Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

Girone A : AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona





Inoltre, per la stagione in corso nasce il titolo di “Giocatore del Mese Sky Wifi”, il premio che verrà assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Attraverso un sistema di voting online sui canali social di Sky Sport, tifosi e appassionati potranno esprimere le loro preferenze per valorizzare chi si distingue davvero sul campo di gioco.

I nomi dei vincitori verranno svelati in diretta sui canali social di Sky Sport e all’interno del programma Area C in onda ogni martedì alle 16 su Sky Sport 24, mentre la consegna del trofeo avverrà nel prepartita della prima gara casalinga della squadra del calciatore premiato, per celebrare l’importante riconoscimento davanti al proprio pubblico.

Ivincitori del premio “Giocatore del mese Sky Wifi” di settembre sono Nicola Rauti del Vicenza per il Girone A, Joshua Tenkorang del Ravenna per il Girone B e Antonio Donnarumma della Salernitana per il Girone C.

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 11a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Il weekend di Serie C Sky Wifi 2025/26 promette emozioni e partite distribuite in modo equilibrato tra anticipi, gare del sabato, super domenica di calcio e un doppio posticipo del lunedì. Si comincia venerdì 24 ottobre alle 20:30 con due incontri in contemporanea: nel Girone C Foggia-Team Altamura sarà trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 252 e in streaming su NOW con la telecronaca di Riccardo Morelli, mentre nel Girone A Novara-Virtus Verona andrà in onda su Sky Sport 253 e NOW con la voce di Alberto Pucci.

Sabato 25 ottobre il programma si apre alle 14:30 con una lunga serie di sfide: nel Girone A Union Brescia-Albinoleffe su Sky Sport Mix 211, Sky Sport 251 e NOW con Fabio Frabetti; nel Girone B Ternana-Arezzo su Sky Sport 252 con Fabrizio Redaelli; nel Girone C Cavese-Crotone su Sky Sport 253 con Giovanni Cristiano; nel Girone B Juventus Next Gen-Pontedera su Sky Sport 254 con Andrea Menon; ancora nel Girone C Atalanta U23-Az Picerno su Sky Sport 255 con Giovanni Poggi; e nel Girone B Guidonia Montecelio-Torres su Sky Sport 256 con Matteo Mosconi. Alle 17:30 il pomeriggio continua con Renate-Lecco su Sky Sport 251 con Antonio Nucera, Siracusa-Casarano su Sky Sport 252 con Matteo Migliori, Carpi-Gubbio su Sky Sport 253 con Andrea Consales, Campobasso-Rimini su Sky Sport 254 con Biagio Liccardo e Arzignano Valchiampo-Lumezzane su Sky Sport 255 con Luca Pellegrini. In chiusura di giornata, alle 20:30, appuntamento con Forlì-Pineto, in diretta su Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e NOW, con la telecronaca di Matteo Occhiuto.

Domenica 26 ottobre il lunch match delle 12:30 vede in campo Trapani-Audace Cerignola, in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 257 e NOW con telecronaca di Andrea Di Staso. Alle 14:30 ricco turno pomeridiano: nel Girone C Catania-Benevento su Sky Sport 251 con Peppe Di Giovanni, Cosenza-Potenza su Sky Sport 254 con Matteo Viscardi; nel Girone B Ascoli-Sambenedettese su Sky Sport 252 con Gioele Anni e Bra-Vis Pesaro su Sky Sport 255 con Marco Pagano; nel Girone A Trento-L.R. Vicenza su Sky Sport 253 con Elia Faggion e Pro Vercelli-Pergolettese su Sky Sport 256 con Gaetano Vitale. Alle 17:30 prosegue lo spettacolo della Serie C con Pianese-Ravenna su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 252 e NOW con Angelo Taglieri, Giana Erminio-Alcione Milano su Sky Sport 253 con Alessio Colombo, Monopoli-Giugliano su Sky Sport 254 con Andrea Calderoni, Sorrento-Latina su Sky Sport 255 con Matteo Sfolcini e Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta su Sky Sport 256 con Sabino Palermo. Partita serale alle 20:30 nel Girone C Salernitana-Casertana su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 252 e NOW con Pietro Scognamiglio;

Il weekend si chiude lunedì 27 ottobre con un tris di posticipi serali alle 20:30: nel Girone B Perugia-Livorno su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 251 e NOW con Marco Pagano; e nel Girone A doppio appuntamento con Inter U23-Cittadella su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 252 e NOW con Riccardo Morelli, oltre a Dolomiti Bellunesi-Triestina su Sky Sport 253 e NOW con Walter Topan.

VENERDI 24 OTTOBRE 2025

Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 11a Giornata Girone C: Foggia vs Team Altamura

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alberto Pucci

SABATO 25 OTTOBRE 2025

Ore 14:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone A: Union Brescia vs Albinoleffe

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabio Frabetti



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabrizio Redaelli



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Giovanni Cristiano



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Giovanni Poggi



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Mosconi



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto

DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

Ore 12:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone C: Trapani vs Audace Cerignola

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Elia Faggion



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gaetano Vitale



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo





diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

LUNEDI 27 OTTOBRE 2025

Ore 20:30 Serie C Sky Wifi 2025/26 10a Giornata Girone B: Perugia vs Livorno

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan

