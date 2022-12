SkyWeek, da Domenica 25 a Sabato 31 Dicembre 2022 canali Sky e streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW | 25 - 31 DICEMBRE 2022





BEATA TE

Domenica 25 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nuova commedia Sky Original prodotta per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution che affronta, con toni leggeri ma non banali, il delicato tema della maternità e della libera scelta. Prodotto da Olivia Musini, con la regia di Paola Randi (La Befana vien di notte - Le origini) e la sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi, il film è tratto dall’opera teatrale “Farsi Fuori” di Luisa Merloni e ha come protagonista Serena Rossi (Ammore e malavita, Song ‘e Napule, La tristezza ha il sonno leggero). Accanto a lei Fabio Balsamo ((Im)perfetti criminali, Generazione 56 k). Marta (Serena Rossi) è una regista di teatro, single e tutto sommato soddisfatta della sua vita, a un passo dal debutto del suo Amleto. Al suo 40esimo compleanno riceve una visita inaspettata: l'Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo), che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio. Ma Marta non è sicura di volere un figlio “in dono” e chiede tempo per pensarci. Preso alla sprovvista da questa richiesta, costretto a fermarsi sulla Terra più del previsto, Gabriele si trasferirà a casa sua e le starà accanto per le due settimane che a Marta serviranno per capire cosa vuole per sé stessa e per essere felice.



VILLENEUVE PIRONI

Sabato 25 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

A 40 anni dalla tragica stagione di Formula Uno del 1982, per la prima volta le famiglie dei due celebri piloti - Gilles Villeneuve e Didier Pironi - si uniscono e svelano i segreti di una delle più grandi storie di sport e rivalità mai raccontate. Negli anni più pericolosi delle odierne corse automobilistiche, due coraggiosi compagni di squadra della Ferrari lottano per il titolo di campione del mondo, ma al Gran Premio di San Marino, Pironi rompe un accordo non scritto, "rubando" la vittoria al suo caro amico Villeneuve durante l'ultimo giro di gara. Questo "tradimento" segnò la fine del loro rapporto, che si è presto trasformato in una rivalità alimentata dalla vendetta. Villeneuve e Pironi non si sarebbero più parlati e nel giro di poche settimane uno sarebbe morto, mentre l'altro si sarebbe ferito gravemente... per non correre mai più. VilleneuvePironi racconta questa moderna epopea shakespeariana.



ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE

Lunedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen sono protagonisti di uno dei maggiori incassi della stagione: il terzo capitolo della saga Animali fantastici, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling. L’ascesa al potere di Grindelwald va fermata, ma Silente non può attaccarlo a causa di un patto di sangue stretto in giovane età. Sarà Newt Scamander ad agire per conto di Silente. Insieme al fratello Theseus, all’assistente Bunty, alla collega Lally, a Yussuf Kama e al non mago Jakob Kowalski, Newt dovrà impedire che l’inganno e il terrore abbiano la meglio nell’elezione del nuovo leader del mondo magico. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Harry Potter



THE LAST MOVIE STARS

Da lunedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e prodotta da Martin Scorsese, questa serie ripercorre la vita di una delle coppie più longeve e carismatiche del mondo dello spettacolo: quella composta da Joanne Woodward e Paul Newman. La figlia Stephanie Newman, durante il lockdown, ritrova le trascrizioni di alcune interviste che sarebbero dovute servire come base per una biografia poi mai compiuta. Decide allora di affidarle a Eth an Hawke che raduna colleghi e amici della coppia per dare voce a quelle interviste. Unendole a materiali di repertorio dà così ritmo a una narrazione che racconta la coppia andando oltre l’immagine di ‘’super divi’’ che la caratterizzava.

DOMENICA 25 DICEMBRE

TIZIANO – L’IMPERO DEL COLORE

Domenica 25 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Straordinario artista e geniale imprenditore di se stesso, tanto innovativo nella composizione di un’opera quanto nel saperla vendere, Tiziano fu pittore ufficiale della Serenissima e venne ricercato anche dalle più ricche e famose corti d’Europa. Da Ferrara a Urbino, da Mantova a Roma fino alla Spagna di Carlo V e di suo figlio Filippo II, Tiziano attraversa il XVI secolo illuminandolo con i suoi dipinti e ispirando artisti di tutte le epoche successive. Perfetto interprete della religione e della mitologia e ritrattista di immediata potenza espressiva, domina il suo tempo oscurando i contemporanei, sempre tenendo fede al suo motto: “l’arte è più potente della natura”. In Tiziano. L’impero del colore, esperti, critici, studiosi e artisti internazionali, tra cui Jeff Koons e Brunello Cucinelli, raccontano la vita e lo stile dell’artista, il suo temperamento, le sue ambizioni. E poi Venezia, la base operativa da cui spostarsi per conquistare e creare un “impero del colore”, una fucina creativa eccezionale capace di accogliere viaggiatori e influenze provenienti da tutto il mondo.

LUNEDI 26 DICEMBRE

JIM MORRISON – ULTIMI GIORNI A PARIGI

Lunedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario riapre il cold case della morte di Jim Morrison e attraverso interviste esclusive vuole scoprire la verità riguardo quella misteriosa notte. Cinquant'anni fa a Parigi, nella notte tra il 2 e il 3 luglio 1971, il corpo della rock star Jim Morrison fu trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento dalla fidanzata Pamela Courson. Le circostanze della sua morte erano poco chiare, ma la notizia non venne resa pubblica fino a qualche giorno dopo. Un attacco di cuore? Un complotto della CIA? Overdose? La polizia stranamente non ordinò l’autopsia e le domande ancora oggi non smettono di alimentare il mito. Solo una cosa è certa: quella notte Jim Morrison è entrato a far parte del Club 27, il gruppo di artisti come Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix che, distrutti dalla fama e dagli eccessi, ci hanno lasciato all’età di ventisette anni.

DAVID ATTENBOROUGH – LA MELODIA DELLA NATURA

Lunedì 26 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sir David Attenborough torna su Sky Nature con un nuovo imperdibile appuntamento. In questo documentario esploreremo insieme a lui i canti di diverse specie animali per capirne il significato. La scienza moderna è infatti riuscita a dimostrare che persino il canto degli animali è uno straordinario esempio di strategia di sopravvivenza che le specie hanno utilizzato per rimanere in vita: è grazie ad esso che i maschi attraggono gli esemplari femmine e si assicurano la prosecuzione della specie!

MARTEDI 27 DICEMBRE

JULIAN ASSANGE – IL PREZZO DELLA VERITÀ

Martedì 27 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, si trova in carcere a Londra dal 2019 dopo aver trascorso i precedenti sette anni nell’ambasciata dell’Ecuador della capitale britannica. Su Assange pende una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti, dove è accusato di spionaggio e altri reati per aver pubblicato nel 2010 oltre 600mila documenti riservati o segreti appartenenti all’esercito e all’intelligence USA. Qualora venisse processato e condannato, rischierebbe una pena detentiva molto lunga, ma molte voci, compresa quella delle Nazioni Unite, hanno chiesto la sua scarcerazione e la chiusura del caso, sottolineando le conseguenze drammatiche che una sua condanna potrebbe avere sulla libertà del giornalismo. Questo documentario ripercorre la vicenda legale e le sue implicazioni umane e giornalistiche, ricordando come dall’esito del caso Assange dipenda molto delle sorti del giornalismo nel futuro.

MERCOLEDI 28 DICEMBRE

IL PRODIGIOSO MAURICE

Mercoledì 28 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Animazione targata Sky Original, tratta dall’omonimo libro di Terry Pratchett. Lo scaltro gatto di strada Maurice viaggia di città in città per liberarle a pagamento dai topi. L’idea di una truffa gli viene in mente quando conosce Keith, un ragazzino che sa suonare il flauto, e un gruppo di topi parlanti con cui si mette d’accordo per spillare più soldi alle città. Tutto va per il meglio, fino a quando arrivano alla città di Bad Blintz…

MAIALINI STRAORDINARI

Mercoledì 28 dicembre su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sono circa 2 milioni, vivono in quasi ogni continente e sono incredibilmente intelligenti: sono maialini straordinari! In questo documentario seguiremo da vicino la vita di alcuni maiali per capire qual è il segreto del loro incredibile successo. Se ci soffermiamo sulla storia naturale e sul loro comportamento, possiamo apprezzarne il grande fiuto per la sopravvivenza, che li ha aiutati ad adattarsi a qualunque ambiente. In Siberia, dove le temperature invernali scendono fino a meno 50 gradi Celsius sotto lo zero, non temono il gelo. Alle Bahamas invece un gruppo di maiali addomesticato ha creato una colonia con un’atmosfera da vero beach party. Scopriamo insieme la vita di questi sorprendenti animali!

GIOVEDI 29 DICEMBRE

THE OUTFIT

Giovedì 29 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Lo sceneggiatore premio Oscar® per The Imitation Game, Graham Moore, è qui sceneggiatore e regista dell’avvincente thriller con l’attore premio Oscar® per Il ponte delle spie, Mark Rylance e Zoey Deutch (Prima di domani). Leonard Burling è un sarto di Londra che a metà degli anni 50 è emigrato a Chicago. Qui confeziona abiti di pregio e prova a convivere con i gangster della famiglia Boyle che usano la sua attività come base per scambiarsi messaggi. Ma a causa del figlio del boss, Roy Boyle, un giorno la situazione precipita all’interno del negozio.

BANKSY – L’ARTE DELLA RIBELLIONE

Giovedì 29 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Banksy – L’Arte della Ribellione rivela finalmente la storia di Banksy, dalle origini in una sottocultura criminale fino alla sua ascesa come leader di un movimento artistico rivoluzionario. Banksy nasce come artista nella scena underground di Bristol, in Inghilterra, e le sue prime opere di graffiti e street art risalgono al 1990. La sua arte politicizzata, i suoi epigrammi sovversivi e le sue audaci incursioni hanno oltraggiato l'establishment e creato un nuovo movimento rivoluzionario. Ispirato dai graffiti della New York degli anni ’70, Banksy ha trasformato il movimento della Street Art in una forma d’arte mainstream mettendo insieme un impero multimilionario e modificando la concezione stessa dell’arte. I suoi lavori sono divenuti vere e proprie icone del contemporaneo e Banksy è ad oggi lo street artist più famoso, nonostante la sua identità sia ancora avvolta nel mistero. Il potere abusato, la povertà, i fondamentalismi politici e religiosi, l’alienazione, la guerra, la violenza e il capitalismo sono al centro delle sue opere.

VENERDI 30 DICEMBRE

L’ARMA DELL’INGANNO - OPERAZIONE MINCEMEAT

Venerdì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Colin Firth, diretto da John Madden (Shakespeare in Love, Marigold Hotel), in una rocambolesca spy story con Matthew MacFadyen (Orgoglio e pregiudizio) e Kelly MacDonald (Trainspotting, Boardwalk Empire – L’impero del crimine). Londra, 1943. I membri dell’MI5 Ewen Montagu e Charles Cholmondeley escogitano un piano improbabile quanto ingegnoso per ingannare i nazisti e fargli credere che gli alleati sbarcheranno in Grecia, anziché in Sicilia: lasciare andare alla deriva il cadavere del maggiore William Martin, fornito di un fascicolo d’informazioni che attestano la sua esistenza e il falso piano di invasione. A guidare l’operazione, insieme a loro, ci sono anche Ian Fleming, il padre di James Bond, e Jean Leslie, segretaria dei servizi segreti che ha ispirato il romanzo di William Martin.

ONE LIFE – IL FILM

Venerdì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Cercare cibo, trovare un rifugio, conquistare l’anima gemella, proteggere i piccoli, lottare per la sopravvivenza: questo documentario è un racconto universale che colpisce al cuore. Una piovra gigante che sacrifica la propria vita per i figli ci ricorderà l’amore incondizionato di una madre, e nelle scimmie delle nevi che negano ai più deboli l’accesso alle sorgenti termali ritroveremo le disuguaglianze della società umana. Michael Gunton e Martha Holmes hanno firmato un impressionante affresco sulla vita animale, accompagnato dalla narrazione unica di Mario Biondi, apprezzato per il suo talento ma anche per l’impegno a favore di campagne ambientaliste e sociali. Per questa produzione, sono state introdotte innovazioni tecnologiche all’avanguardia e tecniche cinematografiche inedite.

SABATO 31 DICEMBRE

PAVAROTTI IN HYDE PARK

Sabato 31 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il concerto per il 30° anniversario di Luciano Pavarotti tenutosi ad Hyde Park il 30 luglio 1991, era stato annunciato come “Pavarotti in the Park” ma avrebbe potuto benissimo chiamarsi “Pavarotti in the Deluge” (Pavarotti nel Diluvio). Il Principe e la Principessa del Galles, la Duchessa di York, il Primo Ministro John Major e sua moglie, il compositore Andrew Lloyd Webber, l’attore Michael Caine e una folla stimata di 125.000 persone hanno assistito, nonostante l’acquazzone incessante, al concerto. Accompagnato dalla Philharmonia Orchestra, diretta da Leone Magiera, e dal Philharmonia Chorus, il tenore italiano ha cantato una selezione delle sue arie preferite per celebrare i 30 anni di carriera.