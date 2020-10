SkyWeek, 25 - 31 Ottobre 2020 canali Sky e in streaming NOW TV

SEGNALAZIONI SKY 25 - 31 OTTOBRE 2020

X FACTOR 2020 - LIVE

Dal 29 ottobre, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Dal 29 ottobre al via i Live di X Factor 2020. Dopo le 6 puntate con le selezioni, assegnate le categorie ai giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika (rispettivamente Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over), composte le quattro squadre con i cantanti ufficialmente in gara, è arrivato il momento dello show in diretta: i ragazzi si sfidano sul palco dei Live – con la conduzione di Alessandro Cattelan – per arrivare, settimana dopo settimana, al vincitore di questa edizione.

LOVECRAFT COUNTRY – LA TERRA DEI DEMONI

Dal 31 ottobre, ogni sabato alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV

Prende il via ad Halloween un epico e spaventoso viaggio fra fantascienza e horror, nei misteri più oscuri nascosti nel cuore dell’America degli anni Cinquanta, piagata dalle leggi razziste di Jim Crow e popolata da creature terrificanti che sembrano provenire direttamente dai racconti di H. P. Lovecraft. Debutta il 31 ottobre, infatti, LOVECRAFT COUNTRY – LA TERRA DEI DEMONI, la serie HBO tratta dall’omonimo romanzo di Matt Ruff, edito in Italia dal 27 ottobre da Piemme. Un horror drama creato da Misha Green (nel team di scrittura di Heroes e Sons of Anarchy), anche produttrice esecutiva della serie insieme a J.J. Abrams (co-creatore di Lost e Fringe e regista di numerosi film di successo) e Jordan Peele (regista di Noi e Scappa - Get Out e produttore di BlacKkKlansman e The Twilight Zone).

ANTONINO CHEF ACADEMY

Dal 27 ottobre, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Dal 27 ottobre si riapre l’Accademia di Chef Antonino Cannavacciuolo, che torna a vestire la divisa da professore e mentore per dieci nuovi giovani e talentuosi cuochi, protagonisti della seconda edizione di ANTONINO CHEF ACADEMY. Il format, produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, riparte con una nuova classe di giovani professionisti – tutti tra i 18 e i 23 anni – in gara per conquistare l’ambitissimo posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo. Lo chef guiderà il percorso formativo che i dieci affronteranno nel corso delle puntate: un percorso fatto di sfide e prove complesse, tecniche e rigorose, alcune delle quali si terranno anche in location esterne, in cui dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali in loro possesso per dimostrare di essere all’altezza della cucina di uno dei ristoranti più esclusivi d’Italia, Villa Crespi, 2 stelle Michelin. Le prove vedranno ogni concorrente realizzare dei piatti sulla base di quanto appreso durante le lezioni, quelle di Chef Cannavacciuolo, sempre affiancato dal fedelissimo sous chef Simone Corbo. Al termine di ogni prova, ai giovani chef verrà assegnato un voto, la cui somma andrà a determinare la classifica finale: il concorrente che avrà totalizzato il voto più basso sarà costretto ad abbandonare l’accademia.

PORTO RUBINO – STORIE, CANZONI E LUPI DI MARE

Mercoledì 28 ottobre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Porto Rubino nasce nel 2019 come “Festival del mare” e nel 2020 diventa un docufilm. Un esclusivo show musicale che si concluderà, come da tradizione, con uno splendido concerto finale. Salperemo dal porto di Polignano (BA) con un gozzo di 9 metri di nome Tramari, e in un viaggio di circa una settimana attraverseremo prima l’Adriatico e poi lo Ionio, giungendo a Taranto per festeggiare la conclusione della traversata a Maruggio, con la barca in secca. Tra gli artisti protagonisti di questa avventura: Giuliano Sangiorgi; Noemi; Vasco Brondi; Paola Turci; Bugo e Diodato.

MUSEI

Dal 29 ottobre, ogni giovedì alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Una produzione Sky Original che permette di entrare nei musei italiani e scoprire in questa nuova stagione, i musei ospitati nei luoghi dove la bellezza delle collezioni dialoga con la magnificenza dei palazzi che li ospitano, dando vita a percorsi ricchi di forte identità e significato. I musei presentati in questa nuova stagione saranno: gli Uffizi, Palazzo Ducale di Urbino, Palazzo Grimani e Ca' D'Oro, Palazzo Ducale di Mantova, II - MARC di Reggio Calabria, la Reggia di Capodimonte, Palazzo Pitti e Boboli e La Reggia di Caserta. L’ultima puntata della serie andrà in onda il 24 dicembre.

DOMENICA 25 OTTOBRE

GRANDI BUGIE TRA AMICI

Domenica 25 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Nove anni dopo il successo di Piccole bugie tra amici, il regista Guillaume Canet riunisce François Cluzet (Quasi amici), Marion Cotillard e il resto del cast per il sequel. Alla vigilia del suo sessantesimo compleanno, Max riceve la visita inattesa dei suoi migliori amici. Peccato che non li veda ormai da qualche anno e che si sia sentito abbandonato da loro. Inoltre Max ha un segreto che lo angoscia e lo sta nascondendo a tutti.

BEST OF SOUTH PARK – S. 23

Domenica 25 ottobre dalle 22.00 su Comedy Central

Aspettando i nuovi episodi di South Park, Comedy Central ha pensato di riscaldare un po’ gli animi e temprare lo spirito del suo pubblico con una mega maratona con le puntate migliori della 23° stagione. South Park sta per tornare e questa maratona è l’ambasciatrice del cinismo che vi travolgerà a novembre

LUNEDÌ 26 OTTOBRE

SONO SOLO FANTASMI

Lunedì 26 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21:45 su Sky Cinema Halloween) e in streaming su NOW TV

Christian De Sica è davanti e dietro la macchina da presa di una commedia dai toni soprannaturali con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi. Thomas e Carlo sono due fratellastri squattrinati, uno di Roma e l’altro di Milano. Alla morte del padre Vittorio, si recano a Napoli, città paterna, nella speranza di incassare una cospicua eredità. Il padre però ha dissipato tutto e a loro rimane solo la casa di famiglia che però è gravata da una consistente ipoteca. Scoperta la presenza di un terzo fratello, i tre decidono di sfruttare la superstizione napoletana e si qualificano come acchiappafantasmi… Alle 21.45 anche su Sky Cinema Halloween.

VULNERABILE BELLEZZA

Lunedì 26 ottobre alle 19.55 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il documentario racconta il territorio del Centro Italia ferito dalle catastrofi naturali e dallo spopolamento, questa volta grazie a Manuele Mandolesi e al suo misurato racconto che ha per protagonisti la coppia di allevatori Michela e Stefano, e il loro coraggio.

THE 100

Dal 26 ottobre, tutti i lunedì alle 21.15 su Premium Action

Torna su Premium Action l’attesissima settima stagione del scy-fy The 100, capitolo finale che chiude la serie. In questa season finale i rivali da affrontare saranno Russell, Lightbourne/Sheidheda ma anche Cadogan, Anders e i loro sudditi del pianeta di Bardo. L'ottavo episodio della settima stagione, intitolato "Anaconda" e andato in onda a luglio negli Stati Uniti, costituisce l'episodio pilota di una serie prequel, che racconterà gli eventi successi 97 anni prima dell'inizio della serie originale. La serie sarà firmata dallo stesso creatore, Jason Rothenberg, e andrà in onda su CW.

L’ITALIA DI HISTORY – POP-UP CHANNEL

Da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre su History + 1 (canale 408 di Sky)

Nel 1977 Rino Gaetano ne faceva la storia: “Aida come sei bella/ Aida le tue battaglie/i compromessi/la povertà/i salari bassi/la fame bussa/il terrore russo/Cristo e Stalin”. Due anni dopo era la volta di Francesco De Gregori con “Viva l’Italia, l’Italia liberata/ L’Italia del caffè, l’Italia del valzer”. All’inizio degli anni ‘90 Franco Battiato: cantava: “Povera patria! Schiacciata dagli abusi del potere/ di gente infame, che non sa cos'è il pudore”. Al centro sempre lei: l’Italia. Da Dante in poi tutti i più grandi artisti (poeti, romanzieri, pittori, musicisti, storici…) hanno raccontato il nostro Paese e i suoi abitanti, esaltandoli o maledicendoli, criticandoli o esortandoli. Ma chi siamo veramente? A questa domanda prova a rispondere il canale temporaneo l’Italia di History: da lunedì 26 ottobre a domenica 1 novembre il canale 408 di Sky proporrà una programmazione interamente dedicata al nostro passato: la cultura e la bellezza ma anche le tragedie e le avversità. Un viaggio in compagnia di grandi personaggi e gente comune attraverso gli usi e i costumi del nostro Paese e i suoi tanti, troppi lati oscuri. Un tuffo tra gastronomia, progresso tecnologico, intrighi politici e criminalità organizzata. In anteprima assoluta: AEMILIA – IL GRANDE PROCESSO ALLA 'NDRANGHETA (Lunedì 26 e Martedì 27 Ottobre alle 21.00) Con una maxi operazione tra il 28 e il 29 Gennaio 2015, inizia il percorso che porterà ad AEmilia, il più grande processo alla Mafia del Nord. COME È NATO UN GOLPE: IL CASO MORO (Mercoledì 28 e Giovedì 29 Ottobre alle 21.00) L'agguato di via Fani' è un'azione di guerra non convenzionale - un vero e proprio golpe - che in meno di due minuti colpisce a morte i 5 agenti della scorta del Presidente della Dc, lasciando Aldo Moro illeso. 1000 MODI DI ESSERE ITALIANI Una selezione delle più coinvolgenti clip dell’archivio Luce, scelte per far emergere la cultura pop in cui affonda le radici la nostra italianità. Un viaggio nel tempo, per esplorare un passato che racconta i nostri vizi e virtù, con uno sguardo nazional popolare, per apprezzare come ci siamo evoluti mantenendo intatta la nostra identità più profonda.

LEGENDS OF THE LOST WITH MEGAN FOX

Dal 26 ottobre, ogni lunedì alle 21.00 su Discovery Channel

Sapevate che Megan Fox fin da bambina era ossessionata dalla storia di antiche culture, popolazioni e location misteriose? Grazie a Discovery Channel ora lo saprete: questa serie racconta l’avventura di Megan intorno al mondo per soddisfare la sua sete di conoscenza. Affiancata da archeologi ed esperti, ripercorreremo alcuni personaggi leggendari e momenti storici per raccontarli e analizzarli da punti di vista inediti: dalle Amazzoni alla Guerra di Troia, da Stonehenge alle civiltà sepolte dell’America Centrale.

MARTEDÌ 27 OTTOBRE

DRIVE ME HOME

Martedì 27 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Un inno all’amicizia in un road movie con Marco D'amore e Vinicio Marchioni. Antonio e Agostino sono cresciuti nella campagna siciliana e sono amici fin dalla prima infanzia. Da adulti hanno preso strade diverse, finché Antonio si mette sulle tracce di Agostino, che ora è autotrasportatore in Belgio. Le vecchie questioni irrisolte tra loro lasceranno presto spazio all’antica sintonia.

BLINDSPOT

Dal 27 ottobre, tutti i martedì alle 21.15 su Premium Crime

Torna con una quinta ed ultima stagione la serie, creata da Martin Gero e Greg Berlanti, che racconta le vicende di Jane Doe, che a seguito di un’amnesia, dedica la sua esistenza a cercare di scoprire, insieme all’FBI, la verità nascosta dietro i misteriosi tatuaggi sul suo corpo. Nell’ultima stagione, che chiude la serie, si scoprirà se i membri della squadra sono riusciti a sopravvivere all’esplosione o se la protagonista si ritroverà ad affrontare da sola il piano malefico di Madeline.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE

LE COSE CHE NON TI HO DETTO

Mercoledì 28 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Annette Bening e Bill Nighy (Marigold Hotel, Questione di tempo) in un dramma sulla separazione coniugale. Nella cittadina costiera di Seaford vivono Edward e Grace, una coppia sposata da quasi trent'anni. Una mattina a colazione Edward comunica a Grace che il loro matrimonio è finito e che da un anno ha una nuova compagna. Per la donna è un doloroso trauma. Intanto, il figlio Jamie prova a gestire la situazione.

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE

LA LEGGE DELLA GIUNGLA

Giovedì 29 ottobre alle 21.00 su Sky Cinema Comedy e in streaming su NOW TV

Vincent Macaigne (Il gioco delle coppie) è il protagonista di una spassosa commedia con Mathieu Amalric. Quando il governo francese decide di lanciare il turismo invernale nei suoi territori in Guiana, spedisce il funzionario del Ministero delle normative e degli standard Marc Châtaigne. Lo sprovveduto Marc dovrà fare i conti con la scarsa ospitalità della giungla e con una collega dall'aspetto provocante, ma poco collaborativa.

VENERDÌ 30 OTTOBRE

BUON COMPLEANNO MARADONA

Venerdì 30 ottobre in seconda serata su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Il 30 ottobre Diego Armando Maradona compie 60 anni. Per l’occasione Sky Cinema Due festeggia in seconda serata El Pibe de Oro con MARADONA BY KUSTURICA il documentario firmato Emir Kusturica che, con simpatia, ammirazione e amicizia, racconta colui che da molti è considerato il più grande calciatore di tutti i tempi.

SABATO 31 OTTOBRE

IL COLORE VENUTO DALLO SPAZIO

Sabato 31 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Halloween e in streaming su NOW TV

Nicolas Cage in un horror cosmico tratto da una storia di H. P. Lovecraft. La famiglia Gardner si è appena trasferita nella campagna del New England, quando un meteorite si schianta nel loro giardino. Tutto ciò che li circonda si tinge di strani colori che nascondono inquietanti misteri.

HELMUT NEWTON – IL NUDO E LO SCANDALO

Sabato 31 ottobre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Donne in pose provocanti, sicure di sé, misteriose: nel campo della fotografia di Helmut Newton, la distinzione tra arte e pornografia appare sfocata. Sia che si tratti di fotografia di moda, di ritrattistica o di nudo, Newton riesce a mettere drammaticamente in scena inquadrature voyeuristiche che sono i riflessi della società occidentale. Nel 1988, Adrian Maben lo accompagnò in alcune sessioni fotografiche a Los Angeles, Berlino e Parigi. In questi viaggi colse rari scorci di vita lavorativa e privata dell'artista. illustri nomi quali Karl Lagerfeld e Catherine Deneuve raccontano qui com'è stato lavorare al fianco di uno dei maggiori esponenti della fotografia del 20 ° secolo.

HAPPY COMEDY HALLOWEEN

Sabato 31 ottobre dalle 22.00 su Comedy Central

Volete festeggiare alla grande Halloween, ma siete stufi di uscire con delle mascherine? Nessun problema, ci pensiamo noi. Il miglior modo per entrare in contatto con streghe, zombie e vampiri è sintonizzarvi su Comedy Central. Lo spirito di Halloween pervaderà la vostra casa in compagnia delle vostre serie preferite. Lasciate che hai costumi ci pensino: Friends, How I Met Your Mother e South Park. Tutti episodi a tema per godersi l’atmosfera fino a notte inoltrata!

DISTANT LANDS

Il 31 ottobre alle 20.30 su Cartoon Network

Approda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) in Prima Tv assoluta l’attesissimo spin- off della serie cult ADVENTURE TIME: DISTANT LANDS. L’appuntamento è per il 31 ottobre, alle 20.30. BiMO è la spalla preferita da tutti ed è il protagonista di questa nuova emozionante avventura! L’altro protagonista di questo speciale è Y5: una creatura simile a un coniglio proveniente da un altro pianeta. Durante l’avventura i protagonisti dovranno decidere se obbedire ai loro genitori o se proseguire alla ricerca della loro identità anche andando incontro ad errori. Questa volta BiMo è l’eroe che tutti vorrebbero avere al proprio fianco! In rotta verso Marte, BiMO viene risucchiato in un buco nero e si schianta su un pianaeta sconosciuto. In questa terra lontana in decomposizione, BiMO trova razze aliene in competizione impantanate in un conflitto per la diminuzione delle risorse e si nomina sceriffo di questo avamposto apparentemente senza legge. E’ qui che concosce Y5, presto i due diventano amici ma la famiglia di Y5 è riluttannte... BiMo e Y5 insieme combatteranno per salvare il pianeta alieno e scopriranno la vera ragione per cui il suo popolo è sull'orlo dell'estinzione.