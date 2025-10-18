Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

  • Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona

  • Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro

  • Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani

     

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 10a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.  

VENERDI 17 OTTOBRE 2025

  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Alcione Milano vs Inter U23
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Poggi
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Torres vs Forlì
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Sabino Palermo
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Novara vs Arzignano Valchiampo
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gaetano Vitale

SABATO 18 OTTOBRE 2025

  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Livorno vs Sambenedettese
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabio Frabetti
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Crotone vs Monopoli
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Consales
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Casarano vs Foggia
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Sorrento vs Cosenza
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Liccardo
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Triestina vs Pergolettese
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Angelo Taglieri
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Renate vs Dolomiti Bellunesi
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Mosconi
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Ospitaletto Franciacorta vs Cittadella
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Cristiano
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Gubbio vs Guidonia Montecelio
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alberto Pucci
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Latina vs Giugliano
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Occhiuto
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Pianese vs Bra
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabrizio Redaelli

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

  • Ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Campobasso vs Ternana
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 258 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni
     
  • Ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Casertana vs Siracusa
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 257 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Catania vs Salernitana
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Migliori
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Benevento vs Potenza
    diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Rimini vs Juventus Next Gen
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Elia Faggion
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Albinoleffe
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Ravenna vs Arezzo
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Sfolcini
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Atalanta U23 vs Trapani
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Walter Topan
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Pineto vs Perugia
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Di Staso
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Cavese
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Pro Patria
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Calderoni
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Giana Erminio
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Lumezzane vs Trento
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Liccardo
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Lecco vs Union Brescia
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Antonio Nucera
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Team Altamura vs Az Picerno
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Peppe Di Giovanni

LUNEDI 20 OTTOBRE 2025

  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Carpi vs Ascoli
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Menon
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Pontedera vs Vis Pesaro
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Viscardi

MARTEDI 21 OTTOBRE 2025

  • Ore 16.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 Recupero 9a Giornata Girone A: Inter U23 vs Renate
    diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabio Frabetti

MERCOLEDI 22 OTTOBRE 2025

  • Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 Recupero 9a Giornata Girone C: Juventus Next Gen vs Campobasso
    diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Menon

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

