SkyWeek, da Domenica 18 a Sabato 24 Dicembre 2022 canali Sky e streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW | 18 - 24 DICEMBRE 2022





DOMENICA 18 DICEMBRE

I DELITTI DELLA GAZZA LADRA

Da domenica 18 dicembre su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Basato sull’omonimo romanzo di Anthony Horowitz, I delitti della gazza ladra racconta la storia della correttrice di bozze Susan Ryeland, interpretata da Lesley Manville (The Crown, una nomination agli Academy Award per Il filo nascosto), alla quale viene affidato il manoscritto incompiuto dell’ultimo libro di Alan Conway – autore di gialli di successo con protagonista l’investigatore Atticus Pund. Un manoscritto che porta con sé un pericoloso segreto, perché nel capitolo mancante potrebbero esserci rivelazioni in grado di mettere a soqquadro l’intera comunità. La ricerca delle pagine perdute porterà infatti alla scoperta di un omicidio. In verità, però, gli omicidi sono due, uno nel libro di Conway e uno nel mondo reale: in che modo sono collegati? Un vero e proprio «giallo nel giallo»!

OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE

Domenica 18 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Eduard Fernández e Sergi López nel film che porta sul grande schermo l’incredibile storia vera di Òscar Camps, il fondatore di Open Arms, e che si è aggiudicato il Premio del Pubblico FS alla Festa del Cinema di Roma 2021. Autunno 2015. Òscar, comproprietario di una società di bagnini di Barcellona, resta sconvolto dalla foto di un bambino siriano annegato nel Mediterraneo. Decide di partire subito per l’isola di Lesbo insieme al collega e amico Gerard. Arrivati sul posto, sono messi davanti alla dura realtà: ogni giorno migliaia di persone cercano di raggiungere terra con imbarcazioni di fortuna, ma nessuno li aiuta davvero.

LUNEDI 19 DICEMBRE

ARTISTI DEL PANETTONE S.5

Da lunedì 19 dicembre alle 17.50 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Le festività natalizie sempre più vicine segnano il ritorno in tv del dolcissimo format Artisti del Panettone, prodotto da Food Media Factory e Level 33, con quattro speciali natalizi, dove i migliori pasticceri d’Italia si sfidano nella creazione di dolci natalizi inediti, ispirati dal più famoso di tutti, il panettone artigianale. Per la prima volta con la conduzione di Chiara Maci, il programma arriva su Sky e in streaming su NOW dal 19 al 22 dicembre, alle 17:00. Nei quattro episodi i maestri pasticceri si cimenteranno nella preparazione di inedite ricette, tutte a tema natalizio e replicabili a casa, per ispirare i telespettatori e invitarli a creare dolci di Natale sorprendenti con ingredienti semplici e sapori della tradizione. Al timone del programma, la curiosità e la dolcezza di Chiara Maci, conduttrice tv e scrittrice, per la prima volta alla guida di un programma Sky, che accompagnerà sia gli spettatori che i pasticceri durante le preparazioni, con spunti e curiosità per realizzare un dolce natalizio a regola d’arte. In ogni puntata, il maestro Luigi Biasetto, vincitore della passata edizione di Artisti del Panettone, farà delle amichevoli incursioni, portando la sua esperienza di maitre patissier e condividendo alcuni dei suoi specialissimi segreti sulla preparazione del panettone. Lunedì 19 dicembre, alle 17:00 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, la prima puntata, con il maestro pasticcere Lucca Cantarin che proporrà la sua versione del popolarissimo Pain Perdu, la specialità francese che parte da materiali di scarto per renderli una vera goduria per il palato. Il tre volte campione del mondo di pasticceria e gelateria Roberto Rinaldini porterà alla ribalta la sua Torta di Natale al profumo di caffè e cannella con glassa piangente al caffè. Paolo Sacchetti preparerà invece un dolce dalla forma e dai sapori tipicamente natalizi, l’Alberello cioccolata e arancia. La seconda puntata, il giorno dopo alla stessa ora, si apre come la migliore delle mattine del 25 dicembre, con la preparazione del maestro Andrea Tortora della Dolce colazione di Natale, composta da un pan di spezie di Natale, la barbajada, bevanda di cioccolata e caffè simbolo della Milano ottocentesca, e l’immancabile pandoro. Il grande lievitista Vincenzo Tiri porta in tavola invece una particolarissima ciambella di sfoglia, lo Sfogliolato. Il viaggio di puntata fa tappa in Sicilia con Santi Palazzolo, che propone la sua Perla di Sicilia, un sablè al cacao e mandorle con composto aromatico siciliano, mousse alla ricotta profumata alla zagara e decori al cioccolato. Lo speciale del 21 dicembre (sempre alle ore 17:00 su Sky Uno e in streaming su NOW) vede all’opera il maestro pasticcere Sal De Riso, vincitore del Panettone World Championship 2021 e dell’edizione 2019 di Artisti del Panettone, che ingolosisce Chiara Maci e il pubblico con una Torta rococò al profumo di caffè speziato, mentre Andrea Besuschio lascia a bocca aperta con il suo Vortex, una scenografica torta al cioccolato con caramello alla nocciola. Vincenzo Santoro porta sul bancone dell’edizione 2022 di Artisti del Panettone uno dei dolci più amati dal grande pubblico, il supremo Montebianco. Nell’ultima puntata del 22 dicembre, gran finale con Giuseppe Pepe, che propone la sua interpretazione irresistibile del Tronchetto natalizio, declinato al bianco neve al limone. Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum sorprende Chiara Maci e il pubblico con una sfiziosa ricetta da “remise en forme” per le feste, un Pinzimonio di Natale, composto da un pandoro fritto accompagnato con diverse creme, dalla ganache cioccolato, alla crema inglese, allo zabaglione al moscato. Chiude la puntata Carmen Vecchione, che dà vita a una golosissima Torta di Natale cioccolato, arancia e fava tonka. Artisti del Panettone è prodotto da Food Media Factory e Level 33.

AMBULANCE

Lunedì 19 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Jake Gyllenhaal in un incalzante film d’azione firmato da Michael Bay. Il decorato veterano di guerra Will Sharp è alla disperata ricerca di soldi perché la moglie, malata di cancro, ha bisogno di un urgente intervento chirurgico molto costoso. Chiede aiuto al fratello adottivo Danny che, per aiutarlo, gli propone una rapina in banca da 32 milioni di dollari, la più grande nella storia di Los Angeles. La loro fuga però non va come dovrebbe e sono costretti a prendere un’ambulanza con a bordo, in ostaggio, un poliziotto ferito e un paramedico. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Action

ANISH KAPOOR – ROSSO VENEZIANO

Lunedì 19 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Anish Kapoor è uno degli artisti più famosi al mondo. Le sue esibizioni attraggono tantissimo pubblico e la sua arte costa molto: è, in tutti i sensi, una star. Ma è anche un enigma. Molte persone conoscono il suo lavoro e il suo nome, ma pochi conoscono lui. Solitario per natura, Kapoor è un pensatore complesso e riservato che concede poche interviste e dice molto poco di sé. Fino ad ora. Durante la Biennale di Venezia 2022, il regista Waldemar Januszczak ha ottenuto accesso esclusivo all’artista e ai suoi due grandiosi show, alle Gallerie dell’Accademia e a Palazzo Manfrin. Il risultato è un ritratto insolitamente intimo di un artista e del suo lavoro, che penetra nel carapace di Kapoor e scava a fondo nel suo carattere e nella sua ispirazione.

LA TERRA – UN PIANETA ECCEZIONALE

Lunedì 19 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Quante possibilità abbiamo di scoprire un giorno, da qualche parte nell’Universo, un ecosistema simile al nostro? Un pianeta su cui la vita ha assunto forme complesse e diverse come quelle della Terra. Astronomi, biochimici e biologi ci accompagnano in un viaggio nel cuore del nostro Sistema Solare per scoprire l’incredibile combinazione di circostanze che ha permesso alla vita di svilupparsi sulla Terra per quasi 4 miliardi di anni. A forza di scrutare il cielo in cerca di risposte, i ricercatori hanno scoperto nuovi mondi, pianeti lontani, esopianeti rocciosi, liquidi, gassosi, ghiacciati e in fiamme…ma la grande rivelazione è che nessuno di questi pianeti assomiglia al nostro!

MARTEDI 20 DICEMBRE

DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA

Martedì 20 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’amatissima saga inglese torna con un secondo capitolo cinematografico ambientato all’inizio del XX secolo. Lady Violet Crawley Grantham (Maggie Smith) riceve in eredità una villa nel sud della Francia da un amore di gioventù, prima di conoscere il suo futuro marito. Così decide di recarvisi per un soggiorno, accompagnata da una parte della famiglia e dagli immancabili e fedeli servi. Intanto, alla lussuosa tenuta della famiglia Crawley arriva il produttore Jack Barber (Hugh Dancy) con la sua troupe per girare le scene di un film con l’appoggio e la supervisione di Lady Mary.

MERCOLEDI 21 DICEMBRE

HIS DARK MATERIALS – ULTIMA STAGIONE

Da mercoledì 21 dicembre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Basato su "Il cannocchiale d’ambra", ultimo romanzo della premiata trilogia di Philip Pullman, il capitolo finale di questa epica serie fantasy targata HBO e BBC vedrà Lyra (Dafne Keen), la bambina della profezia, e Will (Amir Wilson), il portatore della “lama sottile” del secondo capitolo, viaggiare in un luogo oscuro da cui nessuno è mai tornato. Man mano che la grande guerra del padre di Lyra contro l'Autorità si avvicina, impareranno che salvare i mondi ha un prezzo terribile.

CELEBRITY MENÙ

Mercoledì 21 e 28 dicembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una splendida baita affacciata sulle montagne delle Dolomiti, due personaggi dello spettacolo impegnati in una sfida basata sulla preparazione dei menù principali delle festività, il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno, giudicati da due ospiti vip e uno chef. Torna su Sky e in streaming su NOW Celebrity Menù, due puntate – nel prime-time di mercoledì 21 e 28 dicembre – prodotte per Sky da Milano Produzioni. Grembiule e mestoli da cucina saranno nelle mani dei due sfidanti Giorgio Mastrota e Marisa Passera, due personaggi noti con una lunga carriera in TV e in radio ma anche grandi appassionati di cucina, chiamati a porre tutta la loro creatività culinaria nella preparazione del menù del pranzo di Natale e in quello del cenone di Capodanno, composti ciascuno da tre portate: un antipasto, un primo e un secondo, più il proprio piatto forte a libera scelta, il “jolly” della sfida. Per la prima puntata - mercoledì 21 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - gli ospiti saranno Elenoire Casalegno, Francesco Facchinetti e la Chef Tracy Eboigbodin, vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Italia; per il secondo episodio, in arrivo una settimana dopo, mercoledì 28 (sempre alle 21.15), a tavola siederanno Fabio Canino, Sabrina Salerno e lo Chef Antonio Lorenzon, vincitore di MasterChef Italia 10. Nei due episodi, nella calorosa cucina della casa in montagna, Giorgio e Marisa inizieranno con i preparativi del proprio menù durante i quali arriverà lo Chef ospite della puntata che cercherà di raccogliere dai due cuochi provetti informazioni sui rispettivi piatti senza risparmiarsi nei commenti, nei suggerimenti o negli avvertimenti. Poi, non appena anche gli altri due ospiti avranno raggiunto la baita, siederanno tutti a tavola, come succede, nelle feste, in famiglia o tra amici. I due “padroni di casa” serviranno le loro pietanze per accompagnare una serata fatta di racconti personali e professionali ma anche di momenti divertenti e giocosi, come nella miglior tradizione delle tavolate delle festività tra amici o parenti. Alla fine di ogni portata gli ospiti scriveranno i loro voti per i piatti da 1 a 10, voti che verranno svelati subito per dare il via a commenti e reazioni tra tutti i commensali. Portata dopo portata, i due cuochi accumuleranno un bottino preziosissimo che andrà a comporre un risultato parziale. Due colpi di scena però potrebbero cambiare tutto: i voti per i piatti forti di Giorgio e Marisa varranno doppio, e in più lo Chef al centro dell’episodio avrà 5 punti bonus da attribuire al cuoco che secondo lui avrà creato il menù più coerente. Perché preparare un intero menù per i giorni di festa non è affatto facile: chi, tra Giorgio Mastrota e Marisa Passera, riuscirà a sorprendere di più i propri commensali e gli Chef?

È STATO TUTTO BELLO - STORIA DI PAOLINO E PABLITO

Mercoledì 21 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Walter Veltroni torna alla regia per catturare l’emozionante storia calcistica e umana di Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre 2020, attraverso filmati privati e interviste a chi lo ha conosciuto nella sua intimità. Da ragazzino Rossi ha un fisico gracile, ma una tecnica sublime che gli consente di trasferirsi a Torino per giocare nelle giovanili della Juventus. Inizia così la sua carriera calcistica che lo porta fino ai Campionati del Mondo in Argentina. La sorte però sembra accanirsi contro di lui quando viene fermato due anni per il calcio scommesse. Bearzot decide di portarlo comunque ai Mondiali in Spagna del 1982 con quasi tutta la stampa contro, ma Rossi farà la differenza, rimanendo per sempre nella storia del calcio. In contemporanea anche su Sky Documentaries e Sky Sport

GIOVEDI 22 DICEMBRE

BOOM FOR REAL – GLI ULTIMI ANNI DELL’ADOLESCENZA DI JEAN-MICHEL BASQUIAT

Giovedì 22 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel giorno dell’anniversario della sua nascita, scopriamo chi era Jean-Michel, prima che diventasse Basquiat. Usando opere inedite, scritti e fotografie la regista Sara Driver ha lavorato insieme ad altri artisti emersi in quello stesso periodo per descrivere come New York, le persone e i movimenti con cui Basquiat entrò in contatto parteciparono alla sua formazione come artista. Attingendo ai loro ricordi e aneddoti e usando film, musiche e immagini dell’epoca per ricreare visivamente quegli anni, il documentario disegna un ritratto di Jean-Michel e di New York prima dell’AIDS, di Ronald Reagan, della speculazione immobiliare e dell’esplosione della scena artistica.

VENERDI 23 DICEMBRE

ANDREA BOCELLI NATALE IN FAMIGLIA

Venerdì 23 dicembre alle 20.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

In un’accogliente e gioiosa atmosfera natalizia, Andrea Bocelli si appresta a celebrare il Natale attorno al pianoforte con tutta la sua famiglia, la moglie Veronica e i figli Matteo e Virginia. Feliz Navidad, Have Yourself a Merry Little Christmas e The Greatest Gift sono solo alcuni dei brani che canteranno nella loro casa di Forte dei Marmi, ma poi si sposteranno anche in altre cornici paesaggistiche tra le più suggestive del nostro Paese, dal Monte Bianco alle grotte di Frasassi. Sarà questa l’occasione, per Andrea, per leggere le lettere di diversi bambine e bambini, di ragazzi e ragazze, ai quali la Andrea Bocelli Foundation con la mission “empowering people and communities” ha ridato speranza attraverso il suo operato, bambini che a Babbo Natale esprimono gratitudine e desideri per il loro futuro e per quello di tanti altri nel mondo. Alle interpretazioni canore della famiglia si alterneranno immagini dall’Italia e dal mondo della Andrea Bocelli Foundation che si uniscono nella celebrazione natalizia dalla location di Palazzo San Firenze. Il tutto in un grande messaggio di speranza.

MASTERCHEF MAGAZINE

Da venerdì 23 dicembre alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, in onda da venerdì 23 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45, in cui giudici, chef ospiti e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina: in ogni episodio i cuochi amatoriali in gara in questa edizione di MasterChef Italia si alterneranno a grandi chef ospiti e ai giudici del programma per raccontare, attraverso una serie di rubriche a tema, la loro idea di cucina e realizzare i loro piatti.

IL RITRATTO DEL DUCA

Venerdì 23 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’ultimo film diretto da Roger Michell (Notting Hill, Blackbird – L’ultimo abbraccio) è una commedia biografica con Jim Broadbent, Helen Mirren e Matthew Goode. Newcastle, 1961. Kempton è un sessantenne prevalentemente disoccupato e perennemente in lotta contro il governo, l’ingiustizia sociale e sua moglie, inasprita dalla vita e dalla morte prematura della loro figlia. Per contribuire all’economia familiare, il figlio minore ruba alla National Gallery il ritratto del Duca di Wellington e Kempton ne diventa complice chiedendo un riscatto al governo inglese da reinvestire in opere di bene.

SENZA FINE

Venerdì 23 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una località termale fuori dal tempo, un hotel anni ’40, un luogo che sposta il presente chissà dove. Non il passato, la vita trascorsa di Ornella Vanoni, ma la rivelazione – attuale – della sua intimità, esibita attraverso una relazione: il rapporto con la regista Elisa Fuksas. L’energia, il carattere, la musica, i confronti, il caldo, la fatica. Tutto viene ripreso senza risparmiare niente, nemmeno le discussioni tra Ornella ed Elisa. Il film asseconda quello che naturalmente Ornella genera e si piega all’imprevisto, al presente. E poi gli incontri con gli amici, i musicisti, Vinicio Capossela, Samuele Bersani, la tromba di Paolo Fresu che risuona negli spazi vuoti del grande albergo dove prende spazio il racconto, la memoria, ma anche il futuro. Ornella si prepara a diventare creatura fantastica fatta di voce e sogno, destinata all’eternità.

ANIMALI FANTASTICI – ALLE ORIGINI DEL MITO

Venerdì 23 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Stephen Fry si imbarca in un affascinante viaggio per scoprire le storie che si celano dietro alcuni degli animalipiù fantastici al mondo. Le creature mitiche ci hanno affascinato per migliaia di anni, ma perché ancora oggi siamo attratti da questi animali mitologici? Con l’aiuto di scienziati, storici, scrittori e registi, Stephen scopre perché il mondo degli animali magici è popolare ora più che mai. Ricercando draghi, incontrando parenti lontani dell’unicorno o nuotando con un’improbabile ispirazione per le sirene, Stephen rivela i segreti dietro alcune delle creature mitiche più amate e rivela quali animali reali hanno ispirato alcune delle più famose leggende nella storia.

SABATO 24 DICEMBRE

LAURA PAUSINI: LAURA XMAS

Sabato 24 dicembre alle 21.15 su Sky Uno

La magia delle feste, quest’anno, ha una sola voce, quella di Laura Pausini. La notte più emozionante dell’anno, quella della Vigilia di Natale, Sky Uno propone il concerto dell’artista italiana più famosa nel mondo, “Laura Pausini: Laura Xmas”. Laura Pausini farà sognare il pubblico con i più celebri brani natalizi arrangiati da Patrick Williams in un’originalissima chiave swing. In scaletta brani come It's beginning to look a lot like Christmas, Let it snow! Let it snow! Let it snow!, l’intramontabile Jingle bell rock, oppure Have yourself a merry little Christmas e Jingle bells, ma anche tanti altri classici conosciutissimi saranno eseguiti dalla cantante regalandoci uno spettacolo magico come la notte della Vigilia di Natale.

TROPPO CATTIVI

Sabato 24 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Buon successo nelle sale per lo spassoso gangster movie d’animazione targato DreamWorks. Il gruppo di delinquenti capitanato da Mr Wolf, nonché il più accreditato dei villain delle favole, non chiede altro che continuare a rubare e a farla franca. Ma l’arrivo della governatrice Foxington cambia tutto. Questa volta, se i Toppo Cattivi vogliono sfuggire alla cattura, non hanno altra possibilità che fingersi troppi buoni, per vincere il Premio del Buon Samaritano e rubare finalmente l’agognato Delfino d’oro