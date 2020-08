SkyWeek, dal 9 al 15 Agosto 2020 sui canali Sky e in streaming su NOW TV

SEGNALAZIONI SKY 9 - 15 AGOSTO 2020

JUDY

Domenica 9 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Renée Zellweger ha trionfato agli Oscar® e ai Golden Globe 2020 come miglior attrice protagonista del biopic sulla vita della cantante e attrice Judy Garland. Nell'ultimo periodo della sua vita, la diva de Il mago di Oz suscita ancora ammirazione, ma è anche una donna che ha divorziato 4 volte, è sul lastrico e non ha un contratto di lavoro perché ritenuta inaffidabile. Per riuscire a mantenere i figli più piccoli, è costretta ad accettare una tournée canora a Londra, ma il ritorno sul palco risveglia i fantasmi che la perseguitano da sempre.

SAVE ME TOO

Dal 10 agosto, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV

Seconda stagione per l’apprezzata serie Sky Original inglese con Lennie James e Suranne Jones. Diversi mesi dopo le vicende della prima stagione, Nelly Rowe continua disperatamente le ricerche di sua figlia Jody, nonostante sia incoraggiato ad andare avanti con la sua vita e non pensare più a lei, apparentemente persa per sempre. La ricerca lo condurrà ancora di più a fondo nel mondo della criminalità.

DOMENICA 9 AGOSTO

IL CINEMANIACO INCONTRA 7 ORE PER FARTI INNAMORARE – IL CAST

Domenica 9 agosto alle 20.45 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Lunedì 24 agosto è prevista su Sky Cinema Uno la prima visione 7 ORE PER FARTI INNAMORARE. Per l’occasione, il Cinemaniaco Gianni Canova ha “incontrato online”, insieme a un pubblico connesso da casa, il cast Gianpaolo Morelli, Serena Rossi e Diana Del Bufalo. IL CINEMANIACO INCONTRA 7 ORE PER FARTI INNAMORARE – IL CAST è un’occasione unica per conoscere i retroscena del film e scoprire qualcosa di più sui suoi protagonisti. L’appuntamento è domenica 9 agosto alle 20.45 su Sky Cinema Uno, e lunedì 24 agosto sempre alle 20.45 prima della première.

IL CLAN DEI RICCIAI

Domenica 9 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La pesca dei ricci è un mestiere faticoso. A Cagliari, fra le onde di un mare cristallino, nei mesi più freddi dell'anno, non sono rimasti in molti a praticarla. Tra questi c'è Gesuino Banchero, che con il suo clan di ex detenuti continua con orgoglio una delle più antiche tradizioni sarde. La cooperativa di pescatori restituisce voce e dignità a quelle persone dimenticate dal mondo che nella pesca dei ricci hanno trovato un'occasione di riscatto. Dopo anni di carcere, Andrea, Massimo, Simone e Bruno cercano così di superare il passato e riprendere il controllo della propria vita.

LUNEDÌ 10 AGOSTO

CITY OF CRIME

Lunedì 10 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Chadwick Boseman (Black Panther) è impegnato in una serrata caccia all’uomo in un action con Sienna Miller, J.K. Simmons e Taylor Kitsch. Il detective Andre Davis, affiancato dall'agente della narcotici Frankie Burns, deve catturare due criminali che nella fuga hanno ucciso alcuni agenti di polizia in seguito a un furto. Per riuscire nell’intento, Davis riesce a far chiudere tutti i ponti di Manhattan e inizia così la caccia all’uomo.

BUON COMPLEANNO ANTONIO BANDERAS

Lunedì 10 agosto dalle 14.35 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW TV, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Lunedì 10 agosto l’attore spagnolo di fama internazionale Antonio Banderas compie 50 anni. Su Sky Cinema Action i festeggiamenti iniziano alle 14.35 e sono previsti 4 film: LA MASCHERA DI ZORRO in cui Banderas interpreta il leggendario spadaccino in un'avventura con Catherine Zeta-Jones e Anthony Hopkins; il sequel THE LEGEND OF ZORRO; il thriller con Morgan Freeman THE CODE, in cui un esperto ladro internazionale recluta uno più giovane per mettere a segno l'ultimo colpo della sua carriera; e il fanta-thriller con Melanie Griffith AUTOMATA (ore 21.00) dove Banderas interpreta un agente assicurativo che deve indagare sul comportamento di un androide dotato di intelligenza artificiale. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme a molti altri tra cui i tre film della saga SPY KIDS e il più recente GUN SHY - EROE PER CASO.

FOXCRIME CRIMINAL MINDS – POP UP CHANNEL

Da lunedì 10 agosto a venerdì 5 settembre su Fox Crime +1

Arriva su Fox Crime un canale interamente dedicato all'Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI e ai casi di omicidio seriali più intricati. Siete pronti a stilare il profilo psicologico di un serial killer?

COSE DI QUESTO MONDO

Dal 10 agosto, ogni lunedì alle 21.00 su Discovery Channel

“Cose di questo mondo”, la serie che indaga i misteri che si trovano sulla superficie terrestre, considerati a oggi ancora inspiegabili. In questa nuova stagione andremo a scoprire forme di vita aliene tra i ghiacci del Polo Nord, strane creature provenienti dagli abissi marini e presunte tracce del diavolo nella foresta siberiana.

LA GIORNATA MONDIALE DEL LEONE

Lunedì 10 agosto dalle 15.20 alle 23.00 su National Geographic Wild

Lunedì 10 Agosto, giornata mondiale del Leone, National Geographic Wild renderà omaggio a questi meravigliosi predatori, dominatori del regno animale, attraverso una maratona dei titoli più affascinanti sul tema, a partire dalle 15.20, fino alle 23.00. Tra i più grandi predatori della natura, i leoni possiedono un grande fascino legato alla loro forza e alle loro capacità predatorie, ma anche loro, come avremo modo di vedere, devono lottare strenuamente per affermare il loro potere e per sopravvivere.

VITA DA GIUNGLA ALLA RISCOSSA

Dal 10 agosto, dal lunedì al venerdì alle 14.40 e alle 20.30 su Nick Jr.

Quando nella giungla c'è un problema o un'ingiustizia da sanare, niente paura! Basta chiamare la “Jungle Bunch”, un gruppo di amici animali pronti a tutto. Impossibile annoiarsi con questo gruppo di improvvisati eroi sempre uniti nelle loro avventure e fonte inesauribile di risate!

MARTEDÌ 11 AGOSTO

IL PECCATO – IL FURORE DI MICHELANGELO

Martedì 11 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

L’acclamato regista russo Andrey Konchalovskiy racconta il genio e la follia dell’artista Michelangelo Buonarroti, interpretato da Alberto Testone. Tra Roma e Firenze, Michelangelo è alle prese con due grandi commissioni scultoree: quella della tomba di papa Giulio II Della Rovere e quella della monumentale facciata della chiesa di San Lorenzo.

BUON COMPLEANNO VIOLA DAVIS

Martedì 11 agosto dalle 17.30 su Sky Cinema Drama e in streaming su NOW TV

Martedì 11 agosto l’attrice statunitense Viola Davis compie 55 anni. Sky Cinema Drama la festeggia dalle 17.30 con 4 film che si avvalgono del suo talento: SOLARIS, il remake del cult di Tarkovskij diretto da Steven Soderbergh e interpretato da George Clooney; TRUST, film che affronta il lato oscuro di Internet con Clive Owen; WIDOWS – EREDITÀ CRIMINALE (ore 21.00), il thriller di Steve McQueen (12 anni schiavo) che vede la Davis protagonista accanto a Michelle Rodriguez, Colin Farrell e Liam Neeson; e IL DUBBIO, il dramma con Meryl Streep e Philip Seymour Hoffman che fece ottenere alla Davis la sua prima candidatura agli Oscar® come miglior attrice non protagonista.

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO

BUON COMPLEANNO CASEY AFFLECK

Mercoledì 12 agosto dalle 19.20 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Il 12 agosto l’attore premio Oscar® (Manchester by the Sea), regista e sceneggiatore statunitense Casey Affleck compie 45 anni. Sky Cinema Due lo festeggia con tre film dalle 19.20: OLD MAN & THE GUN, la biografia del criminale “gentiluomo” Forrest Tucker interpretato da Robert Redford, mentre Casey Affleck interpreta il poliziotto che gli ha dato la caccia; GONE BABY GONE (ore 21.15) in cui Casey, insieme a Ed Harris e Morgan Freeman, è diretto dal fratello Ben Affleck e veste i panni di un detective privato che indaga sulla scomparsa di una bambina; e LIGHT OF MY LIFE, dramma post- apocalittico diretto e interpretato da Casey Affleck che interpreta un padre pronto a difendere la figlia dalla brutalità degli uomini in un mondo in cui la popolazione femminile è stata quasi interamente decimata da un virus. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme a WILL HUNTING - GENIO RIBELLE in cui recita a fianco al fratello Ben, e CODICE 999, in cui interpreta un poliziotto in pericolo.

GIOVEDÌ 13 AGOSTO

A TOR BELLA MONACA NON PIOVE MAI

Giovedì 13 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

L’attore Marco Bocci esordisce alla regia con un film che descrive la periferia più aspra e degradata con Libero de Rienzo e Andrea Sartoretti. Romolo e Mauro sono fratelli e vivono nella periferia romana. Romolo è stato in galera e ora lavora in fabbrica, mantenendo moglie e figlia. Mauro spera di ottenere un incarico pubblico dal Comune e intanto campa di lavori occasionali. Entrambi però sono in difficoltà e vivono sotto il tetto dei genitori. Le cose peggiorano per tutti quando l’inquilino di un locale di famiglia smette di pagare.

VENERDÌ 14 AGOSTO

SUMMER SURVIVORS

Venerdì 14 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

La regista lituana Marija Kavtaradze esordisce nel lungometraggio con una pellicola che esplora la malattia mentale, premiata nella sezione Discovery al Toronto International Film Festival e Special Award al Riviera Film Festival. La giovane e ambiziosa psicologa Indre deve scortare Paulius, un paziente con disturbo bipolare, da una unità psichiatrica a un’altra. Al viaggio in macchina si uniscono una giovane donna, sotto osservazione a seguito di un recente tentativo di suicidio, e un’infermiera della clinica.

SABATO 15 AGOSTO

ONE PIECE: STAMPEDE - IL FILM

Sabato 15 agosto alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Avventurosa animazione che celebra i 20 anni della celebre serie One Piece. I pirati di tutto il mondo si ritrovano nell'isola di Delta, convocati per un misterioso festival. Ma l'invito si rivela pieno di insidie per Luffy e la sua ciurma, che dovranno fronteggiare sul loro cammino una pericolosa minaccia.

SKY CINEMA COLLECTION - HOLIDAYS

Da sabato 15 a domenica 23 agosto su Sky Cinema Collection, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

È tempo di vacanze su Sky Cinema Collection che, da sabato 15 a domenica 23 agosto, propone più di 30 film che raccontano diversi aspetti dell’estate e dei viaggi. Tra questi segnaliamo i seguenti titoli: la celebre commedia diretta da Carlo Vanzina con Jerry Calà e Christian De Sica, ambientata in Versilia, SAPORE DI MARE, e il suo sequel SAPORE DI MARE 2 - UN ANNO DOPO con Massimo Ciavarro e Isabella Ferrari; le commedie nostalgiche UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI e UN WEEKEND DA BAMBOCCIONI 2 con Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayek; NUDI E FELICI in cui i protagonisti Jennifer Aniston e Paul Rudd, lasciata la città, si imbattono in una comunità hippie dove si pratica il nudismo; il capolavoro di Dino Risi IL SORPASSO, dove a Ferragosto Vittorio Gassman è un quarantenne immaturo che trascina il timido studente Jean-Louis Trintignant in un viaggio a bordo di una decappottabile; IL CAMPEGGIO DEI PAPÀ che vede Cuba Gooding Jr. impegnato a gestire un campeggio estivo per ragazzi e le spassose conseguenze che ne derivano; la spassosa commedia MIA MOGLIE PER FINTA in cui Jennifer Aniston è costretta a fingersi la ex moglie del capo di lavoro Adam Sandler durante una vacanza da sogno alle Hawaii; MI PRESENTI I TUOI? in cui Ben Stiller si trova a dover presentare i suoi genitori, interpretati da Dustin Hoffman e Barbra Streisand, al temibile suocero Robert De Niro e per farlo si recano a Miami a bordo di un lussuoso camper; e MANGIA, PREGA, AMA dove seguiamo Julia Roberts in un lungo viaggio tra Italia, India e Indonesia alla scoperta delle meraviglie del cibo, della meditazione e dell'uomo dei sogni. Tutti i titoli (tranne PARTO CON MAMMA e MI PRESENTI I TUOI?) sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad alcuni titoli Premium Cinema tra cui SHARM EL SHEIKH - UN'ESTATE INDIMENTICABILE (dal 19 agosto), la divertente commedia con Enrico Brignano e Giorgio Panariello, oltre a indimenticabili cult degli anni 80 come GRAND HOTEL EXCELSIOR (dal 22 agosto), ABBRONZATISSIMI e ABBRONZATISSIMI 2 - UN ANNO DOPO.