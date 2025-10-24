Calcio Estero live Sky e NOW (24 - 26 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e  in streaming su NOW . Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga e la Ligue 1 francese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 9ª giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 20.30 con Leeds-West Ham (Sky Sport 255). Sabato saranno quattro i match: alle 16 Chelsea-Sunderland (Sky Sport Uno) e Newcastle-Fulham (Sky Sport Calcio). Alle 18.30 sarà la volta di Manchester United-Brighton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K), mentre alle 21 toccherà a Brentford-Liverpool (Sky Sport Arena). Cinque le partite in programma domenica: alle 15 Aston Villa-Manchester City (Sky Sport Calcio), Arsenal-Crystal Palace (Sky Sport Max), Bournemouth-Nottingham Forest (Sky Sport 257) e Wolverhampton-Burnley (Sky Sport 258). Alle 17.30 chiude la giornata inglese il match tra Everton e Tottenham (Sky Sport Max).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per l’ottavo turno di Bundesliga. Venerdì, alle 20.30 su Sky Sport 254, apre la giornata il match Werder Brema-Union Berlino. Sabato doppio impegno: alle 15.30 Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco (Sky Sport Max) e alle 18.30 Borussia Dortmund-Colonia (Sky Sport Calcio). Domenica due partite: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Friburgo (Sky Sport Mix),mentre alle 17.30 in scena Stoccarda-Mainz (Sky Sport Mix).

LIGUE 1 –In Francia appuntamento con La 9ª giornata di Ligue 1. Sabato in programma due match: alle 17 Brest-PSG (Sky Sport 256) e alle 21.05 il big match Lens-Marsiglia (Sky Sport Max). Domenica, alle 20.45 suSky SportArena, la partita Lione-Strasburgo.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotto sabato da Federica Lodi che, insieme ai suoi ospiti, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

Calcio estero: la programmazione live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE – 9a giornata

VENERDÌ 24 OTTOBRE

  • Alle 20.30 LEEDS-WEST HAM
    Sky Sport 255 e NOW
    telecronaca Paolo Ciarravano 

SABATO 25 OTTOBRE

  • Alle 16 CHELSEA-SUNDERLAND
    Sky Sport Uno e NOW
    telecronaca Massimo Marianella

  • Alle 16 NEWCASTLE-FULHAM
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Matteo Marceddu

  • Alle 18.30 MANCHESTER UNITED-BRIGHTON
    Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e NOW
    telecronaca Nicola Roggero

  • Alle 21 BRENTFORD-LIVERPOOL
    Sky Sport Arena e NOW
    telecronaca Filippo Benincampi 

DOMENICA 26 OTTOBRE

  • Alle 15 ASTON VILLA-MANCHESTER CITY
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Federico Zancan

  • Alle 15 ARSENAL-CRYSTAL PALACE
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca di Massimo Marianella

  • Alle 15 BOURNEMOUTH-NOTTINGHAM FOREST
    Sky Sport 257 e NOW
    telecronaca di Nicolò Ramella

  • Alle 15 WOLVERHAMPTON-BURNLEY
    Sky Sport 258 e NOW
    telecronaca di Federico Zanon

  • Alle 17.30 EVERTON-TOTTENHAM
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Paolo Ciarravano

BUNDESLIGA – 8a giornata

VENERDÌ 24 OTTOBRE

  • Alle 20.30 WERDER BREMA-UNION BERLINO
    Sky Sport 254 e NOW
    telecronaca Elia Faggion

SABATO 25 OTTOBRE

  • Alle 15.30 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BAYERN MONACO
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

  • Alle 18.30 BORUSSIA DORTMUND-COLONIA
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Christian Giordano

DOMENICA 26 OTTOBRE

  • Alle 15.30 BAYER LEVERKUSEN-FRIBURGO
    Sky Sport Mix e NOW
    telecronaca Pietro Nicolodi

  • Alle 17.30 STOCCARDA-MAINZ
    Sky Sport Mix e NOW
    telecronaca Christian Giordano

ZWEITE BUNDESLIGA – 10a giornata

VENERDÌ 24 OTTOBRE

  • Alle 18.30 SCHALKE 04-DARMSTADT
    Sky Sport Arena 204 e NOW
    telecronaca Giovanni Poggi

SABATO 25 OTTOBRE

  • Alle 13.00 ARMINIA B.-ELVERSBERG
    Sky Sport Calcio e NOW
    telecronaca Calogero Destro

LIGUE 1 – 9a giornata

SABATO 25 OTTOBRE

  • Alle 17 BREST-PSG
    Sky Sport 256 e NOW
    telecronaca Paolo Redi

  • Alle 21.05 LENS-MARSIGLIA
    Sky Sport Max e NOW
    telecronaca Federico Zanon 

DOMENICA 26 OTTOBRE

  • Alle 20.45 LIONE-STRASBURGO
    Sky Sport Arena e NOW
    telecronaca Filippo Benincampi

STUDI PRE E POSTPARTITA

SABATO 25 OTTOBRE

  • Dalle 13, dalle 15.30 e dalle 18 La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Federica Lodi e Paolo Ciarravano 

DOMENICA 26 OTTOBRE

  • Dalle 19.30 La Casa dello Sport Internazionale
    In studio: Federica Lodi e Nicola Roggero

