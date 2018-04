SkyWeek, il meglio in onda sui canali Sky 22 - 28 Aprile 2018

SEGNALAZIONI SKY DAL 22 AL 28 APRILE 2018

WESTWORLD S.2 - V.O. SOTTOTITOLATA

Da lunedì 23 aprile, dalle 3 della notte e poi in replica dalle 22.15 su Sky Atlantic HD

La scalata verso l’autocoscienza promette di ribaltare gli equilibri tra ospiti ed androidi, mentre gli uni continuano a riversarsi nei territori degli altri. Il parco di Westworld è pronto per riaprire le sue porte. Nella stessa giornata Sky Atlantic ripropone con una maratona tutta la prima stagione.

HOMELAND S.7

Da lunedì 23 aprile, alle 21.50 su Fox HD (canale 112 di Sky)

Ritorno in grande stile per la celebre serie di spionaggio con protagonista Claire Danes nei panni dell’agente CIA Carrie Mathison. HOMELAND è arrivata alla penultima stagione (sarà l’ottava a chiudere il cerchio della serie) e resta una delle serie che meglio getta uno sguardo critico sulla nostra contemporaneità, sia in campo politico sia sociale. I nuovi episodi sembrano inaugurare un nuovo corso e per la prima volta il nemico da combattere è interno allo Stato, ma conoscendo il carattere di Carrie sappiamo che non si fermerà davanti a niente e a nessuno.

STATION 19

Da lunedì 23 aprile, alle 22.00 su Fox Life HD (canale 114 di Sky)

L’attesissimo spin-off di Grey’s Anatomy è finalmente al nastro di partenza: protagonisti i vigili del fuoco di Seattle, dal comandante fino alle nuove reclute, che combattono quotidianamente incendi e altre emergenze. Già nella prima scena incontriamo Ben Warren (Jason George) - medico di Grey's Anatomy che ha deciso di mollare tutto per fare il vigile del fuoco - alle prese con una palazzina in fiamme. Questo evento che lo porta al Grey Sloan Memorial, a 3 isolati dalla caserma dove adesso lavora, e dove operano sua moglie Miranda Bailey e tutti gli ex colleghi medici. In questo primo episodio di Station 19 vedremo la dottoressa Meredith Grey (Ellen Pompeo) passare un ideale testimone alla capa dei vigili del fuoco Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz). Sarà proprio lei la nuova eroina di casa Shondaland: una donna al comando in un mondo pieno di uomini.

RICORDANDO IL 25 APRILE

Mercoledì 25 aprile, dalle 16.10 su Sky Cinema Classics HD e dalle 11.00 su History HD (canale 407 di Sky)

Per celebrare l’anniversario della Resistenza, Sky Cinema Classics e History propongono una maratona di grandi film classici e di documentari che affrontano questa pagina della nostra Storia. Mercoledì 25 a partire dalle 16.10. Apre la programmazione di Sky Cinema Classics HD RAPPRESAGLIA, la drammatica ricostruzione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine con Marcello Mastroianni e Richard Burton, seguito da PARIGI BRUCIA?, la pellicola con Jean-Paul Belmondo e Alain Delon che descrive i drammatici giorni prima della liberazione al termine della Seconda guerra mondiale. In prima serata è la volta del capolavoro firmato da Roberto Rossellini, premiato con il Leone d'oro a Venezia, IL GENERALE DELLA ROVERE, in cui nella Milano occupata dai nazisti, Vittorio De Sica si finge generale badogliano per smascherare i partigiani. Chiude in seconda serata il crudo resoconto degli ultimi giorni del Duce raccontato dal maestro Carlo Lizzani MUSSOLINI, ULTIMO ATTO, con Rod Steiger e Franco Nero. Su History HD si parte dalle 11.00 con una maratona di documentari che culminerà alle 21 con una prima visione assoluta: NAZISTI A ROMA, documentario dell’Istituto Luce che racconta i terribili rastrellamenti nazisti nella capitale italiana. Dalla sera dell'8 settembre 1943, quando la radio dà notizia dell'armistizio con gli alleati, si racconterà inoltre l'orribile strage delle Fosse Ardeatine e si concluderà con l’arrivo dei liberatori in giugno.

DOMENICA 22 APRILE

LA RAGAZZA DEL MONDO

Domenica 22 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD

Sara Serraiocco e Michele Riondino nella storia di un amore tormentato oscurato dal credo religioso, diretta dal miglior regista esordiente ai David 2017. Giulia e la sua famiglia fanno parte dei Testimoni di Geova e le regole della comunità impongono di avere relazioni solo con chi professa il loro credo. Tutto per Giulia viene messo in crisi quando consoce Libero, che non appartiene ai Testimoni di Geova.

EARTH DAY

Domenica 22 aprile, dalle 19.35 su Sky Cinema Family HD

In occasione della 48^ Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, Sky Cinema Family propone tre film a tema a partire dal preserale. Apre la speciale programmazione l’emozionante favola ambientalista ECO PLANET – UN PIANETA DA SALVARE, un’animazione in cui la Terra è minacciata dal surriscaldamento globale e il genere umano rischia l'estinzione ma, ascoltando la voce della natura, tre bambini escogitano un piano per salvare il pianeta. In prima serata ci si immerge nella meraviglia del mondo naturale, alla scoperta di una Terra molto più sorprendente di quanto si possa immaginare, con il documentario prodotto da BBC Earth ENCHANTED KINGDOM. In seconda serata è la volta dello splendido sequel del documentario vincitore dell'Oscar® nel 2006, LA MARCIA DEI PINGUINI: IL RICHIAMO, in cui la voce narrante di Pif ci porta in viaggio con un cucciolo di Pinguino Imperatore, chiamato ad affrontare molteplici sfide in luoghi ignoti, servendosi solo del proprio istinto.

LA SINFONIA DELLA TERRA

Domenica 22 aprile alle 21.55 su Nat Geo Wild HD (canale 409 di Sky)

Nat Geo Wild celebra la giornata della Terra con un documentario che rappresenta un vero e proprio inno alle meraviglie della natura. LA SINFONIA DELLA TERRA, in onda su Nat Geo Wild domenica 22 aprile alle 21.55 è un viaggio unico che, unendo talento artistico e scienza, ci accompagna tra i luoghi più suggestivi del nostro pianeta. Immagini straordinarie che ci portano in diversi angoli del mondo, dalle profondità marine alle vette più alte, dalle coste più suggestive alle vallate, in un tributo musicale alla natura.

LUNEDÌ 23 APRILE

BOSTON, CACCIA ALL’UOMO

Lunedì 23 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD

Il super cast composto da Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J.K Simmons e Michelle Monaghan nel resoconto dei fatti accasduti durante la maratona di Boston il 15 aprile 2013. Il clima festivo in città è interrotto dall’esplosione di due bombe che uccidono tre persone e ne feriscono 264. In tempi rapidi la videosorveglianza permette di identificare i colpevoli, e per FBI e polizia comincia una serrata caccia all’uomo.

FACCE DA CULT: PEDRO ALMODÓVAR

Lunedì 23 aprile, dalle 19.10su Sky Cinema Cult HD

Il consueto appuntamento di Sky Cinema Cult con gli interpreti di spicco del cinema italiano e internazionale, ad aprile è dedicato al cineasta spagnolo Pedro Almodóvar. Lunedì 23 alle 19.10 apre la programmazione monografica TUTTO SU MIA MADRE, il film carico di umanità con Penélope Cruz e Cecilia Roth che è stato premiato al Festival di Cannes per la Miglior regia e come Miglior film straniero agli Oscar® e i Golden Globe. In prima serata è la volta della commedia grottesca prodotta da Almodóvar, e diretta da Damián Szifrón, STORIE PAZZESCHE. Chiude in seconda serata CARNE TREMULA, il capolavoro di sensualità e passione di Almodóvar che vede protagonisti Penélope Cruz, Francesca Neri e Javier Bardem.

MARTEDÌ 24 APRILE

IT CAME FROM THE DESERT

Martedì 24 aprile, alle 21.00 su Sky Cinema Max HD

Adattamento cinematografico di un videogame del 1989 incentrato su un plotone di formiche giganti all’assalto, a sua volta tributo nostalgico alle pellicole con le “creaturone” degli anni 50. Un gruppo di persone deve cercare di mettersi in salvo quando uno sciame di formiche giganti invade il New Mexico.

SCANDAL S.7

Da martedì 24 aprile, alle 22.00 su Fox Life HD (canale 114 di Sky)

Dopo sei indimenticabili stagioni di retroscena più o meno piccanti dallo Studio Ovale, il political drama firmato da Shonda Rhimes è arrivato al capolinea ma rimarrà nella storia della TV per aver portato sul piccolo schermo le dinamiche nascoste del potere è uno straordinario esempio di empowerment femminile, consacrando Kerry Washington (L’ultimo re di Scozia, Django unchained) come prima protagonista afroamericana di una serie drammatica. Grande mistero attorno al finale di serie: quale sarà il colpo di scena ideato dalla Rhimes per dire addio ai protagonisti di SCANDAL?

MERCOLEDÌ 25 APRILE

LOVING – L’AMORE DEVE NASCERE LIBERO

Mercoledì 25 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD

Il potente racconto di una storia d’amore impossibile negli Stati Uniti della discriminazione razziale, con Joel Edgerton e Ruth Negga, candidata alla Miglior attrice protagonista degli Oscar®2017. Il bianco Richard Loving è innamorato di Mildred, di colore. La porta a Washington per sposarla, ma nel 1959 la Virginia punisce con il carcere le unioni miste. Alla coppia non resta che dichiararsi colpevole e accettare un esilio di 25 anni in un altro stato. Grazie alla lega per i diritti civili, il caso Loving versus Virginia arriverà fino alla corte Suprema.

ANTONIO TABUCCHI: SE DI TUTTO RESTA UN POCO

Mercoledì 25 aprile, alle 21.10 su La F (canale 139 di Sky)

laF presenta in anteprima assoluta il primo film dedicato allo scrittore ANTONIO TABUCCHI, alla sua vita divisa tra Italia e Portogallo e alle sue opere. Le parole e i ricordi di chi lo ha conosciuto ci accompagnano in un viaggio vero e proprio, attraverso i luoghi che lo ospitarono e lo accolsero. Da Siena a Vecchiano, suo paese natale, da Genova a Bologna, da Firenze a Roma, da Pisa a Piadena, a Reggio Emilia, sin fuori dai confini nazionali, da Lisbona, città che ospita le sue spoglie, a Parigi, dove è conservato il Fondo Tabucchi, presso la Biblioteca Nazionale di Francia. Alle interviste con i compagni di una vita (la moglie Maria José e il figlio Michele) si affiancano quelle con gli amici e i colleghi: tra gli altri, gli scrittori Paolo Di Paolo e Maurizio Bettini, il critico letterario Paolo Mauri, l’attore Massimo Popolizio. A partire da Ruada Saudade 22 e dai racconti di chi lo ha conosciuto, prende vita così un percorso in grado di attraversare il tempo, i luoghi, la letteratura e i sogni.

GIOVEDÌ 26 APRILE

INCARNATE – NON POTRAI NASCONDERTI

Giovedì 26 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD

Aaron Eckhart in un film sul tema dell’esorcismo. Il dottor Ember è un “incarnato”, ha cioè la rara capacità di scavare nelle menti delle persone possedute per esorcizzarle. Quando il Vaticano lo arruola per il grave caso di un ragazzo tormentato, Ember è scioccato dallo scoprire che il giovane ospita lo stesso spirito maligno che anni prima ha provocato la morte di sua moglie e di suo figlio.

OMAGGIO A JONATHAN DEMME

Giovedì 26 aprile, su Sky Cinema Max HD

Il 26 aprile 2017 moriva a New York il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Jonathan Demme. A 1 anno dalla scomparsa, Sky Cinema Max lo ricorda in seconda serata con il film che nel 1992 gli valse il premio Oscar® per la Miglior regia, IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI, il thriller con Jodie Foster nei panni di una recluta del FBI e con Anthony Hopkins quelli dell’inquietante serial killer Hannibal Lecter.

VENERDÌ 27 APRILE

UN TIRCHIO QUASI PERFETTO

Venerdì 27 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD

L’attore e comico Dany Boom (Giù al Nord) è lo scatenato protagonista sul peccato dell’avarizia. Un violinista di talento è anche riconosciuto da vicini e colleghi come un incorreggibile spilorcio. Il sentimento improvviso per una violoncellista e la scoperta altrettanto sorprendente di aver una figlia di cui ignorava l’esistenza stravolgeranno la sua vita e il suo rapporto con il denaro.

GUTENBERG – LA RIVOLUZIONE DELLA STAMPA

Venerdì 27 aprile, alle 21.15 su Sky Arte HD

Non si conosce esattamente la data di nascita di Johann Gutenberg; sappiamo però che vide la luce verso la fine del 14° secolo nella città tedesca di Magonza. Veniva da una famiglia nobile, ma ben poco si sa della sua vita negli anni precedenti la sua grande invenzione, se non che di professione era soprattutto un orafo. Quello che è certo è che tra il 1436 e il 1440 utilizzò per la prima volta i caratteri a stampa, un‘invenzione che avrebbe completamente trasformato i meccanismi di diffusione della conoscenza e la cultura mondiale. Ma cosa sappiamo veramente di Gutenberg e del modo in cui ha creato la sua invenzione? Scopriamolo assieme in questo bellissimo documentario.

SABATO 28 APRILE

GLORY – NON C’È TEMPO PER GLI ONESTI

Sabato 28 aprile, alle 21.00 su Sky Cinema Cult HD

Dopo The Lesson – Scuola di vita, i registi Kristina Grozeva e Petar Valchanov mettono in luce contraddizioni e storture di una società piagata dalla corruzione. Dopo un atto di onestà nel riconsegnare dei soldi trovati sui binari, un ferroviere è invitato all’evento stampa per incontrare il ministro dei trasporti e ricevere un orologio in premio. L’addetta stampa del ministro però gli confisca il suo orologio per ricevere quello nuovo, ma poi lo perde. Inizia così la lotta del ferroviere per riaverlo, ma da qui si scatenano una serie di eventi estremamente spiacevoli.

WEEKEND DA STAR CON MICHELLE PFEIFFER

Sabato 28 e domenica 29 aprile, su Sky Cinema Passion HD

Il 29 aprile la bellissima e talentuosa Michelle Pfeiffer compie 60 anni. Sky Cinema Passion quindi dedica proprio a lei il consueto appuntamento Weekend da Star del 28 e 29 aprile. Sabato dalle 21.00 sono previsti la gangster-comedy diretta da Jonathan Demme UNA VEDOVA ALLEGRA... MA NON TROPPO, e il romantico sequel del cult con John Travolta, GREASE 2. Domenica la troviamo al fianco di due mostri sacri della recitazione: in prima serata Al Pacino nell’intenso e romantico PAURA D’AMARE, e in seconda serata Robert De Niro nei panni di Bernie Madoff, l'imprenditore accusato di una delle frodi più colossali di sempre, in WIZARD OF LIES.