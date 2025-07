Guida TV Sky e NOW 6 - 12 Luglio: Joker 2, Delitti ai Tropici 6, Reagan, Attacco a Londra

GUIDA TV SKY / NOW | 6 - 12 LUGLIO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 6 luglio alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, debutta la seconda stagione di Law & Order: Organized Crime. Christopher Meloni torna nei panni del detective Elliot Stabler per un nuovo ciclo di episodi che lo vedrà addentrarsi nei meandri più oscuri della criminalità organizzata di New York, in una battaglia senza esclusione di colpi.

Lunedì 7 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand in 4K, arriva Joker: Folie à Deux. Joaquin Phoenix torna a interpretare Arthur Fleck nel secondo capitolo diretto da Todd Phillips, al fianco di Lady Gaga. Arthur è in carcere, accusato di omicidio e in attesa del processo. La sua avvocatessa cerca di far riconoscere l’infermità mentale, mentre il procuratore Harvey Dent chiede la pena di morte. Intanto, Arthur si unisce a un coro di internati dove conosce Lee, una donna di cui si innamora. Ma chi ama davvero Lee: Arthur o Joker? Sempre da lunedì 7 luglio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, va in onda 7 luglio – Attacco a Londra, una docuserie in tre puntate che ricostruisce, vent’anni dopo, il terribile attentato terroristico che colpì i trasporti pubblici di Londra. Attraverso testimonianze esclusive e immagini inedite, vengono ricostruite le indagini, il vissuto delle vittime e il lato oscuro dei carnefici.

Martedì 8 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, torna Delitti ai Tropici con la sesta stagione. La serie ambientata in Martinica vede di nuovo protagoniste la comandante Sainte-Rose e il capitano Crivelli, opposte nel carattere ma affiatate nel risolvere casi intricati in un paesaggio da sogno. Sempre martedì 8 luglio alle 22.00 su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, prende il via Delitti, un racconto crudo e profondo dei casi di cronaca nera più scioccanti della storia italiana. Dall’Olgiata a Via Poma, dal Mostro di Foligno alle Bestie di Satana, fino alla strage di Erba: attraverso ricostruzioni, archivi e testimonianze dirette, la serie riporta alla luce misteri irrisolti e drammi collettivi ancora impressi nella memoria nazionale.

Da mercoledì 9 a sabato 20 luglio su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, spazio a Pop-Up: Delitti in Paradiso, con le stagioni da 1 a 12 della serie crime che unisce mistero e atmosfere caraibiche.

Giovedì 10 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Comedy, in streaming su NOW e disponibile anche on demand, arriva The Parenting. Brian Cox, Lisa Kudrow e Parker Posey guidano il cast di questa commedia horror dove due ragazzi organizzano un weekend per presentare i rispettivi genitori… ma la casa è infestata da un poltergeist di 400 anni. Sempre giovedì 10 luglio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, va in onda Food Markets, un viaggio globale alla scoperta dei mercati alimentari più iconici del mondo, luoghi che raccontano storie di città, identità e culture.

Venerdì 11 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile anche on demand in 4K, viene trasmesso Reagan: Un presidente sotto i riflettori, biopic con Dennis Quaid nei panni di Ronald Reagan. Raccontata dal punto di vista di un agente del KGB incaricato di sorvegliarlo, la pellicola ripercorre l’ascesa dell’ex attore fino alla Casa Bianca, tra Hollywood, Guerra Fredda e storia americana. Sempre venerdì 11 luglio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand, arriva Olivier Giroud, documentario dedicato al celebre attaccante francese. Con contributi di Deschamps, Wenger, Ibrahimovic, Lampard e dello stesso Giroud, viene ricostruita una carriera costellata di trionfi e di sottovalutazioni, dal mondiale con la Francia alle vittorie con Arsenal, Chelsea e Milan.

Da sabato 12 a venerdì 18 luglio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, parte la programmazione Sky Cinema Collection – Epic. Oltre 15 film per un viaggio cinematografico attraverso epoche e mondi leggendari: da Il Gladiatore a 300, da Robin Hood a I Dieci Comandamenti, fino a Itaca – Il ritorno. Un’occasione imperdibile per rivivere la magia del cinema epico in tutte le sue sfumature.

DOMENICA 6 LUGLIO 2025

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME stagione 2

Da domenica 6 luglio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Il leggendario Christopher Meloni torna nei panni del detective Elliot Stabler per una nuova, intensa stagione che esplora i bassifondi criminali di New York.

LUNEDI 7 LUGLIO 2025

JOKER: FOLIE A DEUX

Lunedì 7 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Joaquin Phoenix torna nei panni di Arthur Fleck, alias Joker, nel secondo capitolo diretto da Todd Phillips e interpretato da Lady Gaga. Arthur è in carcere con l’accusa di omicidio e in attesa del processo. La sua avvocatessa vuole chiedere l’attenuante dell’infermità mentale che riconosca la sua personalità doppia, mentre il viceprocuratore distrettuale Harvey Dent invoca la pena di morte. Intanto, uno dei suoi carcerieri lo fa entrare in un coro di internati di cui fa parte Lee, una donna di cui Arthur si innamora all’istante. Lee lo ricambia, ma di chi è veramente innamorata, di Arthur o di Joker?

7 LUGLIO – ATTACCO A LONDRA

Da lunedì 7 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

A 20 anni esatti di distanza, ripercorriamo, in tre puntate in binge, l’evento che ha segnato l’inizio della guerra al terrorismo nel Regno Unito. Il 7 luglio 2005 quattro attentatori suicidi hanno preso di mira le reti di trasporto londinesi, facendo esplodere bombe su tre treni della metropolitana e un autobus. Questo documentario offre uno sguardo completo e intimo su quello che viene considerato tutt’oggi uno dei peggiori attacchi terroristici mai avvenuti sul suolo britannico. Lo facciamo da tre prospettive: quella degli investigatori alla disperata ricerca di risposte, quella dei civili coinvolti negli attentati e le voci di chi conosceva i carnefici. Il tutto attraverso interviste esclusive e immagini inedite.

MARTEDI 8 LUGLIO 2025

DELITTI AI TROPICI stagione 6

Da martedì 8 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Nello splendido scenario di un’isola della Martinica, la serie segue le indagini della pacata comandante di polizia Melissa Sainte-Rose e della sua vulcanica collega, il capitano Crivelli, le due amatissime detective dalle personalità e metodi agli antipodi, ma la cui chimica professionale è innegabile.

DELITTI

Da martedì 8 luglio alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio cupo nel cuore nero d’Italia: dai salotti dorati dell’Olgiata, dove la contessa Alberica Filo della Torre fu trovata strangolata nella sua villa romana, alle stanze di Via Poma, teatro dell’enigmatico delitto di Simonetta Cesaroni; dalla ferocia del “Mostro di Foligno”, che rapì e uccise due bambini lasciando il Paese senza fiato, al patto di sangue dei satanisti di Somma Lombardo che si firmavano “Bestie di Satana”. Ritornano i “Delitti” che hanno segnato una generazione: l’efferato massacro di Novi Ligure, l’orrore domestico di Cogne, fino alla strage di Erba con la sua scia di dubbi. Attraverso ricostruzioni, archivi e le voci di investigatori, giornalisti e familiari, la serie riaccende i riflettori su misteri irrisolti, confessioni shock e verità processuali ancora discusse.

MERCOLEDI 9 LUGLIO 2025

POP-UP: DELITTI IN PARADISO dalla stagione 1 alla stagione 12

Da mercoledì 9 al 20 luglio su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

GIOVEDI 10 LUGLIO 2025

THE PARENTING

Giovedì 10 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Comedy, in streaming su NOW e disponibile on demand

Brian Cox, Lisa Kudrow e Parker Posey in una commedia a tinte horror. Rohan e Josh organizzano un perfetto weekend in campagna per presentare i loro genitori. Ma, mentre le tensioni iniziano a divampare tra i genitori, le famiglie si rendono conto che la casa che hanno affittato è infestata dalla presenza di un poltergeist di 400 anni!

FOOD MARKETS

Da giovedì 10 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il cibo e le città ci dicono chi siamo. Scopriamo alcuni mercati che giocano un ruolo cruciale in alcuni importanti centri in tutto il mondo.

VENERDI 11 LUGLIO 2025

REAGAN: UN PRESIDENTE SOTTO I RIFLETTORI

Venerdì 11 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Dennis Quaid veste i panni del 40º presidente degli Stati Uniti, in un biopic raccontato attraverso gli occhi e le orecchie di Viktor Petrovich, un agente del KGB che aveva ricevuto l’incarico di seguirlo. Dalle umili origini in una piccola cittadina fino al palcoscenico della politica mondiale, passando per la scintillante Hollywood, Ronald Reagan ha avuto un impatto straordinario, sempre sostenuto dall’amore di sua moglie.

OLIVIER GIROUD

Venerdì 11 luglio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La vera storia di Giroud raccontata attraverso interviste esclusive a Didier Deschamps, Arsène Wenger, Zlatan Ibrahimovic e Frank Lampard, al suo agente, ai suoi familiari più stretti… e naturalmente allo stesso Oliver Giroud, il capocannoniere di tutti i tempi della nazionale di calcio francese. Ha vinto tutto, dalla Coppa del Mondo (con la Francia), alla Champions League e all’Europa League (con il Chelsea), alla Serie A (con il Milan), a 4 FA Cup (con Arsenal e Chelsea), alla Ligue 1 in Francia… Eppure, per tutta la sua carriera, Olivier Giroud ha subito aspre critiche, disprezzo, mancanza di fiducia nei suoi confronti…

SABATO 12 LUGLIO 2025

SKY CINEMA COLLECTION – EPIC

Da sabato 12 a venerdì 18 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Da sabato 12 a venerdì 18 luglio Sky Cinema Collection ci fa varcare le soglie del tempo e dello spazio alla volta di un viaggio attraverso le epoche, tra regni perduti ed eroi dalle imprese straordinarie con oltre 15 titoli tra cui IL GLADIATORE, 300, ROBIN HOOD, I DIECI COMANDAMENTI e ITACA. IL RITORNO.

