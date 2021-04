SkyWeek, 18 - 24 Aprile 2021 canali Sky e in streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW TV 18 - 24 APRILE 2021

ANNA

Dal 23 aprile tutti e 6 gli episodi disponibili on demand e in prima visione alle 21.15 e in streaming su NOW

Una Sicilia post apocalittica, riconquistata dalla natura e senza più adulti, uccisi da un misterioso virus che risparmia solo i bambini, fa da bellissima e decadente cornice alla storia di ANNA, la serie Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti su Sky e NOW dal 23 aprile, quando tutti i sei episodi saranno subito disponibili – è la prima volta per un’originale Sky. Anna è il secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, ancora con Sky dopo il grande successo de Il Miracolo. Dal suo romanzo omonimo edito da Einaudi, Anna è il distopico racconto di un mondo distrutto. Una fiaba per adulti che narra l’incredibile viaggio che la giovanissima protagonista dovrà intraprendere fra le vestigia del “prima”, la civiltà che fu, alla ricerca di un futuro possibile per sé e per il fratellino. L’esordiente Giulia Dragotto è Anna, tenace e coraggiosa, che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor – interpretato da Alessandro Pecorella. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola ormai senza più regole o istituzioni e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma (interpretata da Elena Lietti) con le istruzioni per farcela, Il Libro delle cose importanti. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.

5 RAGAZZI PER ME

Da giovedì 22 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

Arriva in Italia, dopo il grande successo riscosso nel Regno Unito, 5 RAGAZZI PER ME, una variazione sul tema rispetto ai tradizionali dating show che inverte i classici step che abitualmente segnano le relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. In ogni puntata, protagonista assoluta sarà infatti una donna single in cerca dell’anima gemella che accoglierà in casa cinque ragazzi desiderosi di “fare sul serio”, selezionati in base ai suoi interessi. Ognuno di loro avrà caratteristiche e qualità che lei reputa interessanti e fondamentali per iniziare una storia d’amore. I cinque uomini e la protagonista vivranno un’esperienza indimenticabile: saranno insieme, sotto lo stesso tetto, per almeno 4 giorni e condivideranno ogni momento della giornata, dalla colazione alla buonanotte. Vivendo per 96 ore nello stesso appartamento, i ragazzi non potranno che essere spontanei e naturali per conquistare la donna single. Ogni attimo sarà buono, per i cinque, per far colpo su di lei e instaurare da subito un rapporto stretto e confidenziale: tutto quello che nemmeno il miglior primo appuntamento potrebbe mai fare. Le giornate trascorse insieme saranno intensissime, racchiuderanno tutte le canoniche “prime fasi” di una storia d’amore: la scoperta, il divertimento, la gelosia, le emozioni più forti e totalizzanti. Sarà la donna single a decidere cosa fare per conoscere meglio i suoi aspiranti partner e quali attività di coppia svolgere assieme, fino a chiedere, in qualche caso, l’“intervento” di amici e parenti cercando i loro consigli e facendo loro conoscere gli spasimanti. Col passare delle ore, la ragazza avrà la possibilità di eliminare i suoi pretendenti che meno l’avranno colpita: uno dopo l’altro dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo un ragazzo, quello con cui lei sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.

SACRA BELLEZZA - STORIE DI SANTI E RELIQUIE

Da giovedì 22 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte in streaming su NOW

SACRA BELLEZZA – STORIE DI SANTI E RELIQUIE è la nuova Sky Original che racconta l'affascinante mondo dell'arte sacra e dei suoi capolavori senza tempo. Protagonisti i santi e le loro reliquie. Trattati da questa serie originale come uno scrigno pieno di personaggi e storie straordinarie, curiose, misteriose dove si incontrano, e a volte si scontrano, i diversi punti di vista. Il filo del racconto è tenuto dalla cantautrice Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, appassionata, oltre che di musica, di arte e storia che con la sua cifra eclettica, e insieme empatica, accompagna il pubblico nel tortuoso corso dei secoli in cui il culto delle reliquie, rappresentazione fisica e tangibile della relazione tra l’umano e il divino, ha riscosso un enorme successo. La storia delle reliquie è una parte importantissima della storia dell'arte: quella straordinaria forza che ha la religione nel creare racconti e immagini gloriose a sostegno del culto. Storie che rivelano la ricchezza di un universo di credenze che torna in vita attraverso gli oggetti e le opere d’arte che lo rappresentano, dietro i quali si nasconde la curiosità per un passato apparentemente distante dal presente, ma che, ancora oggi, ha un’incredibile importanza e influenza.

DOMENICA 18 APRILE

ARCTIC – UN’AVVENTURA GLACIALE

Domenica 18 aprile ore 19.25 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

Un’avvincente avventura nata alle menti di Cal Brunker (animatore di Cattivissimo Me e L'era glaciale 4) e Bob Barlen (sceneggiatore di Fuga dal pianeta terra). Speedy, un volpino artico, si trova a far fronte a un oscuro piano che sta provocando lo scioglimento dei ghiacciai dell’Artico. Con il prezioso aiuto dei suoi amici salverà il pianeta! Ambra Angiolini, Stefano De Martino, Stefano Fresi e Vinicio Marchioni prestano le loro voci ai personaggi principali.

SCHERZA CON I FANTI

Domenica 18 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Gli italiani e l'esercito tra guerre e pace. Un racconto storico e soprattutto umano che scaturisce dalle pagine dei diari di quattro soldati in oltre 150 anni, dall'Unità d'Italia ai giorni nostri, sulle note di canti popolari che hanno fermato il tempo. Parole, musiche e immagini d'archivio che compongono Scherza con i fanti, il documentario diretto da Gianfranco Pannone con le musiche di Ambrogio Sparagna che prosegue e conclude il viaggio tra cultura, memoria e vita sociale iniziato con il precedente Lascia stare i santi. Le parole del documentario sono quelle dei diari, a cominciare da quello di Carlo Margolfo, un soldato lombardo del Regio Esercito di stanza a Pontelandolfo, in Campania, dove fu tra i protagonisti dell’eccidio di civili più cruento all’indomani dell’Unità d’Italia. Poi è la volta di Elvio Cardarelli, un autista viterbese del Regio Esercito che nel 1935 andò a combattere in Etiopia, convinto del primato fascista, e che invece scoprì la realtà dei gas ai danni della popolazione locale.

SNOWFALL– St.4

Da domenica 18 aprile alle 21.50 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Quarta nuova stagione per questa serie drammatica ambientata negli anni Ottanta, che racconta l’approdo del crack sulle coste della California a partire dal 1983, con un grande impatto sulle zone più di-sagiate della città di L.A. Snowfall segue le vicende di vari personaggi le cui vite si vanno ad incrociare: un giovane afroamericano di nome Franklin, l'ex-wrestler messicano Gustavo "El Oso", l'agente operativo del-la CIA Teddy McDonald e la nipote di un boss messicano Lucia Villanueva.

LUNEDI 19 APRILE

SIBERIA

Lunedì 19 aprile (ore 21.15) in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Thriller con Keanu Reeves alle prese con un pericoloso commercio di pietre preziose. Un ambiguo commerciante intraprende un viaggio fino in Russia nel tentativo di piazzare un misterioso diamante blu. Giunto a destinazione s’innamora di una donna siberiana, ma l’altro lato della medaglia è che l’affare che aveva in mente non andrà come previsto e le conseguenze saranno un vero incubo.

LE CATACOMBE DI NAPOLI

Lunedì 19 aprile alle ore 20:30 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Napoli, Rione Sanità. In un quartiere per anni noto agli onori della cronaca solo per violenti episodi di cronaca legati alla criminalità organizzata, si nascondono spettacolari complessi monumentali risalenti al II-III secolo. Le Catacombe di San Gennaro, di San Gaudioso e di San Severo fanno da cornice ad un vibrante e prezioso capitale umano che rende il Rione Sanità un quartiere unico nel suo genere. "Le Catacombe di Napoli" accompagna lo spettatore in un viaggio che dal ventre della terra tra storia, architettura e rigenerazione dal basso racconta la rinascita e il riscatto di uno dei più antichi quartieri di Napoli grazie alla bellezza, alla cultura e al coraggio dei suoi abitanti.

ITALIA NASCOSTA

Da lunedì 19 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

L'acclamato storico britannico Dr. Michael Scott collabora con l'attore Alexander Armstrong per entrare in profondità nelle famose città italiane: Napoli, Venezia e Firenze. Questo dinamico duo, utilizzando la tecnologia di scansione 3D, scoprono gli spazi sotterranei di Napoli, si tuffano nei canali di Venezia, e vivono Firenze e ci forniscono approfondimenti su 2000 anni di cultura, pensiero e vita cittadina, e sull’influenza che hanno avuto nella cultura di oggi.

PRODIGAL SON – ST.2B

Da lunedì 19 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Premium Crime

Premium Crime propone gli episodi doppiati della seconda di Prodigal Son. Malcolm Bright è un giovane psicologo criminale: brillante, acuto, imprevedibile, stravagante e disturbato. Il suo è un vero talento: Malcom è in grado di entrare nella mente degli assassini decifrando i loro pensieri e intuendo i loro segreti più oscuri. La sua abilità deriva direttamente da uno dei serial killer più spietati di sempre: il dottor Martin Whitly noto anche come The Surgeon, il chirurgo, nonché padre di Malcom. L’omicidio per Malcom è quasi un affare di famiglia e i suoi colpi di genio danno un contributo determinante, e spesso destabilizzante, ai casi affidati alla squadra del detective Gil Arroyo della polizia di New York.

ALL RISE – St.2

Da lunedì 19 aprile alle 22.00 in prima visione su Premium Stories

Torna, con una seconda e attesissima stagione, il legal drama ambientato nelle caotiche aule di un tribunale giudiziario di Los Angeles. La serie TV continuerà ad affrontare casi che vedono interfacciarsi giudici, procuratori e avvocati difensori, nonchè ufficiali giudiziari e poliziotti, per far trionfare la giustizia nella metropoli californiana. Non mancherà, come già accaduto nell’episodio che ha chiuso la prima stagione, e che ha visto un importante processo svolgersi on line, la pandemia a fare da sfondo agli accadimenti della serie. Pare che il team di sceneggiatori sarà quasi completamente rinnovato, e ciò in seguito all’abbandono di alcuni writers a causa di divergenze legate a come affrontare le tematiche di etnia e genere all’interno della serie.

CASH WEEK

Dal 19 aprile dal lunedì alla domenica dalle 19:20 in prima visione su BLAZE

Acquista, rivendi, guadagna, ricompra! Non sono solo verbi sono indizi che ci avvertono che qualcosa di fantastico sta per arrivare. Una settimana intera, completamente dedicata al mondo degli affari. Ritorna la Cash Week su Blaze. Una settimana intera dedicata al mondo degli affari che da anni appassiona il pubblico. Per 7 giorni infatti Blaze si trasformerà nella casa degli affari a 360° con una programmazione dedicata ai migliori titoli del mondo transactional. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Scherziamo, non serve!

BEAR GRYLLS: CELEBRITY EDITION – St.6

Ogni lunedì dal 19 aprile alle 21.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Torna Bear Grylls con una nuova adrenalinica stagione. Ogni settimana una celebrità lo accompagnerà in un emozionante viaggio attraverso alcuni dei luoghi più estremi al mondo. Tra le celebrità avremo Terry Crews, attore ed ex giocatore di football americano statunitense che ha recitato in nella serie televisiva Brooklyn Nine-Nine e nel divertentissimo film Deadpool 2. Poi avremo Keegan Michael Key, già host di Cosa ti dice il cervello? per NG, attore, comico e sceneggiatore statunitense che ha recitato anche in Fargo - serie televisiva, in It's Always Sunny in Philadelphia e nel film The Proom di Ryan Murphy. Da aggiungere Rainn Wilson, attore statunitense, noto per la serie televisiva The Office.

ROMA: LA SETTIMANA IMPERIALE

Da lunedì 19 a venerdì 23 Aprile dalle 21.50 su History Channel e in streaming su NOW

In occasione della ricorrenza del Natale di Roma, che il 21 aprile festeggia il suo 2774° compleanno, History dedica una settimana di programmazione alla città "Caput Mundi" con serie e speciali che ne celebrano l'importanza storica. con le seguenti premiere: HISTORY NOW: I SEGRETI DI POMPEI – Lunedì 19 Aprile alle 21.50. All'ombra del Vesuvio, rimbomba un vulcano meno conosciuto: i Campi Flegrei. In caso di eruzione, milioni di vite potrebbero essere a rischio. Gli scienziati esplorano la sua geologia unica e hanno sviluppato un sistema di allarme che potrebbe impedire a Napoli di diventare la prossima Pompei. TESORI NASCOSTI: LE GANG DI POMPEI– Mercoledì 21 Aprile alle 21.50. L'antica città romana di Pompei è nota in tutto il mondo per l'eruzione vulcanica che l'ha seppellita e preservata. Ora gli esperti stanno riesaminando una scena del crimine di 2000 anni fa che suggerisce che questa fosse una città in cui la paura della morte incombeva molto prima che il Vesuvio la coprisse di cenere. Ci immergeremo in un mondo di illegalità e intrighi politici dominato da padrini della malavita, ai tempi dell’Antica Roma. TESORI NASCOSTI: TSUNAMI NELL’ANTICA ROMA – Mercoledì 21 Aprile alle 22.40. Antichi documenti storici identificano una modesta città costiera tunisina come sede di una fiorente metropoli romana chiamata Neapolis, ma per secoli ci sono state poche prove archeologiche a sostegno di tale affermazione. Tutto è cambiato quando una violenta tempesta ha scoperto le rovine di antiche strade ed edifici romani, nei fondali del Mar Mediterraneo.

VIVA LA NATURA!

Da lunedì 19 al 25 aprile dalle ore 14.05 su Dea Junior e in streaming su NOW

Su DeAjunior si festeggia la Giornata della Terra (22 aprile)! Dal 19 al 25 aprile trascorreremo il pomeriggio insieme ai nostri amici di sempre, come il tenero Bing, il cagnolone Orlando, Apollo e i piccoli, utilissimi insetti del giardino incantato, il simpatico Topo Tip, la vivacissima Masha e infine i Lilybuds, i piccoli folletti giardinieri… Tutti protagonisti di mille avventure, per riscoprire insieme quanto è bella la natura e giocare all’aria aperta! Inoltre, all’interno della fascia di programmazione tematica, per l’occasione DeAjunior trasmetterà per la prima volta Bongo Bombo (titolo da confermare), una piccola enciclopedia botanica, per diventare dei veri esperti di fiori e piante!

IO SONO DIVERSO

Da lunedì 19 aprile alle 17.00 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

Supportiamo la campagna marketing con uno stunt dedicato alla diversità, all’assenza di pregiudizio, all’inclusione, all’empatia e alla gentilezza, ed infine lanciamo un messaggio di unione e di amicizia contro il bullismo. Tutti questi valori sono perfettamente incarnati nelle seguenti serie. protagoniste dello stunt:

Steven Universe , Craig Gumball Siamo solo Orsi, I Fungies

GOLDIE’S OLDIES

Da lunedì 19 aprile dal lunedì al venerdì alle 17.30 in prima visione su Nickelodeon e in streaming su NOW

Arriva su Nick una nuova live action britannica con protagonista Goldie, un’allegra 14enne che si trasferisce in casa con suo nonno Maury e un gruppo di simpatici amici ultra settantenni! Gli over 70 e la ragazza troveranno il modo di collaborare e risolvere ogni pasticcio nella nuova comedy series di Nick!

MARTEDI 20 APRILE

KING LEAR

Martedì 20 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Richard Eyre (Diario di uno scandalo, Il verdetto) dirige Anthony Hopkins, Emma Thompson, Emily Watson, Florence Pugh (Midsommar, Piccole donne) e Jim Broadbent nell’adattamento della celebre tragedia shakespeariana. L'ottantenne re Lear suddivide il suo regno tra le figlie Goneril, Regan e Cordelia, basandosi sull’affetto che queste nutrono nei suoi confronti. Cordelia, però, si rifiuta di adularlo e per tale ragione viene bandita. Dopo aver acquisito il potere, però Goneril e Regan cacciano il padre dalle loro case…

STATION 19 – St.4

Da martedì 20 aprile alle ore 21.00 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Il 20 aprile alle 21.00 su Fox torna Station 19 con i nuovi episodi della quarta stagione, partendo con un epi-sodio speciale Crossover insieme a Grey’s Anatomy. Gli intrecci con il Grey Sloan Memorial Hospital prose-guono, come proseguono le vicende dei protagonisti della Caserma 19 di Seattle, che saranno sempre più coinvolti nelle situazioni di salvataggio più estreme e drammatiche.

GREY’S ANATOMY – St.17 b

Da martedì 20 aprile alle ore 21.50 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Il 20 aprile alle 21.50 su Fox il ritorno di Grey’s Anatomy, con i nuovi episodi della 17esima stagione, si apre con un episodio speciale Crossover insieme a Station 19. Nuovi colpi di scena e situazioni complica-te per i protagonisti del Memorial Grey Sloan Memorial Hospital, dove il team di medici altamente specia-lizzato si troverà quotidianamente di fronte a decisioni difficili da prendere.

VETERINARI IN FAMIGLIA

Da martedì 20 aprile alle 21.10 in prima visione su Nat Geo Wild

L’amore per gli animali è un affare di famiglia per gli Schroeder. In questa nuova serie sui veterinari, faremo la conoscenza di Ben ed Erin e dei loro due figli adolescenti, Chase e Charlie. Nel cuore degli Stati Uniti, in Nebraska, i rigidi inverni, le tempeste invernali ed i tornado sono solo alcune tra le sfide che gli Schroeder devono affrontare. Ma la loro grande passione ed il loro grande amore per gli animali, che Erin e Ben non vedono l’ora di tramandare ai propri figli, rendono ogni visita un caso speciale.

MERCOLEDI 21 APRILE

THE PHOTOGRAPH - GLI SCATTI DI MIA MADRE

Mercoledì 21 aprile ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Due intense storie d’amore intrecciate tra loro. La vita di Mae, una donna in carriera, è sconvolta dall’incontro con Michael, un fotografo. Presto Mae se ne innamora, però è incerta se mettersi in gioco o troncare la storia. È così che inizia a chiedersi come si sarebbe comportata sua madre al posto suo e ripercorre la storia d’amore della donna.

LAW & ORDER: SVU- St.22

Da mercoledì 21 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Premium Crime

Debutta su Premium Crime la ventiduesima stagione di una delle serie più amate di sempre: Law & Order – Special Victims Unit, primo spin-off di Law & Order – I due volti della giustizia. Confermato il cast che dà vita all’Unità Vittime Speciali di Manhattan, su tutti la presenza di Mariska Hargitay, volto inconfondibile dell'amatissima Olivia Benson, promossa ufficialmente a capitano della squadra all’inizio della ventunesima stagione. Questa di Dick Wolf ha raggiunto il primato di essere la serie tv più longeva nella storia della serialità televisiva americana: lo conferma il rinnovo per le stagioni 23 e 24.

UNIVERSALE

Da domenica 21 Aprile alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Albert Lin torna con un nuovo viaggio alla scoperta di uno dei più grandi misteri della Bibbia: Il Diluvio Universale. Dalle gelide profondità del Mar Nero alle alture delle Ande peruviane, alla ricerca delle origini e dei miti delle inondazioni.

GIOVEDI 22 APRILE

TRASH

Giovedì 22 aprile ore 21.00 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

Tenera avventura animata, opera prima di Francesco Dafano e Luca Della Grotta. Slim, una scatola logora, e la bottiglia ammaccata Bubbles accompagnano il piccolo Spark, una batteria usata, alla ricerca della Piramide magica: il luogo dove tutti i rifiuti possono avere una seconda chance.

EARTH DAY

Giovedì 22 aprile 6 film dalle 14.50 Sky Cinema Family, disponibile ON DEMAND dal 22 aprile e in streaming su NOW

In occasione della 51^ Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, Sky Cinema Family propone una maratona composta da film per tutta la famiglia che hanno al centro la tematica ambientale e le meraviglie della Natura, dalle 14.50 alla seconda serata. Questi i titoli in programmazione: ARCTIC – UN’AVVENTURA GLACIALE l’avvincente avventura nata alle menti di Cal Brunker (animatore di Cattivissimo Me e L'era glaciale 4) e Bob Barlen (sceneggiatore di Fuga dal pianeta Terra); AILO – UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI, il documentario narrato dalla voce di Fabio Volo che segue il primo anno di vita di un cucciolo di renna in Lapponia; l’avventura animata sulla vita marina DEEP – UN’AVVENTURA IN FONDO AL MARE, dai creatori di Madagascar; LA MARCIA DEI PINGUINI: IL RICHIAMO, sequel del celebre documentario premio Oscar®; la prima visione TRASH (vedi prime visioni del mese), opera prima di Francesco Dafano e Luca Della Grotta; e l’avventura per ragazzi a sfondo ambientalista IN KAYAK VERSO CASA. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film come SULLE ALI DELL’AVVENTURA, in cui un adolescente aiuta il padre scienziato a salvare le oche nane in via di estinzione e ABEL – FIGLIO DEL VENTO, storia di un ragazzino che salva un aquilotto caduto dal nido e lo alleva fino al giorno in cui potrà volare libero.

LAST MAN STANDING – St.9

Da giovedì 22 aprile alle ore 21.00 in prima visione su FOX e in streaming su NOW

Nona e ultima stagione per questa serie comedy che vede protagonista Mike Baxter (Tim Allen) e tutta la sua grande famiglia. La stagione inizia con un salto un po’ più lontano da dove lo avevamo lasciato nell’ottava stagione e vedrà Mike e sua moglie Vanessa (Nancy Travis) intenti a contemplare il proprio fu-turo, compreso l’imminente pensionamento di Mike dal suo storico lavoro nel negozio di articoli di caccia e pesca. Outdoor Man. Chi potrebbe essere il suo successore? Un’esilarante commedia all’insegna dell’umorismo!

GIORNATA DELLA TERRA

Giovedì 22 aprile 2021 dalle 21.10 su laF

Giovedì 22 aprile, a partire dalle 21.10, laF celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta con una nuova serie in prima visione TV e, a seguire, due documentari decisamente green. Perché la terra è di tutti, soprattutto il 22 aprile. Si comincia con “ANOTHER WORLD: UN ALTRO MONDO È POSSIBILE”, la serie che ci accompagna ad esplorare le vie alternative, sostenibili e indipendenti per coltivare zucchero, cacao, riso, mais, caffè e tè, sei beni primari dell’agricoltura mondiale. E se esistessero delle alternative? laF, insieme a TRISTAN LECOMTE, scrittore, giornalista, imprenditore sociale e sostenitore del commercio equo e solidale, vuole andare a scoprirle! Dal Messico, all’Etiopia, fino al sud-est asiatico, Tristan è in viaggio per incontrare proprio loro, alla scoperta di un mondo in cui alcuni agricoltori e cooperative hanno rifiutato un modello economico ingiusto, offrendo invece soluzioni alternative basate su equità e rispetto. Alle 22.10, si prosegue con “7,7 MILIARDI: COME SI VIVE SULLA TERRA?” il documentario firmato BBC che indaga sul futuro della Terra, tra la crescita esponenziale della popolazione, l’enorme pressione sulle risorse del pianeta e la necessità di ripensare la vita nelle megalopoli. Questa giornata speciale si conclude alle 23.10 con “2040 – SALVIAMO IL PIANETA!” Immaginando un futuro migliore per la figlia - che nel 2040 avrà 21 anni - il regista viaggia alla scoperta delle zone del mondo in cui uomini e donne si impegnano ognigiorno per fare fronte attivamente ai cambiamenti climatici.

EARTH DAY: TERRA RIBELLE

Giovedì 22 aprile dalle 21:05 in prima visione su Discovery Channel e Discovery Science

Discovery Science celebra la Giornata della Terra con uno stunt dedicato al nostro Pianeta. Il 22 aprile ci lasceremo affascinare dalle meraviglie e dalla potenza del luogo che ci ospita con una serie di programmi impacchettati ad hoc, perché per capire quanto è importante la Terra e la sua salute è necessario prima comprenderne la sua forza e intensità.

PLANET POSSIBLE

Giovedì 22 aprile in prima visione National Geographic e su Nat Geo Wild

Per la giornata della Terra National Geographic e National Geographic Wild uniscono le forze per far conoscere la drammaticità delle condizioni in cui versa il pianeta. Un’intera giornata dedicata all’ambiente che vedrà protagonisti i due canali con il meglio della library per analizzare l’impatto che il nostro comportamento ha sul pianeta. EROI DEGLI OCEANI, Heroes of the Ocean. La leggendaria oceanografa Sylvia Earle, e un cast di scienziati marini raccontano la storia dell’incredibile lavoro che si sta facendo in tutto il pianeta per proteggere il nostro fragile ecosistema. Insieme alla narrazione fatta. Insieme alla narrativa di Sylvia il film ha dei frammenti di sei esploratori che hanno dedicato le loro vite alla conservazione marina. Sulla grande barriera corallina, la dottoressa Emma Camp rivede come una nursery del corallo e coralli che vivono in situazioni estreme. In Antartide, il professor Michel Andrè sta implementando una nuova tecnologia pionieristica per ascoltare dal vivo il rumore dell'oceano aiuta a proteggere questo oceano incontaminato dalla minaccia dell'inquinamento acustico. Altrove il trattamento dell'estinzione viene affrontato con passione e tenacia. In Perù il dottor Kerstin Forsberg sta sfruttando il potere dell'istruzione per salvare le mante, mentre in Australia occidentale il dottor Brad Norman utilizza sofisticate etichette elettroniche per proteggere gli squali balena. Nelle profondità dei fiordi della Patagonia, il dottor Vreni Häussermann ha lavorato instancabilmente per documentare le specie nascoste prima che si perdessero. Come ci ha insegnato Sylvia, la nuova tecnologia è fondamentale se vogliamo avere successo e in Polinesia francese l'ingegnere Ghislain Bardout ha sviluppato un nuovo straordinario habitat sottomarino che consente agli scienziati di rimanere sott'acqua per giorni alla volta, offrendo agli scienziati di tutto il mondo un nuovo strumento vitale aiutandoli a capire e proteggere l'oceano. Salvare l'oceano è una battaglia su molti fronti e questa potente rete di scienziati marini mostra come con passione e impegno tutto sia possibile.

VENERDI 23 APRILE

L’ARTE DELLA TRUFFA

Venerdì 23 aprile alle ore 21.15 e in streaming su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Theo James in un thriller con la modella e attrice Emily Ratajkowski. Ivan è un giovane ladro specializzato in oggetti d’arte, che preleva dalle case dei ricchi di Los Angeles. Vorrebbe uscire dal mondo del crimine, ma gli riesce difficile, fino a quando conosce Elyse, un’attrice piena di debiti. I due uniscono le forze e tentano un ultimo colpo che gli permetterebbe di sistemarsi.

SABATO 24 APRILE

GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI

Sabato 24 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Giorgia Farina (Amiche da morire) dirige un road movie che vede protagonisti Clive Owen e Jasmine Trinca, affiancati da Irène Jacob (Tre colori: film rosso) e Andrea Carpenzano (Il campione). Allegra soffre di attacchi di panico, scrive di viaggi, ma non viaggia mai. Benno è un giornalista televisivo che ha problemi con l’alcol. Sono vicini di casa e una notte, in una situazione rocambolesca, si conoscono. Nel giro di poco nasce l’idea di un viaggio insieme, quello che Allegra da anni organizza e non ha mai fatto.

BUON COMPLEANNO JASMINE TRINCA

Sabato 24 aprile 2 film dalle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Il 24 aprile la pluripremiata attrice italiana Jasmine Trinca compie 40 anni. Sky Cinema Due la dedica la serata con due film dalle 21.15: la prima visione GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI (vedi prime visioni del mese) in cui recita accanto a Clive Owen; e il film di Michele Placido che racconta l’ascesa e la caduta della Banda della Magliana, ROMANZO CRIMINALE con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Stefano Accorsi e Riccardo Scamarcio.