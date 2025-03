Formula 1 2025, in diretta esclusiva Gran Premio Australia Sky Sport e NOW | #PazziDellaNotte

AL VIA LA 75^ STAGIONE DI FORMULA 1



IN DIRETTA DA MELBOURNE

IL GRAN PREMIO D’AUSTRALIA

IL PRIMO APPUNTAMENTO DEL 2025 SARÀ LIVE SU

SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K

E IN STREAMING SU NOW



Pre e postgara sempre in diretta per tutto il weekend

con le rubriche e gli studi di Sky Sport



Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, skysport.it

e i canali social di Sky Sport, con i live blog e gli highlights della gara

L'attesa è finita: la stagione 2025 di Formula 1 prende ufficialmente il via con il Gran Premio d’Australia, che a sei anni dall’ultima volta (2019) torna a ospitare la prima gara della stagione. Questo Paese ha sempre avuto un ruolo speciale nella storia della categoria, non solo per le ormai tante gare ospitate, ma anche per i piloti che ha dato alla Formula 1 – con quattro titoli vinti da Jack Brabham e Alan Jones – ed è molto importante anche per la Scuderia Ferrari HP, che ogni anno riceve grandissimo affetto dai suoi tifosi geograficamente più lontani. Aggiungiamo che quello di Albert Park è un tracciato cittadino ed è facile capire come Charles Leclerc e Lewis Hamilton – entrambi già vincitori su questa pista – non vedano l’ora di calarsi nelle rispettive SF-25 per iniziare la nuova stagione. Quella formata da Charles e Lewis sarà la line-up numero 140 nella storia del team, l’ottava a debuttare in Australia, mentre Hamilton, prendendo il via del Gran Premio di domenica, diventerà il 98° pilota ad aver gareggiato in Formula 1 al volante di una Ferrari, il 78° ad averlo fatto da rappresentante ufficiale della Scuderia.

Il circuito. Albert Park ha fatto il suo debutto nel Mondiale nella stagione 1996 e si distingue per il layout veloce e tecnico al punto che, non fosse per i muretti tipici di un impianto semipermanente, si stenterebbe a crederlo un tracciato cittadino, con i suoi curvoni medio-veloci e le quattro zone DRS che favoriscono i sorpassi. La curva 1, punto critico soprattutto al via, presenta una chicane impegnativa con ghiaia all’esterno, mentre la 3 è una delle principali zone di sorpasso, con una frenata decisa al termine di un rettilineo con DRS. Le curve 9 e 10 interrompono il tratto più veloce della pista e richiedono precisione assoluta, mentre la staccata della 11 rappresenta un’altra occasione per attaccare. Il tracciato si è dimostrato molto spettacolare nelle ultime edizioni, con gare che hanno visto strategie diverse e battaglie serrate fino all’ultimo giro.

La nuova stagione di Formula 1 accende i motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 13 a domenica 16 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il primo appuntamento del2025, il Gran Premio d’Australia,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW.

La stagione numero 75 del Circus si apre giovedì alle 13 si parte con le parole dei piloti, pronti ad attaccare il trono di Max Verstappen, campione del mondo della passata stagione. Nella notte tra giovedì e venerdì si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, alle 2.30 e alle 6, con i primi giri sul circuito di Albert Park della nuova coppia Ferrari Leclerc-Hamilton. Terza sessione di prove libere in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 2.30, preludio della prima caccia alla pole dell’anno che scatta alle 6 del mattino. La prima gara della stagione vedrà scattare il semaforo verde alle 5 di domenica mattina, primo start in F1 del tanto atteso rookie italiano Kimi Antonelli. Nel weekend australiano in pista anche F2 ed F3.

IL RACCONTO DI SKY SPORT - Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini in cabina di commento con Marc Gené e le puntuali analisi tecniche di Roberto Chinchero, Ivan Capellie Matteo Bobbi, a cui è affidatala Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara dal Remote Garage 2.0 conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e sui canali social di Sky Sport con i liveblog, gli highlights e tutte le curiosità dell’appuntamento di Melbourne.

GLI SPECIALI DI SKY SPORT – La grande stagione 2025 sarà la prima di Kimi Antonelli in F1, il ritorno di un italiano al volante di una monoposto della top class. Il nuovo pilota della Mercedes è il protagonista di “AKA Andrea Kimi Antonelli – The bolognese driver” una chiacchierata con Davide Camicioli e Vicky Piria in cui il successore di Hamilton nella scuderia della Stella a tre punte racconta i suoi obiettivi, i desideri e le ambizioni in vista della nuova stagione. L’intervista sarà disponibile giovedì alle 19.15 e domenica alle 15.45 su Sky Sport F1, in streaming su NOW. Il contenuto è disponibile anche on demand e su Sky Sport Insider.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

F1: IL GP DI AUSTALIA IN ESCLUSIVA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E SU NOW

Giovedì 13 marzo

Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 13: conferenza stampa piloti

Ore 19.15: A.K.A. The Bolognese Driver

Notte giovedì 13-venerdì 14 marzo

Ore 22.45: F3 – Prove Libere

Ore 23.55: F2 – Prove Libere

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 3.55: F3 – Qualifiche

Ore 5.45: Paddock Live

Ore 6: F1 – Prove Libere 2

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.25: F2 – Qualifiche

Ore 8.15: Paddock Live Show

Ore 8.45: conferenza stampa Team Principal

Notte venerdì 14-sabato 15 marzo

Ore 1.10: F3 - Sprint Race

Ore 2.15: Paddock Live

Ore 2.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 4.10: F2 – Sprint Race

Ore 5.15: Warm Up

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: F1 – Qualifiche

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.45: Paddock Live Show

Ore 12: F1 – Qualifiche (replica)

Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)

Notte sabato 15-domenica 16 marzo

Ore 22.55: F3 – Feature Race

Ore 1.25 F2 - Feature Race

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 5: F1 - Gara

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.30: Debriefing

Ore 8: Notebook

Ore 8.15: Race Anatomy

Ore 9.45: F1 gara (replica)

Ore 14: F1 gara (replica)

Ore 15.45: A.K.A. The Bolognese Driver

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 15 MARZO

ore 13:00 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche

ore 13:30 Motori F1 GP Australia Qualifiche

DOMENICA 16 MARZO

ore 10:00 Motori F2 GP Australia Sprint Race

ore 11:15 Motori F2 GP Australia Feature Race

ore 12:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara

ore 14:00 Motori F1 GP Australia 2025

ore 15:45 Motori F1 Podio

ore 16:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky