Guida TV Sky Cinema e NOW: Giurato numero 2, Giovedi 30 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

La prima serata di Sky e NOW offre un mix perfetto di tensione, sentimenti e nostalgia cinematografica. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Giurato numero 2, il nuovo thriller legale diretto da Clint Eastwood con Nicholas Hoult protagonista. Un padre di famiglia viene scelto come giurato in un processo per omicidio, ma durante il dibattimento scopre di essere legato in modo diretto al crimine. Un film denso di suspense e dilemmi morali, che Eastwood trasforma in un racconto sulla colpa, la coscienza e la verità. Sul fronte italiano, Sky Cinema Due (canale 302) propone La quattordicesima domenica del tempo ordinario, storia di amicizia e musica diretta da Pupi Avati. Samuele e Marzio, legati da una passione comune, formano il duo "I Leggenda" e conquistano il successo. Ma la vita, con i suoi colpi inaspettati, metterà alla prova il loro legame, fino a stravolgerlo del tutto. Un film intenso e malinconico sul tempo, l'amicizia e i sogni infranti. Su Sky Cinema Collection (canale 303) torna l'avventura con La mummia, il reboot dell'iconico franchise con Tom Cruise nei panni del mercenario Nick Morton. Una tomba dimenticata nel deserto riporta in vita la principessa Ahmanet, assetata di potere e vendetta. Tra antichi maledizioni e inseguimenti spettacolari, il film fonde azione e mitologia con ritmo travolgente.

L'emozione pura arriva alle 21.00 su Sky Cinema Family (canale 304) con E.T. - L'extraterrestre, il capolavoro di Steven Spielberg che ha segnato generazioni di spettatori. L'amicizia tra il piccolo Elliott e l'alieno smarrito resta una delle storie più toccanti della storia del cinema, un inno universale alla diversità e all'empatia. Liam Neeson torna al suo ruolo più amato, quello del giustiziere solitario, in Un uomo tranquillo, in onda su Sky Cinema Action (canale 305). Dopo la morte del figlio, un mite autista di spazzaneve intraprende una spietata caccia ai narcotrafficanti responsabili, in un mix di dramma, ironia nera e azione ad alta quota. Tensione al cardiopalma su Sky Cinema Suspense (canale 306) con On the Line, thriller Sky Original interpretato da Mel Gibson. Durante una diretta radiofonica, un conduttore riceve la chiamata di un misterioso ascoltatore che minaccia di uccidere la sua famiglia, costringendolo a un gioco psicologico estremo in tempo reale.

La leggerezza torna su Sky Cinema Romance (canale 307) con Ex - Amici come prima!, commedia corale firmata da Fausto Brizzi, dove amori, tradimenti e gelosie si intrecciano in un vortice di equivoci sentimentali. Su Sky Cinema Drama (canale 308), Soldato Jane di Ridley Scott racconta la forza e la determinazione di una donna, interpretata da Demi Moore, pronta a superare ogni limite per entrare nei Navy Seals. Accanto a lei, un intenso Viggo Mortensen in un ruolo che mette alla prova il confine tra disciplina e crudeltà. Per chi preferisce una serata più leggera, Sky Cinema Comedy (canale 309) propone Truffatori in erba, action-comedy con Charlize Theron, David Oyelowo e Joel Edgerton. Una finta rapina, un piano che sfugge di mano e una girandola di colpi di scena per una commedia nera dal ritmo irresistibile.

Chi ha perso i titoli della sera precedente può recuperare su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) Contraband, con Mark Wahlberg e Kate Beckinsale, o su Sky Cinema Due +24 (canale 311) Frida, biopic pluripremiato sulla pittrice messicana interpretata da Salma Hayek.

Giurato numero 2

Clint Eastwood dirige Nicholas Hoult in un thriller legale mozzafiato. Un padre di famiglia, chiamato a far parte di una giuria per omicidio, scopre di essere coinvolto nel crimine.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Accomunati dalla passione per la musica Samuele e Marzio formano un duo, i Leggenda, ed iniziano a esibirsi riscuotendo via via sempre più successo. Marzio, nel frattempo, conosce Sandra: i due si sposano e nella vita dei tre tutto sembra filare liscio, fino a quando non si abbatte su di loro un vento ostile e contrario, che spazza tutto via..

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La mummia

Il mercenario Nick Morton ruba all'archeologa Jenny Halsey le indicazioni di un'antica tomba e, nel tentativo di salvarla, finisce per farla bombardare dai droni. Questo apre l'accesso a un'enorme grotta in Mesopotamia, dove si trova il sarcofago della principessa egizia Ahmanet, che ha portato il dio Set sul nostro mondo, ma fu fermata e mummificata prima di completare il rituale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

E.T.- L'extraterrestre

Durante un sopralluogo sulla Terra per raccogliere vegetali, un gruppo di alieni viene sorpreso e uno di loro viene lasciato erroneamente al suolo per l'affrettato decollo. L'alieno, solo e smarrito, viene trovato ed ospitato da Elliott, con la complicità della sorellina Gertie e il fratello maggiore Michael.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Un uomo tranquillo

Liam Neeson in un action sulla vendetta. Il pacifico autista di uno spazzaneve veste i panni del giustiziere per punire i narcotrafficanti responsabili della morte di suo figlio.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

On the Line

Thriller Sky Original al cardiopalma con Mel Gibson. Un conduttore radiofonico riceve in diretta la chiamata di un ascoltatore anonimo che minaccia di uccidere lui e la sua famiglia.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ex - Amici come prima!

Walter tradisce sua moglie con una giocatrice di pallavolo. Diego, un dongiovanni, si innamora di Chiara che lo rifiuta. Tre amici, Ivan Andrea e Marta si invaghiscono della stessa ragazza.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Soldato Jane

Demi Moore e Viggo Mortensen in un film di Ridley Scott. Una donna si sottopone a un addestramento massacrante agli ordini di un sadico istruttore per entrare nei Navy Seals.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Truffatori in erba

Action-comedy con Charlize Theron, David Oyelowo, Joel Edgerton e Amanda Seyfried. Il manager di una compagnia farmaceutica finge di essere rapito per ottenere i soldi del riscatto.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Contraband

Mark Wahlberg e Kate Beckinsale in un action-thriller. Per saldare un debito con un gangster, un ex contrabbandiere accetta una pericolosa missione che da New Orleans lo condurrà a Panama.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Frida

2 Oscar e 1 Golden Globe alla biografia della pittrice messicana Frida Kahlo, con Salma Hayek. Una vita scandita da relazioni controverse e incontri cruciali con personaggi storici

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)