Sky Sport, Serie A 27 Giornata, Diretta Esclusiva, Palinsesto Telecronisti

Palla al centro su Sky Sport. Da lunedì 22 giugno, fino a mercoledì 24 giugno in campo la 27esima giornata di Serie A. Saranno 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky, anche in streaming su NOW TV.Per tutti i match, sarà inoltre attivo lo Sky Virtual Audio, l’opzione per vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno.

TUTTI I GIORNI E TUTTE LE SERE. Fino al 2 agosto, una programmazionesu Sky con rubriche e studi di approfondimento tutti i giorni e a tutte le ore, sempre in diretta. Tra il canale all news Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, una maratona di gol e notizie dall’alba a notte fonda, tra conferme e novità.

A partire da SKY CALCIO SHOW L’ORIGINALE: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 23.45 alle 00.45 su Sky Sport 24 e su Sky Sport Serie A, torna la rubrica dell’estate di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, questa volta in versione speciale dedicata alla Serie A. Commenti, immagini, analisi e interviste ai protagonisti delle partite appena terminate. Un mix tra “Calciomercato L’Originale” e “Sky Calcio Show”, con la conduzione di Alessandro Bonan, Giorgia Cenni e le notizie di Gianluca Di Marzio.

SKY CALCIO CLUB raddoppia. Il programma di Fabio Caressa torna nella sua forma tradizionale dopo la versione a distanza durante il lockdown, ma nelle notti estive della Serie A raddoppia gli appuntamenti: sabato e domenica dalle 23.45 all’una di notte su Sky Sport Serie A, in studio con Stefano De Grandis, Dalila Setti e la squadra dei talent, dove si alterneranno Alessandro Costacurta, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Alessandro Del Piero.

Doppio appuntamento anche con SKY CALCIO LIVE - ESTATE, lo studio condotto Marco Cattaneo, in versione rinnovata e speciale. Si comincia il sabato alle 16 su Sky Sport Serie A con il pre partita della sfida delle 17.15 fino al post partita della sfida delle 19.30, con i commenti, le interviste e le anticipazioni di quello che accadrà la domenica, quando Sky Calcio Live sarà di nuovo on air, dalle 16 e anche su Sky Sport 24, per il pre e poi il post delle gare delle 17.15 (Dazn) e delle 19.30.

Anche Sky Sport 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, avrà un palinsesto dedicato al ritorno in campo della Serie A. Si parte con “Buongiorno Serie A”, alle 7, alle 8 e alle 9 del mattino, con Federica Frola, per riassumere quanto di meglio accaduto il giorno precedente e la preview del programma di giornata. Si continua alle 13 con “Il calcio è servito”, insieme a Cristiana Buonamano per scoprire le notizie di giornata e raccontare l’avvicinamento alle partite della sera attraverso le voci degli inviati, collegati dalle sedi di allenamento. Dalle 18.30 alle 19.30, Leo Di Bello conduce “Campo aperto Serie A” (anche su Sky Sport Serie A) per introdurre la prima partita della giornata (quella delle 19.30) e analizzare i temi del campionato, con le ultime dagli stadi che si preparano ad ospitare le partite, le formazioni e le interviste ai protagonisti che si apprestano a scendere in campo. Il programma tornerà alle 21.30 per i commenti del post match.

Durante la settimana, continuano anche le rubriche “Sky Sport 24 Pomeriggio” con Sara Benci, “Fanta Show” con Mario Giunta in due puntate settimanali alle 18 e alle 18.30, oltre agli approfondimenti sul calcio internazionale, condotti da Federica Lodi.

Il sabato e la domenica, le notizie e gli approfondimenti passano da “Sky Sport 24 Super Weekend”, dalle 13 alle 16, con Mario Giunta, per introdurre la giornata di Serie A e tutti i gli altri eventi della grande estate di sport su Sky, con i campionati esteri (Bundesliga e Premier League) e i motori pronti a ripartire con i Mondiali F1 e MotoGP. Inoltre, Saturday Night diventa “Summer Night” e “Serie A Remix” andrà in onda al termine di tutte le giornate per rivivere le emozioni del turno appena concluso.

Tra studi e campi della Serie A, Sky Sport tornerà a schierare la sua super squadra di commentatori: Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Massimo Ambrosini, Paolo Di Canio, Beppe Bergomi, Daniele Adani, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini, Carolina Morace, Lorenzo Minotti, Luca Pellegrini, Renato Zaccarelli, Fernando Orsi, Fabio Capello, Alessandro Del Piero, e le nostre prime firme Paolo Condò, Matteo Marani, Giancarlo Padovan.

Sarà possibile seguire gli incontri con lo “Sky Virtual Audio”, ovvero gli effetti del pubblico ricreati virtualmente. Usufruire di questa opzione è facile, basta selezionare l’audio originale dal telecomando e vivere la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. La telecronaca resterà la stessa, ma cambieranno gli effetti sotto la voce del telecronista. Per attivarlo occorre premere il tasto giallo del telecomando Sky e selezionare l'audio "ORIGINALE".

Aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport. Tutti gli eventi saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e NOW TV.

NON SOLO SERIE A. Fino al giovedì 2 luglio, infatti, sui canali Sky andranno in onda due settimane di calcio no stop, con almeno una partita ogni sera. Tanti gol ed emozioni tutte da vivere, live dai campi della Serie A e della Premier League. Di seguito la programmazione delle serate di Sky Sport



22/6 ore 19.30 Serie A: Lecce vs Milan - Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

22/6 ore 21.00 Premier League: Manchester City vs Burnley - Sky Sport Football

22/6 ore 21.45 Serie A: Bologna vs Juventus - Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

23/6 ore 21.15 Premier League: Tottenham vs West Ham - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

23/6 ore 21.45 Serie A: Torino vs Udinese - Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

24/6 ore 21.15 Premier League: Liverpool vs Crystal Palace - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

24/6 ore 21.45 Serie A: Diretta Gol Serie A - Sky Sport 251

24/6 ore 21.45 Serie A: Atalanta vs Lazio - Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

24/6 ore 21.45 Serie A: Roma vs Sampdoria - Sky Sport 253

25/6 ore 21.15 Premier League: Chelsea vs Manchester City - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

26/6 ore 21.45 Serie A: Juventus vs Lecce - Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

27/6 ore 19.30 Serie A: Cagliari vs Torino - Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

28/6 ore 19.30 Serie A: Napoli vs Spal - Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

28/6 ore 21.45 Serie A: Parma vs Inter - Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

29/6 ore 21.00 Premier League: Crystal Palace vs Burnley - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

30/6 ore 19.30 Serie A: Torino vs Lazio - Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

30/6 ore 21.15 Premier League: Brighton vs Manchester United - Sky Sport Football

30/6 ore 21.45 Serie A: Genoa vs Juventus - Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno, Sky Sport 251

01/7 ore 21.15 Premier League: West Ham vs Chelsea - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

01/7 ore 21.45 Serie A: Diretta Gol Serie A - Sky Sport 251

01/7 ore 21.45 Serie A: Spal vs Milan - Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

01/7 ore 21.45 Serie A: Fiorentina vs Sassuolo - Sky Sport 253

02/7 ore 21.15 Premier League: Manchester City vs Liverpool - Sky Sport Football, Sky Sport Uno

02/7 ore 21.45 Serie A: Roma vs Udinese - Sky Sport Serie A, Sky Sport 251

SKY SPORT SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 27a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, digitale terrestre, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite, tutte in Super HD e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

LUNEDÌ 22 GIUGNO

Diretta Gol Serie A ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Fiorentina vs Brescia : Daniele Barone

: Daniele Barone Lecce vs Milan: Antonio Nucera

Lecce vs Milan ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano

Lecce per tornare a vincere dopo 2 ko. In casa ha battuto il Milan una sola volta nei 15 precedenti. 2 a 2 all'andata con pareggio dei salentini al 92esimo.

Fiorentina vs Brescia ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Geri De Rosa - commento: Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Viola con una sola vittoria nelle ultime 9 partite al Franchi. Il Brescia non vince a Firenze in serie A dal 1970 (0-1), da allora 1 pareggio e 8 sconfitte.

Bologna vs Juventus ore 21:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 254

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Marco Nosotti

Bologna con un solo punto nelle ultime 3 giornate. Al Dall'Ara in serie A non batte la Juve da 22 anni. Bianconeri a secco nelle ultime 2 gare di coppa Italia.

MARTEDÌ 23 GIUGNO

Spal vs Cagliari ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara - commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Marina Presello

Hellas Verona vs Napoli ore 19:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Torino vs Udinese ore 21:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento: Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo

Genoa vs Parma ore 21:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

Inter vs Sassuolo ore 19:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Diretta Gol Serie A ore 21:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Atalanta vs Lazio : Riccardo Gentile

: Riccardo Gentile Roma vs Sampdoria: Davide Polizzi

Atalanta vs Lazio ore 21:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni

Roma vs Sampdoria ore 21:45 [disponibile in 4K HDR per i clienti Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Angelo Mangiante

STUDI e RUBRICHE

LUNEDÌ 22 GIUGNO

Sky Calcio Show L’Originale

dalle 21 e dalle 23.30

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini, Giorgia Cenni

MARTEDÌ 23 GIUGNO

Sky Calcio Show L’Originale

dalle 21 e dalle 23.30

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini, Giorgia Cenni

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO

Sky Calcio Show L’Originale

dalle 21 e dalle 23.30

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Giorgia Cenni

GIOVEDÌ 25 GIUGNO

Sky Calcio Show L’Originale

dalle 23.30

in studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Lorenzo Minotti, Riccardo Trevisani, Giorgia Cenni

LA PROGRAMMAZIONE TIPO DELLA SETTIMANA

Dal lunedì al venerdì:

Buongiorno Serie A

alle 7, alle 8 e alle 9 del mattino su Sky Sport 24

conduce Federica Frola





alle 7, alle 8 e alle 9 del mattino su Sky Sport 24 conduce Federica Frola Il calcio è servito

dalle 13 alle 14 su Sky Sport 24

conduce Cristiana Buonamano





dalle 13 alle 14 su Sky Sport 24 conduce Cristiana Buonamano Campo aperto serie A

dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A

conduce Leo Di Bello





dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A conduce Leo Di Bello Sky Calcio Show l’Originale

dalle 23.45 alle 00:45 su Sky Sport 24 e su Sky Sport Serie A

conduce Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni

Sabato e domenica:

Super Weekend

dalle 13 alle 16 su Sky Sport 24

conduce Mario Giunta





dalle 13 alle 16 su Sky Sport 24 conduce Mario Giunta Sky Calcio Live estate

dalle 16 su Sky Sport Serie A, per tutti i pre e i post partita, escluso il posticipo della domenica

conduce Marco Cattaneo





dalle 16 su Sky Sport Serie A, per tutti i pre e i post partita, escluso il posticipo della domenica conduce Marco Cattaneo Sky Calcio Club

dalle 23.45 su Sky Sport Serie A

conduce Fabio Caressa con Stefano De Grandis e Dalila Setti

