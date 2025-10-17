MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Australia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 17 ottobre 2025 | Ore: 04:00

Sky Motori

Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con le prime prove libere all'1.45, mentre le Pre-qualifiche sono in programma alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato la caccia alla pole dall'1.50. Alle 6 del mattino ci sarà poi il semaforo verde della Sprint Race per assegnare i primi punti del weekend. Domenica il gran finale: gara Moto3 (ore 2) e Moto2 (ore 3.15) in piena notte in Italia, mentre il Gran Premio d'Australia MotoGP scatterà alle 5 del mattino.

Si corre sullo storico circuito di Phillip Island, restaurato e modernizzato negli anni Ottanta e dal 1997 entrato in pianta stabile nel calendario del Motomondiale. Il tracciato, tra i più suggestivi con gli spettacolari scorci sull’Oceano, è tra i più veloci e fluidi della stagione. E’ lungo 4,45 chilometri con 12 curve (5 a destra e 7 a sinistra), mentre il rettilineo principale misura 900 metri.

Clima incerto, come tutti gli anni quando la MotoGP fa tappa in Australia. Nella giornata di venerdì potrebbe piovere durante le prove libere. Sabato ad oggi le previsioni danno sole senza precipitazioni. Qualche dubbio in più per la giornata di domenica, dove non è escluso che la gara della top class possa disputarsi sul bagnato. Situazione da monitorare giorno dopo giorno. 

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, SBK e WRC.

MOTOMONDIALE  IN AUSTRALIA –Appuntamento notturno per la MotoGP, impegnata nel diciannovesimo appuntamento della stagione 2025 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. A Phillip Island, è tempo del Gran Premio d’Australia, con la conferenza stampa piloti giovedì alle 7 del mattino. Sessioni di prove libere in programma nella notte tra giovedì e mercoledì: all’1.40 la prima, mentre le prequalifiche inizieranno alle 6. Seconda sessione di prove libere nella notte tra venerdì e sabato, all’1, mentre all’1.45 si torna in pista per le qualifiche. Il sabato mattina si apre con la sprint alle 6, mentre la gara è programmata alle 5 di domenica mattina (repliche alle 8, alle 16 e alle 20). Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

MOTOMONDIALE: GP D’AUSTRALIA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 16 OTTOBRE 2025

  • Ore 7: Conferenza Stampa Piloti
  • Ore 14.30: Racebook

NOTTE TRA GIOVEDI 16 E VENERDI 17 OTTOBRE 2025

  • Ore 23.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 00.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 1.40: MotoGP -Prove Libere 1
  • Ore 2.40: Paddock Live
  • Ore 4.10: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 5: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 6: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 7.15: Paddock Live Show
  • Ore 7.45: Talent Time

NOTTE TRA VENERDI 17 E SABATO 18 OTTOBRE 2025

  • Ore 23.35: Moto3 – Prove Libere 3
  • Ore 00.20: Moto2 – Prove Libere 3
  • Ore 1.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 1.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 3.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 4.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 6: MotoGP - Sprint
  • Ore 6.45: Paddock Live Show
  • Ore 7.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 18 E DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

  • Ore 00.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 1.30: Paddock Live
  • Ore 2: Moto3 – Gara
  • Ore 3: Paddock Live
  • Ore 3.15: Moto2 – Gara
  • Ore 4.15: Paddock Live
  • Ore 4.30: Grid
  • Ore 5: MotoGP - Gara
  • Ore 6: Zona Rossa
  • Ore 7: Race Anatomy
  • Ore 8: MotoGP – Gara (replica)
  • Ore 16: MotoGP – Gara (replica)
  • Ore 20: MotoGP – Gara (replica)

 

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

NOTTE TRA VENERDI 17 E SABATO 18 OTTOBRE 2025

  • ore 01:50 Motori MotoGP GP Australia: Qualifiche DIRETTA
  • ore 02:40 Motori MotoGP Paddock Live  DIRETTA
  • ore 03:00 Motori MotoGP Paddock Pass  
  • ore 03:30 Motori Top Riders Marco Bezzecchi
  • ore 03:50 Motori Motori Moto Gp Motori Moto Gp 2025 Gp Australia Moto3 Qualifiche 18/10/2025 DIRETTA
  • ore 04:45 Motori GP Australia: Qualifiche GP Australia: Qualifiche DIRETTA
  • ore 05:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 18/10/2025 DIRETTA

SABATO 18 OTTOBRE 2025

  • ore 06:00 Motori MotoGP GP Australia: Sprint Race DIRETTA
  • ore 06:45 Motori MotoGP Paddock Live Show  Live DIRETTA
  • ore 13:00 Motori MotoGP GP Australia: Sprint Race 

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

  • ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live  
  • ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3  
  • ore 11:05 Motori Gp Australia '25 Moto3 Gara 
  • ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3  
  • ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live  
  • ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2  
  • ore 12:20 Motori GP Australia: Gara GP Australia: Gara
  • ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2  
  • ore 13:15 Motori Paddock Live Gara
  • ore 13:30 Motori MotoGP Grid  
  • ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp  
  • ore 14:05 Motori MotoGP GP Australia: Gara
  • ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp  

