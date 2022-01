SkyWeek, 23 - 29 Gennaio 2022 canali Sky e in streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY dal 23 al 29 Gennaio 2022



CHRISTIAN

Dal 28 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile on demand e in streaming su NOW

Supernatural – crime drama con il vincitore del David di Donatello Edoardo Pesce protagonista nel ruolo del titolo, quello dello scagnozzo di un boss della Roma di periferia a cui compaiono all’improvviso delle stimmate con le quali inizierà a fare miracoli. Una serie Sky Original in sei episodi diretti da Stefano Lodovichi - anche produttore creativo - e Roberto Saku Cinardi, ideatore della serie. Accanto a Edoardo Pesce nel cast: Silvia D’Amico nei panni di Rachele, una ragazza problematica vicina a Christian; Francesco Colella interpreta Tomei, il veterinario del quartiere che arrotonda curando e cucendo quelli che ne hanno bisogno e non possono andare in ospedale; Giordano De Plano è Lino, il boss locale, quasi un fratello per Christian essendo i due stati cresciuti dalla stessa donna, Italia; Antonio Bannò nei panni del figlio di Lino, Davide, erede dell’impero del padre e miglior amico di Christian; Gabriel Montesi, che interpreta un amico della compagnia di Christian e Davide, Penna, un piccolo malvivente che lavora per Lino; Lina Sastri in quelli di Italia, la madre di Christian. E con il vincitore del David di Donatello Claudio Santamaria, che in Christian interpreterà Matteo, un postulatore del Vaticano all’ossessiva ricerca di qualcuno che abbia reali poteri taumaturgici.

FANTASY ISLAND

Dal 24 gennaio in prima visione su Sky Serie, disponibile on demand e in streaming su NOW

Già rinnovato per una seconda stagione, Fantasy Island è il sequel/reboot in dieci episodi del classico targato ABC Fantasilandia, vero e proprio cult a cavallo fra gli anni ’70 e ‘80. Nuova protagonista Roselyn Sánchez. Anche questa nuova serie è ambientata in un resort di lusso dove si realizza ogni fantasia degli ospiti, anche se raramente tutto va come si spera. Ogni episodio racconterà storie emozionanti e provocatorie di persone che arrivano con sogni e desideri che sperano possano essere esauditi e lasciano l’isola trasformati dalla magica realtà di Fantasilandia.

I DELITTI DEL BARLUME – A BOCCE FERME

Lunedì 24 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Arriva su Sky Cinema Uno la nuova commedia a tinte gialle de I DELITTI DEL BARLUME, la produzione Sky Original, coprodotta con Palomar che è arrivata alla sua nona stagione. Liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Marco Malvaldi, è diretta da Roan Johnson e nel cast, accanto a Filippo Timi, vede il ritorno di Lucia Mascino, i “vecchini” (Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali), Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. I vecchini tornano ad aiutare Massimo e la Fusco nelle indagini di un vecchio caso irrisolto. Intanto la Tizi e Beppe riescono finalmente a ritagliarsi del tempo da soli, cosa succederà quando Massimo li scoprirà? Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy.

GIORNATA DELLA MEMORIA

Giovedì 27 gennaio 8 film dalle 8.45 in prima visione su Sky Cinema Collection disponibile on demand e in streaming su NOW

In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah, che ricorre il 27 gennaio, Sky Cinema Due propone una maratona commemorativa con 8 film, tra cui la prima visione THE SONG OF NAMES - LA MUSICA DELLA MEMORIA, che hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Questi i titoli dalle 8.45: il dramma bellico con Harvey Keitel LA GUERRA DI SONSON, in cui un giovane avvocato ebreo diventa l'orgoglioso leader della Resistenza contro le truppe naziste; IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, film tratto dal best-seller di John Boyne che racconta la commovente storia d’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento; il film premiato con 2 Emmy e 1 Golden Globe CONSPIRACY - SOLUZIONE FINALE con Kenneth Branagh e Stanley Tucci, che racconta come nel 1942 i leader nazisti si riunirono nei pressi di Berlino per pianificare lo sterminio degli ebrei; la pellicola tratta dal romanzo di Joseph Joffo UN SACCHETTO DI BIGLIE, l’emozionante storia di due fratellini ebrei nella Francia occupata dai nazisti; SCHINDLER'S LIST, il capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar®, tra cui Miglior film e Miglior regia, che racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oscar Schindler, interpretato da Liam Neeson, che mise a rischio la propria vita e la propria carriera per salvare migliaia di ebrei da un tragico destino; la toccante storia tratta dal romanzo di Diane Ackerman LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA, in cui Jessica Chastain e il marito sono i custodi dello zoo della città che offrono un nascondiglio a centinaia di ebrei; il film in prima visione THE SONG OF NAMES - LA MUSICA DELLA MEMORIA (vedi prime visioni del mese) con Clive Owen e Tim Roth; e il legal drama LA VERITÀ NEGATA dove Rachel Weisz è una scrittrice ebrea che nel 1996 intraprende una battaglia legale contro un negazionista della Shoah, interpretato da Timothy Spall.

ESSERE HIKIKOMORI. LA MIA VITA IN UNA STANZA

Dal 29 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries disponibile on demand e in streaming su NOW

Stare in disparte, isolarsi. Tagliando fuori il mondo e la realtà. È questa la traduzione dal Giapponese del termine Hikikomori. Con questa parola ci si riferisce in gergo a quei ragazzi che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per lunghi periodi, rinchiudendosi nella propria stanza da letto, senza aver nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno, talvolta nemmeno con i propri genitori. Si chiamano Eva, Alessio, Alessandro e Davide e hanno scelto di non uscire mai più dalla loro stanza. Non hanno uno scopo nella vita. Non pensano più al futuro. Non hanno date sul calendario. Vivono alla giornata, il loro mondo sono le loro stanze da letto e i loro computer sono le loro finestre. Di giorno dormono. Di notte vivono. Isolandosi dai ritmi normali. Non riuscendo ad avere rapporti con persone reali. Ma solo rapporti online dove si sentono meno giudicati. “Essere Hikikomori” è la storia delle loro speranze, delle loro aspirazioni, dei difficili rapporti con le famiglie e dei loro coraggiosi tentativi di venirne fuori.

DOMENICA 23 GENNAIO

IVORY – A CRIME STORY

Domenica 23 gennaio alle 21:15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

La popolazione degli elefanti, duecento anni fa, corrispondeva a dieci milioni di esemplari. Oggi sono circa mezzo milione e ne muore uno ogni quindici minuti. Subiscono il paradosso di essere considerati simbolo di potere, prosperità e saggezza e al contempo sono oggetto di sterminio a causa del valore propiziatorio assegnato, soprattutto dalle religioni, all'avorio delle loro zanne, destinate alla creazione artigianale di oggetti preziosi. Il film segue i percorsi del traffico internazionale e illegale dell"oro bianco in cerca delle motivazioni profonde del massacro degli elefanti, e rivela diverse contraddizioni politiche che coinvolgono tutti i continenti.

LUNEDI 24 GENNAIO

SKY CINEMA COLLECTION – BRAD PITT vs GEORGE CLOONEY

Da lunedì 24 a lunedì 31 gennaio su Sky Cinema Collection disponibile on demand e in streaming su NOW

Sono tra gli uomini più sexy del mondo e tra gli attori hollywoodiani più famosi, entrambi hanno ottenuto l’Oscar® come miglior attor non protagonista e 3 Golden Globe, uno è Brad Pitt e l’altro è George Clooney. Sky Cinema Collection dedica a queste due grandi star la programmazione da lunedì 24 a lunedì 31 gennaio con 27 titoli della loro filmografia. Tra i film interpretati da Pitt, sono da citare: il kolossal mitologico ispirato ai poemi omerici con Pitt nel ruolo del valoroso Achille, TROY; l’avvincente film bellico FURY con Shia LaBeouf; il kolossal ispirato a una storia vera SETTE ANNI IN TIBET; la trasposizione di Neil Jordan del romanzo cult di Anne Rice INTERVISTA COL VAMPIRO con Tom Cruise; e la rilettura della Seconda guerra mondiale secondo Tarantino BASTARDI SENZA GLORIA con Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l’Oscar®. Passando a Clooney, sono da non perdere: SYRIANA in cui interpreta un agente della CIA caduto in disgrazia, ruolo che gli ha fatto ottenere sia l’Oscar® sia il Golden Globe; l’avvincente film sui giochi di potere LE IDI DI MARZO, che vede Clooney davanti e dietro la macchina da presa; lo spettacolare LA TEMPESTA PERFETTA con Mark Wahlberg e Diane Lane; il thriller MICHAEL CLAYTON con Tilda Swinton, premiata con l’Oscar®; il thriller di Steven Soderbergh, tratto da un romanzo di Elmore Leonard, OUT OF SIGHT con Jennifer Lopez; e l’esplosiva commedia romantica dei fratelli Coen PRIMA TI SPOSO, POI TI ROVINO con Catherine Zeta-Jones. Ed è sempre firmata dai fratelli Coen la commedia Coen BURN AFTER READING – A PROVA DI SPIA, uno dei film in cui Pitt e Clooney hanno recitato insieme.

CATCH AND KILL

Da lunedì 24 gennaio 21:15 in prima visione su Sky Documentaries disponibile on demand e in streaming su NOW

Catch and Kill dà vita alle interviste intime e rivelatrici di Ronan Farrow giornalista vincitore del Premio Pulitzer, con informatori, giornalisti e investigatori privati, condotte per il suo podcast. Le interviste sono intrecciate con suoni e immagini aggiuntivi tratte da documenti, nastri audio, foto, filmati d'archivio e illustrazioni. Con nuove prospettive e dettagli, questa serie di documentari presenta nuove rivelazioni su una delle storie più sconvolgenti di Hollywood, l’inchiesta su Harvey Weinstein.

MARTEDI 25 GENNAIO

CARTER S2

Dal 25 gennaio in prima visione su Sky Investigation, disponibile on demand e in streaming su NOW

Dopo un imbarazzante crollo nervoso avvenuto sotto i flash dei paparazzi di Hollywood, l’attore canadese Harley Carter, star di una serie tv crime statunitense di enorme successo, decide di prendersi un momento di pausa da Hollywood, nella speranza di non compromettere ulteriormente la sua carriera. Torna così nella sua cittadina natale nell’Ontario, ma una volta lì si rende conto che prendere le distanze dal suo alter ego televisivo è pressoché impossibile. Nel giro di poco, infatti, si ritrova a indagare su casi reali usando le tecniche investigative imparate sul set. A fargli da guida l’amica d'infanzia Sam Shaw (Sydney Tamiia Poitier), che a differenza sua è una vera detective della polizia. Riuscirà Carter a trovare un nuovo equilibrio e a ritrovare se stesso? E soprattutto, riuscirà a scoprire il mistero che si nasconde dietro l’improvvisa sparizione di sua madre, avvenuta parecchi anni prima?

TIGERS

Martedì 25 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Premio Alice nella città alla Festa del Cinema di Roma 2020 per film basato sull’esperienza di Martin Bengtsson, ex prodigio calcistico. Martin è un giovane calciatore svedese che a 16 anni viene acquistato per giocare nella Primavera dell’Inter. È il sogno che aveva dall’età di tre anni, quando con suo padre vedeva le partite del campionato italiano. Ma la vita con i compagni di squadra e lo spaesamento causato dal non conoscere una parola di italiano lo fanno progressivamente entrare in una depressione da cui fatica a uscire.

BAD BOYS

Martedì 25 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Documentaries disponibile on demand e in streaming su NOW

Poche squadre nella storia dello sport hanno suscitato una così vasta gamma di emozioni come i Detroit Pistons della fine degli anni '80 e dei primi anni '90. Per alcuni, la squadra è stata eroica, composta da giocatori grintosi e forti che non si sono tirati indietro davanti a nessuno. Per altri era esattamente quella caratteristica-la volontà di fare apparentemente qualsiasi cosa per vincere-che li rendeva i BadBoys.

MERCOLEDI 26 GENNAIO

QUI RIDO IO

Mercoledì 26 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Toni Servillo è l’attore e commediografo napoletano Eduardo Scarpetta nel biopic diretto da Mario Martone (Il giovane favoloso), in concorso al Festival di Venezia 2021. Scarpetta, popolare e smisurato capocomico, vive per il teatro e per mantenere i suoi figli, avuti in maniere legittima e illegittima, tra cui Eduardo e Peppino De Filippo. Quando scrive “Il figlio di Iorio” per burlarsi di D’Annunzio, il poeta non apprezza e lo querela. Sulla scena del tribunale dovrà vedersela con giudici e detrattori.

GIOVEDI 27 GENNAIO

THE SONG OF NAMES – LA MUSICA DELLA MEMORIA

Giovedì 27 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Tim Roth e Clive Owen nel film, tratto da un romanzo di Norman Lebrecht, che racconta la storia di un legame indissolubile, nato durante la Seconda guerra mondiale. Il giorno del suo primo concerto David, un giovane violinista polacco scompare nel nulla. 35 anni dopo, Martin segue un indizio inconfutabile nel tentativo di ritrovarlo e di scoprire il mistero di quanto accaduto alla famiglia di David deportata a Treblinka.

50 CHILDREN: THE RESCUE MISSION OF MR & MRS KRAUS

Giovedì 27 gennaio 20:15 in prima visione su Sky Documentaries disponibile on demand e in streaming su NOW

Nella primavera del 1939 Gilbert ed Eleanor Kraus si imbarcarono in una missione rischiosa e improbabile. Viaggiando nel cuore della Germania nazista, salvarono 50 bambini ebrei da Vienna e li portarono negli Stati Uniti

C’È UN SOFFIO DI VITA SOLTANTO

Giovedì 27 gennaio 21:15 in prima visione su Sky Documentaries disponibile on demand e in streaming su NOW

Il film racconta l’emozionante e singolare storia di Lucy, la donna transessuale più anziana d’Italia. Tra le pochissime sopravvissute al campo di concentramento di Dachau ancora in vita, è testimone diretta di uno dei momenti più bui e tragici della storia del Novecento.

NORIMBERGA – IL FILM PERDUTO

Giovedì 27 gennaio 22.50 in prima visione su Sky Documentaries disponibile on demand e in streaming su NOW

Scopriamo per la prima volta gli archivi video inediti del processo di Norimberga, raccolti dai fratelli Schulberg;assegnato dall'OSS per raccogliere prove cinematografiche sui crimini dei nazisti. Questa è la storia di un film perduto, del perché è stato censurato, come è stato ritrovato e le lezioni che ci insegna su come trattiamo la memoria collettiva.

GAUGUIN: UNA VITA AL LIMITE

Giovedì 27 gennaio alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Questa nuova biografia cinematografica riconosce la formidabile realizzazione artistica di Gauguin, ma affronta anche i punti più oscuri della sua esistenza come le relazioni con giovani ragazze indigene nel Pacifico e il suo ruolo nel colonialismo francese del XIX secolo. Girato tra Francia, Tahiti, Isole Marchesi, Nuova Zelanda e Regno Unito, il film presenta i discendenti di Gauguin la sua pronipote Mette Gauguin e il nipote tahitiano Marcel Tai Gauguin oltre agli storici dell'arte e artisti contemporanei Kehinde Wiley Tai Shan Schierenberg e Tyla Vaeau. Attraverso questi molteplici commentatori spietati, clementi, perspicaci e divertenti il film offre una visione contemporanea di un uomo selvaggio del XIX secol.

VENERDI 28 GENNAIO

AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA - ALLERTA ROSSA IN AFRICA NERA

Venerdì 28 gennaio alle 21.15 in prima visione Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Nuovo capito della trilogia action-comedy diretta da Nicolas Bedos (La belle époque) che vede Jean Dujardin nei panni della spia Hubert Bonisseur de la Bath aka Agente Speciale 117. Nel cast anche Pierre Niney (Yves Saint Laurent). L’Agente Speciale 117 si trova coinvolto in una rocambolesca missione: recarsi in Kenya insieme all’Agente Speciale 1001 per aiutare il leader del posto a sedare le ribellioni e sottomettere i rivoltosi nell’ambito della Françafrique, ovvero la relazione neocoloniale stabilita tra la Francia e le sue ex colonie africane.

SABATO 29 GENNAIO

MAGIC SISTERS IL POTERE DELLA ROSA

Sabato 29 gennaio in prima visione su Sky Cinema Family, disponibile on demand e in streaming su NOW

Film fantastico basato sulla serie di libri di Sheridan Winn “Sprite Sisters”, sulle magiche avventure di 4 sorelle. Dal nono compleanno Flame, Sky, Flora e Marina hanno imparato a padroneggiare uno dei 4 elementi: fuoco, acqua, terra e aria. Ma i loro poteri magici sono a disposizione solo quando non litigano e la malvagia maga Glenda vuole sfruttare questo punto debole per conquistare il potere della magica rosa dei venti.

MARATONA AGENTE SPECIALE 117

Venerdì 28 gennaio 3 film dalle 17.35 su Sky Cinema Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Arrivano su Sky Cinema Uno i film parodia dei classici dello spionaggio AGENTE SPECIALE 117 che vedono protagonista Jean Dujardin nei panni di una spia d’oltralpe. Apre la divertente spy-saga AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA - MISSIONE CAIRO, dove troviamo il trio composto da Hazanavicius-Dujardin-Bejo che successivamente, nel 2011, aveva riscosso successo agli Oscar® con The Artist. Qui siamo negli anni 50 e facciamo la conoscenza di Hubert Bonisseur de la Bath, agente segreto al servizio della repubblica francese, che è chiamato a investigare sulla morte di un collega di stanza al Cairo. Torna la coppia Hazanavicius-Dujardin in AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA - MISSIONE RIO, dove la spia è in missione nella Rio de Janeiro degli anni 60 ed è incaricato di recuperare un microfilm contenente una lista di compatrioti che hanno collaborato con i tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Il terzo capitolo, la prima visione AGENTE SPECIALE 117 AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA – ALLERTA ROSSA IN AFRICA NERA, vede sempre protagonista Dujardin, ma stavolta alla regia c’è Nicolas Bedos.