MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Malesia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

venerdì, 24 ottobre 2025 | Ore: 06:00

Sky Motori
Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP

MOTOMONDIALE A SEPANG –Nuovoappuntamento asiatico per la MotoGP, in pista a Sepang per il Gran Premio della Malesia, in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Giovedì la conferenza stampa piloti sarà alle 10 del mattino. Sessioni di prove libere in programma nella notte tra giovedì e venerdì: alle 4.40 la prima, mentre le prequalifiche inizieranno alle 8.55. Seconda sessione di prove libere nella notte tra venerdì e sabato, alle 4.05, mentre all’4.45 si torna in pista per le qualifiche. Il sabato mattina si apre con la Sprint alle 8.55, mentre la gara è programmata alle 8 di domenica mattina (repliche alle 11, alle 14 e alle 19). Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!
la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa
per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!

 MOTOMONDIALE: IL GP DELLA MALESIA
 LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 23 OTTOBRE 2025

  • Ore 10: Conferenza Stampa Piloti
  • Ore 14.30: Racebook

NOTTE TRA GIOVEDI 23 E VENERDI 24 OTTOBRE 2025

  • Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 4.40: MotoGP -Prove Libere 1
  • Ore 7.10: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 8: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 10.15: Paddock Live Show
  • Ore 10.45: Talent Time

NOTTE TRA VENERDI 24 E SABATO 25 OTTOBRE 2025 

  • Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 3
  • Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 3
  • Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 4.45: MotoGP – Qualifiche
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 8.30: Paddock Live
  • Ore 8.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 9.45: Paddock Live Show
  • Ore 10.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 25 E DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

  • Ore 3.35: Warm Up MotoGP
  • Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 4.30: Paddock Live
  • Ore 5: Moto3 – Gara
  • Ore 6: Paddock Live
  • Ore 6.15: Moto2 – Gara
  • Ore 7.15: Paddock Live
  • Ore 7.30: Grid
  • Ore 8: MotoGP - Gara
  • Ore 9: Zona Rossa
  • Ore 10: Race Anatomy
  • Ore 11: MotoGP – Gara (replica)
  • Ore 14: MotoGP – Gara (replica)
  • Ore 19: MotoGP – Gara (replica)

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

NOTTE TRA VENERDI 24 E SABATO 25 OTTOBRE 2025

  • ore 04:45 Motori MotoGP GP Malesia: Qualifiche DIRETTA
  • ore 05:40 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

SABATO 25 OTTOBRE 2025

  • ore 06:00 Motori I racconti di Valentino Laguna Seca 2008: Il sorpasso
  • ore 06:25 Motori MotoGP Paddock Pass
  • ore 06:50 Motori Moto3 GP Malesia: Qualifiche DIRETTA
  • ore 07:45 Motori Moto2 GP Malesia: Qualifiche DIRETTA
  • ore 08:30 Motori Moto Gp Paddock Live Sprint 2025 DIRETTA
  • ore 09:00 Motori MotoGP GP Malesia: Sprint Race DIRETTA
  • ore 09:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA
    [..]

DOMENICA 26 OTTOBRE 2025

  • ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live
  • ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3
  • ore 11:05 Motori Moto3 GP Malesia: Gara Live
  • ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3
  • ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live
  • ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2
  • ore 12:20 Motori Moto2 GP Malesia: Gara
  • ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2
  • ore 13:15 Motori Moto Gp Paddock Live Gara 
  • ore 13:30 Motori MotoGP Grid
  • ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp
  • ore 14:05 Motori MotoGP GP Malesia: Gara
  • ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp
  • ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa

  Luca Marinelli e il debutto di Alissa Jung: "Paternal Leave" emoziona in prima tv su Sky Cinema e NOW

    Sky Cinema presenta in prima TV PATERNAL LEAVE, il film scritto e diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli, in arrivo venerdì 24 ottobre, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Realizzato da The Match Factory e Wildside (società del gruppo Fremantle), in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky, PATERNAL LEAVE segna il debutto nel lungometraggio della regista e sceneggiatrice tedesca Alissa Jung,...
    venerdì, 24 ottobre 2025

  Emma Stone illumina Cielo: in prima tv "Povere Creature!" di Yorgos Lanthimos conquista l'Italia

    Venerdì 24 ottobre, in occasione dell'uscita nelle sale italiane dell'ottava opera di Yorgos Lanthimos, "Bugonia", Cielo presenta il ciclo "Lo sguardo di Lanthimos", che si apre con la prima visione assoluta della commedia grottesca "Povere Creature!" del 2023, in onda alle 21.15. Il film vanta un cast d'eccezione, con Willem Dafoe, Mark Ruffalo e una magnetica Emma Stone, da anni collaboratrice del regista greco. Grazie a questa...
    venerdì, 24 ottobre 2025

  Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 23 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 23 Ottobre UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 STEAUA BUCAREST - BOLOGNA e RAPID VIENNA - FIORENTINA alle 21 ROMA - VICTORIA PLZENApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport   TV8 Europa League Nightin diretta un big match tra club stranieriGiovedi...
    giovedì, 23 ottobre 2025

  Sky Sport Motori Weekend (23 - 26 Ottobre) F1 Messico e MotoGP Malesia (anche streaming NOW)

    Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP. F1 ANCORA IN AMERICA –Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico. Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, parte giovedì alle 21.30 con la conferenza stampa piloti....
    giovedì, 23 ottobre 2025

  Amazon trasforma il Black Friday in un Super Show globale: NFL, NBA e golf live su Prime Video

    Amazon e la National Football League (NFL) hanno annunciato che Prime Video [provalo gratuitamente per 30 giorni] * . trasmetterà a livello globale la partita di football del Black Friday del 28 novembre che vedrà sfidarsi Philadelphia Eagles e Chicago Bears, con inizio previsto alle 21.00 (ora italiana). La partita sarà il primo evento NFL trasmesso in tutto il mondo su Prime Video, disponibile in oltre 240 Paesi e territori. "Siamo...
    giovedì, 23 ottobre 2025

  X Factor 2025 Live Show su Sky e NOW: squadre, giudici, ospiti e tutte le novità con Giorgia

    Una selezione appassionante, piena di colpi di scena e soprattutto di performance che hanno già lasciato il segno: dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 - lo show Sky Original prodotto da Fremantle - entra nella sua fase più attesa, e giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su NOW si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara...
    giovedì, 23 ottobre 2025

  Serie A, Premier League e LaLiga unite contro la pirateria: appello all'UE per fermare streaming illegale

    I principali stakeholder dei settori media, sicurezza, entertainment e sport, tra cui la Lega Calcio Serie A, la Premier League inglese e LaLiga spagnola, insieme alle associazioni dei consumatori, hanno indirizzato oggi una lettera all'Executive Vice-President Virkkunen e al Commissioner Micallef per esprimere forte preoccupazione circa l'impatto che lo streaming illegale di contenuti live ha sulle proprie attività, sui consumatori e sull'economia, richiedendo un...
    mercoledì, 22 ottobre 2025

  Ascolti 7a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, record 6,3 milioni di spettatori, Milan-Fiorentina top match

    La settima giornata della Serie A EniLive su DAZN fa registrare il record di ascolti stagionale attestandosi a 6,3 milioni di ascoltatori (6.282.266). La media dei primi sette turni di campionato cresce di conseguenza superando i 5,3 milioni di individui, in crescita del 15,5% rispetto alla stagione precedente. Top match di giornata è stato Milan-Fiorentina, disputato domenica alle 20.45, che ha raggiunto una media di 1.420.364 spettatori. Anche nel prossimo turno saranno previsti...
    mercoledì, 22 ottobre 2025

  Real Madrid-Juventus diretta streaming Prime Video 🏆 Scopri Prime Vision, innovazione AI Amazon!

    Il Santiago Bernabéu, teatro di innumerevoli battaglie e tempio calcistico sacro, si prepara ad ospitare un confronto tra giganti europei, un duello che, seppur ricco di storia (le due squadre vantano un totale di 20 Palloni d'Oro, 12 per il Real Madrid e 8 per la Juventus), vede le contendenti in fasi diametralmente opposte. Se il Real Madrid si presenta come una "squadra che cambia" ma è in testa alla Liga e ha investito cifre esorbitanti (170 milioni per...
    mercoledì, 22 ottobre 2025

  Warner Bros. Discovery valuta cessione totale o parziale: revisione strategica e offerte di mercato

    Warner Bros. Discovery (WBD) ha formalmente aperto la porta a una cessione parziale o totale, avviando una revisione strategica complessiva intesa a massimizzare il valore per gli azionisti. Questa mossa, comunicata ufficialmente il 21 ottobre 2025, arriva in risposta a un "interesse non sollecitato" giunto da molteplici soggetti del mercato, interessati sia all'acquisizione dell'intera società sia specificamente al blocco di Warner Bros. La notizia, pur...
    martedì, 21 ottobre 2025

  UEFA entra in ACE: stop alla pirateria sportiva e tutela dei tifosi in tutto il mondo

    L'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA) ha ufficialmente aderito all'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale impegnata nella lotta contro la pirateria digitale. UEFA diventa così il primo titolare esclusivo di diritti sportivi ad entrare a far parte di ACE, contribuendo ad ampliare gli sforzi del settore per proteggere il valore dei contenuti creativi e sportivi a livello globale. UEFA parteciperà...
    martedì, 21 ottobre 2025

  Annalisa regina del pop ospite del primo live X Factor 2025, fuoco e magia su Sky e NOW

    52 Platini e 14 Oro e tra le artiste più ascoltate su Spotify: Annalisa è ufficialmente la cantante solista più certificata del 2024. La regina del pop italiano ha collezionato premi e riconoscimenti sia in Italia che all’estero: Billboard Women in Music Awards a Los Angeles; Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester; Fenomeno europeo dell’anno in Spagna. Prima artista femminile italiana ad entrare nella prestigiosa Top 100 di...
    martedì, 21 ottobre 2025

  Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Martedi 20 e Mercoledi 21 Ottobre UEFA CHAMPIONS LEAGUE LA TERZA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY E IN STREAMING SU NOW17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLMartedì alle 21 UNION SAINT GILLOISE - INTER e PSV EINDHOVEN - NAPOLIMercoledì alle 21 è il turno di ATALANTA - SLAVIA PRAGAStudi pre e postpartita affidati aCHAMPIONS LEAGUE SHOWcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport...
    martedì, 21 ottobre 2025

  GialappaShow su TV8 e Sky Uno: 1,08 milioni di spettatori, debutti e parodie da record

    Ottima partenza per la sesta edizione di GialappaShow, il programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto ancora una volta dall'insostituibile Mago Forest che nella puntata di ieri era affiancato da una ironica Miriam Leone. La prima puntata dello show ha registrato complessivamente 1 milione 80 mila spettatori medi (su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand). Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha fatto registrare 803 mila...
    martedì, 21 ottobre 2025

  Serie C su Sky e NOW: i vincitori del Giocatore del Mese Sky Wifi per la stagione 2025-26

    Lega Pro e Sky Wifi, title sponsor ufficiale della Serie C, lanciano una nuova iniziativa per celebrare i protagonisti del campionato: il titolo di “Giocatore del Mese Sky Wifi”, assegnato al miglior calciatore di ciascuno dei tre gironi di Serie C. Ogni mese sui canali social di Sky Sport, official broadcaster del campionato, vengono raccolte le preferenze degli utenti attraverso un sistema di voting online per determinare i tre vincitori, uno per girone, per valorizzare...
    martedì, 21 ottobre 2025

    Formula 1 GP Messico 2025: dove e quando vederlo su Sky, NOW, TV8 in tv e streaming

    Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP. F1 ANCORA IN AMERICA –Un nuovo importante appuntamento per il mondiale 2025 di F1 che fa tappa all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il Gran Premio di Città del Messico. Il ventesimo GP della stagione, su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, parte giovedì alle 21.30 con la conferenza stampa piloti. ...
     venerdì, 24 ottobre 2025

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Malesia Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    Da giovedì 23 a domenica 26 ottobre si torna in pista su Sky e in streaming su NOW con F1 e MotoGP.  MOTOMONDIALE A SEPANG –Nuovoappuntamento asiatico per la MotoGP, in pista a Sepang per il Gran Premio della Malesia, in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Giovedì la conferenza stampa piloti sarà alle 10 del mattino. Sessioni di prove libere in programma nella notte tra giovedì e venerdì: alle 4.40 la prima...
     venerdì, 24 ottobre 2025

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Paternal Leave, Venerdi 24 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) arriva Paternal Leave, un ritratto tenero e vibrante con Luca Marinelli, diretto da Alissa Jung, sua compagna anche nella vita. Il film segue il viaggio di Leo, una giovane donna alla ricerca del padre mai conosciuto. Attraverso un itinerario che attraversa l...
     venerdì, 24 ottobre 2025

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Operation Fortune, Giovedi 23 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Operation Fortune, action Sky Original diretto da Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una spia dell'MI6 e il suo team devono reclutare una star di Hollywood per una missione sotto copertura, tra azione frenetica, intrighi internazionali e ...
     giovedì, 23 ottobre 2025

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Che cosa aspettarsi quando si aspetta, Mercoledi 22 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Che cosa aspettarsi quando si aspetta, commedia romantica corale con Cameron Diaz, Jennifer Lopez e Anna Kendrick. Cinque coppie, diverse per età e stile di vita, affrontano il momento più emozionante e complicato della loro vita:...
     mercoledì, 22 ottobre 2025

