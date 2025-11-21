Guida TV Sky Cinema e NOW: Fast & Furious 8, Venerdi 21 Novembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Fast & Furious 8 porta sullo schermo adrenalina e tradimenti con Vin Diesel, Jason Statham, Charlize Theron e Dwayne Johnson. Una dark lady affascinante seduce Dominic Toretto, spingendolo a voltare le spalle ai suoi amici, tra inseguimenti mozzafiato, esplosioni e colpi di scena spettacolari che mantengono alta la tensione in ogni scena. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), L'amore che non muore racconta una struggente storia francese firmata Gilles Lellouche. Una rapina finita male separa Jacqueline e Clotaire, ma il sentimento che li unisce rimane vivo, tra momenti di nostalgia, passione e riflessione sul primo amore che resiste a ogni ostacolo. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303), Biancaneve e il cacciatore rivisita la fiaba classica con Kristen Stewart, Chris Hemsworth e Charlize Theron. La crudele regina incarica un cacciatore di eliminare Biancaneve, che fugge nel bosco trovando alleati e affrontando pericoli, in un'avventura visivamente spettacolare che mescola magia, azione e suspense.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), Ritorno al futuro - Parte II riporta in scena Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc viaggiano nel 2015, dando il via a una serie di eventi che alterano passato e presente, tra invenzioni folli, humor brillante e colpi di scena che rendono il cult di Zemeckis un intramontabile divertimento per tutta la famiglia. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305), Suicide Squad mescola azione e comicità nera con Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto e Viola Davis. Un team di supercriminali viene reclutato dall'Intelligence per una rischiosa missione, tra effetti spettacolari, scontri spettacolari e una narrazione vivace che trasforma antieroi in protagonisti indimenticabili. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspence HD (canale 306), Le Notti di Salem porta in vita il celebre romanzo di Stephen King. Uno scrittore torna nella sua città natale in cerca di ispirazione e scopre che è dominata dai vampiri, tra tensione crescente, atmosfere cupe e un horror che gioca con il mistero e l'inquietudine.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), Il dottor Zivago racconta la storia d'amore tra Omar Sharif e Julie Christie, sullo sfondo della Rivoluzione russa. Un medico si innamora perdutamente di un'infermiera, in un racconto epico premiato con cinque Oscar, tra passione, destino e scenografie mozzafiato. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), Fire Squad - Incubo di fuoco porta in scena il coraggio dei vigili del fuoco con Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges. Nel 2013, un gigantesco incendio in Arizona mette a dura prova la loro resistenza fisica ed emotiva, creando un dramma catastrofico intenso, basato su eventi reali e ricco di tensione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.15 (canale 309), Call My Agent Italia - Ep. 3 e 4 segue le avventure della CMA, la Claudio Maiorana Agency. Tra personaggi famosi più o meno impegnativi, gli agenti navigano tra crisi e opportunità, con ironia, ritmo e situazioni comiche che offrono uno sguardo divertente sul mondo dello spettacolo italiano.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310), Uno di famiglia racconta la commedia italiana contemporanea con Pietro Sermonti, Nino Frassica e Lucia Ocone, tra ironia e situazioni imprevedibili: un insegnante di dizione salva la vita a uno studente legato alla malavita, ritrovandosi coinvolto in guai esilaranti e malintesi continui. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), L'innocenza di Hirokazu Kore-Eda esplora con delicatezza i confini tra verità e percezione. Quando Minato accusa un insegnante di maltrattamenti, la madre si schiera al suo fianco, ma ogni prospettiva racconta una storia diversa, in un dramma sottile, emotivamente intenso e profondamente umano.

