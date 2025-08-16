Coppa Italia Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta Primo Turno: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sabato 16 e domenica 17 agosto si apre la Coppa Italia Serie C con le prime partite ufficiali della stagione 2025-26. Sono 56 le squadre che scenderanno in campo nel Primo turno eliminatorio per conquistare la qualificazione alla fase successiva. In caso di parità, dopo i novanta minuti regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Tre le partite in diretta su SkySport e in streaming su NOW: sabato alle 21 Lumezzane-Inter U23 (SkySport Calcio 202 e SkySport 251), domenica alle 18 Ravenna-Cittadella (SkySport 251), alle 21 Crotone-Catania (SkySport 201 e 251). Gli highlights delle 28 partite in programma saranno trasmessi sul canale YouTube ufficiale della Serie C.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.

Anche per le prossima stagione tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Di seguito la programmazione delle partite del primo turno di Coppa Italia Serie C

in diretta su Sky e in streaming su NOW:

SABATO 16 AGOSTO 2025

Ore 21:00 Lumezzane vs Inter Under 23 ---> Vincente vs Lecco/Ospitaletto Franciacorta

Stadio "Tullio Saleri" - Lumezzane [Brescia]

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Federico Botti

DOMENICA 17 AGOSTO 2025