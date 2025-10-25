Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori. 

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

  • Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona

  • Girone B: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro

  • Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani

Inoltre, per la stagione in corso nasce il titolo di “Giocatore del Mese Sky Wifi”, il premio che verrà assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Attraverso un sistema di voting online sui canali social di Sky Sport, tifosi e appassionati potranno esprimere le loro preferenze per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco.

I nomi dei vincitori verranno svelati in diretta sui canali social di Sky Sport e all’interno del programma Area C in onda ogni martedì alle 16 su Sky Sport 24, mentre la consegna del trofeo avverrà nel prepartita della prima gara casalinga della squadra del calciatore premiato, per celebrare l’importante riconoscimento davanti al proprio pubblico.

Ivincitori del premio “Giocatore del mese Sky Wifi” di settembre sono Nicola Rauti del Vicenza per il Girone A, Joshua Tenkorang del Ravenna per il Girone B e Antonio Donnarumma della Salernitana per il Girone C. 

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 11a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Il weekend di Serie C Sky Wifi 2025/26 promette emozioni e partite distribuite in modo equilibrato tra anticipi, gare del sabato, super domenica di calcio e un doppio posticipo del lunedì. Si comincia venerdì 24 ottobre alle 20:30 con due incontri in contemporanea: nel Girone C Foggia-Team Altamura sarà trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 252 e in streaming su NOW con la telecronaca di Riccardo Morelli, mentre nel Girone A Novara-Virtus Verona andrà in onda su Sky Sport 253 e NOW con la voce di Alberto Pucci.

Sabato 25 ottobre il programma si apre alle 14:30 con una lunga serie di sfide: nel Girone A Union Brescia-Albinoleffe su Sky Sport Mix 211, Sky Sport 251 e NOW con Fabio Frabetti; nel Girone B Ternana-Arezzo su Sky Sport 252 con Fabrizio Redaelli; nel Girone C Cavese-Crotone su Sky Sport 253 con Giovanni Cristiano; nel Girone B Juventus Next Gen-Pontedera su Sky Sport 254 con Andrea Menon; ancora nel Girone C Atalanta U23-Az Picerno su Sky Sport 255 con Giovanni Poggi; e nel Girone B Guidonia Montecelio-Torres su Sky Sport 256 con Matteo Mosconi. Alle 17:30 il pomeriggio continua con Renate-Lecco su Sky Sport 251 con Antonio Nucera, Siracusa-Casarano su Sky Sport 252 con Matteo Migliori, Carpi-Gubbio su Sky Sport 253 con Andrea Consales, Campobasso-Rimini su Sky Sport 254 con Biagio Liccardo e Arzignano Valchiampo-Lumezzane su Sky Sport 255 con Luca Pellegrini. In chiusura di giornata, alle 20:30, appuntamento con Forlì-Pineto, in diretta su Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e NOW, con la telecronaca di Matteo Occhiuto.

Domenica 26 ottobre il lunch match delle 12:30 vede in campo Trapani-Audace Cerignola, in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 257 e NOW con telecronaca di Andrea Di Staso. Alle 14:30 ricco turno pomeridiano: nel Girone C Catania-Benevento su Sky Sport 251 con Peppe Di Giovanni, Cosenza-Potenza su Sky Sport 254 con Matteo Viscardi; nel Girone B Ascoli-Sambenedettese su Sky Sport 252 con Gioele Anni e Bra-Vis Pesaro su Sky Sport 255 con Marco Pagano; nel Girone A Trento-L.R. Vicenza su Sky Sport 253 con Elia Faggion e Pro Vercelli-Pergolettese su Sky Sport 256 con Gaetano Vitale. Alle 17:30 prosegue lo spettacolo della Serie C con Pianese-Ravenna su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 252 e NOW con Angelo Taglieri, Giana Erminio-Alcione Milano su Sky Sport 253 con Alessio Colombo, Monopoli-Giugliano su Sky Sport 254 con Andrea Calderoni, Sorrento-Latina su Sky Sport 255 con Matteo Sfolcini e Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta su Sky Sport 256 con Sabino Palermo. Partita serale alle 20:30 nel Girone C Salernitana-Casertana su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 252 e NOW con Pietro Scognamiglio;

Il weekend si chiude lunedì 27 ottobre con un tris di posticipi serali alle 20:30:  nel Girone B Perugia-Livorno su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251 e NOW con Marco Pagano; e nel Girone A doppio appuntamento con Inter U23-Cittadella su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 252 e NOW con Riccardo Morelli, oltre a Dolomiti Bellunesi-Triestina su Sky Sport 253 e NOW con Walter Topan.

VENERDI 24 OTTOBRE 2025

  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 11a Giornata Girone C: Foggia vs Team Altamura
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Novara vs Virtus Verona
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alberto Pucci

SABATO 25 OTTOBRE 2025

  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Union Brescia vs Albinoleffe
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabio Frabetti
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Ternana vs Arezzo
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Fabrizio Redaelli
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Cavese vs Crotone
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Cristiano
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Juventus Next Gen vs Pontedera
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Menon
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Atalanta U23 vs Az Picerno
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Giovanni Poggi
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Guidonia Montecelio vs Torres
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Mosconi
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Renate vs Lecco
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Antonio Nucera
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Siracusa vs Casarano
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Migliori
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Carpi vs Gubbio
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Consales
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Campobasso vs Rimini
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Biagio Liccardo
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Arzignano Valchiampo vs Lumezzane
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Luca Pellegrini
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Forlì vs Pineto
    diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Occhiuto

DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

  • Ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Trapani vs Audace Cerignola
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 257 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Di Staso
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Catania vs Benevento
    diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Peppe Di Giovanni
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Ascoli vs Sambenedettese
    diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gioele Anni
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Trento vs  L.R. Vicenza
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Elia Faggion
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Cosenza vs Potenza
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Viscardi
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Bra vs Vis Pesaro
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Pergolettese
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Gaetano Vitale
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Pianese vs Ravenna
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Angelo Taglieri
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Giana Erminio vs Alcione Milano
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Alessio Colombo
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Monopoli vs Giugliano
    diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Andrea Calderoni
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Sorrento vs Latina
    diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Matteo Sfolcini
     
  • Ore 17:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Pro Patria vs Ospitaletto Franciacorta
    diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Sabino Palermo

  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Salernitana vs Casertana
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio  

LUNEDI 27 OTTOBRE 2025

  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Perugia vs Livorno
    diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Marco Pagano
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Inter U23 vs Cittadella
    diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Dolomiti Bellunesi vs Triestina
    diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW
    Telecronaca: Walter Topan

