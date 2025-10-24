MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Malesia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP.
MOTOMONDIALE A SEPANG –Nuovoappuntamento asiatico per la MotoGP, in pista a Sepang per il Gran Premio della Malesia, in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Giovedì la conferenza stampa piloti sarà alle 10 del mattino. Sessioni di prove libere in programma nella notte tra giovedì e venerdì: alle 4.40 la prima, mentre le prequalifiche inizieranno alle 8.55. Seconda sessione di prove libere nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.05, mentre all’4.45 si torna in pista per le qualifiche. Il sabato mattina si apre con la Sprint alle 8.55, mentre la gara è programmata alle 8 di domenica mattina (repliche alle 11, alle 14 e alle 19). Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!
MOTOMONDIALE: IL GP DELLA MALESIA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW
GIOVEDI 23 OTTOBRE 2025
- Ore 10: Conferenza Stampa Piloti
- Ore 14.30: Racebook
NOTTE TRA GIOVEDI 23 E VENERDI 24 OTTOBRE 2025
- Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1
- Ore 7.10: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 8: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 10.15: Paddock Live Show
- Ore 10.45: Talent Time
NOTTE TRA VENERDI 24 E SABATO 25 OTTOBRE 2025
- Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 3
- Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 3
- Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 8.30: Paddock Live
- Ore 8.55: MotoGP - Sprint
- Ore 9.45: Paddock Live Show
- Ore 10.30: Talent Time
NOTTE TRA SABATO 25 E DOMENICA 26 OTTOBRE 2025
- Ore 3.35: Warm Up MotoGP
- Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: Moto3 – Gara
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.15: Moto2 – Gara
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.30: Grid
- Ore 8: MotoGP - Gara
- Ore 9: Zona Rossa
- Ore 10: Race Anatomy
- Ore 11: MotoGP – Gara (replica)
- Ore 14: MotoGP – Gara (replica)
- Ore 19: MotoGP – Gara (replica)
I MOTORI IN CHIARO SU TV8
NOTTE TRA VENERDI 24 E SABATO 25 OTTOBRE 2025
- ore 04:45 Motori MotoGP GP Malesia: Qualifiche DIRETTA
- ore 05:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA
SABATO 25 OTTOBRE 2025
- ore 06:00 Motori I racconti di Valentino Laguna Seca 2008: Il sorpasso
- ore 06:25 Motori MotoGP Paddock Pass
- ore 06:50 Motori Moto3 GP Malesia: Qualifiche DIRETTA
- ore 07:45 Motori Moto2 GP Malesia: Qualifiche DIRETTA
- ore 08:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 DIRETTA
- ore 09:00 Motori MotoGP GP Malesia: Sprint Race DIRETTA
- ore 09:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA
[..]
DOMENICA 26 OTTOBRE 2025
- ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live
- ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3
- ore 11:05 Motori Moto3 GP Malesia: Gara Live
- ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3
- ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live
- ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2
- ore 12:20 Motori Moto2 GP Malesia: Gara
- ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2
- ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara
- ore 13:30 Motori MotoGP Grid
- ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp
- ore 14:05 Motori MotoGP GP Malesia: Gara
- ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp
- ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa
