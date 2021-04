SkyWeek, 4 - 10 Aprile 2021 canali Sky e in streaming NOW TV

SEGNALAZIONI SKY / NOW TV 4 - 10 APRILE 2021

GENITORI VS INFLUENCER

Domenica 4 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

A Pasqua arriva in prima assoluta su Sky Cinema il nuovo film Sky Original GENITORI VS INFLUENCER, diretto da Michela Andreozzi e da lei scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. Una commedia per famiglie che racconta la storia di un padre single alle prese con la figlia adolescente. Nel cast troviamo Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Famosa) e Giulia De Lellis. Insieme a loro anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno. GENITORI VS INFLUENCER è prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia, in coproduzione con la spagnola Neo Art Producciones e con Vision Distribution. SINOSSI. Quanto è difficile oggi essere il padre single di una teenager? Paolo (Fabio Volo), un professore di filosofia vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone (Ginevra Francesconi), con cui ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene "rapita" dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare influencer, come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis), categoria che Paolo detesta. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer... e gli farà scoprire che i social, anche se vanno maneggiati con cura, possono regalarti una possibilità.

NILDE – IL TEMPO DELLE DONNE

Sabato 10 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 101 anni, Sky Arte rende omaggio a Nilde Iotti. Attraverso immagini di repertorio, testimonianze di chi l’ha conosciuta e i suoi pensieri restituiti dall’attrice Paola Cortellesi, la vicenda umana e politica di Nilde Iotti deraglia dal sentiero biografico e penetra nel vivo delle nostre esistenze, oggi rese migliori dal suo coraggio che scardinò tabù ed emancipò la società civile italiana. Come se l’appassionante storia di Nilde appartenesse a tutti noi. Un viaggio in compagnia di un’anima nobile, una figura scomoda ed emblematica del Novecento che ha segnato le tappe di una crescita collettiva e scandito il tempo delle donne.

DOMENICA 4 APRILE

MARATONA DIVERGENT SAGA

Domenica 4 aprile dalle 16.30 in prima visione su Sky Cinema Action e in streaming su NOW

A Pasqua, Sky Cinema Action propone la trilogia cinematografica, basata sui romanzi scritti da Veronica Roth, che vede protagonisti Shailene Woodley e Theo James nei ruoli di Tris e Quattro. Appuntamento alle 16.30 per calarsi in un futuro distopico con i tre film: DIVERGENT, dove conosciamo una società in cui i ragazzi sono divisi in fazioni e la “divergente” Beatrice; THE DIVERGENT SERIES: INSURGENT dove la leader degli Eruditi, interpretata da Kate Winslet, insegue i Divergenti fuggiti in cerca di alleati; e THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT (ore 21.00) in cui Tris e Quattro, con alcuni compagni, si avventurano oltre la recinzione che circonda Chicago e conoscono una misteriosa agenzia che gli rivelerà delle sconvolgenti verità.

MALEDETTO MODIGLIANI

Domenica 4 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Per comprendere Modigliani, quarto figlio di una famiglia di origini ebraiche sull’orlo di una crisi finanziaria, bisogna partire proprio dalla sua Livorno e da una provincia italiana che sin dagli albori gli è troppo stretta. Modigliani decide di partire e andare in cerca di altro. Va a Firenze, poi a Venezia. Arriva a Parigi nel 1906, a 21 anni. Sembrerebbe un approdo. È qui che nasce la sua leggenda: tombeur de femmes, alcolista, artista maledetto. In realtà è un uomo che maschera una malattia, che si aggrappa alla vita e alla propria arte. Ha una verità da trasmettere: valori universali racchiusi nella semplicità di linee e volti che ne fanno uno dei maggiori esponenti di primo Novecento e un classico del XXI secolo. Nel docu-film sono proprio i suoi dipinti ripresi in set dedicati, da “La Filette en Bleu” al ritratto di Jeanne Hébuterne, a parlarci.

POP UP CHANNEL - FOXCRIME CANDICE

Da giovedì 4 aprile al 14 aprile sul canale 117 e in streaming su NOW

Fox Crime dedica un intero canale alla serie crime francese al femminile, Candice Renoir. Otto stagioni in cui l’affascinante e vulcanica poliziotta dovrà districarsi tra il suo giovane team, omicidi, misteri e una famiglia esuberante. Candice Renoir, interpretata con successo da Cécile Bois, è una detective carismatica che porta avanti il proprio lavoro con impegno e dedizione, cercando di emergere in un ambiente fortemente maschile. Non ha paura di mostrare la sua fragilità, mentre cerca di trovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro. La serie, oltre alla forza della protagonista, ha tutti gli ingredienti indispensabili per un crime en rose di successo: casi e misteri avvincenti, ma anche un pizzico di azione, senza tralasciare momenti più ironici e leggeri.

LUNEDI 5 APRILE

TORNARE A VINCERE

Lunedì 5 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Il regista dello sportivo Warrior, Gavin O'Connor, torna a dirigere Ben Affleck dopo The Accountant in un’appassionante storia di caduta e rinascita. Jack Cunningham è un ex campione di basket, ma ora è una sorta di reietto alcolizzato, separato dalla moglie che si guadagna da vivere come operaio in un cantiere navale. Trova un’occasione di riscatto quando gli viene offerto il posto da allenatore dei Bishop Hayes, la squadra di basket della scuola cattolica di cui da studente era il campione indiscusso.

PASQUETTA CON JULIA ROBERTS

Lunedì 5 aprile dalle 9.05 su Sky Cinema Romance e in streaming su NOW

L’amatissima Julia Roberts è sicuramente un’ottima compagnia per una Pasquetta all’insegna dei sentimenti. Sky Cinema Romance dalle 9.05 propone 8 film da non perdere che la vedono protagonista: la pellicola sull’emancipazione femminile, ambientata negli anni 50, MONA LISA SMILE con Kirsten Dunst e Julia Stiles; la commedia di Garry Marshall (Pretty Woman) MOTHER’S DAY con Jennifer Aniston e Kate Hudson; la scatenata commedia romantica IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO in cui la Roberts è la rivale in amore di Cameron Diaz; SE SCAPPI, TI SPOSO, la commedia romantica in cui Julia Roberts e Richard Gere sono di nuovo insieme, ancora una volta per la regia di Garry Marshall; la commedia brillante I PERFETTI INNAMORATI con Billy Crystal e Catherine Zeta-Jones; l’indimenticabile commedia con Hugh Grant, NOTTING HILL, diretta da Roger Michell e scritta da Richard Curtis; MANGIA, PREGA, AMA (ore 21.00) dove la Roberts interpreta una scrittrice alla ricerca della felicità in un viaggio tra Italia, India e Indonesia; e CLOSER, pellicola in cui si scatena un piccante gioco di seduzioni tra Julia Roberts, Natalie Portman, Clive Owen e Jude Law.

U2: EXPERIENCE – LIVE IN BERLIN

Lunedì 5 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Il documentario tratto dalla data finale dell'Experience + Innocence tour del 2018, conclusosi nella capitale tedesca: si tratta di un film di 75 minuti che contiene classici come "New Year's Day", "City of Blinding Lights", "Pride (In The Name of Love)" "One" e più recenti da "Songs of Experience" del 2017 come "You're The Best Thing About Me", "Summer of Love", "Get Out Of Your Own Way", "Love Is Bigger Than Anything In It's Way" e "(13) There Is A Light'".

SQUADRA OMICIDI – INDAGINI SENZA SOSTA

Da lunedì 5 aprile alle 22.00 in prima visione su Crime + Investigation

Il crimine non dorme mai. Ma neanche chi lo combatte. Mentre il tempo scorre inesorabile, seguiamo in tempo reale le indagini di alcuni intricatissimi casi di omicidio attraverso gli occhi delle donne e degli uomini che lavorano senza sosta per Incastrare l’assassino. Quello del detective è un lavoro che non conosce limiti di tempo e spazio, che diventa una vera e propria ragione di vita per chi decide di dedicare la sua esistenza alla lotta instancabile al crimine. “Squadra omicidi – indagini senza sosta” è un vero e proprio viaggio a 360 gradi nel mestiere di detective in un puzzle fatto di indizi, indagini, testimoni, cacce all’uomo, processi e colpi di scena. Tutto rigorosamente in tempo reale, senza filtri, senza mediazioni, senza via di scampo.

PASQUETTA CON PAOLA CORTELLESI

Lunedì 5 aprile alle ore 16.00 in prima visione su Comedy Central e in streaming su NOW

Il detto dice: Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. E noi vi proponiamo di passare la Pasquetta in nostra compagnia per un pomeriggio dedicato alle risate italiane. Due film per accompagnare la digestione post grigliata: “Scusate se esisto” e “Nessuno mi può giudicare”.

SUPER WINGS

Dal 5 aprile dal lunedì al venerdì alle 16.50 in prima visione su Dea Junior e in streaming su NOW

Jett, il vivace aereo rosso, viaggia con la sua squadra, i Super Wings, per consegnare pacchi ai bambini di tutto il mondo. Alla scoperta di nuove culture, in questa quinta stagione conosceremo i Super Cuccioli! Questi ‘mini-me’ che seguono ogni membro dei Super Wings, sono adorabili piccoli veicoli in grado di trasformarsi in apparecchi utili per le consegne. Sono compagni perfetti, divertenti e disponibili! Le novità non si fermano qui! Incontra i nuovi Super Amici: Leo, una super macchina in grado di volare e Sunny, una nuova recluta super positiva che ama cantare e ballare e il cui sorriso è super contagioso! Il nostro team dovrà anche affrontare lo spavaldo Golden Boy che non esita mettere i bastoni tra le ruote ai Super Wings nelle loro missioni per rubare la scena. Nuovi super accessori aiuteranno i nostri amici in questa nuova stagione. Nessun ostacolo può resistere alla combinazione robot di Jett e Donnie e una base spaziale ci permetterà anche di scoprire nuovi orizzonti, oltre il nostro pianeta e il nostro tempo! Super Wings, pronto per il decollo!

MICO E I FUNGHI

Da lunedì 5 aprile alle 7.40 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

La serie segue le avventure di Mico e dei suoi migliori amici Lilit e Chep alla ricerca quotidiana di nuove scoperte, esplorando il mondo che li circonda a contatto con la natura e sempre divertendosi. La serie si ispira quindi alla spontaneità dei più piccoli come veicolo per comunicare messaggi importanti e affini al target: l’amicizia e le esperienze. Il tutto per mettere alla prova i propri limiti e le singole personalità. Personaggi principali: Mico Entusiasta, sempre pronto a gettarsi a capofitto nelle avventure, è un leader naturale ma non perfetto. Lilit La migliore amica di Mico, piena di entusiasmo e meraviglia, trova il lato positivo sempre. Chep L’altro amico del protagonista, ama i disegni, i numeri e gli aneddoti, è la mente analitica del trio, ha una curiosità innata eama esplorare il mondo circostante.

TEEN TITANS GO! – St.6

Da lunedì 5 aprile alle 19.15 in prima visione Cartoon Network e in streaming su NOW

In questa nuova batch di episodi si consolida l’aspetto ’naughty’ e comedy della serie che continua a trainare gli ascolti del canale. In particolare avremo un focus sul personaggio di Stella Rubia che deve fare i conti con le sue fragilità, una battaglia epica di wrestling, un crossover con le DCSHG e poi il ritorno all’infanzia con ambientazione da Preschool show! Completa la batch uno speciale composto da 4 episodi in giro per il mondo, i Titans sono alla ricerca di Carl Sanpedro e si ritroveranno in Jamaica, India e Croazia.

MARTEDI 6 APRILE

MISS MARX

Martedì 6 aprile alle ore 21.15 e in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Dopo il successo di critica di Nico, 1988 Susanna Nicchiarelli torna alla regia con una pellicola acclamata al Festival di Venezia 2020 con Romola Garai nei panni della figlia di Karl Marx. Eleanor è colei che tra le figlie del filosofo e teorico politico tedesco porta avanti l’eredità paterna. È lei a battersi per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell’ambito dell'istruzione e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita privata, Eleanor non è così lucida: il suo compagno di vita, Edward, è infatti uno sperperatore fedifrago.

BATWOMAN

Da martedì 6 aprile alle 21.15, in Prima Tv su Premium Action

Torna, dopo uno slittamento di tempi dovuto all’emergenza sanitaria in corso, la seconda stagione di Batwoman con una grande novità: a vestire i panni della protagonista non ci sarà più Ruby Rose ma un nuovo volto, quello di Javicia Leslie. L’attrice, dichiaratasi bisessuale, si è detta estremamente orgogliosa di far parte del cast della serie «pioniera per la comunità LGBTQ+». Ma le novità non finiscono qui: nel corso della stagione, prenderanno forma anche altri personaggi del fumetto tra i quali, nel terzo episodi, ci sarà Bat Girl Magic. La serie è prodotta da Greg Berlanti, già autore di Arrow, The Flash, Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow.

SOPRAVVIVENZA ESTREMA – St.5

Da martedì 6 aprile alle 22.55 su National Geographic e in streaming su NOW

Torna l’avventuriero ed esperto di sopravvivenza Hazen Audel che si reca in alcuni dei luoghi più estremi per incontrare tribù indigene e apprendere le loro tecniche di sopravvivenza. Un viaggio nella natura selvaggia, verso la giungla del Suriname e del Perù in Sud America, le foreste pluviali nel Laos settentrionale, le scogliere calcaree nelle Filippine e la giungla della penisola malese e della Papua Nuova Guinea.

LA SICILIA DEL BARONE

Da martedì 6 aprile tutti ore 23.00 in prima visione su Gambero Rosso

Andrea Lo Cicero è “siciliano doc”. Nato e cresciuto a Catania da famiglia con ascendenze nobiliari (da cui il suo soprannome Barone) è legato visceralmente alla sua terra ma specialmente alla sua cucina con i suoi sapori forti e prodotti di eccellenza. Purtroppo vive a Roma, ma per fortuna c’è l’amatissima zia Carmela, che lo adora e che riesce a tenere viva in lui la “sicilianità” e che si preoccupa sempre per il nipote, in modo a volte esagerato, e ogni puntata gli invia un pacco con un “kit” di prodotti siciliani, per realizzare di tutto punto, due piatti tipici. Andrea aperto il pacco, tira fuori gli ingredienti ne spiega le qualità, le origini e come vengono abitualmente utilizzati in cucina. Quindi inizia a preparare il primo piatto: “siciliano doc” e, soddisfatto, va per assaggiarla affamato, quando... suona il citofono. È il suo amico Marco Sabellico che si propone subito di assaggiare il piatto appena preparato. Poi Andrea coinvolge l’amico nella realizzazione del secondo piatto siciliano. Marco procura il vino adatto per l’abbinamento con il piatto.

MERCOLEDI 7 APRILE

VIKINGS – St6b

Da mercoledì 7 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Vikings le cui vicende sono basate sulle ricostruzioni della mitologia norrena, con l’incredibile messa in scena di miti, canti e fatti storici realmente avvenuti. Infatti la trama travolgente si basa anche sulle storie di alcune figure della storia vichinga realmente esistite e da sempre leggendarie. Nell’ultima parte della sesta e finale stagione la narrazione riprende dall’ultimo scioccante evento mostrato nella prima metà di questa stagione ovvero Bjorn trafitto dalla spada di Ivar e porta a termine il racconto dell’intera saga

IN KAYAK VERSO CASA

Mercoledì 7 aprile ore 21.00 Sky Cinema Family

Film d’avventura per ragazzi a sfondo ambientalista. Quando un’attivista muore, la nipote 14enne Ella si imbarca in un viaggio in kayak per portare le sue ceneri nel luogo d’origine, a Klemtu. È una corsa contro il tempo, perché Ella al ritorno dovrà tenere un discorso di protesta contro la proposta di un gasdotto che dovrebbe attraversare la terra indigena. Per fortuna, ad aiutarla ci saranno la zia, il cugino e persino lo zio.

BUON COMPLEANNO JACKIE CHAN

Mercoledì 7 aprile 12 film dalle 6.00 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW

Mercoledì 7 aprile, per festeggiare i 67 anni dell’attore e artista marziale Jackie Chan, Sky Cinema Action propone una maratona dalle 6.00 fino a notte fonda, composta da 12 film interpretati da Chan. Tra questi segnaliamo: i primi due capitoli della saga poliziesca POLICE STORY e POLICE STORY II; l’action tratto da un fumetto manga di culto CITY HUNTER – IL FILM; i film che ridà vita alle emozionanti sfide a colpi di arti marziali THE KARATE KID: LA LEGGENDA CONTINUA con Jaden Smith; l’avventuroso KUNG FU YOGA in cui Chan veste i panni di un professore di archeologia a caccia di un antico tesoro perduto; TIGRI ALL’ASSALTO (ore 21.00) che racconta la straordinaria storia di un lavoratore delle ferrovie e della sua lotta contro l’esercito di occupazione giapponese; e l’action-comedy SPIA PER CASO.

ERIC CLAPTON– LIVE IN SAN DIEGO

Mercoledì 7 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

"Live in San Diego" documenta uno spettacolo molto speciale di Eric Clapton dal suo tour mondiale del 2007. Per l'unica volta durante il tour, Clapton è accompagnato sul palco dal leggendario musicista JJ Cale. I due amici eseguono cinque canzoni di JJ Cale - tra cui "After Midnight" e "Cocaine". Questo concerto di quasi 2 ore include anche i classici di Clapton "Layla", "Wonderful Tonight", "Tell the Truth" e "Crossroads" - con Robert Cray alla chitarra e alla voce.

TESORI NASCOSTI

Da mercoledì 7 Aprile alle 21.50 in prima visione su History Channel

Che fine hanno fatto le dozzine di antichi uomini trovati uccisi e lasciati a marcire su un'isola vichinga? Uno tsunami potrebbe davvero affondare un avamposto vitale dell'impero romano? Un super vulcano ha davvero causato la caduta di Cleopatra e del suo antico impero egiziano? Tesori nascosti indaga nei meandri della storia per dare una risposta ad alcuni dei misteri più oscuri dell’antichità. Archeologi ed esperti storici partiranno dai resti monumentali, viaggiando in tutto il mondo, per trovare indizi fattuali che portino alla risoluzione di questi misteri.

GIOVEDI 8 APRILE

ROBERT THE BRUCE - GUERRIERO E RE

Giovedì 8 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Film d’avventura ambientato nella Scozia del 1300, che prosegue la storia narrata in Braveheart. Robert The Bruce si autoproclama re e assume il controllo della Scozia. Non può però sconfiggere l'Inghilterra e, battuto diverse volte, vede il suo esercito disperdersi e la nobiltà scozzese abbandonarlo. Cacciato e con una taglia che pende sulla sua testa, non si dà per vinto e, con l’aiuto di una giovane vedova, non abbandona il suo sogno di combattere per la libertà.

MAX: SFIDA ALLE CALORIE

Da giovedì 8 aprile alle ore 21.30 in prima visione su Gambero Rosso

Max ama mangiare ma è sempre combattuto con la sua seconda passione: il fitness. Ama lo sport ma spesso si lascia andare, i peccati di gola sono tentazioni che non riesce ad evitare. E allora Max vuole superare sè stesso: “Creare in ogni puntata piatti gustosi ma ipocalorici. A dargli una mano la sua amica nutrizionista. In ogni puntata una sfida. Stare sotto ad un limite calorico che gli indica la nutrizionista via Skype. Max con tuta e scarpette parte dal suo rione Prati e va al mercato dai suoi fornitori a fare la spesa. Si prepara alla sfida facendo calcoli sulle calorie degli alimenti. Torna a casa nella sua cucina, armato di pentole e bilancia. In ogni puntata da 15 minuti una ricetta. Alla fine di ogni ricetta con una chiamata Skype la sua amica nutrizionista gli conterà le calorie nel piatto. Riuscirà in questa sfida?

IL MESE DEI PREDATORI

Da giovedì 8 aprile dalle 21.10 in prima visione su Nat Geo Wild

Aprile è il mese che Wild dedica ai predatori della natura e alle loro capacità di cacciare e annientare le proprie prede. Ogni specie animale, quotidianamente è chiamata a combattere per far valere la propria forza e le proprie abilità, a scapito di altri animali, per la sopravvivenza. Gli oceani, la terra e i cieli sono il campo di battaglia in cui i predatori si sfidano, mettendo alla prova le loro straordinarie tecniche predatorie. Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato capacità eccezionali che vanno da sensi super sviluppati, come la vista o l’olfatto, all’abilità di mimetizzarsi completamente e poi colpire. Ogni giorno, nel regno animale, è una lotta incessante per la sopravvivenza.

VENERDI 9 APRILE

1918 - I GIORNI DEL CORAGGIO

Venerdì 9 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Paul Bettany, Sam Claflin e Asa Butterfield tra le trincee della Grande Guerra in un film diretto da Saul Dibb (La duchessa, Suite francese). Nel marzo del 1918 le compagnie C del capitano Stanhope combattono contro l’avvicinarsi delle truppe tedesche. Nell’attesa il capitano affonda la sua paura nel whiskey, mentre gli ufficiali e il loro cuoco parlano di cibo e vecchi ricordi. In questo clima arriva il giovane ufficiale Raleigh.

OMAGGIO A SIDNEY LUMET

Venerdì 9 aprile alle 23.05 Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Il 9 aprile 2011 ci lasciava. Sidney Lumet, il grande regista, produttore cinematografico e sceneggiatore, premiato con l’Oscar® alla carriera 2005. A 10 anni dalla morte, Sky Cinema Due gli rende omaggio con SERPICO, l’immortale thriller poliziesco, tratto dal romanzo di Mario Puzo, in cui Lumet diresse Al Pacino nei panni di un agente anticonformista deciso a combattere la corruzione all’interno dei dipartimenti di polizia di New York.

SABATO 10 APRILE

DEEP – UN’AVVENTURA IN FONDO AL MARE

Sabato 10 aprile alle ore 19.25 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

Dai creatori di Madagascar, un’avventura animata sulla vita marina. Il piccolo Deep, nipote di re Kraken e ultimo della sua specie, vive in una comunità di pesci di specie diverse in una caverna sottomarina, una sorta di oasi, scampata al disastro planetario causato dagli umani. Un giorno Deep disobbedisce al divieto del nonno di uscire dalla caverna, ma durante questa entusiasmante fuga, combina un guaio e la comunità intera si ritrova in pericolo di vita.

BUON COMPLEANNO STEVEN SEAGAL

Sabato 10 aprile 10 film dalle 9.20 su Sky Cinema Action e in streaming su NOW

Sabato 10 aprile, per i 70 anni dell’attore, artista marziale e produttore cinematografico Steven Seagal, Sky Cinema Action gli fa fare la festa a una serie di criminali e prepotenti dalle 9.20 fino alla seconda serata. Questi i 9 film in programmazione: il film con Tom Sizemore e Dennis Hopper TICKER - ESPLOSIONE FINALE, in cui un artificiere e un poliziotto si alleano per fermare uno psicopatico che semina ordigni; IL VENDICATORE - OUT FOR A KILL in cui Seagal, nei panni di un coraggioso archeologo, sfida un'organizzazione mafiosa cinese dedita al traffico di stupefacenti; KILLING POINT dove invece è a caccia di un serial killer; l’action bellico SNIPER: FORZE SPECIALI; MERCENARY dove Seagal, sotto ricatto, deve far evadere dal carcere il figlio di un potente narcotrafficante; BELLY OF THE BEAST – ULTIMA MISSIONE in cui interpreta un ex agente della CIA che, indagando sul rapimento di sua figlia, scopre un intrigo politico di corruzione e tradimenti; SUBMERGED – ALLARME NEGLI ABISSI dove Seagal è un mercenario che viene rilasciato dal carcere affinché fermi un gruppo di terroristi che si è impadronito di un sottomarino nucleare; l’action in cui si destreggia tra imbrogli e ingiustizie TODAY YOU DIE (ore 21.00); e lo yakuza-movie con Matthew Davis INTO THE SUN.

DISTANT LANDS – OSSIDIANA

Da sabato 10 aprile alle ore 20.30 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

Secondo appuntamento con lo spin off tratto dalla celebre serie Adventure Time che ha conquistato nel corso degli anni milioni di fans in tutto il mondo. In questo secondo episodio, dal titolo ‘Ossidiana’, la storia ha inizio nel Regno di Vetro, dove la popolazione del Regno è in ostaggio di un drago. L’unica che può salvare il Regno dalla perfidia del dragone è Marceline. Si tratta di un episodio ricco di avventura e azione, la musica è un aspetto essenziale nello sviluppo della storia in sè.