico che inizia a perseguitarla.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La Febbre
Mario Bettini, un giovane geometra trentenne, si trova a ripensare alla propria vita, particolarmente dopo l'incontro con una ballerina.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Belli ciao
Il duo comico di successo Pio e Amedeo nella commedia diretta da Gennaro Nunziante. Due amici d'infanzia, separati da scelte diverse, si ritrovano dopo anni fra differenze e sogni in comune.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Assassinio sull'Orient Express
Kenneth Branagh dirige un super cast con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Siccità
2 David di Donatello al film di Paolo Virzì con un grande cast corale. In una Roma in cui non piove da tre anni, fra divieti e disagi, si incrociano i destini di un gruppo di individui.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

