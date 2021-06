SkyWeek, 13 - 19 Giugno 2021 canali Sky e in streaming NOW TV

SEGNALAZIONI SKY / NOW TV 13 - 19 GIUGNO 2021

COBRA - UNITÀ ANTICRISI

Da venerdì 18 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Una massiccia esplosione solare ha colpito l‘Europa, facendo saltare la rete elettrica e i sistemi di navigazione, lasciando gran parte della Gran Bretagna senza energia e creando caos sociale e politico. La commissione COBRA – una squadra costituita da massimi esperti dello Stato, abili risolutori in caso di crisi e importanti personalità della politica – lotta per proteggere il popolo britannico. Protagonisti della serie Sky Original sono, il Primo Ministro, Robert Sutherland (Robert Carlyle), e il suo Capo di Gabinetto, Anna Marshall, che devono affrontare decisioni politiche impossibili e allo stesso tempo gestire le vite private messe estremamente sotto pressione. Non solo si ritrovano a portare il peso delle aspettative pubbliche e i bisogni delle proprie famiglie, ma devono anche tenere conto degli avversari politici, che coglieranno qualsiasi segno di debolezza come un’opportunità per colpire.

UN SOGNO IN AFFITTO

Da giovedì 17 giugno alle 22.20 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

Da giovedì 17 giugno, su Sky e NOW, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana Paola Marella va alla scoperta di alcune delle case più chic nelle zone più belle del nostro Paese per regalare “Un sogno in affitto”, un viaggio grazie al quale si potrà immaginare una vera vacanza da favola, un’esperienza che sia la realizzazione di un sogno. Tra ville settecentesche e tipici casali, tra attici con terrazzo e vista mozzafiato sul mare e splendidi appartamenti nel cuore delle città, in ogni episodio di “Un sogno in affitto” Paola entrerà in tre dimore della stessa località, raccontandone la storia – anche dal punto di vista architettonico – e visitandone i meravigliosi ambienti. Per ogni tappa, Paola - che per lavoro e per passione ha viaggiato in tutto il mondo e conosce molte tradizioni - visiterà saloni elegantissimi e camere da letto maestose, sale da bagno hollywoodiane e incredibili giardini, raccontando i dettagli più incredibili di queste case da sogno ma anche le bellezze del territorio. Le destinazioni sono alcuni dei luoghi del nostro Paese più amati dai turisti di tutto il mondo: da Venezia a Courmayeur, dalle Langhe al Lago di Garda, fino a due angoli incantevoli della Sicilia come Taormina e Noto. Nel programma realizzato da Milano Produzioni, Paola Marella in ogni puntata sarà accompagnata da un ospite dal mondo dello sport e dello spettacolo. Con lei ci saranno il conduttore tv Giorgio Mastrota, l’attore, comico e conduttore Max Giusti, l’attore Sergio Assisi, l’attore e comico Gabriele Cirilli, il campione di nuoto Filippo Magnini e l’attore Paolo Conticini. In ogni episodio di “Un sogno in affitto” - dal 17 giugno ogni giovedì alle 22.20 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - prima della scelta della dimora preferita Paola e il suo ospite andranno in giro nella località alla ricerca dei posti più incantevoli per scoprire e riscoprire l’Italia gustandola appieno sotto tutti i punti di vista e per regalare l’emozione di una vera vacanza da sogno.

WONDER WOMAN 1984

Lunedì 14 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Gal Gadot torna per la quarta volta nei panni della supereroina della DC Comics, in un film con Kristen Wiig, Chris Pine e Pedro Pascal, diretti da Patty Jenkins (Monster, Wonder Woman). Wonder Woman deve difendere l’umanità da un potente uomo d’affari e da una donna che ha intrapreso la via del male a causa di una pietra magica in grado di avverare qualsiasi desiderio. Nel cast anche Connie Nielsen e Robin Wright.

DOMENICA 13 GIUGNO 2021

JOAN MIRÒ – IL FUOCO INTERIORE

Domenica 13 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

A trent'anni dalla sua morte, Joan Miró è diventata una figura iconica nel mondo dell'arte. Più passa il tempo, più il suo lavoro diventa universale, superando confini e generi Il suo lavoro vive fuori dai musei, sui muri di prestigiose istituzioni, e la sua influenza si estende al design e all'architettura ed è visibile nei luoghi più inaspettati. Grazie alla presenza eccezionale di Joan Punyet Miró nipote e amministratore dell'artista, nonché ad archivi inediti e ad un accesso privilegiato alla sua opera e al suo studio, scopriremo alcune delle sfaccettature meno familiari del pittore il Miró privato, che poteva «Di giorno essere un tesoro e di notte un mostro» Miró il provocatore, così come il Miró che era sensibile all'angoscia dei suoi connazionali. Evocheremo anche le pressioni implicate nella gestione dell'eredità di un pittore così immenso, un fardello che ricade su un singolo discendente e il tragico destino della maggior parte dei membri della sua famiglia

LE SORELLE MACALUSO

Domenica 13 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

La seconda regia cinematografica di Emma Dante, dopo Via Castellana Bandiera, è un affresco familiare tutto al femminile, adattamento della sua omonima pièce teatrale, che ha ottenuto il premio Francesco Pasinetti al Festival di Venezia 2020 e 6 candidature a David di Donatello 2021. La vita, la morte, il dolore e l’amore scandiscono la crescita di cinque sorelle nate e invecchiate nella medesima casa alla periferia di Palermo. Nel cast anche Donatella Finocchiaro.

LUNEDI 14 GIUGNO 2021

GEORDIE SHORE – TEN YEARS ON THE TOON

Lunedì 14 e il 21 giugno alle 22:50 in prima visione su Mtv e in streaming su NOW

Speciale in due parti in cui charlotte Crosby, Nathan Henry, James Tindale e Chloe Ferry torneranno dove tutto è iniziato a 10 anni dal lancio della prima stagione. un tuffo nel passatro, nei luoghi di newcastel con i ragazzi che abbiamo imparato ad amare.

TRAFFICI ILLEGALI

Da lunedì 14 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Dal Brasile al Perù, per poi arrivare in Colombia, Stati Uniti ed Italia. Un viaggio alla scoperta dei traffici illegali negli aeroporti del mondo. Dalla droga agli animali esotici, dai soldi riciclati al traffico di esseri umani. Storie da brivido di tentativi falliti grazie alla sicurezza aeroportuale. Con Airport security Brazil, Airport security Perù, to catch a smuggler, Airport security Rome.

PAW PATROL

Da lunedì 14 giugno alle 18.15 in prima visioe su NickJr e in streaming su NOW

Nuovi mirabolanti salvataggi attendono Ryder e i mitici cuccioli della Paw Patrol nei nuovi episodi della settima stagione! Nei quattro episodi speciali a tema “Moto Pups” Chase, Skye e gli altri cuccioli indosseranno giacche e caschi e saliranno su delle motociclette super tecnologiche per diventare ancora più veloci nei loro salvataggi. Spazio anche alle prime quattro avventure dell’attesissima ottava stagione!

GUS MINI-MAXI CAVALIERE

Da lunedì 14 giugno tutti i giorni alle 19.35 in prima visione su DeaJunior e in streaming su NOW

Gus ha 7 anni e un sogno: combattere contro le ingiustizie e diventare un grande cavaliere, ma c’è un ‘problema’, Gus è davvero… minuscolo! Vista la sua ‘altezza’, tutti hanno sempre cercato di persuaderlo a lasciar perdere, ma Gus è convinto che chiunque possa inseguire i suoi sogni e superare qualsiasi ostacolo grazie alla forza di volontà. Dimostrerà così a tutti che il coraggio, spesso, conta più dei muscoli! Gus ha un obbiettivo: trovare lo Scudo Stellato per poter finalmente diventare un vero cavaliere! Chiunque lo tocchi ha infatti la possibilità di veder esaudito un desiderio…Ma sa anche che l’ambito titolo va meritato e per questo non perde occasione ci compiere sempre nuove missioni con grande coraggio (e tanto humor!).

IO SONO DIVERSO

Da lunedì 14 giugno alle 17.00 e 19.40 in prima visione su Cartoon Network e in streaming su NOW

Supportiamo la campagna marketing con uno stunt dedicato alla diversità, all’assenza di pregiudizio, all’inclusione, all’empatia e alla gentilezza, ed infine lanciamo un messaggio di unione e di amicizia contro il bullismo. Per il tema del bullismo stiamo prevedendo un’attività editoriale che da luglio sia incentrata sulla Anti-bullying Central Campaign contestualmente al best of di #iosonodiverso.

METEOHEROES

Da lunedì 14 giugno alle 18.30 in prima visione su Boomerang e in streaming su NOW

I cambiamenti climatici e la difesa dell’ambiente sono al centro anche di questa nuova batch di episodi. I protagonisti si ritroveranno alle prese con nuovi problemi da affrontare e nuove avventure da vivere.

MARTEDI 15 GIUGNO 2021

YOU SHOULD HAVE LEFT

Martedì 15 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Kevin Bacon e Amanda Seyfried in un thriller targato Blumhouse, per la regia di David Koepp (Secret Window, Mortdecai). Uno scrittore di successo, per stare tranquillo e poter lavorare senza distrazioni, si trasferisce con la moglie e la figlia di 6 anni in una casa sperduta nella campagna gallese. La famiglia però sarà presto testimone di eventi inspiegabili e maledetti.

MERCOLEDI 16 GIUGNO 2021

REGINA

Mercoledì 16 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Francesco Montanari e Ginevra Francesconi (Genitori vs influencer) nel lungometraggio d’esordio di Alessandro Grande, che affronta il tema della paternità. Luigi è rimasto da solo a crescere sua figlia Regina da quando è rimasto vedovo. Per questo ha abbandonato il sogno di una carriera artistica come bassista, e riversa le sue speranze sulla figlia 15enne, con la quale ha un legame intenso e paritario. Quando i due restano coinvolti in un incidente del quale condividono la responsabilità, le loro strade cominciano a dividersi.

GIOVEDI 17 GIUGNO 2021

MAX STEEL

Giovedì 17 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Collection – Heroes e in streaming su NOW

La genesi di un supereroe nel lungometraggio in live action ispirato al giocattolo della Mattel e all’omonimo cartoon. L’adolescente Max, figlio di uno scienziato morto in circostanze misteriose, scopre di avere dei poteri sovrumani grazie all’alleanza con un amico extraterrestre. Nel cast anche Andy Garcia e Maria Bello.

GRANDI MISTERI DELLA STORIA: IL KILLER DI LINCOLN

Giovedì 17 Giugno alle 21.50 in prima visione su History Channel e in streaming su NOW

History indaga sui misteri della storia che hanno lasciato il segno nella nostra memoria collettiva: Grandi Misteri della Storia è una serie di speciali investigativi che metteranno in discussione tutto ciò che sappiamo su alcuni dei più grandi fatti storici. Narrato e presentato da Laurence Fishburne, ogni mese porteremo alla luce nuove informazioni su alcuni dei capitoli più famosi ed enigmatici della Storia. Questo mese per il ciclo Grandi misteri della storia: IL KILLER DI LINCOLN 14 aprile 1865, venerdì santo. Mentre assisteva allo spettacolo Our American Cousin al Ford's Theatre di Washington, durante le fasi conclusive della guerra di secessione americana, Abraham Lincoln viene ucciso con un colpo di pistola alla testa. Lincoln fu il primo presidente degli Stati Uniti ad essere assassinato, ma il suo omicidio non fu un caso: avvenne cinque giorni dopo la resa delle truppe confederate del generale Robert E. Lee al generale unionista Ulysses S. Grant ad Appomattox. L'assassinio fu pianificato e condotto dal famoso attore di teatro John Wilkes Booth, come parte di una cospirazione più ampia per tentare di indebolire l'Unione. Ma è possibile John Wilkes Booth fosse anche un abile artista della fuga, riuscito a sfuggire alla giustizia?

SABATO 19 GIUGNO 2021

SUPERPAPÀ: OPERAZIONE VACANZE

Sabato 19 giugno alle ore 21.00 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

La famiglia è in vacanza a Gran Canaria. Nel villaggio da sogno di cui sono ospiti, vengono invitati a gareggiare per il titolo di "Famiglia solare dell’anno". Dopo un iniziale rifiuto, papà accetta la sfida, avendo come avversario il suo acerrimo rivale di gioventù con la sua famiglia “perfetta”. La competizione diventerà una vera battaglia all’ultimo tuffo per l’onore e il riscatto delle umiliazioni passate.

MONDI PERDUTI: CON ALBERT LIN

Da sabato 19 giugno alle 20.55 in prima visione su National Geographic e in streaming su NOW

Una serata completamente dedicata all’explorer ed archeologo National Geographic Albert Lin. Grazie ad un perfetto mix di archeologia, geologia e ricerca storica, supportata dalla computer grafica, Albert ci porta in un viaggio alla ricerca delle civiltà perdute. Da Stonehenge agli Inca per poi scoprire i misteri di Petra ed anche della Bibbia. Un viaggio alla scoperta dei misteri del passato con: Lost Cities With Albert Lin, Buried Secrets of The Bible With Albert Lin, Lost Cities With Albert Lin: Ancient Engineering Compilation.