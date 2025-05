Guida TV Sky e NOW 18 - 24 Maggio: Emilia Perez, Vigil 2a Stagione, Real Madrid, Vermeer

GUIDA TV SKY / NOW | 18 - 24 MAGGIO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 18 maggio l’appuntamento è con Almanacco di Bellezza – Speciale Museo Ferragamo, in prima visione alle 21.45 su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand. Piero Maranghi e Leonardo Piccinini ci accompagnano alla scoperta del Museo Salvatore Ferragamo, una realtà unica nel panorama museale internazionale, nata per volontà della famiglia Ferragamo e dedicata alla figura del grande stilista, artista visionario che ha saputo fondere moda, arte e innovazione. Attraverso mostre ed eventi, il museo si propone di esplorare i linguaggi del contemporaneo, dal design alla comunicazione, fino al costume e allo spettacolo.

Lunedì 19 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW va in onda in prima TV assoluta “Emilia Pérez”, il film di Jacques Audiard che ha conquistato pubblico e critica, con Karla Sofía Gascón e Zoe Saldana, premiata come miglior attrice non protagonista agli Oscar® e ai Golden Globe 2025. La pellicola racconta la sorprendente storia di Juan “Manitas” Del Monte, capo di un cartello messicano che sceglie di cambiare identità e diventare Emilia Pérez, iniziando una nuova vita segnata dalla redenzione e dalla filantropia. Tra premi internazionali e colonna sonora da Oscar®, il film si impone come uno dei titoli più audaci e intensi dell’anno.

Martedì 20 maggio è il turno di “Vigil – Seconda stagione”, alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Amy Silva è coinvolta in un’indagine ad alta tensione legata a un drone militare impazzito che ha ucciso diversi soldati. Tra complotti internazionali e minacce nascoste, la serie con Suranne Jones e Rose Leslie si conferma un thriller mozzafiato. Sempre martedì, alle 21.15 su Sky Investigation e NOW, arriva anche la dodicesima stagione di Delitti in Paradiso, con nuove indagini ambientate nella coloratissima isola caraibica di Saint Marie. In contemporanea su Sky Arte e NOW, “Design. Aspettando il futuro” racconta l’arrivo della Design Week a Milano, un momento di grande fermento creativo.

Mercoledì 21 maggio alle 21.15 su Sky Documentaries e NOW debutta la docuserie in sei episodi “Real Madrid”, che racconta la storia e i protagonisti di uno dei club più celebri al mondo, con un focus speciale su Carlo Ancelotti e le stelle Bellingham, Vinicius e Modrić. Sempre mercoledì, su Sky Arte, “Musica con Vista” ci porta nei luoghi più suggestivi d’Italia per un festival all’aperto dedicato alla musica classica, un itinerario sonoro tra giardini, cortili e dimore storiche.

Giovedì 22 maggio alle 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, spazio all’horror con “Le Notti di Salem”, adattamento del romanzo di Stephen King, diretto da Gary Dauberman con Lewis Pullman. Atmosfere oscure e vampiri inquietanti animano il ritorno dello scrittore Ben Mears nella sua città natale. Alle 22.00 su Sky Crime e NOW, tornano i misteri di “Delitti a circuito chiuso”: dieci nuovi episodi per altrettante indagini risolte grazie a un singolo, decisivo fotogramma catturato dalle videocamere di sorveglianza.

Venerdì 23 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, è la volta di “The Wasp”, thriller psicologico con Naomie Harris e Natalie Dormer. Due amiche di vecchia data si ritrovano e danno vita a un piano di vendetta che scatenerà tensioni e verità nascoste. Sempre alle 21.15 su Sky Nature, parte la serie documentaristica in quattro episodi “I Signori del Cielo”, un viaggio nel mondo degli uccelli e delle creature volanti, tra spettacolari riprese aeree e momenti unici di natura selvaggia.

Sabato 24 maggio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, l’arte è protagonista con “Vermeer. Il genio segreto”, un documentario che svela i segreti e le tecniche del grande pittore olandese. In contemporanea su Sky Atlantic e NOW, continua la serie “Vigil” con nuovi episodi da non perdere.

Oltre ai titoli in evidenza, ricordiamo che ogni giorno su Sky Cinema, Sky Atlantic, Sky Arte e molti altri canali, sono disponibili numerosi altri programmi, film e serie da scoprire on demand o in streaming su NOW. Per restare sempre aggiornati, consultate la guida completa direttamente su Sky e sul sito ufficiale NOW.

DOMENICA 18 MAGGIO

ALMANACCO DI BELLEZZA – SPECIALE MUSEO FERRAGAMO

Domenica 18 maggio alle 21.45, in prima visione su Sky Classica e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Almanacco di Bellezza fa tappa a Firenze con una puntata speciale dedicata al Museo Salvatore Ferragamo. Piero Maranghi e Leonardo Piccinini ci portano alla scoperta di uno straordinario museo aziendale, nato nel 1995 per iniziativa della famiglia Ferragamo con la volontà di far conoscere al pubblico di tutto il mondo le qualità artistiche di Salvatore Ferragamo e il ruolo che egli ha ricoperto nella storia non solo della calzatura, ma anche della moda internazionale. Una realtà estremamente dinamica, che si rinnova ogni anno attraverso iniziative che esprimono l’apertura e l’interesse dell’azienda verso i fenomeni più attuali e significativi del mondo contemporaneo, che dall’arte, dal design, dallo spettacolo, dal costume, dalla comunicazione, dall’informazione...

LUNEDÌ 19 MAGGIO

EMILIA PÉREZ

Lunedì 19 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Jacques Audiard dirige un film potente con Karla Sofía Gascón e Zoe Saldana, premiata come miglior attrice non protagonista agli Oscar® e Golden Globe 2025. Tra i riconoscimenti ottenuti: Oscar® e Golden Globe alla miglior canzone El mal, miglior film straniero e miglior film commedia e musicale ai Golden Globe, Premio della giuria e alle attrici al Festival di Cannes 2024. Juan “Manitas” Del Monte, un temuto capo di un cartello messicano, decide di cambiare vita e diventare donna. Con l’aiuto di Rita Moro Castro, un’avvocata sottovalutata, Manitas finge la propria morte e inizia una nuova vita come Emilia Pérez. Dopo anni ritrova Rita e, con il suo aiuto, diventa una filantropa che aiuta le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi e si ricongiunge alla ex moglie e ai suoi figli, fingendosi una parente di Manitas. Presto però la sua pace interiore sarà messa a repentaglio.

MARTEDÌ 20 MAGGIO

VIGIL – SECONDA STAGIONE

Da martedì 20 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Quando un prototipo di drone da combattimento della Royal Air Force viene compromesso e uccide diversi soldati durante una dimostrazione congiunta in Scozia, la squadra di Amy Silva viene incaricata di trovare il colpevole. Si reca alla base aerea congiunta del controverso alleato ad Al-Shawka, dove scopre una cospirazione più grande. A tre anni dalla prima stagione, torna con sei nuovi episodi la serie con Suranne Jones (Gentleman Jack) e Rose Leslie (Il Trono di Spade), che promette di lasciare gli spettatori col fiato sospeso, tra droni e omicidi multipli.

DELITTI IN PARADISO - DODICESIMA STAGIONE

Da martedì 20 maggio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Una serie di detective inglesi si trova a comandare il posto di polizia di una meravigliosa isola caraibica: una certa formalità britannica si scontra con la solare vivacità dell'isola caraibica di Saint Marie.

DESIGN. ASPETTANDO IL FUTURO

Martedì 20 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario che esplora l'arrivo a Milano della Design Week, un evento internazionale all'insegna della creatività e dell'innovazione.

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO

REAL MADRID

Da mercoledì 21 maggio alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il Real Madrid sarà protagonista della docuserie in sei puntate, disponibili in binge. Parte importante a Carlo Ancelotti, figura iconica nel calcio, nonché uno dei tecnici più rispettati e vincenti nella storia dello sport. La docuserie seguirà da vicino alcuni dei volti più conosciuti nel calcio: Bellingham, Vinicius e Modrić.

MUSICA CON VISTA. FESTIVAL ALL’ARIA APERTA

Da mercoledì 21 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo Musica con Vista, festival estivo di musica classica suonata all’aria aperta nei luoghi più suggestivi d’Italia. Un viaggio musicale nei giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi, parte integrante dell’identità̀ e del patrimonio culturale del nostro Paese.

GIOVEDÌ 22 MAGGIO

LE NOTTI DI SALEM

Giovedì 22 maggio alle 21.00 in prima TV su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Horror dalle atmosfere inquietanti diretto Gary Dauberman e interpretato da Lewis Pullman, tratto dal romanzo omonimo di Stephen King. In cerca di ispirazione per il prossimo libro, lo scrittore Ben Mears torna nella sua città natale, ma scopre che è dominata dai vampiri, guidati dal misterioso Kurt Barlow. Insieme a un gruppo di abitanti del luogo, tra cui la giovane Susan Norton e il medico locale, cercherà di combattere queste forze oscure.

DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

Da giovedì 22 maggio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dieci nuovi episodi per dieci nuove storie di crimini intricati: attraverso le immagini delle telecamere di video sorveglianza sparse in tutto il mondo e i racconti dei familiari e degli amici delle vittime riviviamo e risolviamo insieme agli investigatori crimini all’apparenza in inestricabili che si sono risolti grazie ad un unico, decisivo fotogramma.

VENERDÌ 23 MAGGIO

THE WASP

Venerdì 23 maggio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Thriller psicologico con Naomie Harris (Skyfall) e Natalie Dormer (Il trono di spade). Heather e Carla sono due vecchie amiche che si incontrano dopo anni di silenzio. Quando Heather propone a Carla di uccidere suo marito, che la tradisce, Carla accetta per un’adeguata ricompensa. Ma quando concordano i dettagli del piano, emergono vecchi rancori e segreti che porteranno a conseguenze inaspettate.

I SIGNORI DEL CIELO - Sky Exclusive

Da venerdì 23 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da decolli perfetti e voli a lungo raggio ad atterraggi difficili, preparatevi a prendere il volo in questo nuova serie naturalistica, in quattro episodi, unica nel suo genere! Scopriamo come gli uccelli e altri animali prendono il volo per la prima volta, come trovano il cibo, come trovano il loro posto nei cieli affollati e come sopravvivono ad alcune delle condizioni atmosferiche e dei terreni più difficili del pianeta.

SABATO 24 MAGGIO

VERMEER -THE GREATEST EXHIBITION

Sabato 24 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Al Rijksmuseum di Amsterdam, in compagnia del Direttore del museo e dei curatori della mostra, ci addentriamo nella più grande esposizione dedicata finora a Vermeer. Osserviamo da vicino le opere di uno dei pittori olandesi più influenti del XVII secolo, attraverso il racconto, l’analisi minuziosa dello stile e delle tematiche di grandi esperti d’arte.