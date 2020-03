Sky Sport Serie A Recupero #26, Diretta Palinsesto Telecronisti (Juventus - Inter 4K)

Tra domenica 8 e lunedì 9 Marzo la Serie A TIM 2019/2020 torna in campo (a porte chiuse) per i recuperi della 26^giornata del campionato; saranno 4 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky.

Le restanti due partite, Parma-Spal (domenica, ore 12.30) e Milan-Genoa (domenica, ore 15) saranno trasmesse da DAZN anche sul canale DAZN1 disponibile al 209 di Sky per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

L’incontro in onda live in 4K HDR con Sky Q satellite sarà Juventus-Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20.45, da seguire anche su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra)e Sky Sport 251 (satellite e fibra).

Per vivere tutti i temi della giornata di campionato, appuntamento lunedì con Marco Cattaneo, a “Sky Calcio Live”,domenica con Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio, a “Sky Calcio Show”, e con Fabio Caressa, a “Sky Calcio Club”.

Per i clienti Sky, tutte le partite in diretta anche tramite l’app Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea.

SKY SPORT SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - RECUPERO 26a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite, tutte in Super HD e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

Domenica 8 Marzo 2020:

Parma vs SPAL ore 12:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Sky Calcio Show ore 14:00 - 17:00 - 20:00

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Alessandro Bonan - In studio: Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni

Sampdoria vs Hellas Verona ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - commento: Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi

L’Hellas Verona ha vinto la gara d'andata contro la Sampdoria e potrebbe ottenere 2 successi in una singola stagione di Serie A TIM contro i blucerchiati per la prima volta nella sua storia. Tra i portieri con più di 3 presenze nel campionato in corso, Marco Silvestri è quello con la più alta percentuale di parate su tiri da dentro l'area di rigore (74%): l’Hellas Verona è infatti la squadra che ha incassato meno reti dall'interno dell'area (16). Con la prossima partita Fabio Quagliarella supererà Daniele De Rossi, Sergio Pellissier e José Altafini (tutti a 459) nella classifica dei giocatori con più presenze nella storia della Serie A TIM raggiungendo così il 27° posto della graduatoria.

Milan vs Genoa ore 15:00

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Udinese vs Fiorentina ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento Carolina Morace

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

L’Udinese non strappa i 3 punti in uno scontro diretto dall’aprile 2016; da allora, 2 pareggi e ben 5 sconfitte per i friulani, compresa quella di misura subita nel match d’andata. La Fiorentina si è aggiudicata l’ultima trasferta di Serie A TIM giocata sul campo della Sampdoria, ma non vince 2 gare esterne di fila nel massimo campionato da aprile 2018 (in quell’occasione furono 3 le affermazioni consecutive). Tra i giocatori che hanno segnato il 100% delle proprie reti nei primi 45’ di gioco, soltanto Alejandro Gómez (6) ne conta più di Stefano Okaka dell’Udinese (5).

Juventus vs Inter ore 20:45 [disponibile in 4K HDR per i clienti Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Alessandro Alciato, Giovanni Guardalà, Andrea Paventi

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 14 sfide di Serie A TIM contro l'Inter (1-2 nel settembre 2016): completano il parziale 5 pareggi e 8 successi bianconeri. Con una rete, Cristiano Ronaldo stabilirebbe il record della storia della Serie A TIM per presenze consecutive nello stesso torneo con almeno un gol all'attivo (attualmente è a quota 11): il campione portoghese inoltre in carriera non ha mai trovato la rete per 12 gare di fila in campionato. Romelu Lukaku non ha trovato la rete nell'ultima trasferta contro la Lazio: da quando veste la maglia dell'Inter non è mai rimasto a secco per 2 gare consecutive fuori casa. L'attaccante belga è infatti il miglior marcatore in gare esterne nei Top-5 campionati europei (12 gol).

Sky Calcio Club ore 22:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202)

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Fabio Caressa

In studio: Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Fabio Capello, Stefano De Grandis, Dalila Setti

Lunedi 9 Marzo 2020:

Studio - Sky Calcio Live ore 18:00 - 20:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Marco Cattaneo - In studio: Stefano De Grandis e Carolina Morace

Sassuolo vs Brescia ore 18:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera - commento Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti

Nell’unico scontro diretto mai giocato in Serie A TIM si è imposto il Sassuolo, che solo in 2 circostanze nella sua storia si è aggiudicato entrambe le prime 2 gare disputate contro una singola squadra nel massimo torneo (contro Atalanta e Carpi). La prossima sarà la 250ª per Domenico Berardi con la maglia del Sassuolo in tutte le competizioni: l’attaccante neroverde è a una sola rete dalla doppia cifra di gol in questa Serie A TIM, traguardo che non raggiunge dalla stagione 2014/15. Con i 3 gol messi a segno fin qui, Jhon Chancellor è il difensore del Brescia più prolifico in una singola stagione di Serie A TIM da Marius Stankevicius e Pierre Wome (3 reti a testa nel campionato 2004/05).

