MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Malesia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8



Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP.

MOTOMONDIALE A SEPANG –Nuovoappuntamento asiatico per la MotoGP, in pista a Sepang per il Gran Premio della Malesia, in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Giovedì la conferenza stampa piloti sarà alle 10 del mattino. Sessioni di prove libere in programma nella notte tra giovedì e venerdì: alle 4.40 la prima, mentre le prequalifiche inizieranno alle 8.55. Seconda sessione di prove libere nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.05, mentre all’4.45 si torna in pista per le qualifiche. Il sabato mattina si apre con la Sprint alle 8.55, mentre la gara è programmata alle 8 di domenica mattina (repliche alle 11, alle 14 e alle 19). Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

MOTOMONDIALE: IL GP DELLA MALESIA

LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 23 OTTOBRE 2025

Ore 10: Conferenza Stampa Piloti

Ore 14.30: Racebook

NOTTE TRA GIOVEDI 23 E VENERDI 24 OTTOBRE 2025

Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1

Ore 7.10: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 8: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 10.15: Paddock Live Show

Ore 10.45: Talent Time

NOTTE TRA VENERDI 24 E SABATO 25 OTTOBRE 2025

Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche

Ore 5.40: Paddock Live

Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.55: MotoGP - Sprint

Ore 9.45: Paddock Live Show

Ore 10.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 25 E DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

Ore 3.35: Warm Up MotoGP

Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5: Moto3 – Gara

Ore 6: Paddock Live

Ore 6.15: Moto2 – Gara

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.30: Grid

Ore 8: MotoGP - Gara

Ore 9: Zona Rossa

Ore 10: Race Anatomy

Ore 11: MotoGP – Gara (replica)

Ore 14: MotoGP – Gara (replica)

Ore 19: MotoGP – Gara (replica)

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



NOTTE TRA VENERDI 24 E SABATO 25 OTTOBRE 2025

ore 04:45 Motori MotoGP GP Malesia: Qualifiche DIRETTA

ore 05:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

SABATO 25 OTTOBRE 2025

ore 06:00 Motori I racconti di Valentino Laguna Seca 2008: Il sorpasso

ore 06:25 Motori MotoGP Paddock Pass

ore 06:50 Motori Moto3 GP Malesia: Qualifiche DIRETTA

ore 07:45 Motori Moto2 GP Malesia: Qualifiche DIRETTA

ore 08:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 DIRETTA

ore 09:00 Motori MotoGP GP Malesia: Sprint Race DIRETTA

ore 09:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA

[..]

DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live

ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3

ore 11:05 Motori Moto3 GP Malesia: Gara Live

ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3

ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live

ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2

ore 12:20 Motori Moto2 GP Malesia: Gara

ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2

ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara

ore 13:30 Motori MotoGP Grid

ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp

ore 14:05 Motori MotoGP GP Malesia: Gara

ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp

ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa

