SkyWeek, 30 Agosto - 5 Settembre 2020 sui canali Sky e in streaming NOW TV

SEGNALAZIONI SKY 30 AGOSTO - 5 SETTEMBRE 2020

KIDDING – SECONDA STAGIONE

Dal 31 agosto, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV

Jim Carrey torna nei panni di Jeff Piccirillo e del suo alter ego televisivo Mr. Pickles per il secondo e ultimo capitolo di KIDDING, che arriverà il 31 agosto con i primi 5 episodi dalle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV. Il lunedì successivo verranno trasmessi i 5 episodi finali. La serie sarà disponibile anche on demand. Carrey di nuovo protagonista, quindi, in un ruolo che gli è valso una candidatura ai Golden Globe® e che ha sancito il suo ritorno in TV – nonché la sua seconda collaborazione con il premio Oscar Michel Gondry, regista di Se mi lasci ti cancello. La magia del mondo fatto di musica, pupazzi e marionette della serie targata SHOWTIME svanisce quando il suo eroe, Mr. Pickles, iconico presentatore televisivo di show per bambini, dovrà fare i conti con la tragedia che colpisce la sua famiglia.

YELLOWSTONE – SECONDA STAGIONE

Dal 2 settembre, ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Torna l’epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato appezzamento di terra – Yellowstone, appunto – di cui sono proprietari. Un avvincente dramma familiare che mette in scena un’America inedita, torna nei panni del protagonista il premio Oscar® Kevin Costner. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar® per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario (Denis Villeneuve) e Soldado (Stefano Sollima). Nel cast anche Danny Huston (X-Men le origini – Wolverine), Luke Grimes (I magnifici 7), Wes Bentley (American Horror Story) e Kelly Reilly (Sherlock Holmes).

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL - TERZA STAGIONE

Dal 1° settembre, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Riparte il viaggio tra gli alberghi italiani con Bruno Barbieri 4 Hotel. Nel programma, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, i 4 hotel in gara in ogni puntata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contendono il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità. Gli albergatori in sfida sono guidati da Bruno Barbieri, Chef stellato ma anche esigente e severo esperto di hôtellerie, che sperimenta in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ogni albergatore. Colleghi e avversari allo stesso tempo, i concorrenti trascorrono un giorno e una notte nei reciproci alberghi, quindi a colazione, dopo il check-out, si giudicano l’un l’altro: per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie - location, camera, servizi, prezzo. Barbieri, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto, dal quale emergerà l’albergatore che si aggiudicherà un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

DOMENICA 30 AGOSTO

ATTACCO A MUMBAI - UNA VERA STORIA DI CORAGGIO

Domenica 30 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Dev Patel e Armie Hammer nella ricostruzione dell’attacco avvenuto a Mumbai il 26 novembre 2008 per mano di terroristi. Un gruppo di jihadisti, arrivato via mare dal Pakistan, colpisce vari punti strategici della grande città indiana tra cui l’hotel Taj Mahal. Una serie di personaggi, tra cui un cameriere e una coppia per metà americana, cercano di sopravvivere al massacro.

OMAGGIO A WES CRAVEN

Domenica 30 agosto dalle 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW TV

Il 30 agosto 2015 ci lasciava Wes Craven, il regista che nella sua carriera ha saputo, attraverso i suoi film, indagare nelle paure e gli incubi dell’uomo. A 5 anni dalla morte Sky Cinema Suspense gli dedica la serata con tre film della saga di successo Scream, in cui Neve Campbell è una ragazza che, dopo l'assassinio di sua madre, piomba in un incubo di omicidi orchestrati e orditi da un misterioso serial killer: SCREAM (ore 21.00), SCREAM 2 e SCREAM 3.

CINECITTÀ BABILONIA. SESSO, BUGIA E CAMICIE NERE

Domenica 30 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il film racconta il sogno hollywoodiano del fascismo e la nascita dell’industria cinematografica italiana, provando ad esplorare l’eterno rapporto tra sesso e potere, tra creatività ed eccessi, tra arte e vizi. Attraverso immagini di repertorio provenienti dall’Archivio dell’Istituto Luce e del Centro Sperimentale di Cinematografia, il documentario ripercorre il decennio in cui sono nati Cinecittà ed il CSC, nonché il rapporto produttivo tra il cinema italiano e quello americano e i tentativi di collaborazione.

MTV VMA’S 2020

Domenica 30 agosto alle ore 3.00 su MTV. Lunedì 31 agosto in versione sottotitolata alle 21.00

Video Music Awards, l'esclusivo evento organizzato da MTV, dove vengono premiati i migliori videoclip musicali e canzoni degli ultimi 12 mesi. Quest’anno i vmas saranno live da diverse location di New York, per rispettare le misure di distanziamento sociale.

GORDON RAMSAY: FUORI MENU – SECONDA STAGIONE

Dal 30 agosto, ogni domenica alle 20.55 su National Geographic

Dopo il grande successo della prima stagione, torna su National Geographic Gordon Ramsay con nuove ed incredibili avventure: tra tuffi, pesca ed elicotteri vivremo emozioni estreme alla ricerca di cibo. Un lungo viaggio verso le terre selvagge del Sudafrica, verso la giungla della Guyana, fino alla incontaminata Tasmania. Nel suo lungo viaggio culinario faremo tappa tra le paludi di Cajun in Louisiana, tra i fiordi ghiacciati della Norvegia, le montagne dell'India meridionale e l'isola indonesiana di Sumatra.

LUNEDÌ 31 AGOSTO

JUMANJI: THE NEXT LEVEL

Lunedì 31 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Danny DeVito e Danny Glover si uniscono a Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d’incassi di Jumanji - Benvenuti nella giungla. Nel tentativo di rimettere in sesto il gioco Jumanji, Spencer viene nuovamente risucchiato nel suo mondo. Appena lo scoprono, Bethany, Fridge e Martha si imbarcano in una nuova avventura per salvarlo. Ma, per un inconsapevole errore, anche il nonno di Spencer e un suo amico vengono vengono catapultati in Jumanji. Disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

W MARIA MONTESSORI

Lunedì 31 agosto alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nel 2020 si celebra il 150esimo anniversario di una donna che con il suo rivoluzionario metodo pedagogico, teso all’educazione verso la libertà, è diventata una figura mondiale: Maria Montessori. Il documentario mette in luce non solo il passato straordinario di una donna capace di liberarsi dal conformismo - nel 1896 sarà la terza italiana a laurearsi in medicina, con la specializzazione in neuropsichiatria - ma soprattutto l’attualità che ancora oggi caratterizza il suo sistema di insegnamento in un mondo che continua ad aprire nuove scuole Montessori. E questo perché Maria inventò un metodo educativo che pur dando regole permetteva ai bambini di esprimersi liberamente. A seguire IL BAMBINO È IL MAESTRO – IL METODO MONTESSORI, un viaggio nella più antica scuola montessoriana di Francia con bambini dai 3 ai 6 anni.

LA COSPIRAZIONE DI SOROS

Lunedì 31 agosto alle 21.50 su History

History racconta la storia contemporanea con un grande special al mese all’interno del ciclo History Now. Dal terrore seminato dai miliziani dell’ISIS alla crisi della Nord Corea, passando attraverso i mutamenti della finanza mondiale e le battaglie sui diritti umani: la storia si sta facendo ogni giorno, e le grandi storie di oggi muteranno il futuro di tutti noi. Questo mese per il ciclo History Now: LA COSPIRAZIONE DI SOROS - Durante la Seconda guerra mondiale, George Soros era solo un adolescente che esibiva documenti falsi per nascondere la sua discendenza ebraica. Ma recentemente alcuni lo hanno definito collaboratore nazista. Altri ora lo considerano il peggior nemico dell'Europa e degli Stati Uniti, architetto di un complotto per distruggere gli stati nazionali e inondare l'Occidente di immigrati. Ma nel 2018 questo multimilionario ungherese è stato nominato il Financial Times Person of the year per il suo sostegno di cause umanitarie dal valore di 18 miliardi di dollari. Queste contraddizioni stanno definendo la narrazione che circonda quest’uomo pubblico, rispetto al quale molti insinuano si celino segreti inconfessabili e cospirazioni che mirano a un nuovo ordine mondiale. Mentre il populismo e il nazionalismo emergono in tutto il mondo, le cospirazioni attribuite a Soros sono l'incarnazione moderna dell'antisemitismo? O si tratta veramante di un uomo che detiene più potere rispetto a quello che chiunque dovrebbe avere?

MARTEDÌ 1° SETTEMBRE

PRONTI A TUTTO

Dal 1° settembre, ogni martedì alle 20.55 su National Geographic. I primi due episodi in simulcast su Fox

La serie in 8 episodi, creata da Elwood Reid (Cold Case - Delitti irrisolti e Hawaii Five-0) e basata sull’omonimo romanzo del Premio Pulitzer Annie Proulx (in italiano Pelle di corteccia), accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le selvagge terre di frontiera del XVII secolo. Pronti a tutto si svolge a Wobik, un piccolo insediamento in quello che è ora il Quebec canadese. Quando la Chiesa Cattolica manda i preti gesuiti in missione per convertire le popolazioni indigene, la Francia invia un gruppo di suoi uomini per popolare quei territori, insieme a le “Filles Du Roi” (Figlie del Re), giovani donne con il compito di trovare marito, metter su famiglia e sostenere i coloni. Un gruppo disparato di emarginati e delinquenti alle prese con brutali difficoltà e guerre di interessi in un crocevia di civiltà: la Nuova Francia del 1690. La serie racconta una storia di esplorazione, avventura e ambizione tra i pericoli delle nuove terre di frontiera. Quando le tensioni crescono si forgiano nuove improbabili alleanze e si rafforzano vecchi antagonismi in una vera e propria lotta per la sopravvivenza in cui solo il più forte potrà avere la meglio.

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE

GENITORI QUASI PERFETTI

Mercoledì 2 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Anna Foglietta, Paolo Calabresi e Lucia Mascino in una commedia sulla fragilità dei rapporti umani. Simona è una mamma single che si è dedicata anima e corpo a organizzare i festeggiamenti per gli 8 anni del figlio. Ad accompagnare gli amici della scuola alla festa c’è un gruppo variegato di genitori: dalla coppia “politically correct” a una sexy estetista, passando per un papà disoccupato e una mamma arcobaleno.

FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM – IL CONCERTO RITROVATO

Mercoledì 2 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Lo storico filmato del concerto di Fabrizio De André con la PFM, recentemente ritrovato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari che partecipò alla realizzazione delle riprese, è diventato un docufilm diretto da Walter Veltroni dedicato a quella indimenticabile pagina della storia della musica italiana. Il film ricostruisce quell’epoca indimenticabile che ha segnato un momento storico – l’irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi artisti italiani di sempre e la rock band italiana più conosciuta al mondo – partendo soprattutto dalla ritrovata registrazione video completa del concerto di Genova del 3 gennaio 1979, un documento veramente straordinario visto che si tratta delle uniche immagini di quell’incredibile tournée.

MEGA FERROVIE

Dal 2 settembre, ogni mercoledì alle 22.55 su Discovery Science

La Mega Night di Science prosegue con il filone interamente dedicato ai treni grazie alla serie «Mega ferrovie». Sin dal repentino successo che ebbero nel XIX secolo, le ferrovie hanno contribuito in modo fondamentale allo sviluppo dell’era moderna, rendendo più veloce il trasporto di merci e persone anche in luoghi desolati e impervi. Grazie alle ricostruzioni in CGI, footage esclusivo e interviste ai progettisti, questa serie svela come gli ingegneri riescono a superare le asperità della natura, portando il trasporto su rotaia in ogni luogo del mondo, senza timore di freddi glaciali o caldi infernali.

FILM DA LEONI

Da mercoledì 2 a domenica 6 settembre dal preserale alla seconda serata su Sky Cinema Due, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

In occasione Festival di Venezia 2020, che si svolge dal 2 al 12 settembre, Sky Cinema Due propone l’omaggio al Presidente di Giuria Cate Blanchett e 12 film premiati nelle precedenti edizioni tra cui la prima visione L’UFFICIALE E LA SPIA. Mercoledì 2 dal preserale alla seconda serata apre il ciclo l’omaggio alla Blanchett con tre film che la vedono tra i protagonisti: THE AVIATOR, il biopic da 5 Oscar® e 3 Golden Globe diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo DiCaprio; TRUTH – IL PREZZO DELLA VERITÀ (ore 21.15), l'incalzante resoconto di un famoso scandalo mediatico con Robert Redford; e CAROL, il melodramma diretto da Todd Haynes con Rooney Mara. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre, sempre dal preserale alla seconda serata, sono previsti: JACKIE (Premio Osella per la migliore sceneggiatura 2016) con Natalie Portman nei panni di Jacqueline Kennedy; il dramma sociale carico di suspense L’AFFIDO – UNA STORIA DI VIOLENZA (Leone d'Argento - Premio speciale per la regia e Premio Opera Prima – Luigi De Laurentiis 2017); l’acclamato film di Yorgos Lanthimos LA FAVORITA con Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman (Gran Premio della Giuria 2018 e Coppa Volpi alla Colman); il thriller tratto da una storia vera HOLLYWOODLAND con Adrien Brody e Ben Affleck (Coppa Volpi 2006 ad Affleck); la commedia sulla crisi arabo-israeliana TUTTI PAZZI A TEL AVIV (Premio Orizzonti al miglior attore 2018 a Kais Nashif); e la pellicola di Samuel Maoz FOXTROT - LA DANZA DEL DESTINO (Gran Premio della Giuria 2017); il biopic di Julian Schnabel sui tormenti artistici del pittore olandese, interpretato da Willem Dafoe, VAN GOGH: SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ (Coppa Volpi 2018 a Dafoe); l’adattamento del romanzo di Jack London con Luca Marinelli protagonista MARTIN EDEN (Coppa Volpi 2018 a Marinelli); il primo capitolo della trilogia di Kieslowski con Juliette Binoche TRE COLORI: FILM BLU (Leone d’oro 1993 e Coppa Volpi alla Binoche); il western di Jacques Audiard I FRATELLI SISTERS (Leone d'Argento - Premio speciale per la regia) con Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal; il film di Roman Polanski con Jean Dujardin, Louis Garrel ed Emmanuelle Seigner L’UFFICIALE E LA SPIA* (Gran Premio della Giuria 2019); e la pellicola di Darren Aronofsky con Natalie Portman protagonista, IL CIGNO NERO (Premio Marcello Mastroianni 2010 a Mila Kunis). Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE

STRANGE BUT TRUE

Giovedì 3 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Dai produttori di La La Land, un film dal tocco soprannaturale che vede protagonista la figlia di Andie MacDowell, Margaret Qualley (C’era una volta a... Hollywood). La giovane Melissa un giorno si presenta nella casa in cui vivono la madre e il fratello del suo ragazzo, Ronnie. La ragazza è incinta e sostiene che il figlio sia di Ronnie, nonostante sia morto cinque anni prima... Nel cast anche Greg Kinnear e Brian Cox.

BERNINI

Giovedì 3 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La selezione di oltre 60 capolavori dai più prestigiosi musei del mondo, in mostra nella cornice incantata di Villa Borghese, è stata definita dagli esperti d’arte come il ritorno a casa di Bernini. Nel film, le immagini, nella più alta definizione oggi disponibile e con angolazioni mai ammirate in precedenza se non dallo stesso Gian Lorenzo Bernini, sono accompagnate dal commento degli ideatori e dei protagonisti della mostra.

GIARDINI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

Dal 3 settembre, ogni giovedì alle 21.10 su laF

L’architetto JEAN-PHILIPPE TEYSSIER in compagnia di paesaggisti, giardinieri e orticoltori continua a raccontare cosa significhi realizzare o curare un giardino: trovare soluzioni innovative e creative per creare e manutenere spazi verdi in un mondo sempre più urbanizzato. Dal giardino californiano di Ruth Bancroft al più celebre giardino di Suzhou, in Cina, con i suoi padiglioni impressionanti... Dalle creazioni floreali di Bagatelle, in Francia, fino alle piante tropicali e subtropicali brasiliane di Burle Marx... o a quelle esotiche nascoste nei giardini veneziani... Perdiamoci con Jean Philippe lungo il suo viaggio in giro per il mondo, in questi veri e propri musei verdi a cielo aperto.

TTG!

Dal 3 al 13 settembre su Cartoon Network +1

Arriva su Cartoon Network+1 (canale 608 di Sky) il primo pop up channel interamente dedicato all’amatissimo show TEEN TITANS GO!, con protagonista il team di supereroi più simpatici e irriverenti di sempre. L’appuntamento sul canale è dal 3 al 13 settembre. Ad andare in onda per 11 giorni, oltre 200 episodi tratti da tutte le stagioni della serie prodotte e il film Teen Titans Go! vs Teen Titans. Tante, straordinarie missioni per il gruppo di supereroi più simpatico e amato dai bambini (e non solo!) composto come sempre da: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi - migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

GIORGIONE CILENTO

Dal 4 settembre, ogni venerdì alle 21.30 su Gambero Rosso

Giorgione nei suoi mille giri alla ricerca dei migliori prodotti della gastronomia italiana, approda finalmente in Campania, precisamente nel Cilento, dividendosi fra Scario e l’entroterra, potendo così approfittare di tutti quei fantastici prodotti che questo pezzo di terra incantata può darci. Dai giri in barca alla ricerca di pesce freschissimo, al pomodoro ai prodotti che troviamo nel parco nazionale. Dalla mozzarella all’olio ai formaggi legumi. Terra ricchissima di prodotti e di storia, il Cilento darà sicuramente a Giorgione la possibilità di incontrare grandi personaggi, oltre che grandi prodotti.

SABATO 5 SETTEMBRE

SKY CINEMA COLLECTION – CATTIVISSIMO ME E MINIONS

Da sabato 5 a venerdì 11 settembre su Sky Cinema Collection, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV dal 5 settembre

Da sabato 5 a venerdì 11 settembre, a 10 anni dalla loro prima comparsa in Cattivissimo me, Sky Cinema Collection accende i riflettori sui piccoli personaggi gialli della Illumination Enterteinment con la trilogia di CATTIVISSIMO ME e il primo film MINIONS, tutti su un unico canale. I Minions sono pasticcioni, spassosi e combinaguai, ma è impossibile non amarli e per 7 giorni il divertimento è assicurato in loro compagnia grazie ai 4 film campioni d’incassi che li vedono protagonisti: CATTIVISSIMO ME (2010), l’animazione che ha guadagnato in tutto il mondo oltre 500 milioni di dollari e che li vede per la prima volta sullo schermo in qualità di aiutanti del noto ladro Gru che ha in mente il deplorevole piano di rubare la Luna; CATTIVISSIMO ME 2 (2013), altro grande successo con più di 800 milioni di dollari d’incasso e 2 nomination agli Oscar®, in cui Gru, ormai non più cattivo, viene reclutato per stanare un nuovo cattivo che ha rubato un pericolosissimo siero; MINIONS (2015), altro grande successo da più di un miliardo di dollari che vede per la prima volta gli esserini gialli come protagonisti e ci fa scoprire la loro origine; e CATTIVISSIMO ME 3 (2017), che supera il miliardo di dollari al box office mondiale e dove l’ex cattivo Gru ha a che fare con un fratello che non sapeva di avere e con un ex bambino prodigio ora diventato criminale. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

47 METRI: UNCAGED

Sabato 5 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Il terrore si propaga ancora una volta negli abissi marini nel sequel di 47 Metri. In seguito a una serie di contrasti tra le sorelle adottive Mia e Sasha, il padre decide di portarle in gita in barca per vedere gli squali bianchi in modo che leghino. A sorpresa, si uniscono anche alcune delle nuove compagne di classe delle due ragazze, ma presto la gita spensierata prende una piega del tutto inattesa.

FOX GREY’S ANATOMY – POP-UP CHANNEL

Da sabato 5 settembre alle 6.00 circa a domenica 27 settembre su Fox +1

L’amatissimo medical drama Grey’s Anatomy ebbe inizio nel 2005, ma ancora oggi la tormentata storia d’amore tra l’affascinante neurochirurgo Derek Shepherd e l’ambiziosa Meredith Grey fa piangere e appassionare milioni di fan in tutto il mondo. Fox ripropone una collezione dei primi 12 anni di storia, ricca di drammi, amori e colpi di scena che vedrà protagonista un cast composto da più di 20 personaggi che ci hanno regalato momenti indimenticabili!

PIPPI, SEI MITICA!

Dal 5 al 6 settembre, ogni lunedì alle 13.05 su Dea Junior

DeAjunior propone una maratona celebrativa dedicata a Pippi Calzelunghe per festeggiare l’anniversario dei 50 anni dalla prima messa in onda della serie tv (nel 2020 ricorrono anche i 75 anni del libro. La straordinaria e unica Pippi ha accompagnato intere generazioni affascinate da questa bambina dai capelli rossi, forte e ribelle che incarna le inesauribili potenzialità dei bambini e la loro resilienza. Insieme a lei i bambini scoprono di poter fare da soli, imparano a diventare grandi! Come spiega Pippi: «Il giorno in cui mi capiterà di sentire che un bambino si rattrista all'idea di arrangiarsi da solo, senza l'intrusione dei grandi, giuro che imparerò l'intera tavola piragotica all'inverso.» Un evergreen che ancora riscontra un grande successo tra i bambini di oggi, a riprova del suo grande valore pedagogico. Pippi sa parlare ai bambini, li sa guidare, rassicurare, dicendo loro che la diversità essere se stessi, è possibile e può trasformarsi in autonomia e forza. Pippi sa far ridere, ma sa essere seria, responsabile e inflessibile nel far trionfare la giustizia, insegnandoci che avere delle regole e dei principi nella vita è importante per diventare adulti felici.