Formula 1 2024, diretta esclusiva GP Ungheria Sky Sport e NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW.un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le gare di Formula 1, Superbike, WRC, Indycar e GTWC.

Ultima doppietta prima della pausa estiva per il Mondiale di Formula 1: si comincia con il Gran Premio d’Ungheria, giunto alla sua edizione numero 39, come sempre in scena all’Hungaroring. Un tempo questa gara segnava la conclusione della prima metà della stagione, mentre da due anni a questa parte si è aggiunto il Belgio prima dello stop estivo.

La pista. L’Hungaroring, sede della gara fin dal 1986 e primo Gran Premio della storia a essere corso oltre la cortina di ferro che separava il blocco occidentale europeo da quello orientale ai tempi della Guerra Fredda, è stato a lungo considerato alla stregua di una Monte Carlo senza muri. Situato a soli 26 km dal centro di Budapest, la pista misura 4.381 metri ma conta ben 18 curve e un unico lungo rettilineo, che corrisponde a una delle due zone DRS. Proprio questo strumento a disposizione dei piloti negli anni ha cambiato le carte in tavola, rendendo le gare più emozionanti e più ricche di sorpassi. Superare infatti continua ad essere molto difficile ma spesso è possibile assistere a bei duelli ruota a ruota nel primo settore, specialmente tra le curve 1 e 2. La sua natura quasi da kartodromo fa sì che i piloti siano più performanti man mano che si gira, quando la pista si pulisce e la confidenza aumenta. Si tratta infatti di un tracciato sul quale le buone sensazioni possono fare la differenza. Carlos e Charles sono proprio a caccia di questo feeling positivo.

Formato tradizionale. Il Gran Premio di Ungheria segue il tradizionale formato del weekend di gara. La prima e la seconda sessione di prove libere di venerdì si svolgeranno rispettivamente alle 13:30 e alle 17 CEST, mentre l’ora conclusiva di preparazione in vista delle qualifiche andrà in scena alle ore 12:30 di sabato. Alle 16 sarà decisa la griglia di partenza, mentre domenica la gara prenderà il via alle 15, con 70 giri da percorrere.

Clima. Il weekend di gara ungherese è caratterizzato da un clima spesso torrido, caldissimo e tremendamente umido, ma nelle passate edizioni non sono mancate corse a dir poco caotiche con acquazzoni improvvisi e, una volta, una sola vettura sulla griglia di partenza per il via, visto che tutte le restanti monoposto decisero di rientrare al box per passare dalle gomme Intermedie alle slick.

APPUNTAMENTI – Continua il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio di Ungheria. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30,per poi attendere il venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato pomeriggio alle 12.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica la gara, in esclusiva live dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nel weekend ungherese in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori incredibile su Sky, con continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.



F1: IL GP DI UNGHERIA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E IN STREAMING SU NOW



VENERDI 19 LUGLIO

Ore 9.55 F3 - Prove libere

Ore 11: F2 - Prove libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - Prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F3 - Qualifiche

Ore 15.55: F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 - Prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Porsche Supercup – Prove libere

Ore 19.30: conferenza stampa Team Principal (differita)

Ore 20: Paddock Live Show

Ore 20.30: Paddock Live Pit Walk

SABATO 20 LUGLIO

Ore 9.45: F3 - Sprint Race

Ore 11.15: Porsche Super Cup - Qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - Prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 - Sprint Race

Ore 15.15 Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 8.20: F3 – Feature Race

Ore 10: F2 - Feature Race

Ore 12: Porsche Supercup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18.15: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8

Sabato 20 luglio, la giornata i si sposterà sul Formula 1 con il F1 Paddock Live pre qualifiche alle 18:00, seguito dalle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria alle 18:25 e, infine, il F1 Paddock Live post qualifiche alle 19:55.

Domenica 21 luglio nel pomeriggio, si continuerà con "Aspettando l'Ungheria '24" alle 16:15 e il F1 Paddock Live pre gara alle 16:30. La gara del Gran Premio d'Ungheria inizierà alle 18:00 e si concluderà con il F1 Podio 2024 alle 19:45 e il F1 Paddock Live post gara alle 20:00.

SABATO 20 LUGLIO



ore 18:00 F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 18:25 F1 GP Ungheria Qualifiche

ore 19:55 F1 Paddock Live Post Qualifiche

DOMENICA 21 LUGLIO



ore 16:15 Aspettando L'ungheria '24

ore 16:30 F1 Paddock Live Pre Gara

ore 18:00 F1 GP Ungheria

ore 19:45 F1 Podio 2024

ore 20:00 F1 Paddock Live Post Gara

