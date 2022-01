SkyWeek, 2 - 8 Gennaio 2022 canali Sky e in streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY dal 3 al 9 GENNAIO 2022



DISCOVERY OF WITCHES – ST.3

Il 7 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Serie, disponibile on demand e in streaming su NOW

Terza stagione per il fantasy a tinte gotiche targato Sky Original che racconta di un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono al fianco degli umani ma nascondendo la loro vera natura. Tornando Teresa Palmer nei panni di una strega discendente di una delle congreghe più potenti al mondo e l’affascinante vampiro millenario Matthew Clairmont interpretato da Matthew Goode.

FAST & FURIOUS 9

Mercoledì 5 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Vin Diesel torna a vestire i panni di Dominic Toretto e a guidare a tutta velocità nell’atteso nono capitolo della saga, ambientato a distanza di quattro anni dai fatti narrati nel precedente film. Nel cast stellare: John Cena, Michelle Rodriguez, Charlize Theron ed Helen Mirren. Dom e Letty si sono ritirati a vivere in campagna. I compagni di sempre però hanno bisogno di loro, infatti il fratello minore Jakob Toretto ha liberato l’hacker Cipher e, insieme, intendono impossessarsi del Progetto Aries, un programma di armi che consente di controllare tutti i computer del mondo e i sistemi più avanzati. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Action

ARIAFERMA

Venerdì 7 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Un film di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando. Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.

DUNE

Sabato 8 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Dune racconta la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e dotato che dovrà viaggiare sul pianeta più pericoloso dell'universo per garantire il futuro della sua famiglia e del suo popolo, mentre esplode un conflitto con le forze del male per il controllo di una preziosa risorsa, una materia in grado di fornire eccezionali capacità mentali.

DOMENICA 2 GENNAIO

I CROODS 2 - UNA NUOVA ERA

Domenica 2 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Tornano i divertenti personaggi preistorici in una nuova entusiasmante avventura targata DreamWorks Animation. I Croods si mettono in viaggio per cercare un luogo da poter chiamare casa e dopo un lungo cammino si ritrovano davanti un posto magnifico. L’area però è già abitata da un clan rivale, i Superior, molto più evoluti di loro. Nonostante all’inizio i Superior decidano di accogliere i Croods, dopo poco tra le due famiglie cresce la tensione e si giunge allo scontro. Ma presto una minaccia esterna li unirà. Il doppiaggio italiano si avvale delle voci di Alessandro Gassmann, Virginia Raffaele, Benedetta Porcaroli e Francesco Pannofino.

MY FOOLISH HEART – GLI ULTIMI GIORNI DI CHET BAKER

Domenica 2 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Trombettista e cantante, Chet Baker diventò famoso per il suo stile lirico e intimista La collaborazione con il sassofonista Gerry Mulligan gli aprì la strada verso il successo e una intensa carriera da solista, che tuttavia non durò molto l’astro di Chet Baker fu infatti offuscato dalla droga. Ma cosa accadde veramente durante i suoi ultimi giorni di vita? In questo documentario il detective Lucas indaga sulla misteriosa morte della leggenda del jazz La sua esplorazione lo porta in un viaggio musicale in cui incontra le strade di Sarah, l’ultima amante, Simon, l’amico silenzioso, e il Dottor Feelgood.

RONALDO

Domenica 2 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Filmato nel corso di 14 mesi, con la partecipazione esclusiva delle persone più vicine all'uomo e al suo sport, questo è il primo film ufficiale e pienamente autorizzato su una delle figure più celebri del calcio Cristiano Ronaldo. Per la prima volta in assoluto, il mondo ha l'opportunità di osservare dietro le quinte, in modo vivido, sincero e unico, Ronaldo il calciatore, il padre, l'uomo di famiglia e l'amico in un documentario emozionante e affascinante.

EARTH – UN GIORNO STRAORDINARIO

Domenica 2 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

Documentario girato a sei mani, che nel corso di una sola giornata dall'alba al tramonto, si propone di raccontare tutta la potenza della natura Dalle isole più remote dell'Antartide alle giungle esotiche dell'Asia, dalle foreste australiane al deserto africano, una squadra di 100 operatori riprende più di 40 specie viventi utilizzando le tecnologie più avanzate Voce fuori campo di Diego Abatantuono a sostituire il doppiatore originale Robert Redford, regia del premio BAFTA Richard Dale del nominato all'Oscar Peter Webber e di Fan Lixin primo documentarista cinese a ottenere un Emmy in due categorie

LUNEDI 3 GENNAIO

SUPER BENNY OPERAZIONE TAXI ROSSI

Lunedì 3 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Family, disponibile on demand e in streaming su NOW

Gérard Jugnot (Les Choristes – I ragazzi del coro) e Jean Reno in un film d’avventura per tutta la famiglia. Benoît è un bambino di 10 anni che, dietro un aspetto ordinario, nasconde straordinari superpoteri che però scompaiono ogni volta che prende il raffreddore. Quando il paese in cui vive è minacciato dalla banda di delinquenti capeggiati dal carismatico Poilonez, Benoît ha modo di dimostrare tutto il suo coraggio.

I MISTERI DI CLEOPATRA

Lunedì 3 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Tanto la fama quanto secoli di propaganda romana e decenni di cliché di Hollywood hanno dipinto un'immagine di Cleopatra che dura da millenni una leader spietata e senza paura un assassino assetato di sangue una seduttrice assetata di potere. Ma Cleopatra non è chi pensiamo. Dopo migliaia di anni, nuove scoperte, scienza innovativa e archeologia rivoluzionaria stanno riscrivendo la storia. Questo documentario sfida il pensiero attuale. Con l'accesso esclusivo alla recente spedizione dell'eminente archeologa di Cleopatra, la dottoressa Kathleen Martinez, questo documentario svela i segreti di Cleopatra e del suo mondo.

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK

Lunedì 3 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Un racconto costituito da filmati rari e inediti, che esplora il dietro le quinte della band il modo in cui prendevano le decisioni, creavano la loro musica e costruivano insieme la loro carriera, mostrando l'incredibile personalità e lo straordinario dono musicale che caratterizzava ciascuno di loro.

LOOKING FOR LENNON

Lunedì 3 gennaio alle 22.55 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

La vita di John Lennon chitarrista e cantante dei Beatles, dai primi anni fino alle tragedie che hanno plasmato la sua personalità e, in seguito, la sua musica. Con filmati inediti e interviste a parenti e amici.

DRAGONS & DAMSELS: ULTIMATE INSECTS

Lunedì 3 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

Belle e variopinte come farfalle, abili nel volo come colibrì e dai comportamenti complessi come quelli di mammiferi e uccelli, le libellule si librano nei nostri cieli da centinaia dimilioni di anni, incrociandoi loro percorsi conquelli dei dinosauri.. Grazie alle tecniche più avanzate di ripresa, assisteremo alle loro impressionanti manovre. Possono fare tutto quello che fanno i colibrì – volare all’indietro, lateralmente o verticalmente verso l’alto – maanchemeglioperché hannoil doppio delle ali!

MARTEDI 4 GENNAIO

IO E ANGELA

Martedì 4 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Pietro Sermonti è al centro di una commedia dal tocco surreale con Ilenia Pastorelli (Lo chiamavano Jeeg Robot). Il 40enne Arturo riceve la visita inaspettata dell’Angelo della Morte, con le sembianze inaspettate di una donna sexy e sboccata. “Angela”, così come l’ha soprannominata Arturo, gli dimostra che la sua vita apparentemente perfetta è in realtà un cumulo di bugie e inganni invitandolo a una rapida dipartita. Arturo fa quindi un patto con Angela: accetterà il suo Destino, se lei lo aiuterà a vendicarsi di tutti quelli che lo hanno preso in giro e sfruttato, sul lavoro e nella vita privata.

MERCOLEDI 5 GENNAIO

IL GRANDE NORD

Mercoledì 5 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

Racconto della vita quotidiana di Norman Winther, nato e cresciuto nello sperduto e sconfinato Yukon, territorio a nord del Canada, dove ora vive con la compagnaMay Loo e i suoi amati e fedeli cani da slitta. Norman Winther è uno degli ultimi cacciatori a conservare un rapporto con la natura basato su una profonda conoscenza dell’ ambiente e un grande rispetto degli equilibri. È proprio lui a condurci alla scoperta delle Montagne Rocciose dello Yukon, un mondo ritmato dal respirodellestagioni. Ci emoziona con il racconto di una vita avventurosa, la cui forza e il cui coraggio sono il riflesso di una natura sublime. Un inno e un omaggio al grande Nord, che ha ispirato tanti romanzi di avventura, e allamagnificenza dei suoi vasti spazi selvaggi.

GIOVEDI 6 GENNAIO

LA PRINCIPESSA INCANTATA

Giovedì 6 gennaio alle 21.00 in prima visione su Sky Cinema Family, disponibile on demand e in streaming su NOW

In una terra lontana lontana, vivono due giovani sognatori, Ruslan e Mila. Lui è un giovane attore che sogna di diventare un cavaliere, lei è una principessa in incognito, scappata di casa perché stanca di vivere secondo le regole del padre. Quando Mila viene improvvisamente rapita dal potente e malvagio stregone Chornomor, il Re promette la mano della figlia al cavaliere che la trarrà in salvo. Per Ruslan è il momento di dimostrare tutto il suo valore e intraprende così un viaggio avventuroso ricco di sfide magiche, in compagnia di un gatto e un criceto dispettoso. Riusciranno a salvare la principessa?

BUON COMPLEANNO EDDIE REDMAYNE

Giovedì 6 gennaio 1 film alle 21.15 Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Giovedì 6 gennaio, per i 40 anni dell’attore Eddie Redmayne, Sky Cinema Due propone in prima serata LA TEORIA DEL TUTTO, il biopic basato sulle memorie "Travelling to Infinity: My Life with Stephen" di Jane Hawking, in cui Redmayne interpreta il geniale cosmologo, fisico, matematico, astrofisico; ruolo che valse a Redmayne l’Oscar® e il Golden Globe nel 2015.

SALVATOR MUNDI: IL MISTERO DA VINCI

Giovedì 6 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Il Salvator Mundi è diventato il dipinto più costoso del mondo quando è stato venduto da Christie’s per 450 milioni di dollari nel 2017. Attribuito a Leonardo Da Vinci, il dipinto ha scatenato passioni mentre rivelava gli eccessi del nostro tempo. Ma è davvero opera del genio italiano, o è una delle più grandi truffe della storia dell’arte? Un racconto moderno della globalizzazione, questo documentario approfondisce i segreti del mondo dell’arte ed esplora l’influenza che un dipinto può esercitare su interessi personali e geopolitici.

TO BE FREE – SEI DONNE RIVOLUZIONARIE

Giovedì 6 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Narrato da Alicia Keys To Be Free offre uno sguardo senza precedenti sull'intersezione tra donne artiste afroamericane, politica e intrattenimento e racconta la storia di come sei pioniere Lena Horne Abbey Lincoln, Diahann Carroll, Nina Simone, Cicely Tyson e Pam Grier hanno cambiato la cultura americana attraverso film, moda, musica e politica.

LA MARCIA DEI PINGUINI

Giovedì 6 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

La voce di Fiorello ci accompagna lungo questo meraviglioso viaggio. La toccante lotta per la vita del pinguino imperatore in cui l’elemento determinante perché a vincere sia la vita e non l'inverno, spietato avversario è l'amore. Sospeso nel silenzio visivo e sonoro del Mare Antartico, il film segue l'annuale avventura di questi teneri e apparentemente goffi animali che per riprodursi devono compiere un va' e vieni continuo tra il nord, dove sfocia l'oceano e il cibo abbonda, e il sud, dove la banchisa è deserta ma stabile. Maschi e femmine si uniscono nel canto, e formano delle coppie fisse che stringono un patto d'amore che è l'unica speranza di sopravvivenza per i piccoli a 40°.

VENERDI 7 GENNAIO

LA PITTRICE E IL LADRO – STORIA DI UN’AMICIZIA IMPOSSIBILE

Venerdì 7 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

La giovane artista ceca Barbora Kysilkova si trasferisce da Berlino a Oslo per lanciare la sua carriera di pittrice Nel 2015 i suoi due dipinti più preziosi e di grande formato vengono rubati Alla ricerca di risposte sul furto delle sue opere, a Barbora viene offerta un'insolita opportunità contattare uno degli uomini coinvolti nella rapina, il criminale norvegese Karl Bertil Nordland. Il regista Benjamin Ree inizia a documentare la storia dopo che Barbora invita il suo ladro a sedersi per un ritratto, catturando l'improbabile relazione che ne deriva quando la coppia trova un terreno comune e instaura un legame inseparabile grazie alla reciproca affinità per l'arte.

SABATO 8 GENNAIO

AGATHA E LA MALEDIZIONE DI ISHTAR

L’8 gennaio alle 21.15 in prima in prima visione su Sky Investigation, disponibile on demand e in streaming su NOW

Nel 1928 dopo il suo divorzio e alle prese con fama e successo, Agatha Christie si reca in Iraq ed è coinvolta in una rete di omicidi, intrighi e amore. Due anni dopo il dramma causato dalla sua scomparsa di 11 giorni, Agatha arriva a Baghdad alla ricerca di una cultura pacifica. Invece trova un attraente giovane archeologo con una ferita da proiettile, e la famosa scrittrice di gialli deve svelare una serie di misteriosi omicidi.

JENNIFER LOPEZ - DANCE AGAIN

Sabato 8 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Jennifer Lopez Dance Again offre uno spaccato su una delle intrattenitrici più famose al mondo combinando esibizioni musicali ad alta energia con uno sguardo crudo e sincero sulla vita personale e professionale di Jennifer. Momenti speciali dietro le quinte catturano la sfida di intraprendere il suo primo tour mondiale con i suoi due figli piccoli, i genitori e gli amici più cari al seguito, iniziando in Sud America e finendo a Porto Rico, dove ha tenuto il suo primo concerto 11 anni prima.