Settembre 2023 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW - SETTEMBRE 2023

SKY ATLANTIC

DOMINA – SECONDA STAGIONE

Da venerdì 8 settembre alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nuova stagione per il period drama Sky Original che segue le vicende della dinastia giulio-claudia e l’ascesa al potere di Livia Drusilla (Kasia Smutniak), terza moglie del primo imperatore romano Ottaviano Augusto. Tra l’impero ormai frammentato, Roma devastata dalle carestie e una dinastia disfunzionale, Livia sarà costretta a combattere più duramente che mai per preservare il suo matrimonio con Gaio e adempiere al sacro giuramento fatto al padre - ripristinare la Repubblica e la democrazia a Roma. Avrà bisogno di tutta la sua intelligenza, ambizione e astuzia per navigare nei sempre più agitati mari della politica romana. Avrà sempre più sangue sulle mani, lotterà contro la corruzione della sua anima e affronterà una terribile scelta finale tra potere e vendetta. Sarà in grado di ottenere entrambi

DRIFT – PARTNERS IN CRIME

Da mercoledì 13 settembre alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La nuova adrenalinica serie Sky Original tedesca che vede Ken Duken (Berlin Falling) e Fabian Busch (23) nei panni rispettivamente di Ali e Leo Zeller, due fratelli da sempre appassionati di motori. Crescendo entrano a far parte della polizia autostradale tedesca e grazie alla loro grande esperienza alla guida riescono a inseguire a velocità inimmaginabili fuggitivi e malviventi. Vivono in simbiosi e da sempre condividono ogni cosa, ma quando Leo inizia a innamorarsi dell’ex fidanzata di Ali, Maria, il loro legame fraterno viene messo a dura prova. Dopo anni di lontananza, i due fratelli si ritrovano al centro di un complotto internazionale e sono costretti a mettere da parte il loro passato traumatico per lavorare nuovamente insieme alla ricerca della verità in un viaggio dalle Alpi bavaresi alle strade di Atene, passando per i sentieri sterrati del Peloponneso.

SKY SERIE

TOM JONES

Da sabato 30 settembre alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ambientata tra le luminose ville e campagne inglesi del 1700, Tom Jones è una miniserie basata sull’omonimo romanzo dello scrittore inglese Henry Fielding e adattata per il piccolo schermo da Gwyneth Hughes (Vanity Fair, Miss Austen Regrets). Al centro di questo period drama romantico vi è la storia d’amore tra Tom Jones - abbandonato da bambino e adottato da un gentiluomo di campagna di nome Squire Allworthy - e la ricca ereditiera Sophia Western. Quando le famiglie dei due giovani si alleano contro la loro unione, Tom viene esiliato con disonore e Sophia scappa di casa per sfuggire al matrimonio combinato con William Blifil, l'erede di Paradise Hall. A seguito di avventurosi flirt con altre donne ai quali Tom non è riuscito a rinunciare lungo la strada, entrambi si ritrovano a Londra, dove affrontano le astuzie e i capricci della zia di Sophia, la seducente ma pericolosa Lady Bellaston, che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggere il loro amore. Riuscirà mai Tom a convincere Sophia che le può essere fedele? L'amore può davvero vincere su tutto? Nel cast Solly McLeod (The Rising – Caccia al mio assassino) nei panni di Tom Jones, Sophie Wilde (You Don’t Know Me, The Portable Door, Eden) in quelli di Sophia Western, Hannah Waddingham (Ted Lasso, Il Trono di Spade) interpreta Lady Bellaston, James Fleet (Bridgerton) è Squire Alworthy mentre Shirley Henderson (Happy Valley, Bridget Jones, Harry Potter) è Aunt Western.

SKY INVESTIGATION

SCOTT & BAILEY – QUARTA STAGIONE

Da giovedì 7 settembre alle 21:15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna con una quarta la serie drama inglese che segue le vicende di due detective della polizia metropolitana di Manchester, Janet Scott (Lesley Sharp) e Rachel Bailey (Susanne Jones). Impegnate nelle indagini di vari omicidi, Scott e Bailey si ritrovano a competere l’una con l’altra per la prova di commissione per ottenere la promozione a sergente di polizia.

EQUALIZER - TERZA STAGIONE

Da domenica 17 settembre alle 21:15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Terza stagione per il remake tutto al femminile del dramma poliziesco degli anni ’80 Il giustiziere della notte. La serie segue la vita della protettrice degli oppressi Robyn McCall (Queen Latifah), una donna enigmatica che usa le sue abilità uniche come ex agente della CIA per aiutare chi non ha nessun altro a cui rivolgersi. La storia riparte dal tumultuoso finale della seconda stagione in cui Robyn è stata rapita davanti a sua figlia Delilah (Laya Hayes) e sua zia Vi (Lorrain Toussaint): riuscirà a mettersi in salvo e a tornare dalla sua famiglia?



SKY UNO

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Da domenica 3 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Bagagli chiusi, sta per ripartire l’avvincente viaggio tra i ristoratori italiani di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Le nuove sfide dell’iconico show, diventato un cult della televisione italiana, prendono il via domenica 3 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, quando chef Borghese salirà a bordo del suo inconfondibile van dai vetri oscurati, pronto a macinare chilometri su chilometri per scoprire le nuove tendenze della cucina nostrana e per decretare i ristoratori migliori. Negli episodi inediti della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, chef Alessandro Borghese farà tappa a Bassano del Grappa, in Umbria, a Tropea, ad Ascoli e in Irpinia per sperimentare nuove forme di ristorazione lungo tutto la penisola. In questa edizione ancora maggior attenzione al territorio di riferimento: non a caso, i piatti e gli ingredienti più tipici e tradizionali di ciascuna zona diventeranno sempre più protagonisti delle nuove puntate, al via dal 3 settembre ogni domenica, in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Le regole che hanno reso Alessandro Borghese 4 Ristoranti un cult della televisione italiana restano immutate: quattro ristoratori, che condividono un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’agognato e inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese, che non rinuncia alla sua scrupolosa ispezione nella cucina del locale per assicurarsi che gli elevati standard della ristorazione vengano rispettati senza tralasciare alcun dettaglio. La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano le portate che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto del ristorante, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, molto rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. Il giudizio di chef Borghese viene svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di ciascuna puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

X FACTOR 2023

Da giovedì 14 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Si riaccende il palco di X Factor, per una nuova e sorprendente edizione che taglia il nastro di partenza tra conferme e attesi ritorni. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle riparte dal 14 settembre su Sky e in streaming su NOW. X Factor 2023 si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, artista dai numeri record in tutto quello che fa, dalla musica ai podcast fino ai grandi eventi dal vivo, che quest’anno giunge alla settima partecipazione nello show dove si è sempre legato in maniera speciale e unica ai suoi ragazzi; Ambra Angiolini, reduce da uno straordinario Concerto del Primo Maggio con nuovo record di ascolti e dall’esibizione cult di “T’Appartengo” nella finale di X Factor dello scorso dicembre, artista capace come pochi di spaziare tra i generi e i ruoli nello spettacolo, è attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante; Dargen D’Amico, definito in più occasioni uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale contemporanea, rapper, cantautore e produttore musicale che ha portato il suo stile unico, caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di parole, a conquistare anche il pubblico di #XF2022; a distanza di 9 anni dalla sua ultima partecipazione, torna a X Factor Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante, con competenza, originalità ed energia. Il cantautore, tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone ben cinque: un primato assoluto che gli ha fatto meritare un posto nei Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte. Già lo scorso anno Morgan era tornato sul palco dello show per due apprezzatissime performance live, con “Altrove” e “La crisi” dei Bluvertigo. Alla conduzione la sempre più poliedrica Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, che torna a guidare lo show dopo il debutto assoluto - e applauditissimo - nelle vesti di host lo scorso anno. La giuria inizierà il proprio intensissimo lavoro con le varie fasi delle selezioni: nell’Allianz Cloud di Milano, con il pubblico che tornerà a essere il “quinto giudice” della gara, Fedez, Ambra, Dargen e Morgan ascolteranno e valuteranno tutti gli aspiranti concorrenti di quest’anno nelle Audition, durante le quali ai ragazzi serviranno i tre fatidici sì per proseguire il proprio percorso; quindi, per la prima volta nella storia di X Factor, i quattro al tavolo sceglieranno in prima persona - con un nuovo criterio di selezione delle squadre, che unisce le valutazioni da loro emesse nella prima fase e la sorte - i 12 artisti protagonisti dei quattro Bootcamp, il tesissimo step basato sul meccanismo degli switch per conquistare le tanto desiderate cinque sedie. Infine, ogni giudice ritroverà i propri artisti arrivati fin qui nelle Home Visit, che si svolgeranno al chiuso, nell’intimità del rapporto tra giudice e artista, dalle quali emergeranno i concorrenti ufficiali in gara nei Live Show di #XF2023. L’appuntamento, dunque, per l’inizio di X Factor 2023 è per giovedì 14 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. 3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per le Home Visit apriranno un’edizione inedita, in attesa dei Live in partenza dal 26 ottobre.

SKY CINEMA

LE PRIME TV DEL MESE

Dom 3 SET - CINEMA DUE : TÁR [Universal, 2022] - 1aTv Drammatico/Musicale

[Universal, 2022] - Drammatico/Musicale Lun 4 SET - CINEMA UNO : IL GATTO CON GLI STIVALI 2 - L'ULTIMO DESIDERIO [Universal, 2022] - 1aTv Animazione/Avventura | Trailer

[Universal, 2022] - Animazione/Avventura | Trailer Mer 6 SET - CINEMA UNO : SNIPER - MISSIONE NON AUTORIZZATA [Sony, 2022] - 1aTv Azione/Thriller | Trailer

[Sony, 2022] - Azione/Thriller | Trailer Gio 7 SET - CINEMA UNO : QUANDO [Vision, 2023] - 1aTv Drammatico | Trailer

[Vision, 2023] - Drammatico | Trailer Sab 9 SET - CINEMA UNO : SCREAM VI [Paramount, 2023] - 1aTv Horror/Mistero | Trailer

[Paramount, 2023] - Horror/Mistero | Trailer Lun 11 SET - CINEMA UNO : ASSASSIN CLUB [Paramount, 2023] - 1aTv Azione/Thriller | Trailer

[Paramount, 2023] - Azione/Thriller | Trailer Mer 13 SET - CINEMA DUE : BRIAN E CHARLES [Lucky Red, 2022] - 1aTv Commedia/Drammatico | Trailer

[Lucky Red, 2022] - Commedia/Drammatico | Trailer Dom 17 SET - CINEMA UNO : ORGAN TRAIL [Paramount, 2023] - 1aTv Thriller/Western | Trailer

[Paramount, 2023] - Thriller/Western | Trailer Lun 18 SET - CINEMA UNO : L'ULTIMA NOTTE DI AMORE [Vision, 2023] - 1aTv Drammatico/Thriller | Trailer

[Vision, 2023] - Drammatico/Thriller | Trailer Ven 22 SET - CINEMA DUE : STRANIZZA D'AMURI [Bim, 2023] - 1aTv Drammatico/Romantico | Trailer

[Bim, 2023] - Drammatico/Romantico | Trailer Dom 24 SET - CINEMA UNO : IL TALENTO DI MR. CROCODILE [Sony, 2022] - 1aTv Commedia/Musicale | Trailer

[Sony, 2022] - Commedia/Musicale | Trailer Lun 25 SET - CINEMA UNO : BEAST [Universal, 2022] - 1aTv Azione/Avventura | Trailer

[Universal, 2022] - Azione/Avventura | Trailer Ven 29 SET - CINEMA DUE : LE VELE SCARLATTE [01, 2022] - 1aTv Drammatico/Romantico | Trailer

[01, 2022] - Drammatico/Romantico | Trailer Sab 30 SET - FAMILY : A SPASSO COL PANDA - MISSIONE BEBE' [Eagle, 2022] - 1aTv Animazione/Avventura | Trailer

FILM DA LEONI

Sky Cinema Due, da mercoledì 30 agosto a sabato 9 settembre in prima e seconda serata Collezione FILM DA LEONI

In occasione del Festival di Venezia 2023, che si svolge dal 30 agosto al 9 settembre, Sky Cinema Due propone una programmazione composta da 16 film premiati nelle precedenti edizioni, tra cui la prima visione TÁR, prevista a inizio settembre, per cui la protagonista Cate Blanchett ha ottenuto la Coppa Volpi 2022. A questi, giovedì 31 agosto alle 21.15, si aggiunge il film presentato in concorso al Festival di Venezia 2021 SPENCER, per rendere omaggio a Lady Diana nel giorno della scomparsa. Tra i film della rassegna sono da non perdere: l’adattamento del romanzo di Jack London MARTIN EDEN con Luca Marinelli premiato con la Coppa Volpi nel 2019; la storia ispirata alla vita del regista Claudio Noce, PADRENOSTRO con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa Volpi nel 2020; la pellicola che ha fatto ottenere al regista Luca Guadagnino il Leone d’argento 2023, BONES AND ALL con la vincitrice del Premio Mastroianni 2023 Taylor Russell, Timothée Chalamet e Mark Rylance; il film di Roman Polanski, vincitore del Gran Premio della Giuria 2019, L’UFFICIALE E LA SPIA con Jean Dujardin e Louis Garrel; il musical da sei Oscar® di Damien Chazelle LA LA LAND con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata con la Coppa Volpi 2016; il film di Darren Aronofsky, Leone d’oro a Venezia 2008, THE WRESTLER con Mickey Rourke; PIETÀ, il dramma di Kim Ki-duk, vincitore del Leone d’oro 2012; e SOMEWHERE di Sofia Coppola (Leone d’oro 2010). E ancora: PHILOMENA con Judi Dench (Miglior Sceneggiatura 2013); THE MASTER (Leone d’argento 2012 a Paul Thomas Anderson e Coppa Volpi a Joaquin Phoenix); I FIGLI DEGLI UOMINI di Alfonso Cuarón (premio Osella 2006 per la Miglior Fotografia); L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt); MARE DENTRO (Leone d’argento 2004 e Coppa Volpi a Javier Bardem); IL PAPÀ DI GIOVANNA (Coppa Volpi 2008 a Silvio Orlando); e QUEI BRAVI RAGAZZI (Leone d’argento 1990 a Martin Scorsese). I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY CINEMA COLLECTION - SHREK

Sky Cinema Collection, da lunedì 4 a venerdì 8 settembre

In occasione della prima visione IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO (lunedì 4 settembre ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Collection), da lunedì 4 a venerdì 8 settembre Sky Cinema Collection ospita il franchise completo dedicato al simpatico orco verde e il primo capitolo IL GATTO CON GLI STIVALI. La saga si apre nel 2001 con il primo memorabile SHREK, capolavoro che ha rivoluzionato il mondo delle favole e che nel ha vinto l’Oscar® per il Miglior Film D'animazione. Racconta la storia di un orco verde, scorbutico ma dal cuore buono, che deve liberare la principessa Fiona, segregata in un castello, che gli farà battere il cuore. Il divertimento continua con il secondo capitolo campione d’incassi, SHREK 2. Questa volta Shrek e Fiona devono affrontare le ire dei genitori di lei, poco propensi ad accettare un "mostro" come genero. In SHREK TERZO nel regno di Molto Molto Lontano è morto il re e bisogna trovare il cugino di Fiona, Arthur, erede del trono per linea di successione. L'orco verde, insieme agli amici Ciuchino e Gatto, parte alla sua ricerca, ma una sorpresa li attende. Il quarto e ultimo capitolo della saga d'animazione, SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI, vede Shrek alle prese con i problemi di un padre di famiglia e una forte nostalgia dei vecchi tempi. Complice la trappola che gli tende il nano Tremolino, l’orco finirà per vivere un’altra avventura indimenticabile. Non manca infine il primo capitolo, IL GATTO CON GLI STIVALI, la rocambolesca animazione che vede protagonista il personaggio reso famoso dalla saga di Shrek. In questa divertente avventura l’amicizia fra il beffardo Gatto con gli Stivali e Humpty Dumpty si rompe in seguito a una rapina finita male, ma il destino li riunisce sulla strada verso la famigerata Oca dalle uova d’oro. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY CINEMA COLLECTION - HARRY POTTER

Sky Cinema Collection, da sabato 9 a venerdì 22 settembre

Da sabato 9 a venerdì 22 settembre torna sul canale il maghetto più amato del grande schermo con il franchise dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) con gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER, nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretati sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton e Robbie Coltrane, recentemente scomparso, in quelli dell’amabile Hagrid. Era il 2001 quando uscì nelle sale il primo capitolo della saga, HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE diretto da Chris Columbus, che ottenne incassi record al box office e che narra la difficile infanzia del piccolo Harry nel mondo dei “babbani” e il suo arrivo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L’anno successivo uscì HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI diretto ancora da Columbus, in cui Harry, tornato alla scuola di magia dopo le vacanze, affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e deve scoprire il terribile segreto di una stanza misteriosa. Nel 2004 Alfonso Cuarón firmò la regia di HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN conferendo all’ambientazione un’atmosfera più dark e alla narrazione un’impronta più adulta. Qui Harry deve affrontare il pericoloso criminale Sirius Black (Gary Oldman), appena evaso dalla prigione di Azkaban. La regia venne affidata a Mike Newell per il quarto capitolo della saga, HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO, in cui tra tornei di magia, balli e turbamenti d’amore, Harry si prepara il ritorno dell’oscuro Voldemort (Ralph Fiennes). HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE segnò l’ingresso alla regia di David Yates, che diresse anche i successivi film. In questo quinto capitolo, prima che una profezia decida il suo destino, Harry scopre l’esistenza di un’associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, il cui ritorno incombe su Hogwarts. Era il 2009 quando uscì al cinema HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE. In questa sesta avventura Harry trova un manuale misterioso appartenuto al Principe Mezzosangue tramite cui apprende i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di un ricordo custodito dal professor Lumacorno (Jim Broadbent). Nel 2010 e 2011 si susseguirono in sala i capitoli finali, HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I e HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II, in cui la sfida con Voldemort è alle porte e, per sconfiggerlo, Harry, Hermione e Ron devono trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l’anima del Signore Oscuro. A impreziosire la programmazione, è il terzo capitolo della saga spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE con Jude Law, Eddie Redmayne e Mads Mikkelsen. È, infine, da non perdere HARRY POTTER 20TH ANNIVERSARY: RETURN TO HOGWARTS, la speciale retrospettiva che porta i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo la reunion, avvenuta nel 2021, fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, altri stimati membri del cast e i registi che hanno realizzato gli otto film. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY CINEMA COLLECTION - BATMAN

Sky Cinema Collection, da sabato 23 a sabato 30 settembre

Da sabato 23 a sabato 30 settembre l’Uomo Pipistrello torna su Sky Cinema con una programmazione che comprende i due film diretti da Tim Burton, i due da Joel Schumacher, i tre capitoli firmati Christopher Nolan e il più recente film di Matt Reeves. È il 1989 quando il regista dal gusto visionario e gotico Tim Burton porta al cinema BATMAN, che vede Michael Keaton indossare i panni di Bruce Wayne, nonché il mantello dell’Uomo Pipistrello. Troviamo inoltre Kim Basinger nei panni di Vicki Vale e Jack Nicholson in quelli coloratissimi di Joker. Il film ha uno straordinario successo, ottenendo incassi da capogiro e l’Oscar® 1990 per la Miglior scenografia. Nel 1992 l’accoppiata Burton – Keaton ritorna al cinema con BATMAN – IL RITORNO, in cui l’eroe della DC Comics ha a che fare con la splendida Catwoman di Michelle Pfeiffer e il terribile Pinguino di Danny DeVito. Le avventure di Batman proseguono nel 1995 con BATMAN FOREVER, che vede alla regia Joel Schumacher e nel cast Val Kilmer come Uomo Pipistrello, Nicole Kidman come la Dottoressa Chase Meridian, Jim Carrey come l’Enigmista, Tommy Lee Jones come Due Facce e Chris O’Donnell come Robin. Nel 1997 Joel Schumacher firma BATMAN & ROBIN, ma questa volta il ruolo dell’eroe è affidato a George Clooney, affiancato dal Robin di Chris O’Donnell. Come villain invece troviamo Uma Thurman chiamata a interpretare il ruolo di Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger quello di Mr. Freeze. Il 2005 segna l’inizio della trilogia firmata da Christopher Nolan che è stata un vero trionfo di pubblico e critica ed è considerata una delle migliori saghe che vede protagonisti i supereroi. In BATMAN BEGINS, quindi, troviamo per la prima volta Christian Bale dare volto e corpo al Cavaliere Oscuro. Al suo fianco sia in questo capitolo che nei due successivi, ci sono: Michael Caine nei panni del fidato Alfred, Gary Oldman in quelli dell’incorruttibile sergente della polizia James Gordon, e Morgan Freeman in quelli di Lucius Fox che cura gli affari della Wayne Enterprises, oltre ad essere uno scienziato e inventore al servizio di Bruce Wayne. Nel cast anche Liam Neeson che interpreta Henri Ducard, Katie Holmes che dà il volto a Rachel Dawes e Cillian Murphy che veste i panni di Jonathan Crane. Nel 2008 esce nelle sale il secondo capitolo di Nolan, IL CAVALIERE OSCURO, in cui Bale-Wayne deve salvare Gotham dall’inquietante Joker, interpretato da un indimenticabile Heath Ledger che per questo ruolo ottenne l’Oscar® e il Golden Globe come Miglior attore non protagonista. Nella pellicola, premiata anche con l’Oscar® per il Miglior montaggio del suono, troviamo anche Maggie Gyllenhaal come Rachel Dawes e Aaron Eckhart come Harvey Dent. Con l’anno 2012 si chiude la trilogia di Nolan con l’uscita de IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO, dove troviamo un Bale-Wayne costretto a tornare in attività quando a Gotham compaiono la ladra Catwoman, interpretata da Anne Hathaway, e il terrorista Bane, interpretato da Tom Hardy. Nel cast anche Marion Cotillard nei panni di Miranda Tate e Joseph Gordon-Levitt in quelli dell’agente di polizia John Blake. È il 2022, infine, quando Robert Pattinson diventa il supereroe di Gotham City nella versione noir di Matt Reeves THE BATMAN, diventando uno dei maggiori incassi dell’anno in Italia e nel mondo. In questa versione, accanto a Pattinson, troviamo Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano in quelli dell’Enigmista, Jeffrey Wright in quelli del tenente Gordon e Colin Farrell in quelli di Pinguino. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY ARTE

HAPPY BIRTHDAY ROGER WATERS

Mercoledì 6 settembre dalle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Festeggiamo gli 80 anni di Roger Waters, ex membro e cofondatore dei Pink Floyd, con una serata all’insegna della musica rock. Roger Waters - The Wall è un'occasione unica per rivivere le emozioni del concerto del cantautore britannico, interamente dedicato all’album dei Pink Floyd The Wall che ha segnato la musica rock e la cultura contemporanea. Girato nel corso delle numerose tappe del suo acclamato tour, questo documentario ha dato a Waters la possibilità di scavare nel profondo della propria storia personale. In seguito, con Pink Floyd - Technicolor Dream riviviamo il leggendario concerto di 14 ore consecutive tenutosi il 29 aprile 1967 all'Alexandra Palace di Londra. Concludiamo la serata con l’episodio di Video Killed the Radio Star dedicato ai Pink Floyd, nel quale critici, produttori e registi esplorano i video più iconici della band rock, mettendo inevidenza lo stile visivo e l'impatto musicale degli artisti.

I AM JOHNNY CASH

Martedì 12 settembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In occasione dei 20 anni dalla sua morte, ricordiamo Johnny Cash attraverso un ritratto esaustivo, intimo e spettacolare. Icona della musica country made in USA, Johnny Cash è stato uno dei pochi cantanti nella storia della musica ad aver venduto più di 90 milioni di dischi. Considerato figura atipica nella musica popolare americana del XX secolo, veniva rispettato da icone della cultura alternativa oltre che da figure della cultura dominante. Attraverso il contributo dei suoi cari e le riprese dei concerti, viene delineata un’immagine chiara e nitida dell’artista. Grazie a questo documentario esploriamo quindi l’espressione musicale e artistica del grande Johnny Cash, che spaziava attraverso generi quali rock and roll, rockabilly, blues, folk e gospel.

GIANNI SCHICCHI

Mercoledì 13 settembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il primo film musicale di Damiano Michieletto, tratto dall’opera lirica di Puccini costruito nel modo più coinvolgente, umano e diretto possibile, con l’obiettivo di portare un’opera lirica a diventare cinema. In questo film che unisce musica e comicità, quando il ricco mercante e collezionista toscano Buoso Donati muore improvvisamente, tutti i parenti si interessano solamente alla sua eredità, andando alla ricerca del testamento. Una volta trovato, scoprono la tremenda verità: Donati ha lasciato tutti i suoi beni al vicino convento di frati, senza intestare nulla agli avidi parenti. Indecisa su cosa fare, la famiglia decide di affidarsi a Gianni Schicchi, un furbo faccendiere famoso per essere in grado di muoversi con disinvoltura tra i cavilli della legge. Dal momento che nessuno è ancora a conoscenza della morte del vecchio Buoso Donati, Schicchi ordina che il cadavere venga nascosto per poterne prendere lui stesso il posto e dettare al notaio un nuovo testamento. I parenti accettano il piano e ognuno di loro inizia segretamente a corrompere Schicchi per assicurarsi la parte più cospicua di eredità. Ma quando egli, fingendosi Buoso Donati, dichiara di lasciare i beni più preziosi al suo «caro, devoto, affezionato amico Gianni Schicchi», i parenti comprendono la terribile beffa ed esplodono in urla furibonde.

DALLA MUSICA ALL’AMORE

Mercoledì 13 settembre alle 22.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Questo documentario racconta il dietro alle quinte di Gianni Schicchi- Il Film – un’importante operazione culturale dove un noto regista d’Opera abbraccia una nuova esperienza come il cinema. Vedremo da vicino il cuore di quest’Opera, che vive attraverso i suoi cantanti e le loro voci: solitamente nel cinema gli attori provano e discutono con il Regista la loro parte, in Gianni Schicchi - Il Film i cantanti si sono preparati sulle parti musicali che interpreteranno sul set, allenati ad usare la loro voce in un modo diverso da quello teatrale a cui sono abituati perché l’Opera ha i cantanti, il Cinemagli attori. La grande sfida del regista Damiano Michieletto è stata quella di fondere la drammaturgia dell’Opera con la recitazione filmica, lasciando che le cineprese seguissero la fusione di questi due linguaggi con particolare attenzione alla nascita delle idee avvenute direttamente sul set. Solitamente il backstage è area di comfort in cui le riprese tendono esclusivamente a documentare momenti di routine, errori e risate, invece Dalla Musica all’Amore è un esclusivo “diario di bordo” che narra sensazioni, vulnerabilità dei personaggi e soluzioni creative, nascita e costruzione di momenti musicali emozionanti e di scelte diverse dal pensiero iniziale. Una poesia visiva, estetica e drammaturgica, personale ma indagatrice.

AGATHA CHRISTIE – LA REGINA DEL MISTERO

Venerdì 15 settembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 133esimo compleanno, festeggiamo Agatha Christie con un documentario che ci presenta un inedito ritratto di una donna enigmatica celata dietro ad un talento straordinario. Non c'è un'altra scrittrice al mondo che abbia ricevuto tanti riconoscimenti come lei: è l'inventrice del romanzo poliziesco inglese moderno, nonché la scrittrice più venduta e tradotta di tutti i tempi. I suoi eroi come Hercule Poirot e Miss Marple sono nomi ben noti a livello globale e la sua pièce teatrale The Mousetrap è la più longeva del mondo. Ma chi è la donna dietro tutti questi successi? Utilizzando filmati e fotografie mai visti prima, tratti dalla collezione privata di Agatha Christie, il documentario avvia un'indagine biografica svelando la personalità misteriosa di una donna, la cui esistenza e le cui opere sono state plasmate dalla storia del Novecento. Scopriremo così che Agatha Christie non è stata solo una scrittrice diligente e disciplinata, autrice di 66 romanzi, quasi altrettanti racconti e 33 opere teatrali, ma è stata anche una donna moderna ed emancipata, che per tutta la vita non si è mai lasciata vincolare dalle regole della società inglese.

PAUL NEWMAN – IL DIVO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO

Lunedì 18 settembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La sua bellezza, mascolinità, intelligenza e, naturalmente, il colore dei suoi occhi, hanno contraddistinto Paul Newman per tutta la sua vita. Infastidito dai costanti riferimenti al suo appeal sessuale, l'attore fece di tutto per cambiare la percezione di lui come un seduttore. Tuttavia, anche nei suoi ruoli più antipatici, ha continuato ad affascinare il pubblico di tutto il mondo. Dopo essersi iscritto all'Actors Studio, Newman ha recitato in oltre 60 film, collaborando con alcuni dei registi più iconici della storia del cinema. Anche se relativamente poco visibile, la sua carriera di regista – con una dozzina di film alle spalle – riflette la diversità e la ricchezza della sua visione artistica. Modesto, timido, riservato e determinato a proteggere la propria privacy, Newman non si arrendeva facilmente e spesso usava il suo umorismo per allontanarsi dalla frenesia mediatica, combattendo per poter sempre esercitare la sua libertà di pensiero. In questo documentario ripercorreremo i suoi film, le sue passioni, le sue visioni politiche e le sue lotte civili, per scoprire la vita e la personalità dell'attore, dell'uomo di famiglia e del filantropo, che si celava dietro i suoi meravigliosi occhi azzurri.

ROSA – IL CANTO DELLE SIRENE

Mercoledì 20 settembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

A 33 anni dalla sua scomparsa ricordiamo Rosa Balistreri con questo documentario dedicato alla cantautrice siciliana. In un viaggio per la sua Sicilia, Isabella Ragonese omaggia la cantautrice folk palermitana Rosa Balistreri. Un tributo tanto contemporaneo quanto inedito in cui l’attrice e regista visita Palermo per trovare tracce di Rosa nella contemporaneità e riscoprirne l’animo profondamente popolare nei luoghi e nei volti delle donne siciliane. Isabella Ragonese parte da Licata, città natale di Rosa, per poi spostarsi nei quartieri di Palermo dove le sue canzoni ancora riecheggiano e continuano ad accompagnare la vita di tante donne del capoluogo siciliano e ad assecondarne la quotidianità.

LE FOTOGRAFE – SECONDA STAGIONE

Martedì 26 settembre dalle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna la seconda stagione della docu-serie interamente dedicata alle fotografe italiane che trattano temi legati al femminile. Il filo rosso che tiene assieme ogni episodio è la Fotografia intesa come strumento di indagine introspettiva, di esplorazione del reale e di espressione artistica. Nausicaa Giulia Bianchi, Chiara Fossati, Giulia Gatti, Sofia Uslenghi, Ludovica Anzaldi, Cristina Vatielli. Sei episodi, ognuno con una fotografa diversa come protagonista, ognuno incentrato su un tema specifico. Nei nuovi episodi si parlerà di spiritualità, della ricerca della maternità, di memoria, della scoperta di sé. Ma anche di gender, adolescenza e comunità di appartenenza. Le fotografe non raccontano soltanto tematiche legate al femminile, ma svelano mondi più ampi, più sfaccettati, complessi e affascinanti. Ogni fotografa sta portando avanti la propria ricerca personale, sta crescendo nel proprio lavoro, sta affermando la sua presenza nel mondo della cultura visiva del nostro paese. Ognuna di loro sta contribuendo a cambiare e arricchire l’immaginario fotografico italiano. Una serie antologica, ma non retrospettiva, con lo sguardo e il racconto rivolti sempre al presente e al futuro.

SKY DOCUMENTARIES

POP-UP FOOD MARKETS

Da sabato 2 a venerdì 8 settembre su Sky Documentaries +1 e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sky Documentaries +1 dedica una settimana di programmazione alla scoperta di colori, profumi, sapori e storie che si nascondono dietro ogni prodotto messo sui banchi del mercato.

Food Markets- Profumi E Sapori A Km Ø descrive i mercati presenti nelle città: da Torino a Barcellona, da Firenze a Riga, da Lisbona a Helsinki, da Bergen a Valencia. La serie racconta le storie che si nascondono dietro ogni prodotto messo sui banchi dei mercati e porta a scoprire i luoghi da cui arrivano. In ogni puntata troveremo le descrizioni dei prodotti locali che vengono venduti nel mercato, come avviene la produzione e come vengono utilizzati in cucina seguendo la loro stagionalità

4 LITTLE GIRLS

Venerdì 15 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Per commemorare i 60 anni dalla strage nella chiesa battista di Birmingham, riviviamo questo evento drammatico con il documentario 4 Little Girls. Documentario d'esordio di Spike Lee, il famoso regista e produttore dedica uno sguardo approfondito a uno dei crimini più atroci d'America: un attentato di matrice razzista che ha poi contribuito a definire l'emergente movimento per i diritti civili sostenuto dal Dr. Martin Luther King e altri. 4 Little Girls è allo stesso tempo un commovente resoconto umano di familiari e amici delle quattro ragazze che morirono nell'attentato del 15 settembre 1963, nonché un importante resoconto storico delle forze che negli anni Sessanta plasmarono i rapporti razziali a Birmingham – definita da King come la città più segregata degli Stati Uniti.

WHEN THE LEVEES BROKE - L’URAGANO KATRINA

Venerdì 15 settembre dalle 23.00 tutti gli episodi su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel 2006, il regista Spike Lee porta sullo schermo un resoconto gli effetti catastrofici dell'uragano Katrina con il suo epico documentario pluripremiato, When the Levees Broke. Un viaggio tra le macerie e i sopravvissuti di New Orleans dopo il devastante passaggio dell'uragano, per cogliere lo spirito di collaborazione degli abitanti ma anche le colpe e le responsabilità del governo americano.

GEOFF HURST – CAMPIONE DEL MONDO 1966

Lunedì 18 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Geoff Hurst non è solo la leggenda dello sport che ha segnato la prima tripletta in assoluto in una finale di Coppa del Mondo, ma è anche un uomo la cui vita è stata segnata da diverse tragedie, perdendo la figlia per un tumore al cervello e il fratello per suicidio. Hurst affronta questi eventi profondamente personali ed emotivi con un’onestà quasi brutale, aprendo così una finestra su una storia intensamente umana e calda, con alti e bassi, sorrisi e tristezza. Amici e colleghi come Wolfgang Weber e Wolfgang Overath, che facevano parte della squadra tedesca nel 1966, contribuiscono alla narrazione della storia. A loro si uniscono l'allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate, il capitano dell'Inghilterra Harry Kane e la capocannoniere della nazione Ellen White. Sentiamo anche Gary Lineker, Alan Shearer, Declan Rice, Harry Redknapp, Jermaine Jenas, il presidente della FA Debbie Hewitt e una miriade di altri, tra cui Carli Lloyd, l'unica giocatrice ad aver segnato una tripletta in una finale di Coppa del Mondo. Questo documentario è il racconto di una vita plasmata dalla gloria e dalla tragedia, dalla fama e dalla normalità.

FASHION REIMAGINED

Martedì 19 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La stilista Amy Powney del famoso marchio Mother of Pearl è una stella nascente nella scena della moda londinese, determinata a integrare il concetto di sostenibilità in questa industria. Cresciuta nell'Inghilterra rurale da genitori attivisti, Amy si è sempre sentita a disagio per il devastante impatto ambientale del suo lavoro. Quando vince l'ambito premio Vogue come miglior giovane stilista dell'anno, ottenendo un grosso premio in denaro, Amy decide di utilizzare i soldi per creare una collezione ecosostenibile dal campo al capo finito e trasformare tutta la sua attività. Un anno dopo, nel 2018, lancia No Frills – una collezione fatta di materiali biologici e naturali, con una filiera trasparente, che mette al primo posto la responsabilità sociale, il rispetto degli animali e il basso impatto ambientale. Nei tre anni successivi, la sua rivoluzione personale diventa il precursore di un cambiamento sociale molto più grande: infatti, tutto ciò che Amy ha imparato nella creazione della collezione No Frills è ora applicato a tutto il marchio Mother of Pearl rendendolo l'etichetta più tracciabile e trasparente del Regno Unito. Con questo documentario scopriamo la storia di Amy e del suo viaggio per rivoluzionare il mondo della moda.

IF GOD IS WILLING AND DA CREEK DON’T RISE – DISTRUZIONE E RINASCITA

Venerdì 22 settembre dalle 23.00 tutti gli episodi su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Cinque anni dopo, Spike Lee torna a New Orleans, per vedere come si stavano svolgendo gli ambiziosi piani per reinventare Crescent City. Trova un mosaico di speranza e angoscia proprio mentre un nuovo disastro minaccia il territorio. Il documentario di quattro ore porta avanti il racconto della straziante storia di distruzione e rinascita della città più singolare d'America.

SKY NATURE

RIVER – IL FIUME DELLA VITA

Venerdì 8 settembre alle 21:15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio dalla sorgente dei fiumi al mare. Un’immersione attraverso spazio e tempo che abbraccia sei continenti, servendosi di una fotografia che utilizza prospettive inusuali, riprese aeree e satellitari. Un’odissea cinematografica e musicale che esplora la relazione fra i corsi d’acqua e il destino degli esseri umani e che segue quello stesso loro scorrere, capace, nel tempo, di plasmare paesaggi, intrecciandosi al flusso di culture ed esplorazioni. Un tempo lasciavamo che fosse il corso dei fiumi a determinare dove lasciar spazio per gli insediamenti umani. Ora invece agiamo sul loro corso naturale, li reindirizziamo e li usiamo per generare energia pulita. In questo documentario non sappiamo nello specifico quali fiumi stiamo guardando e questo diventa particolarmente impattante quando assistiamo alla distruzione di dighe abbandonate, con la conseguente rinascita del corso naturale dell’acqua. Dove sono questi fiumi? Non lo sappiamo, ma l’impatto visivo è impressionante. La narrazione è affidata alla potenza delle immagini nella celebrazione della natura selvaggia dei fiumi e, al contempo, della loro vulnerabilità.

LA VITA SEGRETA DEI CANGURI

Da domenica 10 settembre alle 21:15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In questa serie andiamo alla scoperta dell’animale più iconico e conosciuto d’Australia: il canguro. Grazie alle loro caratteristiche fisiche, i canguri sono tra le specie più forti tra i mammiferi noti come marsupiali. Ma siamo davvero a conoscenza di tutto ciò che riguarda questa specie animale? Con questo documentario abbia l’occasione di osservare da vicino le colonie di canguri grigi orientali del Sundown National Park nel Queensland e della località costiera di Anglesea nel Victoria. Scopriremo che il canguro grigio orientale è una specie che si riunisce in gruppetti, in cui si può entrare e uscire a seconda della disponibilità di cibo. E non solo: alcuni maschi sono molto territoriali, pronti a lottare per difendere i propri territori, per la scalata sociale e per il diritto di accoppiamento. Impareremo inoltre che quella del canguro è una specie che si riproduce facilmente ma che si trova anche ad affrontare numerose difficoltà nell’allevamento dei suoi cuccioli a causa dei predatori e del clima. Immergiamoci in un viaggio che ci porterà a conoscere la mentalità, le regole di allevamento e le gerarchie sociali dei marsupiali più famosi nel mondo.

GLI EINSTEIN DELLA NATURA

Da venerdì 15 settembre alle 21:15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Le leggi della natura ci insegnano che solo i più forti e i più furbi sopravvivono. Ma se l’intelligenza animale fosse molto più sviluppata di quanto ci aspettiamo? Se alcune specie animali avessero notevoli capacità cerebrali, tanto da poter essere considerati dei veri e propri Einstein della natura? Scopriamolo in questa serie che indaga come le menti della natura si confrontino con le capacità intellettive dell’uomo. Grazie a vari studi, impareremo che i corvi della Nuova Caledonia sono l'unica specie non umana a fabbricare attrezzi a gancio in natura. Scopriremo che esiste una specie di seppia con una mente capace di viaggiare nel tempo e che le api sono in grado di calcolare le somme. Conosceremo la strabiliante memoria fotografica degli scimpanzé e la capacità cerebrale di un pesce di superare il test dello specchio. Infine, capiremo come fanno i pappagalli neozelandesi a combinare diversi tipi di ragionamento per riuscire a formulare un unico giudizio. Chris Packham ci svelerà quanto siano sorprendenti le menti del mondo animale, portandoci a comprendere quali strategie permettono ad alcune specie di prendere il sopravvento su altre.

DIARIO DI UN PICCHIO

Lunedì 25 settembre alle 21:15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Diario di un Picchio esamina l’incredibile diversità e l’affascinante impatto di oltre 240 specie di picchi nel mondo. Girato in diverse regioni del mondo, questo documentario segue le storie di due famiglie di picchi mentre allevano i loro piccoli, ripercorrendo il loro percorso evolutivo unico e il ruolo che svolgono all’interno dell’ecosistema in cui vivono. I picchi sono una specie estremamente evoluta grazie al loro particolare stile di vita: alcuni bevono linfa, altri vivono esclusivamente in foreste devastate dal fuoco e altri riescono a perforare in profondità la corteccia degli alberi in decomposizione usando la lingua per pescare insetti. Osserveremo da vicino le sorprendenti abilità dei picchi e scopriremo quanto sia cruciale il ruolo svolto da questa specie di uccelli nell'arricchire i loro habitat creando ambienti accoglienti anche per altre specie.