Diretta Rai Sport Sabato 6 Settembre 2025: Mondiali Volley Femminile Semifinale ITALIA - Brasile (Rai1)

In vista del weekend, Sabato 6 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 14:00 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Semifinale | Italia - Brasile (diretta)

da Bangkok [Thailandia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Interviste: Edi Dembinskli

Studio: Simona Rolandi, Giuseppe Cuccarini, Consuelo Mangifesta

Dopo un percorso netto che le ha portate in semifinale, le Azzurre affrontano le fortissime brasiliane per l'accesso alla finale dei Mondiali femminili di pallavolo 2025.



: da Bangkok [Thailandia] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Interviste: Edi Dembinskli Studio: Simona Rolandi, Giuseppe Cuccarini, Consuelo Mangifesta Dopo un percorso netto che le ha portate in semifinale, le Azzurre affrontano le fortissime brasiliane per l'accesso alla finale dei Mondiali femminili di pallavolo 2025. ore 18:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



: dallo studio SR5 - Roma ore 18:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paolo Paganini

Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 6 Settembre 2025

ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 7a tappa: Saint Malo > Mur de Bretagne Guerlédan (replica)

Un percorso di 197 chilometri con dislivello di 2450 metri, con finale in salita.

Un percorso di 197 chilometri con dislivello di 2450 metri, con finale in salita. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Calcio Nazionale A: Qualif. Mondiali 2026 5a giornata: ITALIA - Estonia (replica)

dallo stadio di Bergamo

Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla

Terza gara del nuovo ciclo di qualificazioni verso FIFA World Cup 2026: un appuntamento cruciale che segna anche l'esordio ufficiale di Gennaro Gattuso come CT della Nazionale.

dallo stadio di Bergamo Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla Terza gara del nuovo ciclo di qualificazioni verso FIFA World Cup 2026: un appuntamento cruciale che segna anche l'esordio ufficiale di Gennaro Gattuso come CT della Nazionale. ore 10:20 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 1a Semifinale: Giappone - Turchia (diretta)

da Bangkok [Thailandia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Interviste: Edi Dembinskli

Studio: Simona Rolandi, Giuseppe Cuccarini, Consuelo Mangifesta

da Bangkok [Thailandia] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Interviste: Edi Dembinskli Studio: Simona Rolandi, Giuseppe Cuccarini, Consuelo Mangifesta ore 13:00 Ciclismo MTB. Mondiali Valais: Discesa Categoria Junior Femm.le e M.le (differita)

da Valais [Svizzera]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Valais [Svizzera] Telecronaca: Silvano Ploner ore 14:40 Canoa. Mondiali Sprint Milano: Finali Canoa 5000 (replica)

dall'Idroscalo di Milano

Telecronaca: Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto

Interviste: Stefano De Agostini

dall'Idroscalo di Milano Telecronaca: Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto Interviste: Stefano De Agostini ore 16:30 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP dei Paesi Bassi MX2 - gara 2 (replica)

da Arnhem [Olanda]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Arnhem [Olanda] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 17:30 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP dei Paesi Bassi MXGP - gara 2 (replica)

da Arnhem [Olanda]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Arnhem [Olanda] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 18:30 Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 5a giornata gruppo C: ITALIA - Cipro (replica)

da Limassol [Cipro]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

da Limassol [Cipro] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol ore 20:10 Ciclismo Memorial Fanini - 2a Tappa (differita)

da Capannori [Lucca]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi

da Capannori [Lucca] Telecronaca: Edoardo Chiozzi ore 20:45 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Semifinale | Italia - Brasile (replica)

da Bangkok [Thailandia]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Interviste: Edi Dembinskli

Dopo un percorso netto che le ha portate in semifinale, le Azzurre affrontano le fortissime brasiliane per l'accesso alla finale dei Mondiali femminili di pallavolo 2025.

da Bangkok [Thailandia] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Interviste: Edi Dembinskli Dopo un percorso netto che le ha portate in semifinale, le Azzurre affrontano le fortissime brasiliane per l'accesso alla finale dei Mondiali femminili di pallavolo 2025. ore 23:15 Ciclismo Memorial Fanini 2 Tappa (replica)

ore 23:45 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 00:00 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 1a Semifinale: Giappone - Turchia (replica)

ore 02:35 Ciclismo Memorial Fanini 2 Tappa (replica)

ore 02:55 Baseball Finale Gara 2: Parma - San Marino (replica)

da Parma

Telecronaca: Alessandro Tiberti

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 11:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Mountain Bike - Mondiali Valais 2025 – Discesa femminile junior (diretta)

da Valais [Svizzera]

Telecronaca: Silvano Ploner



da Valais [Svizzera] Telecronaca: Silvano Ploner ore 11:45 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Mountain Bike - Mondiali Valais 2025 – Discesa maschile junior (diretta)

da Valais [Svizzera]

Telecronaca: Silvano Ploner

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog