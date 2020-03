SkyWeek, il meglio in onda canali Sky 8 - 14 Marzo 2020

SEGNALAZIONI SKY 8 - 14 MARZO 2020

FAMILY FOOD FIGHT

Dal 12 marzo, ogni giovedì alle 21.15 in prima tv assoluta Sky Uno e in streaming su NOW TV

La ricchezza della cucina italiana non ha eguali nel mondo ma è nelle case, in famiglia, che trova la sua espressione più caratteristica. Per gli italiani il cibo è genuinità, passione e tradizione, indiscutibilmente legato al concetto stesso di famiglia. Un racconto da tramandare di generazione in generazione fatto di sapori corposi, ricette tipiche, ingredienti semplici ma capaci di creare pietanze dal gusto unico. Eccoli, gli elementi alla base di “Family Food Fight”, il primo cooking show - produzione EndemolShine Italy per Sky - in cui si sfidano ai fornelli le famiglie e le loro abitudini culinarie in una gara basata sulla capacità di portare nel piatto la propria e più autentica tradizione. Dal 12 marzo, ogni giovedì su Sky e NOW TV, la sfida sarà tra nuclei familiari provenienti da diverse zone d’Italia e dunque convinti promotori e appassionati delle rispettive abitudini culinarie regionali. Le squadre si sfideranno sulle ricette tipiche della propria cucina, quelle tramandate dai nonni ai nipoti, e che fanno riunire la famiglia attorno alla tavola. A giudicare i piatti e i comportamenti delle famiglie sarà un trio inedito di giudici: Antonino Cannavacciuolo, lo Chef del quale anche le celebri pacche sulle spalle hanno il sapore verace del Sud Italia; Joe Bastianich, eclettico artista della ristorazione che coltiva l’amore per il buon cibo, la passione per l’ottimo vino e una spiccata predilezione per la musica; e Lidia Bastianich, scrittrice, imprenditrice, personaggio televisivo ma soprattutto orgogliosa ambasciatrice della cucina italiana nel mondo. Lidia e Joe, madre e figlio, saranno insieme per la prima volta fianco a fianco come giudici di in uno show culinario. I tre, alla fine della prima edizione italiana dell’adattamento del format australiano già proposto in nove paesi al mondo, assegneranno il titolo di Campioni d’Italia di Family Food Fight, con un premio finale da 100 mila euro.

YELLOWSTONE

Dal 13 marzo, tutti i venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Sanguinose lotte per il territorio, intrighi politici e il problematico rapporto coi nativi americani si intrecciano alle avvincenti storie di confine dei Dutton e del loro ambitissimo ranch, il più esteso degli Stati Uniti. Sullo sfondo, i paesaggi mozzafiato del Montana. Tutto questo è YELLOWSTONE, in America un fenomeno di costume in sole due stagioni in grado di diventare una delle serie TV più viste in assoluto. Una vera e propria epopea neo western che segna il ritorno in TV del premio Oscar® Kevin Costner. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar® per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario (Denis Villeneuve) e Soldado (S. Sollima), la serie è un avvincente dramma familiare che mette in scena in nove episodi un’America inedita, raccontando del viscerale legame dei Dutton con lo sterminato appezzamento di terra – Yellowstone, appunto - che abitano da generazioni.

DOMENICA 8 MARZO

FESTA DELLA DONNA

Domenica 8 marzo dalle 7.30 fino a notte fonda su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

A MANO DISARMATA - in prima TV domenica 8 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

In occasione della Festa della donna, Sky Cinema Due propone dalle 7.30 una maratona con 11 pellicole, tra cui la prima visione A MANO DISARMATA, che descrivono le varie sfumature del mondo femminile e raccontano storie di donne coraggiose pronte a combattere per ideali importanti. Aprono il ciclo due storie che esaltano la tenacia di due giornaliste: TRUTH – IL PREZZO DELLA VERITÀ, con Cate Blanchett nell'incalzante resoconto di un famoso scandalo mediatico, e UNA SOLA VERITÀ con Kate Beckinsale nei panni di una reporter che scopre uno scandalo che coinvolge il governo e affronta persino il carcere pur di non rivelare la sua fonte. La maratona prosegue con: il biopic COLETTE, in cui Keira Knightley interpreta la scrittrice Gabrielle Sidonie Colette che nella Parigi della Belle Epoque divenne un modello di emancipazione femminile; THE WIFE – VIVERE NELL’OMBRA con una strepitosa Glenn Close, premiata con il Golden Globe, che interpreta la moglie di uno scrittore premio Nobel, a cui lui deve tutto; A PRIVATE WAR, biopic sulla reporter di guerra Marie Colvin interpretata da Rosamund Pike; ERIN BROCKOVICH – FORTE COME LA VERITÀ con Julia Roberts, premiata con Oscar® e Golden Globe, nella storia vera della segretaria di uno studio legale che sfidò una multinazionale per risarcire una comunità contaminata da acque radioattive, e MARY SHELLEY – UN AMORE IMMORTALE, la biografia sulla celebre scrittrice, interpretata da Elle Fanning, e sulla genesi del suo famoso Frankenstein. Alle 21.15 è prevista la prima visione A MANO DISARMATA con Claudia Gerini nei panni della combattiva giornalista romana Federica Angeli, seguito da UNA GIUSTA CAUSA, pellicola biografia sull’avvocatessa e icona del femminismo Ruth Ginsburg, interpretata da Felicity Jones. Chiudono il ciclo: il political-drama targato HBO CONFIRMATION dove Kerry Washington è l’avvocatessa Anita Hill che trova il coraggio di accusare di molestie il suo ex capo, nominato Giudice della Corte Suprema; e JANE FONDA IN FIVE ACTS, il ritratto dell’attrice e attivista. La collezione on demand dedicata alla Festa della donna propone oltre 30 film: oltre a quelli già citati (eccetto CONFIRMATION), si segnalano MUSTANG, l’opera prima candidata all’Oscar nel 2016, PICCOLE DONNE, nella versione con Winona Ryder e Christian Bale, 55 PASSI, il racconto del rapporto in un ospedale psichiatrico tra Helena Bonham Carter e Hilary Swank, IL VIZIO DELLA SPERANZA, la drammatica storia di una donna raccontata da Edoardo De Angelis e MIRAL, il ritratto di una giovane palestinese dipinto dal visionario Julian Schnabel.

YOUNG SHELDON

Dall’8 marzo, ogni domenica alle ore 21.15 in prima TV su Premium Stories

Ritorna con una terza stagione la sitcom sull’infanzia dello scienziato più amato della tv. Il piccolo Shelly (Iain Armitage) già all’età di 9 anni ha un quoziente intellettivo fuori dal comune e non è particolarmente portato alla comprensione delle convenzioni sociali. Insomma, lo stesso goffo, ma geniale Sheldon Cooper che abbiamo imparato a conoscere in The Big Bang Theory. Nei nuovi episodi ricominciano le avventure del piccolo genio, a ritmo con la sua crescita. Allo stesso modo saremo testimoni della vita dell’intera famiglia Cooper: il lavoro in chiesa di Mary (Zoe Perry), le esperienze scolastiche e non solo di Missy (Raegan Revord) e Georgie (Montana Jordan) e le imprese di George e Meemaw, oltre a tutte le divertenti dinamiche familiari.

LUNEDÌ 9 MARZO

ARMI CHIMICHE

Lunedì 9 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Spy movie con Ben Kingsley e Monica Bellucci. Il vecchio agente del Mossad Adereth ha ormai perso la fiducia dei suoi superiori. È però deciso a dimostrare che i siriani progettano un attacco chimico. Per farlo, deve mettersi sulle tracce di Angela Caroni, una donna avvenente e fatale.

WAR ROOM: LE TATTICHE DELLA 2^ GUERRA MONDIALE

Dal 9 marzo, ogni lunedì alle ore 21.00 in prima TV su History

Come si vinsero le battaglie della Seconda Guerra Mondiale? La strategia giocò un ruolo fondamentale, certo, ma ci fu molto altro: conoscenza approfondita del nemico, piani d’attacco e di difesa ben congeniati, mappatura del terreno di battaglia, degli imprevisti e degli obiettivi sottovalutati. Dalle offensive lampo alle operazioni speciali, questa è la storia delle battaglie vinte e delle incredibili sconfitte che hanno determinato lo svolgimento del più grande conflitto della storia. “War Room: le tattiche della 2^ Guerra Mondiale” offre una nuova prospettiva sulle battaglie della seconda guerra mondiale attraverso l’analisi dei fattori e delle strategie che hanno contribuito a determinare vinti e vincitori. Esploreremo alcuni degli eventi militari più noti della guerra attraverso magnifici filmati d’archivio, interviste a esperti di strategia militare e un’innovativa "war room" dove le battaglie verranno analizzate da un punto di vista tattico.

LE FANTASTICHE AVVENTURE DI MOKA

Dal 9 marzo, dal lunedì al venerdì alle ore 18.20 in prima TV assoluta su Dea Kids

Una nuovissima serie in 2D di Xilam scritta e diretta da Andrès Fernandez, già autore di Zig&Sharko e Oggy e i maledetti scarafaggi. Moka, il piccolo coccodrillo intrepido e naif, figlio del re della savana, decide di partire all’esplorazione del suo grande regno. La sua coraggiosa amica rinoceronte della guardia reale parte con lui per proteggerlo, ma l’impulsività e l’insaziabile curiosità di Moka li mettono continuamente nei guai! Moka esplora i bisogni fondamentali dell’infanzia: esplorazione e protezione; trattando temi a cui i bambini di oggi sono molto sensibili: gentilezza, empatia e tolleranza.

PROGRAMMAZIONE SPECIALE STEVEN UNIVERSE

Dal 9 marzo, su Cartoon Network una programmazione speciale dedicata a uno dei personaggi più amati del canale: STEVEN UNIVERSE

Per prepararsi alla messa in onda di STEVEN UNIVERSE THE MOVIE che andrà in onda il 20 marzo alle 20.05, dal 9 marzo andrà in onda una programmazione speciale dedicata a STEVEN UNIVERSE e, in esclusiva, la clip con protagonista il mitico STEVEN realizzata da SIO per il progetto CIAOTOON NETWORK – INQUINAMENTO, CIAO CIAO!

MARTEDÌ 10 MARZO

THE TEACHER

Martedì 10 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

La sadica parabola del potere, venata da pungente ironia, ispirata a una storia vera. Bratislava, 1983. In una classe di un liceo arriva una nuova insegnante che come prima cosa chiede agli alunni di esporre le occupazioni dei genitori. Facendo presa sulla sua solitudine di vedova, inizia a chiedere lavori gratis e favori dai genitori degli studenti, in cambio di suggerimenti per l'interrogazione e buoni voti. Alcuni genitori però denunceranno il fatto e si arriverà alla resa dei conti in una riunione indetta dalla Preside.

THE 2000’S

Dal 10 marzo, ogni martedì alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NowTV

Continua la serie prodotta da Tom Hanks e Gar Goetzman. In questi nuovi otto episodi ripercorremmo gli eventi che hanno segnato la cultura popolare degli Stati Uniti negli anni 2000.

BUON COMPLEANNO CHUCK NORRIS

Martedì 10 marzo in prima e seconda serata su Sky Cinema Action

Il 10 marzo l’inossidabile attore e artista marziale Chuck Norris compie 80 anni. Sky Cinema Action lo festeggia in prima e seconda serata con due film che lo vedono protagonista: l’action tratto da una storia vera DELTA FORCE in cui una squadra speciale deve salvare i passeggeri di un volo di linea dirottato da un commando terroristico islamico; e THE CUTTER, IL TRAFFICANTE DI DIAMANTI dove Norris veste i panni di un detective privato chiamato a indagare sulla scomparsa di un noto esperto di diamanti, rapito su ordine di un criminale nazista.

R KELLY: VITTIME DI UNA POPSTAR – LE NUOVE ACCUSE

Dal 10 marzo, ogni martedì alle ore 22.55 in prima TV su Crime Investigation

La serie-evento R Kelly – Vittime di una popstar ha sconvolto il mondo della musica e non solo, rompendo il muro del silenzio sulle accuse di abusi e pedofilia ai danni del re dell’r&b. Oggi, dopo la bufera mediatica e il processo che lo ha visto protagonista, una nuova docu-serie va avanti con le indagini, analizzando il caso più a fondo, raccogliendo nuove testimonianze e raccontando gli effetti dello scoppio dello scandalo. Com’è possibile che il rapper sia riuscito a rimanere impunito per tutti questi anni? Come ha reagito il mondo della musica? Che effetto ha avuto questa vicenda sulla vita delle vittime? Queste e molte altre le domande per cui questa nuova sconvolgente serie cercherà le risposte.

MERCOLEDÌ 11 MARZO

THE NEST (IL NIDO)

Mercoledì 11 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Horror d’atmosfera che segna l’esordio alla regia del promettente Roberto De Feo. Samuel, un bambino paraplegico, vive in un’enorme villa con la claustrofobica madre, un inquietante medico e alcuni parenti. Le cose per Samuel iniziano a cambiare quando viene assunta la nuova domestica Denise, l’unica che prova a fargli conoscere il mondo esterno. Ma opporsi a sua madre non è così facile.

GIOVEDÌ 12 MARZO

MALATI DI SESSO

Giovedì 12 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Giacomo e Giovanna condividono lo stesso analista dove sono in cura per lo stesso problema: fanno sesso conpulsivo con chiunque senza riuscire a innamorarsi di nessuno. Quando l’analista entra in crisi depressiva e decide di abbandonare i pazienti, suggerisce a Giacomo e Giovanna di provare ad aiutarsi reciprocamente.

VAN GOGH E IL GIAPPONE

Giovedì 12 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Diretto da David Bickerstaff, il docufilm propone un viaggio tra le bellezze della Provenza, l’enigma del Giappone e le sale della mostra ospitata nel 2018 al Van Gogh Museum di Amsterdam. Nel 1888 Parigi era diventata per Vincent una città troppo frenetica. Per questo il pittore decise di partire per il sud della Francia, alla ricerca di nuovi spunti e di una vita a più stretto contatto con la natura. In Provenza, Van Gogh scoprì un paesaggio magnifico, una luce potente, una popolazione dai costumi tradizionali e per certi versi “esotici”, capaci di dialogare con la sua visione idealizzata del Giappone e con il suo “sogno” giapponese. Quelli che seguirono furono per lui anni prolifici, ma anche estremamente travagliati.

CASE DA MILIONARI: NEW YORK S.7

Dal 12 marzo, dal lunedì al venerdì alle 17.30 in prima tv assoluta su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Gli agenti immobiliari Fredrik Eklund, Ryan Serhant e Steve Gold sono tornati per la settima stagione della serie e si troveranno a gestire drammi personali e professionali affrontando allo stesso tempo un mercato di potenziali acquirenti pieno di sfide e venditori esigenti

VENERDÌ 13 MARZO

EXPLORER

Venerdì 13 marzo alle 21.00 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW TV

Dopo una lunga guerra interstellare che ha devastato pianeti e decimato la popolazione della Galassia, la milizia ha definitivamente preso il potere. La resistenza ribelle decide di far evadere il mercenario Kye Cortland per poter entrare in possesso dei piani nemici. La missione si rivela, però, più complessa del previsto.

LAW & ORDER: SVU

Dal 13 marzo, ogni venerdì alle ore 21.15 in prima TV assoluta su Premium Crime HD

Arriva la ventunesima stagione di Law & Order – Special Victims Unit, primo spin-off di Law & Order – I due volti della giustizia. La nuova stagione ci regalerà casi emotivamente intesi e coinvolgenti, con al centro, come sempre, la protezione e la ricerca di giustizia nei confronti delle vittime di reati sessuali, affrontati con empatia e sensibilità dalla squadra di Manhattan, guidata dal tenente Olivia Benson. Quella di Dick Wolf ha raggiunto il primato di essere la serie tv più longeva nella storia della serialità televisiva americana.

SABATO 14 MARZO

DOMINO

Sabato 14 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Brian De Palma dirige Nikolaj Coster-Waldau (Il trono di spade) in un thriller dall’intrigo internazionale con Guy Pearce. A Copenhagen due poliziotti vengono chiamati per schiamazzi notturni. Uno dei due uomini ha dimenticato l’arma a casa, ma è convinto di poter gestire una chiamata di routine. Arrivati sul posto però i poliziotti vengono informati che si tratta di un omicidio legato al terrorismo internazionale.

SKY CINEMA SPIDER-MAN

Da sabato 14 a giovedì 26 marzo sul canale 303 e in streaming su NOW TV

Un canale interamente dedicato alle incredibili avventure dell’Uomo Ragno, in occasione della prima visione SPIDER- MAN: FAR FROM HOME, prevista lunedì 16 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Spider-Man. Nei 13 giorni di programmazione sono previsti: la trilogia diretta da Sam Raimi, che vede Tobey Maguire vestire la tutina attillata dell’Uomo Ragno e Kirsten Dunst in quelli dell’amata Mary Jane: SPIDER-MAN, SPIDER- MAN 2 e SPIDER-MAN 3; i due film diretti da Marc Webb THE AMAZING SPIDER-MAN e THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - IL POTERE DI ELECTRO, con Andrew Garfield pronto a indossare la tuta rossa e blu, mentre il personaggio di Gwen Stacy è affidato a Emma Stone; l’animazione premiata con l’Oscar® SPIDER-MAN - UN NUOVO UNIVERSO; e il film dedicato all'acerrimo nemico di Spider-Man VENOM con Tom Hardy. Tutti titoli sono disponibili nella collezione on demand SPIDER-MAN.