SkyWeek, 5 - 11 Dicembre 2021 canali Sky e in streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY 5 - 11 DICEMBRE 2021



COPS 2 - UNA BANDA DI POLIZIOTTI

Lunedì 6 e 13 dicembre in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Le nuove avventure degli sgangherati agenti del commissariato di Apulia, guidata da Claudio Bisio nei panni del commissario Cinardi. COPS 2 – UNA BANDA DI POLIZIOTTI, il sequel della commedia diretta da Luca Miniero, è una produzione Sky Original realizzata con Banijay Studios Italy. Nel cast, accanto a Claudio Bisio, troviamo vecchie conoscenze e new entry: Pietro Sermonti, Giulia Bevilacqua, Francesco Mandelli, Guglielmo Poggi, Gaia Messerklinger, Dino Abbrescia, Massimo De Lorenzo, Ninni Bruschetta nel ruolo del Conte e con la partecipazione di Tullio Solenghi. Dopo la pace seguita all’arresto di Anaconda nella prima stagione, il Commissario Cinardi e la sua sgangherata squadra di Cops si ritrovano in azione alle prese con nuove indagini: il furto della preziosa croce di Sant’Oronzo e il misterioso omicidio di un Visconte. Gli oramai esperti poliziotti hanno dimostrato il loro valore e sono pronti a destreggiarsi sui nuovi casi con tutta la loro abituale comicità e maldestra goffaggine. La squadra è così chiamata ad indagare, ma anche a fare i conti con i propri problemi personali.

AND JUST LIKE THAT …

Dal 9 dicembre alle 9.00 on demand su Sky e in streaming su NOW, da sabato 11 dicembre in prima serata su Sky Serie

Il nuovo capitolo della rivoluzionaria serie TV “Sex and the City”, del produttore esecutivo Michael Patrick King. La serie da dieci episodi sarà disponibile in v.o. con sottotitoli in italiano dal 9 dicembre su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea col debutto su HBO Max. I primi due episodi debutteranno on demand su Sky e in streaming su NOW il 9 dicembre alle 9.00, mentre sabato 11 andranno in onda in prima serata su Sky Serie. “And Just Like That...” segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) che sono passate dalle difficoltà della vita e dell’amicizia a trent’anni a quelle della vita e dell’amicizia a cinquanta. Il cast include anche i già annunciati Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler. Produttori esecutivi sono Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Alla sceneggiatura King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg e Elisa Zuritsky. La serie “Sex and the City” è stata creata da Darren Star ed è basata sul romanzo “Sex and the City” di Candace Bushnelle Elisa Zuritsky. La serie “Sex and the City” è stata creata da Darren Star ed è basata sul romanzo “Sex and the City” di Candace Bushnell.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Dal 5 dicembre in prima visione su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

L’iconico van dai vetri oscurati è pronto a rimettersi in viaggio alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana, ma soprattutto per portare Chef Borghese in giro da Nord a Sud ad arbitrare le nuove sfide di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, lo show – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – che riparte da domenica 5 dicembre, per sei settimane, su Sky e NOW. Quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef Borghese. Un meccanismo tanto semplice quanto ipnotico che mettendo in sfida quattro ristoratori è diventato un appuntamento fisso per il pubblico, un vero e proprio cult della televisione italiana che ha creato un’abitudine e ha trasformato semplici ristoratori in determinati e agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto. In questo nuovo viaggio lungo la Penisola, Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: Trentino, la Valpolicella nella provincia di Verona, l’isola di Pantelleria, Siena, Asti, la Barbagia (nella Sardegna centrale, sui fianchi del massiccio del Gennargentu). Immutato il meccanismo anche nelle sfide di questo nuovo ciclo di episodi, al via dal 5 dicembre ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

IL MIO NOME È LEGGENDA

Martedì 7 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

IL MIO NOME È LEGGENDA, la nuova produzione originale Sky Arte, ideata e realizzata da Bottega Finzioni con Matilda De Angelis, in collaborazione con il Comune di Bologna e Bologna Welcome. La serie, grazie alle parole e alla narrazione dell’attrice bolognese Matilda De Angelis, esplora le storie vere di illustri sconosciuti dai quali sono nati alcuni dei personaggi più noti dell’immaginario collettivo contemporaneo. A chi si è ispirato George Lucas quando ha creato Indiana Jones? E Mary Shelley dove ha tratto ispirazione per la figura del dottor Frankenstein? O ancora: da quale strano angolo di mondo è sbucato un personaggio come Zorro? Matilda De Angelis, nuova stella del cinema italiano, è la compagna ideale per raccontare questo viaggio e, con un sottile gioco meta-cinematografico, l'origine di questi “miti d’oggi”, che saranno approfonditi dagli interventi del mass-mediologo Roberto Grandi. IL MIO NOME È LEGGENDA, è una serie in 6 puntate in onda in prima serata su Sky Arte a partire dal 7 dicembre. Il format è stato scritto da Michele Cogo e dagli ex-allievi di Bottega Finzioni Gianmarco Guazzo, Alberta Lepri e Silvia Pelati, con la produzione esecutiva di Giuseppe Cassaro e la regia di Antonio Monti. I PROTAGONISTI DELLE PUNTATE saranno: Indiana Jones – Giovanni Battista Belzoni - Frankenstein – Giovanni Aldini - Zorro – Joaquin Murrieta - Betty Boop – Helen Kane - Pippi Calzelunghe – Astrid Lindgren - Dracula – Conte Vlad III di Valacchia

DOMENICA 5 DICEMBRE

AMMONITE: SOPRA UN’ONDA DEL MARE

Domenica 5 dicembre alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due disponibile on demand e in streaming su NOW

I talenti di Kate Winslet e Saoirse Ronan al servizio di un dramma storico ambientato a metà dell’800. Mary Anning vive in un paese del Dorset e manda avanti un piccolo commercio di ammoniti per turisti. Mary però è anche una stimata cercatrice di fossili tanto che la sua fama, sebbene mai riconosciuta dalle autorità, richiama presso di lei alcuni scienziati, tra cui Roderich Murchison, che le fa visita in compagnia della triste moglie Charlotte. Proprio per curarne la malinconia, Murchison affida la giovane donna a Mary, senza poter immaginare che l’amicizia tra le due diventerà passione.

OSCAR MICHEAUX – IL SUPEREROE DEL CINEMA AMERICANO

Domenica 5 dicembre alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Oscar Micheaux uno dei primi registi e produttori afroamericani nella sua carriera ha realizzato ben 41 film, la maggior parte dei quali è andata perduta. Con questo documentario, presentato in occasione del Festival di Cannes si ricostruisce l’epopea straordinaria di quest’uomo di cui è arrivato il momento di scoprire l’unicità, avventurandosi nei luoghi della sua vita l’Illinois rurale e l’effervescente Chicago d’inizio secolo scorso, le pianure del South Dakota e la Harlem del jazz e del rinascimento artistico. A dar voce alle incredibili sfide di Micheaux studiosi illustri e eredi del suo cinema come John Singleton e Kevin Willmott o icone della cultura e della musica popolare afro-americana come Chuck D, leggendario cantante dei Public Enemy

CELTICS / LAKERS: BEST OD ENEMIES

Domenica 5 dicembre alle ore 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Esistono molte rivalità sportive, ma quella tra Celtics e Lakers è tutta un’altra storia Il film documentario in tre parti non solo arriva al cuore del più grande tiro alla fune nella storia della NBA, ma mostra anche come le loro tre avvincenti finali in quattro anni negli anni 80 hanno alimentato la popolarità del principale campionato mondiale di basket. Il documentario è narrato da Donnie Wahlberg, tifoso dei Celtics, e da Ice Cube tifoso dei Lakers.

ORCHE ASSASSINE

Domenica 5 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

Lungo tutta la costa artica della Norvegia si svolge quotidianamente una sanguinosa battaglia tra tre specie diverse orche, balene ed esseri umani. Didier Noirot uno dei più grandi cameraman subacquei del mondo, si immerge nelle gelide acque dei fiordi norvegesi per raccontarci questa caccia spietata attraverso fotocamere e droni subacquei.

LUNEDI 6 DICEMBRE

I MILLE VOLTI DI TAKESHI KITANO

Lunedì 6 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Considerato uno dei più importanti registi orientali viventi per il suo peculiare stile e per l’originalità del suo cinema, Takeshi Kitano è certamente una icona internazionale. Conosciamo l’attore, il regista pluripremiato, ma molti ignorano la sua doppia personalità la star televisiva, il ragazzo di strada di Tokyo e il satiro politico che ha fatto saltare diversi tabù! Possiamo sognare una guida migliore per introdurci alla storia e alla cultura del Giappone?

LA GRANDE ONDA

Da lunedì 6 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

La docu serie in sei parti cattura intimamente l'odissea decennale del pioniere del surf Garrett McNamara che, dopo aver visitato Nazaré in Portogallo, nella speranza di conquistare un'onda di oltre 30 metri ha spinto lo sport a livelli sempre più alti e insieme alla gente del posto ha contribuito a trasformare il piccolo villaggio nella principale destinazione mondiale per il surf da grandi onde. La docu serie è diretta e prodotta dal pluripremiato regista Chris Smith e prodotta dai vincitori dell'Emmy® e del Golden Globe® Joe Lewis, Maria Zuckerman, Ryan Heller e Michael Bloom.

MARTEDI 7 DICEMBRE

LE AVVENTURE DI UN MATEMATICO

Martedì 7 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

La storia del matematico Stanisław Ulam, una delle più grandi menti scientifiche del XX secolo. USA, 1942. Stan Ulam è un talentuoso matematico ebreo polacco trentenne che, insieme al fratello, è emigrato negli Stati Uniti per sfuggire all’invasione tedesca. Un giorno gli viene offerta l’opportunità di mettere in pratica il suo talento nel Manhattan Project, il progetto che porterà alla creazione della bomba atomica, che condurrà Stan a vivere un profondo conflitto interiore e morale.

MERCOLEDI 8 DICEMBRE

AMORE, NATALE E... BACCALÀ

Mercoledì 8 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Christmas, disponibile on demand e in streaming su NOW

Commedia natalizia basata su una graphic novel/libro di cucina del regista Robert Tinnell. I tre fratelli della famiglia Oliverio, Carmine, Johnny e Frankie, sono i custodi di una tradizione culinaria natalizia italiana che risale ad almeno 100 anni fa. Il giorno di Natale molti altri membri della famiglia e amici si uniscono, assistendo alla preparazione e ai divertenti momenti che ne derivano.

GIOVEDI 9 DICEMBRE

47 METRI: GREAT WHITE

Giovedì 9 dicembre alle 21.15 in prima visione Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Dagli stessi produttori di 47 Metri, una nuova avventura in suggestive ambientazioni subacquee con Katrina Bowden (Monolith). Charlie, ex biologo marino esperto di squali, la fidanzata Kaz e l’amico Benny lavorano insieme facendo fare gite ai turisti su un Cessna. Un giorno portano una coppia su un’isola disabitata, ma una volta atterrati sulla spiaggia trovano il cadavere di un uomo parzialmente divorato da uno squalo. Da quel momento le cose si faranno sempre più pericolose per loro…

NALEDI: LA PICCOLA ELEFANTESSA

Giovedì 9 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

La vera storia di una elefantina nata in un'area Di tutela nel deserto del Botswana, rimasta orfana dopo solo un mese I custodi del campo lavorano duramente per fare da madri surrogate alla piccola creatura e prepararla alla dura vita della natura selvaggia.

VENERDI 10 DICEMBRE

NATALE A 8 BIT

Venerdì 10 dicembre ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Christmas, disponibile on demand e in streaming su NOW

Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) in una commedia nostalgica e ironica, basata sull’omonimo romanzo di Kevin Jakubowski. La storia, ambientata nella Chicago degli anni 80 segue le vicende di Jake Doyle, un bambino di 10 anni, e la sua epica ricerca per trovare il miglior sistema di videogiochi.

TURCHIA IN GUERRA - DA ATATURK A ERDOGAN

Venerdì 10 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Una visione completa del percorso dello stato turco. Perché nessuno capisce più cosa sta succedendo in Turchia? Il documentario vuole liberare lo sguardo dai preconcetti, e percorrere la storia turca e le sue contraddizioni nel 20esimo secolo.

NEL SELVAGGIO BLU

Venerdì 10 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e ein streaming su NOW

Le incredibili storie dei professionisti della subacquea e i loro incontri ravvicinati con le splendide creature delle profondità marine, come delfini, mante, megattere e squali

SABATO 11 DICEMBRE

IRISH CRIME

Da sabato 11 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Investigation, disponibile on demand e in streaming su NOW

Quando i resti di suo marito vengono trovati in una fossa comune di bambini morti, la psicologa criminale Cathrin si ritrova sempre più coinvolta nell'assistere la polizia di Galway, ma quando le vecchie agonie riaffiorano, è determinata a scoprire la verità.

WAITING FOR THE BARBARIANS

Sabato 11 dicembre in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Il premio Oscar® Mark Rylance (L’ombra delle spie) è il protagonista, insieme a Johnny Depp e Robert Pattinson, del coinvolgente dramma storico, tratto dal romanzo del premio Nobel J.M. Coetzee. Un funzionario amministrativo, detto “il magistrato”, presiede una postazione di frontiera ai confini dell’Impero, in armonia con le popolazioni locali. Ma sul luogo arriva il colonnello Joll, che identifica nella postazione la prima linea di difesa dell’Impero per un presunto imminente attacco delle popolazioni nomadi locali, i “barbari”. Attraverso la tortura e la violenza, Joll prova ad avvalorare la sua tesi e presto si arriva a uno scontro tra il pacifico magistrato e il colonnello.

ENRICO CARUSO – LA PRIMA STELLA DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA

Sabato 11 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Nell’anno del centenario della morte di Enrico Caruso proponiamo l’ascolto inedito dei 10 brani registrati dal celebre tenore l’11 aprile 1902 in un hotel di Milano è l’incisione che darà il via all’industria discografica di massa. Accompagnato al pianoforte dal maestro Salvatore Cottone, il giovane tenore Caruso, ancora poco conosciuto dal pubblico, cantò davanti a un marchingegno di recente invenzione, che da lì a pochi anni avrebbe portato nelle case della gente la musica di grandi interpreti e delle grandi orchestre.