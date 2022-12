SkyWeek, da Domenica 27 Novembre a Sabato 3 Dicembre 2022 canali Sky e streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW | 27 NOVEMBRE - 3 DICEMBRE 2022





ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Da domenica 27 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Per Alessandro Borghese 4 Ristoranti inizia un nuovo viaggio tra i ristoratori italiani. Tornano le sfide secondo l’iconico e irresistibile meccanismo che ha reso lo show un cult della televisione italiana, ma stavolta si oltrepassano i confini nazionali alla scoperta anche dei migliori ristoranti italiani all’estero. Da domenica 27 novembre, su Sky e in streaming su NOW, chef Alessandro Borghese tornerà a bordo del suo van in giro per l’Italia, ma dovrà anche prendere dei voli per esportare le sue sfide all’estero, a Fuerteventura ed Edimburgo. Ritorna così, con episodi inediti, il programma – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – che ha creato un’abitudine e ha trasformato semplici ristoratori in determinati e agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto. In questo nuovo viaggio – al via dal 27 novembre ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – Chef Borghese oltre alle due tappe straniere visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: tra gli altri, Napoli, Bologna, Ortigia (Siracusa), le Cinque Terre, Livorno. Immutate le regole, semplici e ipnotiche, alla base di Alessandro Borghese 4 Ristoranti: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore in una determinata categoria, sono in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef. Ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati da Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

THE LOST CITY

Lunedì 28 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Adrenalinica adventure-comedy dai risvolti sentimentali con Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt e Daniel Radcliffe. Vedova di un archeologo e specializzatasi nella stessa materia, Loretta trova la fortuna come scrittrice di romanzi rosa d’avventura. Ora però è in crisi d’ispirazione e il tour promozionale al fianco del modello delle sue copertine, vero idolo dei fan, le appare umiliante. Decide così di mollare tutto, ma viene rapita da un uomo in cerca di un tesoro perduto. Solo lei infatti può tradurre un antico geroglifico e trovare una tomba segreta nella città perduta di D, la stessa dei suoi romanzi. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy

AFTER YANG

Martedì 29 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Film targato Sky Original con protagonista Colin Farrell, presentato nella sezione Un Certain Regard del 74º Festival di Cannes e premiato al Sundance Film Festival 2022. Scritto, diretto e montato da Kogonada. In un futuro prossimo, gli androidi hanno sembianze umane e vivono al fianco degli esseri umani, facendo loro da aiutanti. Nella famiglia di Jake (Colin Farrell), che vive con la moglie Kyra (Jodie Turner-Smith) e la loro figlia Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja), c’è una sola intelligenza artificiale di nome Yang (Justin H Min) a cui tutti loro sono affezionati, in particolar modo la piccola di casa. Quando Yang smette di funzionare correttamente, Jake cerca un modo per ripararlo. Durante questo processo, Jack scopre che la vita gli sta passando davanti, riconnettendosi con sua moglie e sua figlia e ponendosi domande nuove sull’amore e la perdita

DOMENICA 27 NOVEMBRE

IL RINASCIMENTO NASCOSTO – PRESENZE AFRICANE NELL’ARTE

Domenica 27 Novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sky Arte compie 10 anni e festeggia con il documentario Sky Original “Il Rinascimento nascosto. Presenze africane nell’arte”, una ricerca appassionante sul ruolo delle persone africane e afro-discendenti nella società del ‘500. Nelle opere d’arte che popolano le Gallerie degli Uffizi, le sale dei grandi palazzi veneziani o le basiliche più importanti di Roma, sono rappresentati volti spesso ignorati. Sono i personaggi africani e afro-discendenti vissuti nel Rinascimento italiano e che per i motivi più diversi sono stati immortalati in capolavori senza tempo. Chi erano? Da dove venivano? Perché sono stati ritratti, e come mai sono passati inosservati per così tanto tempo? Per rispondere a queste domande andiamo alla scoperta delle loro storie, studiando documenti contenuti negli archivi e le opere di artisti come Botticelli, Mantegna, Tiziano, Pontormo, Michelangelo e tanti altri. Raccontare le vite delle persone africane e afro-discendenti vissute nel Rinascimento, ricostruire la loro identità, il loro ruolo e la loro influenza nella società, aiuterà a rivelare un aspetto di quest’epoca straordinaria finora ignorato da molti.

LUNEDI 28 NOVEMBRE

SUPER GREED: THE FIGHT FOR FOOTBALL

Da lunedì 28 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il progetto, avviato dai più prestigiosi club calcistici del mondo, di lanciare una nuova competizione, la Super League europea, doveva durare 24 anni. È durato soltanto 48 ore.

Questo nuovo documentario sportivo esplora una delle saghe più memorabili della storia recente del calcio, con uno sguardo esclusivo all’interno degli eventi e delle decisioni che hanno portato a questo annuncio epocale.

Supportato da filmati d’archivio, il documentario presenta interviste esclusive ai proprietari dei club, ai funzionari della FIFA, a giornalisti e tifosi per comprendere le furiose reazioni e il quasi immediato scioglimento della Super League.

MARTEDI 29 NOVEMBRE

DELITTI AI TROPICI S.2

Dal 29 novembre su Sky Investigation e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

La comandante Mélissa Sainte Rose, originaria di Martinique, viene trasferita dalla Francia continentale a Fort de France. Qui si troverà a dover far squadra col capitano Crivelli. I loro caratteri completamente opposti renderanno tesi i rapporti tra i due ma al contempo risulteranno necessari nella risoluzione dei casi. Con Sonia Rolland (Midnight in Paris) e Béatrice de La Boulaye (Les Revenants).

#ILPIACERESECONDOLEI

Da martedì 29 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il racconto di cinque donne coraggiose e determinate, che rompono il silenzio imposto dalle loro società arcaico– patriarcali e dalle loro comunità religiose. Con incredibile forza ed energia positiva, Deborah Feldman, Leyla Hussein, Rokudenashiko, Doris Wagner e Vithika Yadav lottano per la liberazione sessuale e l’autonomia delle donne. La loro vittoria ha però un prezzo altissimo: tutte hanno subito diffamazioni pubbliche, minacce e procedimenti giudiziari, sono state scomunicate dalla società in cui sono cresciute e hanno persino ricevuto minacce di morte da parte di leader religiosi e fanatici. #Female pleasure mostra i meccanismi universali che determinano la posizione delle donne fino a oggi, attraversando culture, religioni e continenti: dal Giappone all’India, fino alla diaspora musulmana somala e al clero cattolico in Europa. Queste donne hanno deciso di alzare la voce e sono l’esempio più evidente di come il coraggio, la forza e la voglia di vivere possano modificare le strutture sociali.

MERCOLEDI 30 NOVEMBRE

ALLA VITA

Mercoledì 30 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’ortodossia religiosa e i legami ancestrali in un film con Riccardo Scamarcio e Lou de Laâge (Agnus Dei). Elio De Angelis è il proprietario di una masseria ricevuta in eredità dal padre che aveva intrecciato un legame di reciproca stima con un gruppo di ebrei ultra-ortodossi di Aix-Le-Bains. Il gruppo arriva ogni anno per acquistare dei cedri che devono essere perfetti per poter essere usati in una specifica cerimonia religiosa. Tra di loro c’è la giovane Esther che sta iniziando a non sopportare più le restrizioni che la comunità le impone.

GIOVEDI 1 DICEMBRE

SKY CINEMA CHRISTMAS

Da giovedì 1 a sabato 31 dicembre 2022 su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da giovedì 1 a sabato 31 dicembre torna Sky Cinema Christmas, il canale giunto alla dodicesima edizione che offre una programmazione in linea con lo spirito delle feste con oltre 50 titoli, tra cui le prime visioni CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? (lun. 5 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas), A CHRISTMAS STORY CHRISTMAS (mar. 6 dic.) e 7 DONNE E UN MISTERO (dom. 11 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas). Lo spirito delle feste si respira nelle storie classiche di Natale come: la pellicola tratta dal romanzo di Frances H. Burnett IL PICCOLO LORD con Rick Schroder e Alec Guinness; il cult del cinema fantastico GREMLINS, diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg. L’atmosfera natalizia non manca in film ormai irrinunciabili durante le festività, a cominciare dal romantico SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA con Kate Beckinsale e John Cusack. E ancora: DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE con Dan Stevens nei panni dello scrittore inglese che diede vita al classico della letteratura “Canto di Natale”; la commovente storia vera di un cane e del suo padrone, impersonato da Richard Gere, HACHIKO - IL TUO MIGLIORE AMICO; la commedia natalizia Sky Original A CHRISTMAS NUMBER ONE con Freida Pinto e Iwan Rheon; e NATALE ALL’IMPROVVISO con Diane Keaton e John Goodman. L’allegria delle feste trova il suo culmine nelle commedie italiane come le commedia campioni d’incasso LA BANDA DEI BABBI NATALE con tutta la simpatia di Aldo, Giovanni e Giacomo e IL PRIMO NATALE con Ficarra e Picone; i film natalizi prodotti da Sky UN NATALE PER DUE con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e UN NATALE CON I FIOCCHI con Alessandro Gassmann e Silvio Orlando; la fanta-commedia di successo LA BEFANA VIEN DI NOTTE con Paola Cortellesi e Stefano Fresi e il prequel LA BEFANA VIEN DI NOTTE II - LE ORIGINI con Monica Bellucci, Fabio De Luigi e Zoe Massenti. Per quanto riguarda le commedie “made in USA” sono da segnalare: lo scatenato sequel natalizio BAD MOMS 2: MAMME MOLTO PIÙ CATTIVE con Mila Kunis e Susan Sarandon e FUGA DAL NATALE con Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd. Non mancano, infine, animazioni del calibro del campione d'incassi targato DreamWorks LE 5 LEGGENDE.

MOMENTI DI GLORIA – STORIE DI CALCIO MONDIALE

Giovedì 1° Dicembre dalle 21:15 Ep.1 + Ep.2 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Grazie a un accesso senza precedenti agli archivi della FIFA e ai contributi inediti di calciatori, fan e commentatori, Momenti di Gloria si addentra in storie incredibili successe dentro e fuori dal campo che hanno segnato il gioco del calcio. La docuserie esplora verità mai raccontate che si celano dietro celebri episodi che hanno visto protagonisti grandi campioni e leggende di questo sport e ne esamina l’impatto storico e sociale.

VENERDI 2 DICEMBRE

GOSSIP GIRL

Dal 2 dicembre in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Con un episodio a settimana dato in contemporanea al debutto su HBO Max, torna l’iconico teen drama sulle scandalose vite dell’élite di Manhattan sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell’omonima serie originale. Anche i nuovi episodi sono basati dai romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. La prima stagione ha debuttato nel 2021 ed è per intero disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.

SABATO 3 DICEMBRE

CREATURE GRANDI E PICCOLE – UN VETERINARIO DI PROVINCIA

Da sabato 3 dicembre su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La serie, basata sui romanzi di James Herriot e in uscita in occasione del 50° anniversario dalla pubblicazione del primo volume, racconta le vicende di tre veterinari che, a partire dal 1937, lavorano nelle Yorkshire Dales. Siegfried Farnon assume James Herriot nel suo studio veterinario a Skeldale House. Oltre a Siegfried e James, c'è il fratello minore di Siegfried, Tristan, e la signora Hall, la loro governante.