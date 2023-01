Gennaio 2023 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW - GENNAIO 2023





SKY ATLANTIC

THE LAST OF US

Dal 16 gennaio in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Basato sull'omonimo e amatissimo videogioco per PlayStation bestseller in tutto il mondo, è probabilmente il titolo più atteso dell’anno prossimo. La storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto, viene incaricato di far uscire Ellie (Bella Ramsey), una ragazza di 14 anni, da una zona di quarantena opprimente. Quello che inizia come un lavoro da poco diventa presto un viaggio brutale e straziante, in quanto entrambi dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per sopravvivere.

LITVINENKO – INDAGINE SULLA MORTE DI UN DISSIDENTE

Dal 24 gennaio in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nuovissima miniserie con David Tennant nei panni di Alexander Litvinenko, l'ex ufficiale del Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa e del KGB, la cui morte per avvelenamento da polonio-210 nel novembre 2006 ha innescato una delle indagini più complesse e pericolose nella storia della Metropolitan Police di Londra. Prodotta da ITV Studios, Tiger Aspect Productions e Nordic Entertainment Group in associazione con Livedrop Media, la serie segue la storia degli ufficiali della polizia di stanza a New Scotland Yard che hanno lavorato con grande determinazione per trovare il responsabile della morte di Alexander Litvinenko. Scritta da George Kay (creatore e showrunner della serie di grande successo Lupin), Litvinenko racconterà come nel novembre 2006 due poliziotti furono chiamati all'University College Hospital di Londra per interrogare un paziente in cattive condizioni di salute. Il paziente era Alexander Litvinenko, un dissidente russo che sosteneva di essere stato avvelenato per ordine diretto di Vladimir Putin. Durante gli interrogatori della polizia al suo capezzale in ospedale, il dissidente ha fornito dettagli precisi sugli eventi che hanno portato alla sua malattia, che sapeva si sarebbe rivelata fatale. Le sue informazioni alla fine hanno aiutato gli investigatori a rintracciare due russi che avevano avvelenato Litvinenko con il polonio-210, una sostanza radioattiva altamente tossica. La serie si concentra anche sulla storia di Marina, interpretata da Margarita Levieva (The Deuce, The Blacklist), l'impavida vedova di Alexander che ha combattuto instancabilmente per convincere il governo britannico a svelare all’opinione pubblica i nomi degli assassini di suo marito e a riconoscere il ruolo dello Stato russo nel suo assassinio. Litvinenko è una serie prodotta con il supporto di molte delle persone chiave coinvolte nelle indagini e nella successiva inchiesta pubblica, inclusi gli ex ufficiali di New Scotland Yard, Clive Timmons e Brent Hyatt, insieme a Ben Emmerson QC e alla famiglia di Alexander. Mark Bonnar (Catastrophe, Quiz) interpreta Clive Timmons, mentre Neil Maskell (Small Axe, Utopia) interpreta Brent Hyatt. “Litvinenko” è diretta da Jim Field Smith (Criminal, Endeavour) ed è stata girata a Londra e dintorni.

GIULIA VALENTINA NEL PAESE DELLE SERIE

Domenica 1° gennaio, come ogni primo del mese, alle 21.00 su Sky Serie e in streaming su NOW

Torna la rubrica mensile sul meglio delle serie in onda sui canali a brand Sky dedicati alle serie TV. Giulia Valentina, content creator e conduttrice, nonché appassionatissima di serie tv, porterà gli spettatori nel mondo di Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation attraverso un’accurata selezione di titoli con materiali esclusivi, recap e curiosità. Non mancheranno i suoi consigli di visione e le diverse rubriche come “TGIG” (curiosità sugli anglicismi presenti nelle serie), “FUN FACTS”, “GUILTY PLEASURE – Nessuno mi può giudicare” e “WATCH LIST – Assolutamente da recuperare”. Tra i titoli di questo secondo appuntamento la serie Sky Original CALL MY AGENT ITALIA (Sky Serie), THE LAST OF US (Sky Atlantic), IL COMMISSARIO GAMACHE – MISTERI A THREE PINES (Sky Investigation) e LITVINENKO – INDAGINE SULLA MORTE DI UN DISSIDENTE (Sky Atlantic). IL MINIATURISTA (Sky Serie) per la rubrica “Guess who? Questa faccia non mi è nuova”, DAWSON’S CREEK per la rubrica “Happy Birthday – Quanto tempo è passato” e BELGRAVIA, HARRY PALMER – IL CASO IPCRESS, THE BLACKLIST per la rubrica “Watchlist – assolutamente da recuperare”.

SKY SERIE

IL MINIATURISTA

Da mercoledì 11 gennaio su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Basato sul bestseller di Jessie Burton, Il Miniaturista racconta una storia ambientata nell’Amsterdam del XVII secolo. Petronella Brand, Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi), una giovane donna appena trasferitasi ad Amsterdam, assume un misterioso miniaturista locale per arredare la casa delle bambole ricevuta in regalo dal marito. Ma le miniature, molto realistiche, in qualche modo iniziano in modo strano a prefigurarne il destin

CALL MY AGENT – ITALIA

Dal 20 gennaio in esclusiva su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Remake del cult francese Dix pour cent (Call my agent!), arriva l’anno prossimo la serie Sky Original in sei episodi prodotta da Sky Studios e Palomar, diretta da Luca Ribuoli (Speravo de morì prima, La mafia uccide solo d’estate, Noi) e scritta da Lisa Nur Sultan (Sulla mia pelle, 7 donne e un mistero, Studio Battaglia). Le vicissitudini della potente agenzia CMA e le disavventure dei suoi soci, alle prese con le carriere delle più grandi star del cinema italiano, in un viaggio ironico e dissacrante dietro le quinte del nostro showbiz. Nella versione italiana si sposta da Parigi a Roma l’agenzia di management di attori al centro del racconto, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. Nel cast della serie Michele Di Mauro (Studio Battaglia, I delitti del BarLume, Santa Maradona), Sara Drago (La grande abbuffata, Jezabel, S/HE), Maurizio Lastrico (America Latina, Fedeltà, Don Matteo) e Marzia Ubaldi (I predatori, Suburra – La serie, L’allieva) interpreteranno gli agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio, in una escalation di conflitti. Straordinario il cast di guest star: nei panni di loro stessi saranno Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino, Corrado Guzzanti e Paolo Sorrentino a dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti, questi ultimi interpretati da Sara Lazzaro (Doc – Nelle tue mani, 18 regali, Volevo fare la rockstar), Francesco Russo (L’Amica Geniale, A Classic Horror Story), Paola Buratto (Bang Bang Baby). E con Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli in un ruolo ricorrente.

SKY INVESTIGATION

IL COMMISSARIO GAMACHE – MISTERI A THREE PINES

Da domenica 8 gennaio su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dai gialli della scrittrice Louise Penny, Alfred Molina in un poliziesco ambientato nel Quebec, in Canada. Il commissario Armand Gamache vede cose che gli altri non vedono: la luce tra le crepe, il mitico nel mondano e il male in ciò che sembra semplicemente ordinario. Una qualità che sicuramente gli torna utile per quanto riguarda la sua professione, ma che comporta anche uno spiacevole «effetto collaterale»: il dubitare, sempre e comunque, degli altri. Perché tutti hanno un segreto. Durante un’indagine su una serie di omicidi a Three Pines, una cittadina all’apparenza idilliaca, Gamache scoprirà alcuni segreti sepolti da tempo e dovrà affrontare alcuni fantasmi fin troppo personali.

CASE DA MILIONARI LOS ANGELES - S.12

Da giovedì 12 dicembre alle 16.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Mentre il mercato immobiliare continua a deteriorarsi, gli agenti di Los Angeles devono diventare più innovativi che mai per rimanere in cima e vendere le case più lussuose della zona. Fredrik decide di espandere il suo impero; Ryan si espande nella provincia di Soho e nuovi agenti entrano in scena per conquistare le pregiatissime zone degli Hamptons, Miami e Chicago.

SKY CINEMA

LE PRIME TV DEL MESE

Dom 1 GEN - CINEMA UNO : JURASSIC WORLD - IL DOMINIO [Universal, 2022] - 1aTv Avventura/Fantascienza

[Universal, 2022] - Avventura/Fantascienza Lun 2 GEN - CINEMA UNO : IL GIORNO PIU' BELLO [01, 2022] - 1aTv Commedia

[01, 2022] - Commedia Mar 3 GEN - CINEMA UNO : L'EREDITA' DELLA VIPERA [Blue Swan, 2019] - 1aTv Thriller

[Blue Swan, 2019] - Thriller Mer 4 GEN - CINEMA DUE : LA FIGLIA OSCURA [Bim, 2021] - 1aTv Drammatico

[Bim, 2021] - Drammatico Gio 5 GEN - CINEMA DUE : UN ANNO CON SALINGER [Academy Two, 2020] - 1aTv Drammatico

[Academy Two, 2020] - Drammatico Ven 6 GEN - CINEMA UNO : MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO [Universal, 2022] - 1aTv Animazione/Commedia

[Universal, 2022] - Animazione/Commedia Lun 9 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - INDOVINA CHI? [Sky, 2023] - 1aTv Commedia/Crimine

[Sky, 2023] - Commedia/Crimine Mar 10 GEN - CINEMA UNO : THE HOLLOW POINT - PUNTO DI NON RITORNO [Blue Swan, 2016] - 1aTv Thriller/Western

[Blue Swan, 2016] - Thriller/Western Dom 15 GEN - CINEMA DUE : IL RE DEGLI SCACCHI [2021] - 1aTv Drammatico/Guerra

[2021] - Drammatico/Guerra Lun 16 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - RESORT PARADISO [Sky, 2023] - 1aTv Commedia/Crimine

[Sky, 2023] - Commedia/Crimine Mar 17 GEN - CINEMA DUE : QUO VADIS, AIDA? [Academy Two, 2020] - 1aTv Drammatico/Guerra

[Academy Two, 2020] - Drammatico/Guerra Sab 21 GEN - CINEMA DUE : THE GOD COMMITTEE - LA SCELTA [Bim, 2021] - 1aTv Drammatico

[Bim, 2021] - Drammatico Lun 23 GEN - CINEMA UNO : I DELITTI DEL BARLUME - E ALLORA ZUMBA! [Sky, 2023] - 1aTv Commedia/Crimine

[Sky, 2023] - Commedia/Crimine Mer 25 GEN - COLLECTION: HARRY HAFT - STORIA DI UN SOPRAVVISSUTO [Eagle, 2021] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Eagle, 2021] - Biografico/Drammatico Ven 27 GEN - COLLECTION : ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO [Lucky Red, 2021] - 1aTv Animazione/Drammatico

[Lucky Red, 2021] - Animazione/Drammatico Dom 29 GEN - CINEMA DUE : PER NIENTE AL MONDO [Vision, 2022] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2022] - Drammatico Lun 30 GEN - CINEMA UNO : SICCITA' [Vision, 2022] - 1aTv Commedia

SKY CINEMA JURASSIC WORLD

Da domenica 1° gennaio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da domenica 1 a domenica 8 gennaio Sky Cinema Collection propone i 6 capitoli della saga che comprendono la prima visione JURASSIC WORLD - IL DOMINIO (dom. 1 gen. ore 21.15 su Sky Cinema Uno), uno dei maggiori incassi della stagione che vede il ritorno dei protagonisti di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum unirsi a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard della trilogia Jurassic World. JURASSIC WORLD - IL DOMINIO esordisce anche in versione estesa su Sky Cinema Jurassic World domenica 1 gennaio alle 21.15. Nel 1993 Steven Spielberg stupisce gli spettatori di tutto il mondo con JURASSIC PARK, il film basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton, in cui tre scienziati, interpretati da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, vengono invitati sull’isola di un eccentrico miliardario che ha creato un parco a tema popolato da animali preistorici generati in laboratorio. Il successo è immediato: il film guadagna 1 miliardo di dollari in tutto il mondo e ottiene 3 Oscar®, tra cui quello per i migliori effetti speciali. Jurassic Park diventa il capostipite di un franchise, infatti nel 1997 esce nelle sale IL MONDO PERDUTO: JURASSIC PARK, sempre tratto da un romanzo di Crichton e diretto da Spielberg, dove ritroviamo Jeff Goldblum che, insieme alla scienziata Julianne Moore, deve ostacolare un criminale che vuole trasportare i feroci dinosauri nello zoo di San Diego. Il 2001 è l’anno di JURASSIC PARK III che vede Spielberg lasciare le redini della regia a Joe Johnston (Jumanji). In questo terzo capitolo ritorna il paleontologo interpretato da Sam Neill che, tornato sull’isola, scopre l’esistenza di bestie preistoriche più evolute e pericolose. Nel 2015 vede la luce JURASSIC WORLD il quarto film del franchise di Jurassic Park e il primo della trilogia di Jurassic World. A 22 anni dagli eventi di Jurassic Park il parco dei divertimenti con i dinosauri come attrazioni è diventato realtà, ma il nuovo dinosauro Indominus Rex, generato combinando i DNA di diverse specie, scappa dal suo recinto e provoca il caos. A dover risolvere la situazione ci sono la studiosa Bryce Dallas Howard e l’esperto di Velociraptor Chris Pratt. Al botteghino è un trionfo e, ad oggi, il film è nella top 10 dei migliori incassi della storia del cinema con oltre 1 miliardo e mezzo di dollari. Nel 2018 il franchise segna un altro successo d’incassi, superando 1 miliardo di dollari con JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO. Ritroviamo Chris Pratt e Bryce Dallas Howard che questa volta scoprono una cospirazione mentre tentano di salvare i dinosauri da un’eruzione.

SKY CINEMA COLLECTION – ANGELINA JOLIE MANIA

Da lunedì 9 gennaio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio l’attrice premio Oscar® e regista Angelina Jolie è la protagonista assoluta del canale con una programmazione composta da 13 film della sua variegata carriera.

Le sue doti da eroina dell’action si possono ammirare in LARA CROFT: TOMB RAIDER e LARA CROFT TOMB RAIDER - LA CULLA DELLA VITA, i due film in cui interpreta la celebre avventuriera dei videogiochi, lo spy-action con Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor SALT, e nell’action ispirato all’omonima graphic novel WANTED - SCEGLI IL TUO DESTINO con James McAvoy, Morgan Freeman. La troviamo anche in thriller del calibro de IL COLLEZIONISTA DI OSSA, dove insieme a Denzel Washington inizia una caccia a un serial killer, e in quello con Johnny Depp THE TOURIST, che valse alla Jolie una candidatura al Golden Globe. Tra le pellicole che le hanno fatto ottenere altri riconoscimenti, sono in programmazione i biopic GIA - UNA DONNA OLTRE OGNI LIMITE, che le fece il Golden Globe nel 1999, e CHANGELING diretto da Clint Eastwood, per cui l’attrice ottenne la nomination all’Oscar® e al Golden Globe. Possiamo poi ammirare le sue doti registiche nel war movie biografico UNBROKEN, sceneggiato dai fratelli Coen, e nel torbido dramma coniugale BY THE SEA dove è anche protagonista insieme all’ex marito Brad Pitt.

SKY CINEMA COLLECTION – JACK RYAN

Da sabato 14 gennaio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da sabato 14 a venerdì 20 gennaio arrivano su Sky Cinema Collection le avventure dell’ex marine e analista della CIA Jack Ryan, il personaggio nato dalla penna di Tom Clancy nel 1984. Sono 4 le gradi star che hanno dato il volto a Ryan nelle 5 versioni cinematografiche tratte dai romanzi di Clancy: Alec Baldwin in CACCIA A OTTOBRE ROSSO, l’incalzante action-movie del 1990 ambientato in un sottomarino e interpretato anche da Sean Connery; Harrison Ford che ha vestito i suoi panni nel 1992 in GIOCHI DI POTERE, dove deve avere a che fare con l’IRA, e nel 1994 in SOTTO IL SEGNO DEL PERICOLO, in cui si deve confrontare con un’organizzazione di pericolosi narcotrafficanti colombiani; nel 2002 il ruolo passa a Ben Affleck in AL VERTICE DELLA TENSIONE dove Ryan viene incaricato da un responsabile del controspionaggio, interpretato da Morgan Freeman, di neutralizzare un gruppo di terroristi intenzionati a far esplodere un ordigno nucleare; nel 2014, infine, è Chris Pine a vestire i panni del nostro eroe e in JACK RYAN: L’INIZIAZIONE vola a Mosca per sventare un folle piano terroristico che farebbe crollare l’economia statunitense, nel cast anche Keira Knightley, Kevin Costner e Kenneth Branagh.

SKY CINEMA RITORNO AL FUTURO

Da sabato 21 gennaio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sabato 21 e domenica 22 gennaio torna su Sky Cinema la saga cult diretta da Robert Zemeckis e interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Pronti quindi a montare sulla mitica DeLorean DMC-12, rimodellata dallo stravagante scienziato Emmett “Doc” Brown, per finire nella Hill Valley del 1955 a evitare il possibile mancato matrimonio dei genitori di Marty McFly nel primo capitolo RITORNO AL FUTURO (l’Oscar® per il miglior montaggio sonoro); nel 2015 per impedire l’arresto del figlio di Marty nel secondo capitolo RITORNO AL FUTURO - PARTE II e per rendere impossibile l’omicidio di Doc per mano di un feroce pistolero nel Far West del 1885 nel terzo capitolo RITORNO AL FUTURO - PARTE III.

SKY CINEMA COLLECTION – SETTIMANA DELLA MEMORIA

Da lunedì 23 gennaio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah, che ricorre il 27 gennaio, da lunedì 23 a domenica 29 gennaio Sky Cinema Collection propone una programmazione commemorativa con oltre 15 film, tra cui le prime visioni HARRY HAFT: STORIA DI UN SOPRAVVISSUTO e ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO (vedi prime visioni del mese), che hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Tra gli altri titoli sono da segnalare: la pellicola ambientata nella Parigi dell’occupazione nazista ADDIO, SIGNOR HAFFMANN con Daniel Auteuil nei panni di un gioielliere ebreo che, per nascondersi, si fa aiutare da un suo dipendente; il film sull’occupazione nazista in Austria IL RE DEGLI SCACCHI, da un romanzo di Stefan Zweig; SCHINDLER'S LIST, il capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar®, tra cui Miglior film e Miglior regia, che racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oscar Schindler, interpretato da Liam Neeson, che mise a rischio la propria vita e la propria carriera per salvare migliaia di ebrei da un tragico destino; IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, film tratto dal best-seller di John Boyne che racconta la commovente storia d’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento; la pellicola tratta dal romanzo di Joseph Joffo UN SACCHETTO DI BIGLIE, l’emozionante storia di due fratellini ebrei nella Francia occupata dai nazisti; il commovente LA CHIAVE DI SARA con Kristin Scott-Thomas nei panni di una giornalista, incaricata di scrivere un reportage sul rastrellamento degli ebrei avvenuto a Parigi nel 1942; e THE EICHMANN SHOW - IL PROCESSO DEL SECOLO, che ripercorre uno dei più importanti eventi televisivi del secolo scorso: il processo, avvenuto nel 1961, contro il gerarca nazista Adolf Eichmann mostrando al mondo, per la prima volta, le scioccanti testimonianze sull’Olocausto.

SKY CINEMA COLLECTION – BRUCE WILLIS MANIA

Da lunedì 30 gennaio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio la star hollywoodiana Bruce Willis brilla su Sky Cinema Collection. Tra i 15 film previsti in programmazione, sono da non perdere il visionario fanta-action di Terry Gilliam L’ESERCITO DELLE 12 SCIMMIE con Brad Pitt e Madeleine Stowe; la commedia grottesca di Robert Zemeckis, premiata con un Oscar®, LA MORTE TI FA BELLA con Meryl Streep e Goldie Hawn; e la commedia romantica diretta da Wes Anderson MOONRISE KINGDOM – UNA FUGA D’AMORE con Edward Norton, Tilda Swinton e Bill Murray. Non possono mancare poi i film d’azione come lo spionistico RED, dove ha recitato al fianco di John Malkovich, Helen Mirren e Morgan Freeman, FIRST KILL con Hayden Christensen, HOSTAGE dal romanzo di Robert Crais; e HARD KILL con Jesse Metcalfe. Infine, sono da citare i thriller come il remake del classico degli anni 70 IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE di Eli Roth, MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS - CACCIA AL SERIAL KILLER con Megan Fox ed Emile Hirsch, e il film ispirato al romanzo di Frederick Forsyth THE JACKAL con Richard Gere e Sidney Poitier.

SKY ARTE

IL RAGAZZO PIÙ BELLO DEL MONDO

Domenica 1° gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1970, il regista Luchino Visconti intraprende un lungo viaggio alla ricerca dell’interprete perfetto per il suo ultimo lavoro, tratto dal romanzo di Thomas Mann, Morte a Venezia. A Stoccolma, il cineasta milanese scopre Björn Andrésen, un timido ragazzo 15enne, destinato, ben presto, a diventare una star internazionale. Per il giovane sarà l’inizio di una turbolenta adolescenza divisa tra Londra, Cannes, Venezia e perfino il Giappone. A distanza di 50 anni dalla première del capolavoro di Visconti, Björn si racconta in un documentario intimo e personale svelando la sua storia fuori dal set, fatta di abusi, traumi e ricerca del proprio posto nel mondo. Il film è stato nominato per il Premio della Giuria: World Cinema Documentary al Sundace Film Festival 2021.

SIR ANTHONY & HANNIBAL HOPKINS

Lunedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Cosa ha portato un giovane ragazzo gallese ad ottenere il ruolo del più famoso serial killer del cinema? Come è passato dal povero quartiere industriale di Port Talbot alle verdi palme di Hollywood, California? È quello che proveremo a capire in questo documentario che racconta la storia poco conosciuta di un attore ben noto: Anthony Hopkins. Se la sua performance in Hannibal Lecter cambiò la sua vita per sempre, sono stati la sua vita straordinaria e il destino a fare di lui un attore che può vantare una carriera lunga oltre 60 anni e la partecipazione a più di 300 film. Nel documentario scene estratte dai suoi film contribuiscono a capire qualcosa in più di questo attore: Nixon, Hannibal Lecter, il maggiordomo di Quel che resta del giorno, Hitchcock… tutti i ruoli da lui interpretati riflettono un aspetto della sua personalità. Ma, pur condividendo delle similarità con i suoi personaggi, Anthony Hopkins ci ha regalato performance sempre diverse tra loro grazie al suo stile camaleontico che gli è valso numerosi premi, tra cui due Oscar come miglior attore.

INFINITO. L’UNIVERSO DI LUIGI GHIRRI

Giovedì 5 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno, ricordiamo Luigi Ghirri, fotografo italiano di fama internazionale. Ghirri ha scritto con regolarità durante tutta la sua vita e la sua fotografia si riflette nella sua scrittura, che è insieme affermazione poetica, argomentazione esistenziale, diario che interroga il presente. Partendo dai suoi scritti, il documentario ripercorre le tappe cruciali della vita del fotografo in un viaggio nei luoghi della provincia emiliana. Una ricerca sul suo lavoro fotografico, concepito non in termini di singola immagine, ma come un alfabeto in cui ogni immagine esiste solo grazie alle altre. I compagni di questo viaggio sono gli artisti Franco Guerzoni e Davide Benati, lo storico dell’arte Arturo Carlo Quintavalle, lo stampatore Arrigo Ghi, il fotografo Gianni Leone, il musicista Massimo Zamboni e infine la famiglia, che rappresentava per Ghirri il sentimento di appartenenza a una comunità ordinaria ma unita. Stefano Accorsi dà voce ai testi di Ghirri.

JODOROWSKY’S DUNE

Sabato 7 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Prima di Dune, c’era Dune. Nel 1975 dopo il successo di El Topo e La montagna sacra, Alejandro Jodorowsky era il cineasta intellettuale più ricercato del mondo, aveva carta bianca dagli studios e quello che voleva era realizzare il film più importante della storia del cinema traendo spunto dai romanzi della saga di Frank Herbert. Immaginava un film rivoluzionario in grado di cambiare la mentalità delle giovani generazioni fornendo nuovi modelli di riferimento. Per fare questo, il regista coinvolse un team incredibile che comprendeva addirittura Mick Jagger, Salvador Dalì, Orson Welles e i Pink Floyd. A pre-produzione finita e storyboard completo però Hollywood si tirò indietro sul finanziamento e il film non si fece mai. O almeno non nella maniera in cui Jodorowsky l'aveva immaginato.

BURNIGN MAN – IL FESTIVAL NEL DESERTO

Giovedì 12 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una visione ispirata dell'arte spettacolare al centro di questa celebrazione annuale, Burning Man – Il Festival nel Deserto segue l'imprevedibile viaggio degli artisti che sfidano la ragione per portare le loro imponenti installazioni e sculture nel terribile deserto del Nevada. Girato subito dopo la morte improvvisa del leggendario fondatore del Burning Man, questo documentario segue la comunità di artisti mentre viene messa alla prova da tempistiche impossibili e bufere di polvere accecanti. Questa narrazione cinematografica e ricca di personaggi si svolge nell'arco di mesi, mentre i ‘’burning men’’ immaginano, costruiscono e infine bruciano le straordinarie strutture di questa città dei sogni temporanea. Un film toccante ed edificante!

PULP

Sabato 14 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo un lungo stop, nel 2012 la band Pulp si è riunita ed è tornata a Sheffield, loro città natale, per un ultimo concerto - un omaggio alla città che li ha formati. Con un accesso esclusivo al loro sensazionale live, la band condivide i suoi pensieri su fama, amore, mortalità e tanto altro. Il regista unisce a questi momenti video girati a Sheffield, rivelando il profondo affetto che i cittadini provano per i PULP, e l’effetto formativo che la città ha avuto sulla musica della band.

SALINGER – IL MISTERO DEL GIOVANE HOLDEN

Lunedì 16 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ci ha messo una decade tonda di lavoro il regista e fotografo Shane Salerno per ricostruire la storia pubblica e privata di uno degli scrittori che più hanno segnato il secondo Novecento. Ma J.D. Salinger è soprattutto uno degli autori più mitologici grazie al successo planetario e duraturo del suo Il giovane Holden, diventato livre de chevet di generazioni e generazioni quale simbolo di anarchiche rivolte e di insoddisfazioni esistenziali giovanili. Non è il suo unico romanzo, ma è grazie a quello che si è installato nell’immaginazione collettiva e globale e non se n’è più andato. A rafforzarne la leggenda c’è anche il suo aver passato gli ultimi 50 anni a sfuggire alla curiosità del mondo, auto-segregandosi in una casa di campagna nel New Hampshire. Pochissimi hanno avuto a che fare con lui, poche o niente sono le sue fotografie.

SOUND GIGANTE – STORIA ALTERNATIVA DELLA MUSICA ITALIANA

Da mercoledì 18 gennaio su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Mercoledì 18 Gennaio alle 21:15 - Ep.1 1964; Mercoledì 25 Gennaio alle 21:15 – Ep.2 Prima della rivolta; Mercoledì 1° Febbraio alle 21:15 - Ep.3 A mano armata; Mercoledì 8 Febbraio alle 21:15 - Ep.4 Edonismo e anarchia. Fuori dalle classifiche, dai dischi più venduti e dagli stadi sold out, c’è un mondo di band che hanno contribuito a scrivere la storia della musica italiana. Se da una parte la musica italiana viene associata all’opera, al pop, al Festival di Sanremo, dall’altra per una ventina d’anni alcuni artisti hanno scritto una pagina alternativa, fatta di sperimentazione e originalità. Queste band sono state in grado di produrre innovazione e avanguardia e di ispirare artisti in tutto il mondo, influenzando rock, elettronica, cinema e arte. La serie, composta da 4 episodi, racconta, attraverso interviste, musica e materiali di repertorio, le vicende dei protagonisti di una storia alternativa della musica italiana che ha dato vita a un nuovo sound, un sound gigante!

BUON COMPLEANNO JIM JARMUSCH

Domenica 22 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Pur non contando una filmografia particolarmente prolifica, Jim Jarmusch è considerato uno dei più importanti cineasti del cinema americano. Regista eclettico, nei suoi lungometraggi ha sempre scelto di non basarsi su grandi finanziamenti ma sulla capacità dei suoi attori di usare il corpo e sull’uso sapiente della musica. In prima serata rivediamo una delle sue opere più famose, Solo Gli Amanti Sopravvivono in simulcast con Sky Cinema. La programmazione proseguirà con Coffee and Cigarettes in cui troviamo anche Roberto Benigni, e Stranger than Paradise - Più strano del Paradiso, per poi concludersi con Taxisti di notte e Dead Man.

NAZISTI – LADRI DI MUSICA

Venerdì 27 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1940, in una cittadina vicino a Parigi, la clavicembalista di fama internazionale Wanda Landoswska fu completamente derubata delle sue proprietà dai Nazisti. Tra gli spartiti e gli strumenti musicali che i soldati le portarono via c’era anche il piano con cui Chopin compose i suoi Preludi. Hitler infatti aveva incaricato un commando affinché si appropriasse di quadri, sculture, libri e tante altre opere d’arte confiscandole prima alle famiglie ebree e poi ai musei di tutta l’Europa occupata. Il fine era quello di creare un museo a lui dedicato, ma il progetto non venne mai portato a termine e molti beni scomparvero. Cosa è successo al piano di Chopin e a tutti i tesori che i Nazisti rubarono tra il 1940 e il 1944?

ROGER CORMAN – IL RE DEL CINEMA POP

Domenica 29 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Roger Corman ha diretto cinquanta film e ne ha prodotti quattrocento. È stato definito il re del B-movie. Ha esplorato tutti i generi cosiddetti "minori’’ - thriller, western, fantascienza, fantasy e horror- ma, meglio ancora, sapeva come rinnovarli adattandoli ai tempi. Re dell'intraprendenza, genio tuttofare, asso del low budget, si è sempre tenuto lontano dai grandi studios hollywoodiani. Preoccupato della sua libertà artistica, non si è mai piegato a nessuna regola. È sempre stato un uomo libero, un indipendente prima del tempo. Per un'intera generazione di registi è un modello. In questo documentario, racconta la sua storia in prima persona, con le testimonianze di coloro che ha formato e influenzato, da Ron Howard a Peter Bogdanovich, da Joe Dante a Martin Scorsese, fino ai suoi allievi più recenti come Quentin Tarantino e Paul W.S. Anderson.

SKY DOCUMENTARIES

HOSTAGES – PAURA A TEHERAN

Da martedì 3 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il 4 Novembre 1979, circa 500 studenti e attivisti iraniani assalirono l’ambasciata statunitense di Teheran prendendo in ostaggio più di 60 cittadini americani che ci lavoravano. Solo sei funzionari riuscirono a fuggire e a rifugiarsi nell’ambasciata del Canada. Quello che era cominciato come un sit-in di 48 ore per protestare contro l’imperialismo americano e per ottenere l’estradizione dello Scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi, degenerò in una crisi internazionale e un evento mediatico che durò ben 444 giorni. Grazie a filmati d’archivio mai visti prima e a interviste esclusive agli ostaggi americani e ai sequestratori iraniani, la docuserie è un racconto avvincente di uno degli stalli più drammatici della storia americana, una profonda immersione nella storia geo-politica che portò alla crisi tra i due Paesi e un’esplorazione delle conseguenze politiche che hanno effetti ancora oggi.

BECOMING WARREN BUFFETT

Venerdì 13 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’amore profondo per i numeri, l’ambizione e la determinazione accompagnano Warren Buffett fin dalla tenera età, quando viaggiava porta a porta per vendere giornali o bibite e muoveva i primi passi nel mondo della finanza. Ora, è uno degli investitori più brillanti della storia e una delle persone più ricche del mondo, ma ha scelto di vivere in Nebraska, sua terra d’origine, conducendo una vita semplice. Questo documentario, attraverso interviste inedite ad amici, famigliari, colleghi e allo stesso Buffett, approfondisce in un ritratto commovente e coinvolgente, la storia di uno degli uomini più influenti del mondo.

LA RIVINCITA DEI SUPEREROI

Sabato 14 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

C’è un solo genere di film che per più di un decennio ha ottenuto i maggiori incassi, ha gli attori più pagati e genera il maggior clamore mediatico: quello dei supereroi. Considerati inizialmente un passatempo per bambini, questi personaggi dai poteri sovraumani sono diventati piano piano i protagonisti di film sempre più di successo. Questa è la storia di come i supereroi siano passati con successo dalle pagine dei fumetti al grande schermo e abbiano dominato i botteghini di tutto il mondo. Il documentario ripercorre infatti lo sviluppo dei personaggi dai fumetti al cinema, dal prototipo di Batman di Tim Burton nel 1989, passando per Blade X-Men, Spiderman, la trilogia del Cavaliere Oscuro, e lo straordinario Cinematic Universe della Marvel.

EL CHAPO – IL SIGNORE DELLA DROGA

Sabato 21 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Joaquin Archivaldo Guzman Loerac, noto come El Chapo, uno spietato signore della droga diventato famoso per le sue abili manovre per sfuggire alla cattura, non è solo un personaggio oscuro e subdolo. È anche un imprenditore miliardario di grande successo, con un fiuto per gli affari che può competere con i migliori CEO americani. Con la partecipazione di Jack Riley, l'agente della DEA che ha passato tre decenni a dare la caccia a El Chapo, questo documentario esplorerà la brillante mente imprenditoriale dell'uomo che ha costruito la più potente impresa illegale che il mondo abbia mai conosciuto.

BORIS PAHOR – L’UOMO CHE HA VISTO TROPPO

Venerdì 27 gennaio alle 19.45 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Questo toccante documentario racconta la storia dell’Olocausto attraverso gli occhi di Boris Pahor, scrittore sloveno nato nella Trieste cosmopolita e tollerante del 1913. Dopo la Prima Guerra Mondiale, quando la città divenne parte dell'Italia e Mussolini salì al potere, i fascisti bruciarono il centro culturale sloveno, chiusero le scuole e vietarono di parlare sloveno in pubblico. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Boris combatté con l'esercito italiano fino alla sua resa nel 1943. Quando tornò a Trieste, poco prima che i nazisti prendessero il controllo della città, si unì alla resistenza slovena, ma fu tradito e consegnato alla Gestapo e inviato ai campi di concentramento. Le strazianti descrizioni di Pahor sono illustrate da impressionanti disegni dei compagni di prigionia, creando una documentazione unica delle condizioni nei campi di sterminio nazisti. La sua testimonianza, insieme ai dettagli di uno scioccante rapporto sul campo del capitano Yurka Galitzine, ufficiale dei servizi segreti britannici, e all'agghiacciante testimonianza del comandante delle SS Josef Kramer, noto come la Bestia di Belsen, si combinano per raccontare una storia cruda ma realmente vissuta.

EREDI DELLA SHOAH

Venerdì 27 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un racconto, un viaggio, una testimonianza ancora necessaria. Questo documentario traccia un percorso alla ricerca di una nuova chiave di lettura per indagare l’eredità della Shoah. A guidare la narrazione Roly Kornblit, che con la sua storia personale e familiare, ma soprattutto con la sua sensibilità e il suo carisma, intervista i cosiddetti nipoti della Shoah. L’obiettivo è raccontare quanto e come l’Olocausto si sia sedimentato nelle vite private e pubbliche dei figli e nipoti degli ebrei sopravvissuti e come tutto questo abbia condizionato le loro scelte personali e di partecipazione alla vita sociale e civile.

CLINT EASTWOOD – L’EREDITÀ CINEMATOGRAFICA

Lunedì 30 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un tipo tosto, una star dei Western, un vincitore di premi Oscar, un grande regista: pochi artisti nella storia del cinema hanno lasciato il segno come Clint Eastwood. In occasione del suo ottavo decennio da protagonista del cinema americano, questo documentario vuole celebrare una vera e propria icona ripercorrendone l’incredibile carriera, alternando immagini d’archivio a interviste ai suoi grandi collaboratori, colleghi e ammiratori, tra cui Morgan Freeman, Meryl Streep, Kevin Costner, Martin Scorsese, Steven Spielberg e Peter Morgan.

SKY NATURE

MISSIONE ANTARTIDE

Domenica 1° gennaio alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L'Antartico è, per ora, una delle regioni più incontaminate del mondo. Continuando però a sfruttare indiscriminatamente le sue risorse, non lo resterà a lungo. Prodotto e interpretato dagli attori e fratelli spagnoli Carlos Bardem e Javier Bardem, questo documentario illuminante e di straordinaria bellezza ci porta in Antartide. Qui segue una campagna di Greenpeace, per la quale i Bardem sono attualmente ambasciatori in Antartide, per preservare l'Oceano Meridionale.

LA PANTERA DELLE NEVI

Lunedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La Pantera delle Nevi è un documentario ambientato in Tibet, sull’altopiano innevato, che costituisce un habitat del tutto selvaggio, governato dalle sue creature. Due esploratori partono alla volta di questo luogo misterioso: il fotografo naturalista Vincent Munier e l’autore Sylvain Tesson sono infatti alla ricerca della pantera delle nevi – uno dei più grandi e rari felini che la fauna terrestre abbia mai conosciuto. La pantera diventa essa stessa il simbolo di un viaggio alla scoperta di sé stessi, di un luogo incontaminato, lontano da spazio e tempo, disarmante e inesplorato. Accompagnati dalle musiche di Warren Ellis e Nick Cave lasciamoci condurre in un percorso umano e mistico composto da interrogativi, dubbi, nuovi traguardi e nuove consapevolezze.

MALEIKA

Giovedì 5 gennaio alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un affascinante documentario che ci racconta la storia di una mamma ghepardo e dei suoi sei cuccioli: Martha, Malte, Mirelèe, Marlo, Mia e Majet. Immersa nel magnifico paesaggio della riserva naturale del Masai Mara, la famiglia di ghepardi vive momenti avventurosi, difficili e divertenti nella loro lotta perla sopravvivenza. Dopo averla accompagnata per 3 anni, l’artista, fotografo e devoto ambientalista Matto Barfuss permette al suo pubblico di dare uno sguardo insolitamente intimo alla vita di questa straordinaria famiglia di ghepardi.

ACROSS THE ICE – LA CONQUISTA DELLA GROENLANDIA

Domenica 8 gennaio alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sebastian Copeland, esploratore polare di fama internazionale, e il suo compagno di spedizione Eric McNair Landray, hanno stabilito un Guinness World Record, percorrendo con gli sci i 2300 chilometri dell’asse sud – nord della Groenlandia, sfidando tempeste, stanchezza e completo isolamento. Questa è la storia di quel viaggio, che mostra agli spettatori quanto l'uomo sia disposto a spingersi all'estremo per conquistare questo territorio selvaggio, bellissimo e indomito.

LA VITA SEGRETA DELLE LONTRE

Da martedì 10 gennaio su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Questa avvincente docuserie segue le vite di tre famiglie di lontre che lottano per vivere e prosperare a Marina Bay, Singapore. Localmente estinta negli anni ‘70, questa resiliente specie è tornata in città e ora ben 120 esemplari vogliono stabilirsi nel miglior territorio dell’isola, Marina Bay. Ma nella baia c’è abbastanza spazio perché una sola famiglia abbia accesso al cibo più buono, ai ripari migliori e alle aree più sicure per crescere i propri cuccioli. Le tre famiglie protagoniste sono la famiglia ‘’regnante’’ Bay City, che vive a Marina Bay, i River Rebels, i nuovi arrivati che hanno messo gli occhi sulla baia, e infine i Wildlings, una giovane famiglia che vive a Mangrove Forest. Seguiamole mentre con divertente esuberanza si destreggiano nella vita di città e imparano una regola fondamentale: più territorio significa più sfide e più pericoli.

SOPRAVVIVENZA ESTREMA – AMAZZONIA

Da mercoledì 11 gennaio su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Espandendosi per nove stati del Sud America, l’Amazzonia è la foresta pluviale più grande del Pianeta. Casa per oltre due milioni e mezzo di specie, ognuna di esse si è adattata in modo unico per sopravvivere nel paesaggio lussureggiante e tropicale della giungla. Clima instabile, predatori affamati e pericoli in agguato dietro ad ogni albero, in Sopravvivenza Estrema – Amazzonia scopriamo cosa voglia dire crescere, cacciare e trovare l’amore quando le probabilità sono contro di te.

PREDATORS

Da venerdì 13 gennaio alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In questa nuova e avvincente serie scopriamo come il nostro mondo in rapida evoluzione stia influenzando i predatori e i regni che governano. Quelli che un tempo dominavano sono ora messi in discussione. I territori vengono ridisegnati e si creano nuove alleanze. In questo paesaggio in continuo mutamento, ogni predator e deve superare nuove sfide e cogliere nuove opportunità. Per gli orsi polari in Canada, i cani selvatici in Zimbabwe, i puma in Cile, i leoni in Botswana, gli orsi bruni in Russia e i ghepardi in Tanzania, questa è l'ultima lotta per il potere. La posta in gioco non è mai stata così alta: chi vincerà? E chi perderà?

STEVE BACKSHALL – SQUALI DEL NORD ATLANTICO

Lunedì 23 gennaio alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo aver speso buona parte della sua vita a immergersi con gli squali di tutto il mondo, Steve Backshall ci porta alla scoperta dei suoi ‘’vicini di casa’’. I mari intorno alle isole britanniche infatti ospitano oltre trenta specie di squalo, altrettanto affascinanti e misteriose delle loro controparti globali. Il viaggio inizia nelle remote Isole Ebridi scozzesi, dove Steve scopre perché gli squali balena si riuniscono qui in estate e dove una razza in serio pericolo depone le sue enormi uova. Incontrerà poi alcuni degli scienziati e degli ambientalisti che si impegnano per proteggere le specie in via di estinzione e avrà l’occasione di filmare il rarissimo pesce angelo nelle acque a Ovest del Galles. Imparerà poi che alcuni squali del Nord Atlantico possono risplendere al buio e, in Cornovaglia, si immergerà con il suo squalo preferito, lo squalo azzurro. La salvaguardia di questi animali è minacciata dagli stessi pericoli - pesca, cambiamento climatico, inquinamento e perdita di habitat – che affrontano gli squali nelle altre parti del mondo e c'è un urgente bisogno che tutti noi agiamo per proteggerli.