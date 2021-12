SkyWeek, 19 - 25 Dicembre 2021 canali Sky e in streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY dal 19 al 25 DICEMBRE 2021



A CASA TUTTI BENE

Dal 20 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Serie, disponibile on demand e in streaming su NOW

Il primo progetto per la TV di Gabriele Muccino è il reboot del suo omonimo film campione di incassi del 2018. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, società di Leone Film Group, la serie Sky Original è un family drama in otto episodi girati da Gabriele Muccino – nelle librerie con la sua autobiografia “La vita addosso”, scritta con Gabriele Niola, edita da UTET - e da lui scritti insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. La famiglia è il porto sicuro dove crescere e nel quale trovare rifugio. Ma può facilmente trasformarsi nel principale ostacolo alla felicità individuale. Ci si strugge spesso nell’eterno e frequente dilemma se restare o lasciare. Rassegnarsi a ciò che ci rende infelici o cercare di migliorarlo. La famiglia Ristuccia è da 40 anni proprietaria del ristorante San Pietro, uno dei più rinomati locali della Capitale, in zona Gianicolo. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro e Alba nella gestione dell’attività. Assente da questa, è sempre stato il fratello Paolo, andato da tempo a inseguire in Francia il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Adesso Paolo, reduce da un logorante divorzio, torna a casa dei genitori sconfitto professionalmente e senza più un soldo in tasca, con la sola speranza di poter crescere suo figlio Giovanni, di 11 anni. Anche Carlo ha una figlia, Luna, una ex moglie, Elettra, e una compagna che mal tollera il suo passato sentimentale: Ginevra, mai davvero accettata dalla famiglia Ristuccia e vista come una rovina famiglie. E infine Sara, sposata con Diego che però le è infedele. Un giorno, però, un avvenimento gravissimo e rimasto segreto per decenni torna a sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei nostri protagonisti.

COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO

Sabato 25 dicembre ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in simulcast su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Il film è diretto da Riccardo Milani e scritto da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi e Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, nei ruoli di Monica e Giovanni, due anime molto diverse del nostro Paese che tornano a scontrarsi e incontrarsi, ma questa volta, forse, la loro storia d’amore non è più così impossibile. Nel cast Sonia Bergamasco è ancora una volta Luce, la prima moglie di Giovanni, sofisticata e snob che diventerà inaspettatamente in qualche modo complice di Monica. Claudio Amendola è il coloratissimo e tatuatissimo Sergio, l'ex marito di Monica che entra ed esce regolarmente dalla galera. Tornano in azione anche la star della tv Franca Leosini nel ruolo di se stessa e le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa nella parte delle due sorelle di Monica, affette da “shopping compulsivo”. Si uniscono al cast Sarah Felberbaum nel ruolo della nuova compagna di Giovanni, una manager in carriera e Luca Argentero nei panni di don Davide, un sacerdote che fa bene il suo mestiere e proprio per questo viene preso di mira dai suoi stessi parrocchiani. Tre anni dopo. Mentre Alessio e Agnese si rincontrano in un pub di Londra, a Roma Monica finisce in carcere per colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata nei fusti dell’olio di “Pizza e Samosa”, e chiama Giovanni (Antonio Albanese) in cerca di aiuto. Il nostro “pensatore”, ora legato alla giovane e rampante Camilla (Sarah Felberbaum), è impegnato in un progetto di recupero di uno spazio in periferia. Per far uscire Monica di prigione, Giovanni riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata da Don Davide (Luca Argentero), tanto bello quanto pio. È così che le vite di Monica e Giovanni si intrecciano nuovamente ma questa volta, pur con le solite differenze del caso e i mille guai in cui si cacceranno, tra i due sembra nascere una vera storia d’amore. Intenzionati a rivelare al mondo la loro relazione, organizzano un pranzo a Coccia di Morto con tutta la famiglia, compresi Sergio (Claudio Amendola), Luce (Sonia Bergamasco) e ovviamente i due ragazzi. Ma è proprio qui che succede l’impensabile...

MIKA PHILHARMONIQUE - IN CONCERTO CON 120 ORCHESTRALI

Venerdì 24 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Un grande spettacolo con i più grandi successi di una delle maggiori figure del pop. Una serata speciale con Mika che si esibisce presso la Philharmonie de Paris, la più avveniristica e prestigiosa sala concertistica d’Europa. Aperta nel 2015, è il completamento della Citè de la Musique di Parigi su progetto dell’architetto Jean Nouvel. Lo show - un trionfo di critica e di pubblico in uno dei primi eventi a piena capienza dall’arrivo della pandemia - è stato concepito dallo stesso Mika con il direttore d’orchestra Simon Leclerc ed eseguito con ben 120 professori d’orchestra dell’Orchestre Nationale de l’Ile de France e il coro Stella Maris, con i solisti Thibaud Garcia, Ida Falk Winland, Max Taylor. Un ensemble incredibile ed emozionante, un viaggio lungo 19 canzoni, per rivisitare le sue hit mondiali come “Relax (Take It Easy)”, “Rain”, “Grace Kelly”, “Good Guys”, “Underwater” e “Happy Ending”, ma anche gemme del suo repertorio come “Tiny Love”, “I Went To Hell Last Night”, “Blue”, “Over My Shoulder”.

CELEBRITY MENÙ NATALE

Mercoledì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Una splendida baita affacciata sulle montagne delle Dolomiti, due personaggi dello spettacolo impegnati in una sfida basata sulla preparazione dei menù principali delle festività, il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno, giudicati da due ospiti vip e uno chef. Arriva su Sky e in streaming su NOW Celebrity Menù, nuovo format in due puntate – nel prime-time di mercoledì 22 e 29 dicembre – prodotte per Sky da Milano Produzioni. Grembiule e mestoli da cucina saranno nelle mani dei due sfidanti Giorgio Mastrota e Marisa Passera, due personaggi noti con una lunga carriera in TV e in radio ma anche grandi appassionati di cucina, chiamati a porre tutta la loro creatività culinaria nella preparazione del menù del pranzo di Natale e in quello del cenone di Capodanno, composti ciascuno da tre portate: un antipasto, un primo e un secondo, più il proprio piatto forte a libera scelta, il “jolly” della sfida. Per la puntata natalizia - mercoledì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - gli ospiti saranno Cristina Chiabotto, Filippo Magnini e lo Chef Simone Finetti, uno dei protagonisti della quarta edizione di MasterChef Italia e finalista di MasterChef All Stars; per l’episodio dedicato all’ultimo giorno dell’anno, in arrivo una settimana dopo, mercoledì 29 (sempre alle 21.15), a tavola siederanno Natasha Stefanenko, Antonio Capitani e lo Chef Francesco Aquila, vincitore dell’ultima edizione di MasterChef Italia. Nei due episodi, all’interno di una splendida cucina della casa in montagna, Giorgio e Marisa inizieranno con i preparativi del proprio menù durante i quali arriverà lo Chef ospite della puntata che cercherà di raccogliere dai due cuochi provetti informazioni sui rispettivi piatti senza risparmiarsi nei commenti, nei suggerimenti o negli avvertimenti. Poi, non appena anche gli altri due ospiti avranno raggiunto la baita, siederanno tutti a tavola, come succede, nelle feste, in famiglia o tra amici. I due “padroni di casa” serviranno le loro pietanze per accompagnare una serata fatta di racconti personali e professionali ma anche di momenti divertenti e giocosi, come nella miglior tradizione delle tavolate delle festività tra amici o parenti. Alla fine di ogni portata gli ospiti scriveranno i loro voti per i piatti da 1 a 10, voti che verranno svelati subito per dare il via a commenti e reazioni tra tutti i commensali. Portata dopo portata, i due cuochi accumuleranno un bottino preziosissimo che andrà a comporre un risultato parziale. Due colpi di scena però potrebbero cambiare tutto: i voti per i piatti forti di Giorgio e Marisa varranno doppio, e in più lo Chef al centro dell’episodio avrà 5 punti bonus da attribuire al cuoco che secondo lui avrà creato il menù più coerente. Perché preparare un intero menù per i giorni di festa non è affatto facile: chi, tra Giorgio Mastrota e Marisa Passera, riuscirà a sorprendere di più i propri commensali e gli Chef?

RAFFAELLO – IL GIOVANE PRODIGIO

Sabato 25 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Questo film ripercorre la straordinaria avventura del pittore rinascimentale, puntando i riflettori su un aspetto meno consueto della sua produzione. Cuore della pellicola sono infatti i ritratti femminili realizzati dall’artista. La madre, l’amante, la committente, la dea le protagoniste della vita di Raffaello prendono forma sulla tela, coniugando misticismo e realtà. Osservando i dipinti del pittore sembra infatti che ognuna delle figure rappresentate, raccontate in maniera suggestiva dalla voce narrante di Valeria Golino prenda spunto dal vissuto per aspirare a ideali di bellezza aulica.

DOMENICA 19 DICEMBRE

THE BLACKLIST STAGIONE 9

Dal 19 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Investigation, disponibile on demand e in streaming su NOW

La serie segue Raymond Reddington, un criminale di alto profilo arresosi volontariamente all'FBI dopo aver eluso la cattura per decenni. Sostiene di avere una lista dei criminali più pericolosi del mondo ed è disposto a informare sulle loro operazioni in cambio dell'immunità. L’unica condizione è che insiste nel lavorare esclusivamente con l'esordiente profiler dell'FBI Elizabeth Keen. La stagione 9 è ambientata circa 2 anni dopo la morte di Lizzie, con Red e gli altri membri della task force che si riuniscono per combattere una cospirazione letale.

TESLA

Domenica 19 dicembre alle 21,15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Ethan Hawke interpreta l’inventore, fisico e ingegnere Nikola Tesla in un biopic premiato al Sundance Film Festival. Il brillante e visionario Tesla combatte per portare a termine il suo rivoluzionario sistema elettrico, ma deve anche affrontare le faide con il collega inventore Thomas Edison e con George Westinghouse, mentre il suo cuore è stato rapito da Anne, figlia del magnate JP Morgan.

OMAGGIO A MARCELLO MASTROIANNI

Domenica 19 dicembre 7 film dalle 6.00 su Sky Cinema Due disponibile on demand e in streaming su NOW

A 25 anni dalla morte di Marcello Mastroianni, domenica 19 dicembre Sky Cinema Due dedica una maratona all’attore, considerato fra i più grandi interpreti italiani, nonché uno dei più conosciuti e apprezzati all’estero. Questi i 7 film previsti dalle 6.00 al preserale: la commedia sentimentale GIORNI D’AMORE; la ricostruzione dell’eccidio delle Fosse Ardeatine RAPPRESAGLIA con Richard Burton; l’intenso melodramma di Vittorio De Sica I GIRASOLI con Sophia Loren; la commedia grottesca NIENTE DI GRAVE, SUO MARITO È INCINTO con Catherine Deneuve; la commedia a episodi di Vittorio De Sica, Oscar® come miglior film straniero, IERI, OGGI, DOMANI con Sophia Loren; un’altra memorabile commedia di De Sica, ispirata a un’opera di De Filippo, MATRIMONIO ALL’ITALIANA, ancora una volta con l’accoppiata Mastroianni-Loren; e la pietra miliare, anche questa interpretata insieme alla Loren, UNA GIORNATA PARTICOLARE di Ettore Scola, per cui Mastroianni ricevette la nomination agli Oscar®.

LUNEDI 20 DICEMBRE

IL GRANDE NATALE DI SKY CINEMA

Dal 20 dicembre al 9 gennaio su Sky Cinema, disponibile on demand e in streaming su NOW

Dopo il doppio appuntamento con le nuove avventure targate Sky Original di COPS 2 – UNA BANDA DI POLIZIOTTI, dal 20 dicembre si entra nel “grande Natale di Sky Cinema” con la produzione Sky Original di Gabriele Muccino A CASA TUTTI BENE – LA SERIE in contemporanea su Sky Serie, si prosegue il 25 dicembre con il secondo capitolo della commedia di successo di Riccardo Milani COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO con la coppia Paola Cortellesi e Antonio Albanese, il 26 dicembre lo Sky Original C’ERA UNA TRUFFA A HOLLYWOOD con Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones e successivamente con la pellicola premiata con 2 Oscar® THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA con Anthony Hopkins e Olivia Colman.

FRAGILE – CATTELAN AT HANGAR BICOCCA

Lunedì 20 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Un incontro unico tra arte contemporanea e musica classica vi aspetta su Sky Arte! FRAGILE è un’esperienza immersiva all’interno della mostra, costituita da tre atti uno per ogni opera esposta pensata e creata con l’artista Maurizio Cattelan un lavoro musicale innovativo, strutturato per un ascolto intimo nello spazio monumentale di Pirelli Hangar Bicocca.

MARTEDI 21 DICEMBRE

IL CATTIVO POETA

Martedì 21 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Sergio Castellitto è Gabriele D’Annunzio in una pellicola sul potere e la libertà di pensiero. 1936. Al giovane federale Giovanni Comini viene assegnato dal Segretario del Partito Fascista l’incarico di sorvegliare Gabriele D’Annunzio, da 15 anni rinchiuso nel Vittoriale, per raccogliere su di lui informazioni perché D’Annunzio si è dichiarato contrario all’imminente alleanza fra Mussolini e Hitler e il Partito non tollera il suo dissenso. Comini si reca al Vittoriale e da lì manda alla Casa del Fascio regolari rapporti su ogni attività del poeta. Ma il suo legame con D’Annunzio matura e il dubbio sull’operato del Fascismo s’insinua anche nel convintissimo federale.

OBAMA – IL SOGNO AMERICANO

Da martedì 21 dicembre 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

La serie si concentra sulle sfide, i trionfi e le sconfitte vissute da Barack Obama durante la sua presidenza, come l'introduzione con successo dell' Affordable Care Act e la lotta contro la brutalità della polizia il controllo delle armi e altro ancora. Attraverso l'obiettivo di oggi, la serie riflette sull'amministrazione Obama con una nuova comprensione degli ostacoli personali che ha dovuto affrontare e della difficile ricerca dell'uguaglianza in America.

MERCOLEDI 22 DICEMBRE

MICHAEL BUBLÉ CHRISTMAS

Mercoledì 22 dicembre alle 20.10 su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Il pluripremiato Michael Bublé torna in TV per celebrare il decimo anniversario del suo album “Christmas” con un nuovo speciale per le vacanze natalizie. Dallo Studio 8 H del Rockefeller Center di New York, affiancato da alcuni ospiti speciali, Michael Bublé ci accompagnerà in una serata all’insegna di musica e spirito natalizio

BEYOND THE EDGE - I MAESTRI DELL’ILLUSIONE

Mercoledì 22 dicembre alle 21.15 in prima visione Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Antonio Banderas in un thriller dove la magia si incontra con le abilità sul tavolo da gioco. Michael è un baro di professione e ha un piano per sbancare il casinò. A rovinargli la vincita è il misterioso Alex, che vince 40 milioni di euro e sparisce nel nulla. Michael scopre che ha utilizzato dei poteri magici, quindi si affida a un gruppo di persone dalle capacità paranormali organizzando un nuovo colpo in un casinò europeo. Ma sul posto si imbatte di nuovo in Alex e dovrà affrontare i poteri magici dell’uomo mettendo in gioco tutto quello che ha.

GIOVEDI 23 DICEMBRE

COMEDIANS

Giovedì 23 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Gabriele Salvatores porta sullo schermo l’omonima commedia scritta da Trevor Griffiths per il teatro, avvalendosi del talento di Ale e Franz, Natalino Balasso e Christian De Sica. Il proprietario di un club di periferia, un agente immobiliare e suo fratello, un muratore e un impiegato delle ferrovie si incontrano al corso serale di stand-up comedy di Eddie Barni nella speranza di ottenere un ingaggio con il talent scout Bernardo Celli. I minuti prima del debutto saranno l’occasione per confrontarsi sulla reciproca idea di comicità.

MARIA BY CALLAS

Giovedì 23 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Raccontato attraverso performance, interviste televisive, filmati amatoriali, fotografie di famiglia, lettere private e memorie inedite, il film rivela l'essenza di una donna straordinaria che è passata da umili origini a New York City a diventare una superstar internazionale e una delle più grandi artiste di tutti i tempi.

MIO PADRE, PABLO ESCOBAR

Giovedì 23 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Il documentario bruciante di Nicolas Entel racconta la storia di Pablo Escobar boss della droga colombiano, assassino e padre di famiglia attraverso gli occhi di suo figlio Sebastian e dei figli di due delle vittime più importanti di Escobar. Sebastian condivide storie di vita nel lusso e in fuga, ma più significativamente, cerca di porre fine al ciclo di tragici eventi e fare pace con due degli uomini che suo padre ha così profondamente offeso.

SOS GATTO

Giovedì 23 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

Nel tentativo di contrastare il problema sempre più dilagante della popolazione felina randagia per le strade di New York, gli attivisti per il benessere degli animali si sono uniti per tentare di aiutare questi animali e trovare loro una nuova casa.

VENERDI 24 DICEMBRE

PETER RABBIT 2: UN BIRBANTE IN FUGA

Venerdì 24 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Dal libro illustrato di Beatrix Potter, la seconda fantastica avventura che mescola animazione e live action con Domhnall Gleeson e Rose Byrne. Continua la quotidiana battaglia tra il signor McGregor e il coniglio Peter per rubare gli ortaggi della sua fattoria. Ora però il nipote di McGregor sta per sposare Bea, amica degli animali e autrice del libro che ne racconta le avventure, e bisognerà trovare un nuovo equilibrio alla fattoria.

IN COMPAGNIA DEL LUPO – IL LATO OSCURO DI BABBO NATALE

Venerdì 24 dicembre alle 20.45 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

In attesa della nuova stagione di In Compagnia del Lupo, un episodio speciale dedicato alla figura natalizia per eccellenza Babbo Natale. Insieme a Carlo Lucarelli scopriamo cosa si nasconde dietro la narrazione di questo personaggio.

IDRIS ELBA MEETS PAUL MCCARTNEY

Venerdì 24 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Due dei più grandi nomi dell’intrattenimento si incontrano per uno spettacolo unico molto speciale la leggenda della musica Paul McCartney viene intervistata dall’attore e vincitore del Golden Globe Idris Elba. Come produttore e musicista, Idris è affascinato dall’abilità e dalla gioia che guidano la straordinaria e prolifica produzione di Paul cercherà di scoprire cosa lo ispira e cosa lo spinge a innovarsi continuamente.

SHARK WITH STEVE BACKSHALL

Venerdì 24 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

Steve Backshall naturalista ed esperto di squali, si avventura nelle acque delle zone più remote del nostro pianeta, dai tropici assolati alle misteriose profondità dei nostri oceani. Collaborando con scienziati di fama mondiale, Steve farà scoperte sbalorditive, rivelando squali fosforescenti, squali che camminano sulla terraferma e antichi squali di oltre 400 anni. Trovandosi faccia a faccia con questo predatore temuto ma incompreso, Steve ci mostrerà questi temuti predatori sotto una luce completamente nuova.

SABATO 25 DICEMBRE

AUDREY

Sabato 25 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Il documentario racconta non solo la Audrey Hepburn attrice ma anche e soprattutto la donna Pronto a commuoverci con le sue instantanee di vita, vissuta non sempre felicemente, è un viaggio nella personalità di un'artista che voleva soprattutto essere amata e che, nonostante la popolarità, incontrò delusioni affettive e non riuscì mai a fare i conti con i demoni del proprio passato Audrey si avvale di rare immagini d'archivio, di riprese esclusive e di interviste uniche, dando ancora più profondità ad un'icona immortale.

NANUQ – AN ARTIC JOURNEY FROM PAST TO FUTURE

Sabato 25 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

Nel 1928 un dirigibile italiano si schianta sui ghiacci del Polo Nord. Nessuno sopravvive Novant'anni dopo, un gruppo di scienziati a bordo di una barca a vela segue la rotta del dirigibile dall'Islanda all'arcipelago delle Svalbard, resa possibile dal campo di ghiaccio in ritirata.