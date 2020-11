SkyWeek, 8 - 14 Novembre 2020 canali Sky e in streaming NOW TV

SEGNALAZIONI SKY 8 - 14 NOVEMBRE 2020

TOLO TOLO

Lunedì 9 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Grande successo al botteghino per la commedia di Checco Zalone, qui in veste di regista, interprete e sceneggiatore, insieme a Paolo Virzì. Rifiutato il reddito di cittadinanza, Checco apre un sushi restaurant, ma fallisce. Pressato dai creditori e dal fisco, decide quindi di fuggire in Africa, dove si improvvisa come cameriere e conosce Oumar, un cameriere che sogna di diventare regista. Quando scoppia una guerra, i due sono costretti a fuggire, insieme alla bella Idjaba e il piccolo Doudou, con lo scopo di emigrare in un paese europeo. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection - Risate all’italiana.

JOKER

Venerdì 13 novembre alle 21.15 su Premium Cinema 1

A 10 anni dal primo film di Una Notte da Leoni, Todd Phillips dirige una pellicola che si è aggiudicata il Leone d’Oro al Festival di Venezia, due Golden Globe e due Oscar. Arthur Fleck di giorno lavora come clown, di notte si sforza di realizzare il proprio sogno di diventare un comico di cabaret. Vittima di una società crudele che lo ignora o peggio lo calpesta, Arthur vaga per le strade di Gotham City intrappolato nella propria tragica esistenza. Le cose iniziano a cambiare solo quando reagisce all’ennesimo abuso. Da quel momento ha inizio per lui un’inesorabile discesa negli abissi della follia.

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ALICE E IL SINDACO

Domenica 8 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Fabrice Luchini e Anaïs Demoustier in una pellicola che affronta la crisi della figura politica nei nostri anni. A pochi mesi dalle elezioni municipali, il sindaco di Lione non ha più idee. Dopo trent'anni di vita politica è in crisi e l'entourage comunale recluta una giovane laureata in filosofia in suo soccorso, Alice Heimann. Introdotta nel cerchio della fiducia, Alice rivela un'abilità innata per la politica e la macchina municipale sembra ripartire, ma gli scossoni non tarderanno a costringerla alla sosta forzata.

OMAGGIO A MAX CROCI

Domenica 8 novembre alle 23.00 su Sky Cinema Drama e in streaming su NOW TV

A 2 anni dalla morte del regista Max Croci, Sky Cinema Drama gli rende omaggio programmando A PROPOSITO DI MAX di Simone Del Vecchio. Il documentario prodotto da Sky Cinema è un ritratto intimo e appassionato del compianto Max Croci, che ne ricorda lo spessore umano e culturale con le testimonianze di amici e colleghi.

LA POST VERITÀ – IL PREZZO DELLE FAKE NEWS

Domenica 8 novembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il film indaga la continua minaccia causata dal fenomeno delle "notizie false" negli Stati Uniti, concentrandosi sulle conseguenze nella vita reale che la disinformazione e le teorie cospirative hanno sul cittadino medio. La preoccupazione per le fake news nel settore dell’informazione globale è diventata onnipresente dopo la vittoria del presidente Trump nel 2016, ma il film mostra che i segni della crisi stavano emergendo ben prima delle elezioni.

YOUNG SHELDON

Dall’8 novembre, ogni domenica alle 21.15 e su Premium Stories

Ritorna con una terza stagione la sitcom sull’infanzia dello scienziato più amato della tv. Il piccolo Shelly (Iain Armitage) già all’età di 9 anni ha un quoziente intellettivo fuori dal comune e non è particolarmente portato alla comprensione delle convenzioni sociali. Insomma, lo stesso goffo, ma geniale Sheldon Cooper che abbiamo imparato a conoscere in The Big Bang Theory. Nei nuovi episodi ricominciano le avventure del piccolo genio, a ritmo con la sua crescita. Allo stesso modo saremo testimoni della vita dell’intera famiglia Cooper: il lavoro in chiesa di Mary (Zoe Perry), le esperienze scolastiche e non solo di Missy (Raegan Revord) e Georgie (Montana Jordan) e le imprese di George e Meemaw, oltre a tutte le divertenti dinamiche familiari.

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE

AMERICA’S NEXT TOP MODEL – 24a STAGIONE

Dal 9 novembre, dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Nell’edizione numero 24 di AMERICA'S NEXT TOP MODEL torna alla guida la super top model Tyra Banks per una stagione più diversificata che mai, che non prevede limiti di età. Le modelle "dai 18 all'infinito" avranno quindi la possibilità di diventare la prossima America’s Next Top Model, mostrando il loro talento a Tyra e alla giuria composta dalla top model Ashley Graham, Drew Elliot di Paper Magazine e Law Roach, Celebrity Stylist.

L'ODISSEA E IL MEDITERRANEO - MITI E LEGGENDE

Lunedì 9 novembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Sulle orme di Ulisse, Bettany Hughes si avventura in un epico viaggio tra la Grecia, le isole dell’Egeo e dello Ionio. Ogni puntata ci farà scoprire la bellezza di luoghi mitici, che sono stati forgiati da un connubio irripetibile di storia, miti, leggende e fantastici paesaggi naturali. Bettany avrà accesso a siti storici e artistici di inestimabile valore, grazie al supporto di squadre di archeologi che la condurranno alla scoperta dei segreti di ogni isola visitata.

SCAPPO DALLA CITTÀ

Dal 9 novembre, ogni lunedì alle 21.10 e su La F

Che cosa succede quando una stand up comedian decide di raccontare chi come lei ha scelto di girare le spalle alla città per andare a vivere in campagna? Nella nuova produzione firmata laF e lo sguardo intelligente e irriverente di ARIANNA PORCELLI SAFONOV ci guida alla scoperta delle tragicomiche avventure di persone coraggiose e sognatrici che hanno fatto il grande passo. In questo viaggio tra hostess che si fanno allevatrici di bachi da seta, impiegati che si danno alle più raffinate tecniche di apicoltura, cow girl un tempo cassiere in un supermercato, l’autrice di Fottuta Campagna dimostra che vivere a contatto con la natura non affatto è facile e rasserenante come ci si immagina...

SCHOOL OF ROARS - LA SCUOLA DEI PICCOLI MOSTRI

Dal 9 novembre, dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Dea Junior

School of roars è un’animation comedy piena di risate che aiuta I bambini a prepararsi per affrontare la scuola con amichevoli eroi mostruosi e insegnando loro i valori fondamentali della vita: amicizia, condivisione, cura, lavoro di squadra, gentilezza, perché la scuola può essere divertente e per nulla spaventosa. Andare a scuola per la prima volta è una delle cose più grandi che un bambino fa nella sua vita. Esce di casa, si adatta alla routine e impara tante cose in una con una classe piena di nuovi amici. È eccitante, ma un cambiamento enorme! SCHOOL OF ROARS aiuta i bambini a prepararsi per la vita scolastica esplorando il primo anno di un bambino attraverso le relazioni e le esperienze dei mini-mostri.

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE

SUBMERGENCE

Martedì 10 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Wim Wenders dirige James McAvoy e Alicia Vikander in una storia d’amore impossibile. James è un cooperante internazionale che in realtà lavora per lo spionaggio britannico. Danielle è una bio-matematica che studia i fondali degli oceani. Si incontrano su una spiaggia della Normandia e si innamorano. Le loro occupazioni portano lui in Somalia e lei nelle profondità del Mar Glaciale Artico, ma nonostante ciò promettono di rivedersi. Durante la missione, però, James viene preso in ostaggio dai jihadisti…

EXTREME UNBOXING

Dal 10 novembre, ogni martedì alle 21.00 e su Blaze

Chi trova uno scarto, trova un tesoro. Quante persone acquistano merce online che poi per qualche ragione decidete di dare indietro? Ma che fine fanno i vostri resi? Extreme Unboxing mostra come in America ci siano società che acquistano intere partite di resi dai siti retail organizzandoli in enormi scatoloni, per poi rivenderli. E sempre in America ci sono persone che amano il rischio e sono disposte ad acquistare, a scatola chiusa, ognuno di questi mega scatoloni, per poi rivenderne il contenuto. Al momento del loro acquisto, di quel misterioso scatolone è possibile vedere solo una piccola preview: uno scatto veloce e poco dettagliato che mostra solo il contenuto in superficie...ma sotto cosa ci sarà?

L’ERBA DEL BARONE

Dal 10 novembre, ogni martedì alle 21.30 su Gambero Rosso

Seconda serie per L’erba del Barone, con un occhio attento al cambio di stagione e nuove erbe da proporre, e sempre lui: Andrea Lo Cicero, 44 anni, siciliano. Lo chiamano “il barone” perché ha origini nobili, ma un passato da sportivo e una grande passione per la cucina, nonché un discreto pollice verde... Per questo ama coltivare personalmente il suo angolo aromatico... Eh si! le erbe sono una risorsa eccezionale per la cucina e per la salute. Ma le conoscete? Sapete tutti i loro segreti? State con noi e lasciatevi servire dal “barone”. In ogni puntata 2 erbe e due ricette saranno al centro della scena, ma il Barone vuole dei consigli e quindi in ogni puntata si collega con Igles Corelli per avere un consiglio, una dritta. E poi quando ha finito si collega anche con Marco Sabellico, suo grande amico e curatore della guida dei vini del Gambero Rosso, per farsi consigliare il vino migliore da abbinare con quel piatto. Ma anche per divertirsi insieme.

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE

IL MIO CAPOLAVORO

Mercoledì 11 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Il regista de Il cittadino illustre, Gastón Duprat, dirige una commedia che celebra l’amicizia in un mondo in cui l’illusione conta più della realtà. Arturo Silva, gallerista e commerciante d'arte contemporanea, ha come migliore amico Renzo Nervi, un pittore che negli anni 80 aveva raggiunto il successo, ma ora è caduto in disgrazia per via del suo carattere impossibile. Quando Renzo tocca il fondo e finisce confinato in ospedale in seguito a un incidente, arriva il momento per il due di affrontare qualcosa di impensabile in nome dell’amicizia.

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE

GOLEADOR IL MISTERO DEGLI ARBITRI ADDORMENTATI

Giovedì 12 novembre alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

La squadra di calcio scolastica è posizionata al fondo della classifica. Se i giocatori undicenni continuano a perdere le partite, si rischia che la squadra venga smembrata e i soldi investiti nel coro. Come se non bastasse, gli arbitri durante le loro partite continuano ad addormentarsi misteriosamente, dando così spazio agli avversari per barare.

BUON COMPLEANNO RYAN GOSLING

Giovedì 12 novembre alle 21.00 su Sky Cinema Drama e in streaming su NOW TV

Nel giorno del 40° compleanno dell’attore, regista, sceneggiatore e produttore canadese Ryan Gosling, Sky Cinema Drama propone in prima serata HALF NELSON, un gioiello del cinema indipendente americano in cui Gosling interpreta un insolito professore che stringe un rapporto d’amicizia con un’allieva afroamericana.

INCREDIBILI VIAGGI IN TRENO

Dal 12 novembre, ogni giovedì alle 21.10 su laF

Il viaggio di Philippe e di laF sulle rotaie di tutto il mondo si arricchisce di nuovi incontri, luoghi del cuore, storie e tradizioni locali. Dalla Namibia alla Colombia... Dal Canadaalla Spagna, dall’Irlandaa Taiwan... Questi treni non sono come gli altri! Che cosa li rende unici in tutto il mondo? E dove porteranno il nostro reporter e scrittore? Seguiamo Philippe nel suo viaggio sui treni più spettacolari della terra, in questi nuovi episodi in prima tv assoluta!

VENEZIA: LA CITTÀ CHE AFFOGA

Giovedì 12 novembre alle 21.00 su History e in streaming su NOW TV

Nella notte tra il 12 e il 13 Novembre 2019, Venezia è stata colpita dalla marea più alta degli ultimi 50 anni. L'80% di Venezia è andata sott’acqua. Centinaia di attività commerciali sono state devastate, l'antica cripta della Cattedrale di San Marco allagata. È stata la peggiore alluvione dal 1966, anno in cui fu messo in moto uno sforzo mondiale per salvare la città dalla minaccia dell’acqua alta. Ma nonostante gli investimenti nel MOSE, la costosissima barriera della città contro l’alta marea, le forti piogge e i venti orientali hanno spinto nuovamente il mare fino alle strade di Venezia, rischiando di devastarne la bellezza per sempre. Seguiamo gli eventi a partire dal giorno successivo questo evento catastrofico e ricostruiamo la tragedia con centinaia di fotografie, filmati e interviste a testimoni girate durante l'emergenza del 12 e 13 Novembre 2019.

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

DR.SSA MICHELLE: UNA VETERINARIA IN FAMIGLIA

Dal 13 novembre, ogni venerdì alle 21.10 su National Geographic Wild

Ritorna a Novembre, su Wild, la dottoressa Michelle, la più incredibile, appassionata ed instancabile veterinaria dell’Alaska. Michelle ed il suo team si dedicheranno con impegno e dedizione ad ognuno dei casi che arriverà nella loro clinica. Che si tratti di curare un bisonte, condurre una delicata operazione su un orso o sfidare il rigidissimo clima dell’Alaska per liberare una lince nella foresta, la dottoressa e i suoi collaboratori faranno tutto quello che possono per tenere gli animali al sicuro e curarli nel miglior modo possibile.