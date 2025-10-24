Calcio Estero live Sky e NOW (24 - 26 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW . Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 9ª giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 20.30 con Leeds-West Ham (Sky Sport 255). Sabato saranno quattro i match: alle 16 Chelsea-Sunderland (Sky Sport Uno) e Newcastle-Fulham (Sky Sport Calcio). Alle 18.30 sarà la volta di Manchester United-Brighton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 21 toccherà a Brentford-Liverpool (Sky Sport Arena). Cinque le partite in programma domenica: alle 15 Aston Villa-Manchester City (Sky Sport Calcio), Arsenal-Crystal Palace (Sky Sport Max), Bournemouth-Nottingham Forest (Sky Sport 257) e Wolverhampton-Burnley (Sky Sport 258). Alle 17.30 chiude la giornata inglese il match tra Everton e Tottenham (Sky Sport Max).
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per l’ottavo turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 254, apre la giornata il match Werder Brema-Union Berlino. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco (Sky Sport Max) e alle 18.30 Borussia Dortmund-Colonia (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Friburgo (Sky Sport Mix),mentre alle 17.30 in scena Stoccarda-Mainz (Sky Sport Mix).
LIGUE 1 –In Francia appuntamento con La 9ª giornata di Ligue 1. Sabato in programma due match: alle 17 Brest-PSG (Sky Sport 256) e alle 21.05 il big match Lens-Marsiglia (Sky Sport Max). Domenica, alle 20.45 suSky SportArena, la partita Lione-Strasburgo.
Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.
Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW
PREMIER LEAGUE – 9a giornata
VENERDÌ 24 OTTOBRE
- Alle 20.30 LEEDS-WEST HAM
Sky Sport 255 e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
SABATO 25 OTTOBRE
- Alle 16 CHELSEA-SUNDERLAND
Sky Sport Uno e NOW
telecronaca Massimo Marianella
- Alle 16 NEWCASTLE-FULHAM
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Matteo Marceddu
- Alle 18.30 MANCHESTER UNITED-BRIGHTON
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
telecronaca Nicola Roggero
- Alle 21 BRENTFORD-LIVERPOOL
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Filippo Benincampi
DOMENICA 26 OTTOBRE
- Alle 15 ASTON VILLA-MANCHESTER CITY
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Federico Zancan
- Alle 15 ARSENAL-CRYSTAL PALACE
Sky Sport Max e NOW
telecronaca di Massimo Marianella
- Alle 15 BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST
Sky Sport 257 e NOW
telecronaca di Nicolò Ramella
- Alle 15 WOLVERHAMPTON-BURNLEY
Sky Sport 258 e NOW
telecronaca di Federico Zanon
- Alle 17.30 EVERTON-TOTTENHAM
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Paolo Ciarravano
BUNDESLIGA – 8a giornata
VENERDÌ 24 OTTOBRE
- Alle 20.30 WERDER BREMA-UNION BERLINO
Sky Sport 254 e NOW
telecronaca Elia Faggion
SABATO 25 OTTOBRE
- Alle 15.30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BAYERN MONACO
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
- Alle 18.30 BORUSSIA DORTMUND-COLONIA
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Christian Giordano
DOMENICA 26 OTTOBRE
- Alle 15.30 BAYER LEVERKUSEN-FRIBURGO
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Pietro Nicolodi
- Alle 17.30 STOCCARDA-MAINZ
Sky Sport Mix e NOW
telecronaca Christian Giordano
ZWEITE BUNDESLIGA – 10a giornata
VENERDÌ 24 OTTOBRE
- Alle 18.30 SCHALKE 04-DARMSTADT
Sky Sport Arena 204 e NOW
telecronaca Giovanni Poggi
SABATO 25 OTTOBRE
- Alle 13.00 ARMINIA B.-ELVERSBERG
Sky Sport Calcio e NOW
telecronaca Calogero Destro
LIGUE 1 – 9a giornata
SABATO 25 OTTOBRE
- Alle 17 BREST-PSG
Sky Sport 256 e NOW
telecronaca Paolo Redi
- Alle 21.05 LENS-MARSIGLIA
Sky Sport Max e NOW
telecronaca Federico Zanon
DOMENICA 26 OTTOBRE
- Alle 20.45 LIONE-STRASBURGO
Sky Sport Arena e NOW
telecronaca Filippo Benincampi
STUDI PRE E POSTPARTITA
SABATO 25 OTTOBRE
- Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano
DOMENICA 26 OTTOBRE
- Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
In studio: Federica Lodi e Nicola Roggero