Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious 8, Venerdi 21 Novembre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious 8, Venerdi 21 Novembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious 8, Venerdi 21 Novembre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 21 novembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Fast & Furious 8 porta sullo schermo adrenalina e tradimenti con Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson. Una dark lady affascinante seduce Dominic Toretto, spingendolo a voltare le spalle ai suoi amici, tra inseguimenti mozzafiato, esplosioni e colpi di scena spettacolari che mantengono alta la tensione in ogni scena. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), L'amore che non muore racconta una struggente storia francese firmata Gilles Lellouche. Una rapina finita male separa Jacqueline e Clotaire, ma il sentimento che li unisce rimane vivo, tra momenti di nostalgia, passione e riflessione sul primo amore che resiste a ogni ostacolo. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303), Biancaneve e il cacciatore rivisita la fiaba classica con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron. La crudele regina incarica un cacciatore di eliminare Biancaneve, che fugge nel bosco trovando alleati e affrontando pericoli, in un'avventura visivamente spettacolare che mescola magia, azione e suspense.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), Ritorno al futuro - Parte II riporta in scena Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc viaggiano nel 2015, dando il via a una serie di eventi che alterano passato e presente, tra invenzioni folli, humor brillante e colpi di scena che rendono il cult di Zemeckis un intramontabile divertimento per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), Suicide Squad mescola azione e comicità nera con Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e Viola Davis. Un team di supercriminali viene reclutato dall'Intelligence per una rischiosa missione, tra effetti spettacolari, scontri spettacolari e una narrazione vivace che trasforma antieroi in protagonisti indimenticabili. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), Le Notti di Salem porta in vita il celebre romanzo di Stephen King. Uno scrittore torna nella sua città natale in cerca di ispirazione e scopre che è dominata dai vampiri, tra tensione crescente, atmosfere cupe e un horror che gioca con il mistero e l'inquietudine.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), Il dottor Zivago racconta la storia d'amore tra Omar Sharif e Julie Christie, sullo sfondo della Rivoluzione russa. Un medico si innamora perdutamente di un'infermiera, in un racconto epico premiato con cinque Oscar, tra passione, destino e scenografie mozzafiato. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), Fire Squad - Incubo di fuoco porta in scena il coraggio dei vigili del fuoco con Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges. Nel 2013, un gigantesco incendio in Arizona mette a dura prova la loro resistenza fisica ed emotiva, creando un dramma catastrofico intenso, basato su eventi reali e ricco di tensione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.15 (canale 309), Call My Agent Italia - Ep. 3 e 4 segue le avventure della CMA, la Claudio Maiorana Agency. Tra personaggi famosi più o meno impegnativi, gli agenti navigano tra crisi e opportunità, con ironia, ritmo e situazioni comiche che offrono uno sguardo divertente sul mondo dello spettacolo italiano.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), Uno di famiglia racconta la commedia italiana contemporanea con Pietro Sermonti, Nino Frassica e Lucia Ocone, tra ironia e situazioni imprevedibili: un insegnante di dizione salva la vita a uno studente legato alla malavita, ritrovandosi coinvolto in guai esilaranti e malintesi continui. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), L'innocenza di Hirokazu Kore-Eda esplora con delicatezza i confini tra verità e percezione. Quando Minato accusa un insegnante di maltrattamenti, la madre si schiera al suo fianco, ma ogni prospettiva racconta una storia diversa, in un dramma sottile, emotivamente intenso e profondamente umano.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Fast & Furious 8
Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson nell'ottavo capitolo della saga. Un'affascinante dark lady seduce Dominique Toretto e lo convince a tradire i suoi amici.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'amore che non muore
Grande successo in Francia per la pellicola di Gilles Lellouche. Una rapina finita male divide le strade di Jacqueline e Clotaire, ma la forza del primo amore resterà intatta...
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Biancaneve e il cacciatore
Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron nella rilettura della famosa fiaba. La crudele regina incarica un cacciatore di uccidere la figliastra Biancaneve, in fuga verso il bosco.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ritorno al futuro - Parte II
Secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc volano nel 2015, innescando una serie di eventi che cambieranno anche il passato.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Suicide Squad
Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e Viola Davis nel cinecomic premiato con l'Oscar al trucco. Un team di supercriminali viene reclutato dall’Intelligence per una rischiosa missione.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Le Notti Di Salem
Nuovo adattamento del celebre romanzo di Stephen King. In cerca di ispirazione uno scrittore torna nella sua città natale, ma scopre che è dominata dai vampiri.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il dottor Zivago
5 Oscar alla storia d'amore fra Omar Sharif e Julie Christie, dal romanzo di Pasternak. Sullo sfondo della Rivoluzione russa, un medico si innamora perdutamente di un'infermiera.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Fire Squad - Incubo di fuoco
Intenso dramma catastrofico tratto da una storia vera con Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges. 2013: un gruppo di vigili del fuoco deve domare un gigantesco incendio in Arizona.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Call My Agent Italia - Ep. 3 e 4
Gli agenti della CMA, Claudio Maiorana Agency, hanno a che fare con un gruppo di personaggi famosi, più o meno impegnativi.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 309)

Uno di Famiglia
Ironica commedia sull'Italia di oggi con Pietro Sermonti, Nino Frassica e Lucia Ocone. Un insegnante di dizione salva la vita a uno studente che appartiene a una famiglia di malavitosi.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L’innocenza
Il regista giapponese Hirokazu Kore-Eda firma un delicato dramma sul confine tra verità e percezione. Quando Minato accusa un insegnante di maltrattamenti, la madre si schiera al suo fianco. Ma ogni punto di vista racconta una storia diversa.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Federico Ferri: «Sky fino al 2031 casa delle Coppe Europee, una vittoria per i nostri abbonati»

    Sky si conferma la "Casa delle Coppe Europee" almeno fino al 2031. Con il rinnovo dei diritti di Champions League, Europa League e Conference League per il quadriennio 2027-2031, che si aggiunge alle stagioni già in corso e alla prossima, gli abbonati potranno continuare a vivere il grande calcio europeo su Sky per molti anni ancora. Federico Ferri, direttore Sky Sport, racconta il valore strategico di questo accordo, i numeri dell'offerta (con la grande maggioranza...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 20 novembre 2025

  • Sky e NOW confermano esclusiva UEFA fino al 2031: Champions League, Europa e Conference

    Rinnovo quadriennale per trasmettere 526 partite stagionali, incluse le tre finalicon la massima qualità e le tecnologie avanzate di Sky Sportanche in streaming su NOW I grandi Club d’Europa continueranno a giocare su Sky e NOW fino al 2031. Sky ha acquisito anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 20 novembre 2025

  • Prime Video, la miglior partita del mercoledì UEFA Champions League fino al 2031

    Oltre 19 match a stagione, risultati di ascolto record e un’offerta sportiva completa per tutti i clienti Prime. Prime Video si è assicurata i diritti per trasmettere la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League in Italia e in Germania, e i diritti della miglior partita del martedì nel Regno Unito e in Irlanda, con un accordo quadriennale dalla stagione 2027-28 fino a quella 2030-31. I clienti Prime avranno quindi accesso esclusivo alle...
    S
    Sport
    giovedì, 20 novembre 2025

  • Paramount Skydance e il business Champions: maxi-offerta UK e avanzata in Italia, Francia e Spagna

    L’ingresso del colosso USA, forte dell’operazione miliardaria in UK e delle offerte in Italia, Francia e Spagna, inaugura un dominio che ridisegna la strategia UEFA Un nuovo gigante statunitense è entrato con determinazione nel mercato dei diritti calcistici continentali, promettendo di ridefinire gli equilibri di visione e di spesa per il prossimo decennio. Paramount Skydance, il colosso dell'intrattenimento e dei media nato dalla fusione tra Skydance Media...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 20 novembre 2025

  • L’Espresso celebra 70 anni: a Roma oltre 1.500 persone per una giornata-evento con politica e cultura

    Dalle sale di Palazzo Brancaccio al Quirinale, il settimanale annuncia la digitalizzazione integrale dell’archivio e rinnova il suo impegno nel giornalismo indipendente. Sono oltre 1.500 le persone che hanno partecipato alle celebrazioni dei 70 anni de L'Espresso. Il settimanale ha festeggiato il traguardo a Roma, nelle sale di Palazzo Brancaccio - Spazio Field, con una giornata di interviste a politici e rappresentanti del mondo della cultura. La comunità di lettori...
    E
    Economia
    giovedì, 20 novembre 2025

  • DAZN e ACE chiudono Photocall: stop al sito pirata con 26 milioni di visite in un anno

    La piattaforma illegale che ritrasmetteva 1.127 canali da 60 Paesi cessa le attività dopo l’indagine congiunta di DAZN e ACE. DAZN, piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), principale coalizione mondiale contro la pirateria, annunciano che il gestore di Photocall – sito con contenuti pirata che operava in Spagna e che ritrasmetteva canali televisivi in diretta...
    D
    DAZN
    giovedì, 20 novembre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW, la Notte degli Inediti: il primo grande traguardo per le squadre

    Gli artisti presenteranno per la prima volta i loro brani originali sul palco dell’X Factor Arenacon conduzione di Giorgia e ospite speciale Levante,OGGI alle 21:15 in diretta su Sky e in streaming su NOW. A X Factor 2025 arriva uno dei momenti più attesi dell’intera stagione: nel Live Show di giovedì 20 novembre, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti presenteranno per la prima volta i loro inediti. Una puntata cruciale che segna il...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 20 novembre 2025

  • AGCOM detta regole stringenti sul 5G: trasparenza totale per offerte e velocità reali

    Il nuovo regolamento obbliga gli operatori a indicare chiaramente limiti di banda, velocità massime e condizioni economiche, con bollini colorati per una lettura immediata e comprensibile da tutti gli utenti. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ha calato il suo peso regolatorio su un mercato in rapida evoluzione, dove la terminologia tecnica del 5G rischiava di creare una nebbia informativa a discapito degli utenti finali. Con un intervento di...
    H
    HiTech
    mercoledì, 19 novembre 2025

  • Radio Tv Serie A, doppio colpo: D’Ambrosio e Marchetti entrano nella squadra dei talent

    Il debutto al Social Football Summit porta due volti d’esperienza nel progetto editoriale che cresce tra dirette, rubriche e un palinsesto in continua espansione. Il calcio mercato è chiuso, ma in attesa della riapertura a gennaio, Radio Tv Serie A ha messo a segno due grandi acquisti che vanno ad arricchire la squadra di talent che quotidianamente tiene compagnia a tifosi e appassionati su Radio Tv Serie A. L'occasione per presentarli ufficialmente è...
    S
    Sport
    mercoledì, 19 novembre 2025

  • DAZN, Azzi scuote il Social Football Summit: «La Serie A gratis non può esistere»

    Il CEO ribalta il mito del free-to-air spiegando numeri, sostenibilità e la nuova strategia che porta alcuni big match in chiaro senza intaccare il valore del campionato. Il dibattito sulla sostenibilità economica del calcio moderno e la cruciale dicotomia tra offerta gratis e premium ha trovato una cornice autorevole al Social Football Summit in corso a Torino. Al centro della discussione, nel panel intitolato Should major Competitions/Entertainment be Free-to-Air?,...
    D
    DAZN
    mercoledì, 19 novembre 2025

  • UEFA rilancia l’asta Champions: verso 5 miliardi a stagione e rischio del terzo abbonamento

    L'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) ha alzato la posta in gioco nella cruciale battaglia per i diritti di trasmissione della Champions League, decisa a superare il tetto di ricavi attuale in vista del ciclo quadriennale 2027-2031. L'obiettivo dichiarato dell'organizzazione è ambizioso: raggiungere i 5 miliardi di euro a stagione complessivi per le coppe europee, segnando un netto incremento rispetto agli attuali 4,4 miliardi di euro. Questa spinta...
    S
    Sport
    mercoledì, 19 novembre 2025

  • Filtro anti-spoofing mobile, AGCOM attiva il blocco sulle chiamate estere truccate

    La delibera 271/25/CONS estende da OGGI il blocco alle chiamate con CLI mobile alterato, introduce procedure semplificate per gli operatori e riduce i tentativi di instradamento illecito dall’estero. Nella seduta di Consiglio del 6 novembre scorso, con delibera n. 271/25/CONS, l'Autorità ha stabilito una serie di disposizioni attuative per rafforzare il contrasto al fenomeno dello spoofing. Tali disposizioni integrano alcuni aspetti della delibera n. 106/25/CONS, con...
    H
    HiTech
    mercoledì, 19 novembre 2025

  • Google lancia Gemini 3: il modello AI più avanzato tra ragionamento, multimodalità e autonomia

    Gemini 3 rivoluziona l’Intelligenza Artificiale con capacità di pensiero da dottorato, analisi multimodale e azione autonoma per utenti, sviluppatori e aziende. A quasi due anni dall'inaugurazione di quella che è stata definita l'era Gemini, Google ha compiuto un balzo evolutivo significativo nel campo dell'Intelligenza Artificiale, presentando ufficialmente il suo modello di punta: Gemini 3. Questo lancio non è solo...
    H
    HiTech
    martedì, 18 novembre 2025

  • Rai broadcaster ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026: storie di coraggio e sport

    Dal 6 al 15 marzo 2026 Rai racconta in chiaro e su RaiPlay le gare, le cerimonie e i protagonisti dei Giochi Paralimpici Invernali. Fondazione Milano Cortina 2026 ha annunciato oggi che i diritti media per l'Italia per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono stati assegnati in esclusiva alla Rai. L'accordo tra Rai e Fondazione Milano Cortina 2026 garantirà al pubblico italiano un'ampia copertura, accessibile in chiaro e multicanale dell'evento...
    S
    Sport
    martedì, 18 novembre 2025

  • Fiorentina-Juventus su DAZN accende la rivalità, GRATIS il big match che infiamma la Serie A

    La sfida del 22 novembre si apre a tutti senza abbonamento, con Pardo, Giaccherini e Turci a guidare un racconto totale dentro e fuori dal campo. I viola inseguono la svolta, la Juventus la continuità,DAZN ti porta al Franchi gratuitamente dal primo all’ultimo minuto. Sarà il big match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00 in esclusiva su DAZN ,la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza...
    D
    DAZN
    martedì, 18 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious 8, Venerdi 21 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Fast & Furious 8 porta sullo schermo adrenalina e tradimenti con Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson. Una dark lady affascinante seduce Dominic Toretto, spingendolo a voltare le spalle ai suoi amici, tra inseguimenti mozzafiato...
     venerdì, 21 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport F1 HD - Canale TV

    Formula 1 GP Las Vegas 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

    In arrivo un nuovo weekend di F1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 20,a domenica 23 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Las Vegas, terzultimo GP della stagione da vivere suSky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con la prima sessione di prove libere all’1.30, mentre la seconda sessione è prevista alle 5 del mattino. Nella notte tra ve...
     venerdì, 21 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Uno di famiglia, Giovedi 20 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Uno di famiglia mescola ironia e suspense nella commedia italiana contemporanea con Pietro Sermonti, Nino Frassica e Lucia Ocone. La storia segue un insegnante di dizione che, salvando la vita a uno studente legato a una famiglia di malavitosi, si trova invis...
     giovedì, 20 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: High Ground, Mercoledi 19 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), High Ground propone un action-thriller teso e avvincente con John Voight. Quando un uomo misterioso finisce in prigione, lo sceriffo della cittadina si trova a dover fronteggiare l'ira di un brutale cartello, tra inseguimenti, scontri e una tensione che ...
     mercoledì, 19 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: A Star Is Born, Martedi 18 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) A Star Is Born riporta sullo schermo l'intensità dell'opera prima di Bradley Cooper, premiata con l'Oscar per la migliore canzone. Cooper interpreta un musicista consumato dagli eccessi che incontra una cantante ancora sconosciuta, in...
     martedì, 18 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨