Settembre 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | SETTEMBRE 2025

Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Agoto 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento! Luglio si apre con paesaggi esotici, drammi familiari e ritorni nell’universo post-apocalittico più famoso di sempre. Preparati a vivere un’estate intensa: su Sky arrivano nuove stagioni, nuovi scenari… e vecchi conti in sospeso.

Dall'8 settembre torna The Walking Dead: Daryl Dixoncon l’attesissima terza stagione in esclusiva su Sky. Nei nuovi episodi del sequel di The Walking Dead il viaggio di Daryl e Carol riprende, questa volta tra le rovine di una Spagna apocalittica. Decisi a ritrovare i propri cari, i due dovranno affrontare un percorso insidioso, dove la minaccia più grande potrebbe non arrivare dai morti, ma dai vivi che incontreranno sul loro cammino.

Per chi ama l'azione e le storie di giustizia, dal 9 settembre in esclusiva su Sky arriva l'ultima, imperdibile stagione di The Equalizer. Robyn McCall, l'enigmatica ex agente della CIA interpretata da Queen Latifah, è pronta a tornare in campo per proteggere chi non ha voce. Con Mel e Marcus lontani, Robyn dovrà ricostruire fiducia e alleanze per continuare la sua missione, in una stagione che promette di essere ricca di sfide personali e pericoli crescenti.

Gli appassionati dei period drama non rimarranno delusi da Outlander: Blood of My Blood, in esclusiva su Sky dal 15 settembre. Il prequel dell'acclamata serie Outlanderci porta alle origini della saga, intrecciando due storie d'amore parallele che si sviluppano in epoche diverse. Da una parte, nelle selvagge Highlands scozzesi del XVIII secolo, seguiamo la passione travolgente tra Brian Fraser ed Ellen MacKenzie, genitori di Jamie Fraser. Dall’altra, contemporaneamente, ci spostiamo nell'Inghilterra della Prima Guerra Mondiale per scoprire la delicata relazione tra Henry Beauchamp e Julia Moriston, i futuri genitori di Claire.

Infine, dal 24 settembre, in esclusiva su Sky arriva The Pitt, medical drama che ha ottenuto ben 13 nomination agli Emmy Awards 2025. Ambientata nel pronto soccorso di Pittsburgh, soprannominato “The Pitt”, la serie ci trascina nel quotidiano di un team di medici e infermieri in perenne lotta contro il tempo. Al centro della scena c'è il dottor Robby Robinavitch (Noah Wyle), un medico esperto che deve guidare un gruppo di nuovi specializzandi mentre si scontra con una dirigenza più attenta ai bilanci che alle persone. Realistica e intensa, The Pitt racconta ogni episodio come se fosse un’ora di turno vissuta al limite, restituendo con autenticità la complessità umana e professionale del lavoro in prima linea.

Il mese si accende anche grazie a una selezione di film imperdibili. A settembre, ogni genere trova spazio e ogni titolo promette di lasciare il segno.

Il 1° settembre debutta su Sky Babygirl, intenso dramma psicologico diretto da Halina Reijn. Il film racconta la storia di Romy (Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile), una potente CEO intrappolata in una vita borghese soffocante che inizia una relazione clandestina con un giovane e affascinante stagista (Harris Dickinson). Quello che nasce come un semplice gioco di potere e desiderio si trasforma ben presto in una spirale di tensione erotica che metterà in crisi la sua carriera, la sua famiglia e ogni sua certezza.

Dal 3 settembre arriva La stanza accanto, il nuovo, attesissimo film di Pedro Almodóvar, Leone d'oro a Venezia.Tratta dal romanzo What Are You Going Through di Sigrid Nunez, la pellicola esplora il delicato rapporto tra due amiche di lunga data: Martha (Julianne Moore), ex inviata di guerra affetta da una malattia terminale, e Ingrid (Tilda Swinton), una scrittrice di successo. Quando Martha decide di affrontare la propria fine in modo sereno e consapevole, chiede a Ingrid di starle accanto, diventando la sua testimone e confidente in un percorso intimo e commovente.

Per i grandi e piccoli appassionati di azione e di avventura, dal 7 settembre torna su Sky il riccio blu più amato di sempre, con Sonic 3 - Il film. Nel terzo capitolo della saga, Sonic, Tails e Knuckles devono affrontare la loro sfida più grande: l'arrivo di Shadow, un nemico potente e misterioso. Per salvare il pianeta da questa nuova, oscura minaccia, il Team Sonic dovrà spingersi oltre i propri limiti e stringere un’alleanza tanto inaspettata quanto fondamentale.

Dal 12 settembre arriva in esclusiva su Sky Cinema Mountainhead, il primo film del creatore di “Succession” Jesse Armstrong con Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith e Ramy Youssef. Il film targato HBO e candidato ai prossimi Emmy® Awards nella categoria Miglior film per la televisione, racconta la vicenda un gruppo di miliardari presidenti della tecnologia che si riuniscono sullo sfondo di una crisi internazionale in costante evoluzione. Con le nazioni sull’orlo del collasso politico ed economico, questi titani iniziano a pianificare la gestione della crisi a proprio vantaggio – con in gioco una posta sempre più alta che metterà a rischio non solo le loro fortune e amicizie, ma anche il futuro stesso dell’umanità.

Dal 15 settembre sale la tensione con Giurato Numero 2, il nuovo thriller diretto dalla leggenda del cinema Clint Eastwood. La trama segue le vicende di Justin Kemp (Nicholas Hoult), un padre di famiglia chiamato a far parte di una giuria popolare in un processo per omicidio. Durante il dibattimento, Justin scopre di avere un legame diretto e sconvolgente con il crimine su cui è chiamato a esprimersi. Diviso tra il senso di colpa e il dovere civico, si troverà di fronte a una scelta impossibile, capace di mettere in discussione tutto ciò che ha costruito.

Infine, dal 29 settembre in esclusiva su Sky arriva Le Assaggiatrici, il nuovo film di Silvio Soldini tratto dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino. Rosa, fuggita da una Berlino devastata dalle bombe, si rifugia in un piccolo villaggio al confine orientale, dove spera di trovare riparo in attesa del ritorno del marito dal fronte. Ma dietro l’apparente quiete si nasconde un segreto inquietante: nella foresta vicina sorge la Tana del Lupo, il quartier generale di Hitler. Qui Rosa viene costretta, insieme ad altre giovani donne, ad assaggiare i pasti destinati al Führer, temendo ogni giorno che quel boccone possa essere l’ultimo. Tra diffidenza, alleanze e paure condivise, la sua vita prenderà una piega inattesa quando un ufficiale delle SS risveglierà in lei l’amore. O forse il semplice bisogno di sentirsi viva, nonostante tutto.

Settembre su Sky è un mese all'insegna del gusto, delle sfide e del grande talento. Fornelli di cucine stellate, hotel pronti a mettersi in gioco e il palco più famoso della musica, fanno da sfondo agli show del mese, che promettono grandi emozioni e intrattenimento.

Continua anche a settembre la sfida ai fornelli con Celebrity Chef. Nella cucina del suo celebre ristorante milanese, Alessandro Borghese guida due nuove celebrity a settimana in una gara all’ultimo piatto. Chi tra i contendenti potrà indossare il grembiule da vincitore e conquistare la giuria dimostrando di meritarsi davvero le stelle?

Dal 7 settembre, Bruno Barbieri è pronto a rimettersi in viaggio con l'ottava stagione diBruno Barbieri – 4 Hotel. L'esperto di hôtellerie più esigente d'Italia visiterà nuove strutture, come sempre in compagnia dei concorrenti, per giudicare location, camera, servizi, prezzo e colazione. Ma attenzione alla novità di quest'anno: il Barbieri Plus, un bonus a sorpresa da 5 punti che potrà ribaltare ogni classifica fino all'ultimo secondo.

Infine, dall'11 settembre è il momento di accendere il talento con la nuova edizione di X Factor 2025. A guidare lo show ci sarà per il secondo anno consecutivo Giorgia, mentre al tavolo dei giudici si siederà una formazione rinnovata: Francesco Gabbani si aggiunge per la prima volta ai confermati Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. Il percorso per trovare la nuova stella della musica italiana parte da una selezione ripensata – 3 Audizioni, 2 Bootcamp e una Last Call – per poi proseguire con i Live, fino alla finalissima del 4 dicembre.

SKY UNO

CONCERTO RTL 102.5 POWER HITS ESTATE LIVE

Lunedì 1° settembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast con Tv8. In streaming su NOW. Disponibile on demand

La grande festa musicale di RTL 102.5 con musica, energia e tanti artisti, nell'iconica Arena di Verona, per scoprire insieme il tormentone di quest'anno, il Power Hit dell'estate 2025!

CONCERTO RADIO ZETA FUTURE HITS ESTATE LIVE

Martedì 2 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in simulcast su Tv8. In streaming su NOW. Disponibile on demand

Future Hits Estate Live di Radio Zeta - la radio di riferimento delle nuove generazioni - sarà una serata all’insegna della musica del futuro, uno show unico con talenti emergenti e big della musica, nella magica cornice dell’Arena di Verona.

4 HOTEL – OTTAVA STAGIONE

Da domenica 7 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Bruno Barbieri torna a raccontare e ad arbitrare le sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, il viaggio nell’hôtellerie italiana che riparte con nuovi episodi inediti dal 7 settembre.

Lo Chef stellato guida ancora una volta la competizione – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che in ogni episodio vede in gara 4 strutture ricettive, diverse per storia, stile e filosofia alberghiera, chiamate a distinguersi per idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti, in viaggio per passione, turismo o necessità. In questo nuovo ciclo, otto diverse tappe: l’Isola d’Elba; Trapani; L’Aquila e il Wild Abruzzo; la Riviera di Ulisse (nel Lazio, in provincia di Latina); Bari; le Colline Senesi; Parma e la food valley, il centro gastronomico dell’Emilia-Romagna; e Bergamo. In ogni sfida gli hotel in gara si contenderanno il titolo di miglior hotel secondo il meccanismo di successo dello show. I concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi; a colazione, dopo il check-out, gli albergatori si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Ma per questi episodi arriva una novità assoluta, capace di stravolgere ulteriormente la classifica finale, il Barbieri Plus: Bruno, infatti, potrà assegnare un preziosissimo bonus da 5 punti fuori categoria a uno degli albergatori per premiare un particolare qualsiasi che lo avrà colpito durante il soggiorno, che sia una minuziosa cura dei dettagli o un gesto speciale per rendere ancor più indimenticabile il proprio senso di ospitalità: insomma, un riconoscimento per qualsiasi “chicca” capace di rendere unica la struttura e di conquistare così il plauso di Bruno. Oltre al nuovo bonus, Bruno esprimerà i suoi giudizi e porterà avanti le sue “campagne” prestando anche grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori, gesti magari piccoli che però dimostrano grande cura e rispetto del territorio e dell’ambiente circostante.

X FACTOR 2025 SELEZIONI

Da giovedì 11 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Da giovedì 11 settembre prende ufficialmente il via X Factor 2025. A guidare la nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà ancora una volta Giorgia, artista tra le più amate della scena italiana, riconfermata alla conduzione dopo la sua applauditissima prima stagione. Il tavolo dei quattro giudici di questa edizione ha una formazione inedita e accoglie Achille Lauro, Francesco Gabbani (novità di questa stagione, al suo esordio assoluto in un talent show), Jake La Furia e Paola Iezzi. Il percorso di selezione, sul palco dell’Allianz Cloud di Milano, quest’anno si rinnova profondamente: si parte con le tre “classiche” serate di Audition in cui i concorrenti dovranno conquistare almeno tre sì per accedere alla fase successiva; poi sarà il momento dei Bootcamp, con un meccanismo totalmente modificato per il quale i giudici – che saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme – ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step e, per farli avanzare, da quest’anno dovranno necessariamente trovare un accordo unanime (e in più ogni giudice, anche all’ultimo, può decidere di giocarsi l’X Pass col quale il concorrente sarà sicuro di accedere al livello successivo nella squadra di quello stesso giudice); infine le Last Call, l’ultima e la più dura delle fasi prima dei Live, mai così elettrizzante con le iconiche sedie e i temutissimi switch: ogni giudice dovrà scegliere solo tre artisti per comporre la propria squadra definitiva, e ognuno dei cantanti che promuoverà post esibizione potrà sedersi su una delle tre sedie presenti sul palco fino a quando non saranno occupate tutte, perché in tal caso inizieranno gli switch e ogni posto sarà “in bilico” fino all’ultimo.

MASTERCHEF AUSTRALIA – DICIASETTESIMA STAGIONE

Da lunedì 22 settembre in day time, in prima Tv su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Una “All Stars” con 24 ex concorrenti che tornano in gara per contendersi un premio da 250000$, sotto l’attenta supervisione dei giudici Andy Allen, Sofia Levin, Jean-Christophe Novelli e Poh Ling Yeow, con ospite d’eccezione Gordon Ramsay nelle prime puntate.

SKY ATLANTIC

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON

Da lunedì 8 settembre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon segue Carol e Daryl mentre continuano il loro viaggio verso casa e verso le persone che amano. Ogni loro tentativo di ritrovare la strada maestra è però vano e li conduce sempre più lontano, attraverso terre remote, in condizioni mutevoli e sconosciute. Davanti ai loro occhi solo il susseguirsi dei diversi effetti dell’apocalisse dei Vaganti. Durante un panel al San Diego Comic-Con di quest’anno, il cast e i produttori esecutivi della serie hanno annunciato che Daryl Dixon è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, le cui riprese avranno inizio a breve in Spagna.

THE PITT

Da martedì 23 settembre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Firmata da R. Scott Gemmill, già dietro al successo di “E.R. – Medici in prima linea” e “NCIS: Los Angeles”, e targata HBO Max Original in America e Sky Exclusive in Italia, THE PITT è ambientata in un moderno pronto soccorso di Pittsburgh e offre uno sguardo crudo e realistico sulla medicina d’urgenza, raccontando in quindici episodi le storie degli operatori sanitari che, tra corsie affollate e decisioni da prendere in pochi istanti, combattono ogni giorno per salvare vite. THE PITT dà voce agli eroi silenziosi della sanità restituendo, con autenticità e intensità, la complessità del lavoro in prima linea. Al centro c’è il dottor Michael “Robby” Robinavitch (interpretato da Noah Wyle, anche produttore esecutivo), ancora segnato dagli effetti della pandemia e dalla perdita del suo mentore. Quando un nuovo gruppo di specializzandi e tirocinanti entra a far parte del sovraffollato e sotto-organico pronto soccorso del Trauma Medical Center di Pittsburgh – noto affettuosamente come “The Pitt” – si unisce a un team eterogeneo di medici, chirurghi, infermieri e paramedici, pronti ad affrontare ogni turno con determinazione e umanità. Mentre Robby si trova a fare i conti con una dirigenza ospedaliera più attenta ai tagli di bilancio che alla cura dei pazienti, i giovani medici scoprono in prima persona le difficoltà, le emozioni e le sfide della medicina d’urgenza.

SKY SERIE

Pop-up: OUTLANDER

Da martedì 9 a lunedì 15 settembre alle 21: 15, in esclusiva su Sky Serie + 1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand



OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD

Da lunedì 15 settembre alle 21: 15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Firmata dallo showrunner e produttore esecutivo Matthew B. Roberts, OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD ci riporta indietro nel tempo, alla vigilia di una precedente ribellione giacobita, per raccontare le origini delle due famiglie destinate a cambiare il corso della storia: i Fraser e i Beauchamp. Protagonisti sono Ellen MacKenzie e Brian Fraser, i genitori di Jamie, e Julia e Henry Beauchamp, futuri genitori di Claire. Due coppie, due storie d’amore intense e travolgenti, che si scontrano con i limiti imposti dalla politica, dalla società e persino dal tempo stesso. Quando il capo clan dei MacKenzie, Red Jacob, muore improvvisamente, Ellen e Brian lottano contro tutto e tutti per restare insieme. Da un lato, i giochi di potere della famiglia di lei; dall’altro, le ambizioni manipolatrici del padre di Brian, il potente Lord Lovat, deciso a usare il legame del figlio con Ellen per consolidare la posizione dei Fraser. Parallelamente, durante un viaggio nelle Highlands scozzesi, Julia e Henry Beauchamp vengono separati dopo aver attraversato accidentalmente i misteriosi cerchi di pietre. Smarriti in un’epoca lontana, i due dovranno affrontare sfide e pericoli per ritrovarsi e tornare nel ventesimo secolo, dove li attende la loro figlia di cinque anni, Claire. In questa prima stagione, OUTLANDER: BLOOD OF MY BLOOD esplora il potere dell’amore, del destino e del sacrificio. Dai campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale alle brulle terre scozzesi del XVIII secolo, ogni episodio intreccia passioni, intrighi e rivelazioni sorprendenti. Con un cast completamente rinnovato, nuovi personaggi e storie inedite, la serie è pensata per conquistare sia il pubblico che si avvicina per la prima volta all’universo di Outlander, sia i fan di lunga data, offrendo uno sguardo nuovo e affascinante sulle origini dei protagonisti più amati della saga.

SKY INVESTIGATION

THE EQUALIZER – QUINTA STAGIONE

Da martedì 9 settembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Su Sky Investigation arriva la stagione finale della fortunata serie con Queen Latifah (anche produttrice esecutiva) nei panni di Robyn McCall, che nei nuovi episodi dovrà affrontare nuove minacce mentre il suo team si sgretola. Con Mel e Marcus lontani, Robyn deve ricostruire fiducia e alleanze per continuare a proteggere chi non ha voce, in una stagione segnata da sfide personali e pericoli crescenti. Farà il suo ingresso un nuovo personaggio, Hudson Reed, interpretato da Titus Welliver (Bosch, Suits), ex agente operativo della CIA con un oscuro segreto che è collegato a Robyn.

FBI INTERNATIONAL – TERZA STAGIONE

Da lunedì 15 settembre alle 21: 15, in esclusiva su Sky Investigazion e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nuovi episodi per il franchise ideato da Dick Wolf e Derek Haas. Il Fly Team dell’FBI, con base a Budapest, affronta nuove missioni ad alto rischio in tutta Europa, tra intrighi internazionali, operazioni sotto copertura e sfide personali che mettono alla prova la squadra come mai prima d’ora.

Pop-up: LAW & ORDER: I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA

Da martedì 16 settembre al 4 ottobre alle 21.15, su Sky Investigation + 1 e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME – TERZA STAGIONE

Da domenica 21 settembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Il detective Elliot Stabler continua la sua lotta contro la criminalità organizzata, affrontando nuove alleanze pericolose, indagini sotto copertura e sfide personali che mettono alla prova la sua lealtà e determinazione.

SKY CINEMA

LE PRIME TV DEL MESE:

Lun 1 SET - CINEMA UNO: BABYGIRL [Eagle, 2024] - 1aTv Romantico/Thriller | Trailer

[Eagle, 2024] Romantico/Thriller | Trailer Mer 3 SET - CINEMA DUE: LA STANZA ACCANTO [Warner, 2024] - 1aTv D rammatico | Trailer

[Warner, 2024] D rammatico | Trailer Dom 7 SET - CINEMA UNO: SONIC 3 - IL FILM [Paramount, 2024] - 1aTv Azione/Avventura | Trailer

[Paramount, 2024] Azione/Avventura | Trailer Mar 9 SET - CINEMA UNO: U.S. PALMESE [01, 2024] - 1aTv Commedia | Trailer

[01, 2024] Commedia | Trailer Ven 12 SET - CINEMA UNO: MOUNTAINHEAD [Warner, 2025] - 1aTv Commedia/Drammatico | Trailer

[Warner, 2025] Commedia/Drammatico | Trailer Dom 14 SET - CINEMA UNO: SENZA SANGUE [Vision, 2024] - 1aTv Drammatico/Guerra | Trailer

[Vision, 2024] Drammatico/Guerra | Trailer Lun 15 SET - CINEMA UNO: GIURATO NUMERO 2 [Warner, 2024] - 1aTv Drammatico/Thriller | Trailer

[Warner, 2024] Drammatico/Thriller | Trailer Ven 19 SET - CINEMA UNO: L'AMORE, IN TEORIA [Vision, 2025] - 1aTv Commedia | Trailer

[Vision, 2025] Commedia | Trailer Dom 21 SET - CINEMA UNO: DOG MAN [Universal, 2025] - 1aTv Animazione/Commedia | Trailer

[Universal, 2025] Animazione/Commedia | Trailer Lun 22 SET - CINEMA UNO: CIVIL WAR [Leone Film, 2024] - 1aTv Sky Avventura/Thriller | Trailer

[Leone Film, 2024] Avventura/Thriller | Trailer Mer 24 SET - CINEMA UNO: MR. MORFINA [Paramount, 2025] - 1aTv Azione/Commedia

[Paramount, 2025] Azione/Commedia Mer 24 SET - CINEMA DUE: ROB PEACE [Paramount, 2024] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Paramount, 2024] Biografico/Drammatico Lun 29 SET - CINEMA UNO: LE ASSAGGIATRICI [Vision, 2025] - 1aTv Drammatico

BABY GIRL

Lunedì 1° settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Il potere e il desiderio in un rapporto proibito sono al centro del thriller erotico con Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi a Venezia 2024, Harris Dickinson (Triangle of Sadness) e Antonio Banderas. Romy è a capo di un’importante azienda di New York e al tempo stesso moglie e madre di famiglia. Il rapporto con il marito Jacob, molto diverso da lei e dall’indole artistica, è solido, ma non la appaga sessualmente. Quando in ufficio incontra Samuel, un giovane stagista che sembra intuire i suoi desideri nascosti, nasce una relazione eccitante in cui i due giocano sul filo del rasoio di una dinamica di potere ambigua e rischiosa.

LA STANZA ACCANTO

Mercoledì 3 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Pedro Almodóvar, vincitore del Leone d’oro a Venezia 2024, dirige per la prima volta un film in lingua inglese con protagoniste Julianne Moore e Tilda Swinton. Da anni Ingrid e Martha sono due amiche sincere. La prima è una scrittrice di successo, il cui ultimo libro racconta la sua incapacità di capire e accettare la morte, la seconda è stata una corrispondente di guerra e ora è affetta da un tumore. Martha si è preparata all’idea di morire e ha già scelto di farlo con una pillola comprata sul dark web, ma vorrebbe non essere sola. Poiché il suo rapporto con la figlia è irrimediabilmente compromesso, chiede a Ingrid di soggiornare nella stanza accanto in attesa del momento.

U.S. PALMESE

Martedì 9 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo e la partecipazione di Claudia Gerini. Etienne Morville è un calciatore francese tra i più forti al mondo che gioca a Milano, ma ha un pessimo carattere. Dopo essere diventato bersaglio social dopo aver offeso una tiktoker, viene messo fuori squadra e la sua popolarità è ai minimi termini. Il suo agente non sa più che fare, quando da un comune in provincia di Reggio Calabria, arriva intanto una folle proposta: giocare per la squadra locale e risollevarne le sorti. Il pensionato don Vincenzo, infatti, ha organizzato una raccolta fondi per il suo ingaggio. Morville accetta per risollevare la sua immagine, ma dovrà fare i conti con una realtà molto diversa.

MOUNTAINHEAD

Venerdì 12 settembre alle 21.15, in prima Tv in esclusiva su Sky Cinema Uno, in streaming solo NOW e disponibile on demand

Il creatore di Succession, Jesse Armstrong, dirige Steve Carell e Jason Schwartzman in una nuova acuta e attuale osservazione del mondo dei milionari, film in esclusiva targato HBO, nominato a 1 Emmy 2025 (miglior film tv). Quattro amici miliardari si riuniscono per una breve vacanza in un lussuoso e isolato resort in montagna. Durante il loro soggiorno, però, nel resto del mondo scoppia una crisi internazionale provocata dal software di intelligenza artificiale generativa messo in commercio da uno dei quattro imprenditori.

SENZA SANGUE

Domenica 14 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Salma Hayek e Demián Bichir sono diretti da Angelina Jolie nel film tratto dall’omonimo best-seller di Alessandro Baricco. Siamo all’inizio del XX secolo e tutto scorre come sempre in casa di Manuel Roca, medico che vive con i suoi due figli in una fattoria isolata, nella campagna bruciata dal sole di una terra di frontiera. Quando quattro uomini armati imboccano la strada sterrata che conduce alla loro casa, in cerca vendetta. Roca tenta disperatamente di proteggere i suoi figli, ma nulla può contro la ferocia degli aggressori. Molti anni dopo, Nina, ormai adulta e unica sopravvissuta della famiglia, incontra Tito, un venditore ambulante. L’incontro potrebbe sembrare casuale, ma entrambi sanno che non lo è: Tito conosce il motivo della visita di Nina, e lei lo stava cercando. Mentre tra i due si accende un confronto carico di tensione, diventa chiaro che la guerra è finita per molti, ma non per tutti. Il passato continua a bruciare nel presente, e la vendetta, come un’ombra lunga e ineluttabile, assume forme inaspettate.

GIURATO NUMERO 2

Lunedì 15 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Successo di pubblico in sala per Clint Eastwood che si interroga sulla coscienza e la morale umana in un “legal” con Nicholas Hoult protagonista, affiancato da Zoey Deutch, Toni Collette, J.K. Simmons e Kiefer Sutherland. Justin Kemp, con un passato da alcolista e un futuro da papà, è convocato come giurato in un caso di omicidio. La vittima è stata presumibilmente picchiata a morte e abbandonata in un fosso dopo una violenta discussione col suo ragazzo, membro pentito di una gang di quartiere, che sembra il colpevole ideale per i dodici giurati e per il procuratore della contea. Ma Justin realizza progressivamente la propria colpevolezza nella tragedia avvenuta un anno prima sulla stessa strada dove, nel cuore della notte, si era convinto di aver investito un cervo. Justin si scopre così omicida involontario e si ritrova difronte a un dilemma morale: confessare o sottrarsi alla giustizia, condannando un innocente?

L’AMORE IN TEORIA

Venerdì 19 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

La scoperta del primo amore in un film di Luca Lucini con Nicolas Maupas, Martina Gatti, Caterina De Angelis e Francesco Salvi. Leone è il fidanzato perfetto: gentile, educato, rispettoso. È stato il primo della classe a scuola e lo è anche ora che studia Filosofia all’università. I genitori di Carola lo adorano, convinti che lei abbia finalmente lasciato Manuel, il ragazzo poco raccomandabile con cui usciva. In realtà, Leone per Carola è solo una copertura mentre lei continua a frequentare Manuel. Ed è proprio a causa di questa situazione che Leone si ritrova costretto ai servizi sociali, dopo essere stato accusato ingiustamente di un crimine commesso invece da Manuel. Eppure, questa svolta inaspettata nasconde una scoperta meravigliosa: quella del primo amore, con Flor, un’attivista ambientale, forte e libera. Quando Leone sembra aver finalmente dimenticato Carola però, lei piomba di nuovo nella sua vita. Diviso tra l’amore vero e quello da sempre immaginato, Leone troverà la sua strada grazie anche ai consigli di Meda, un senzatetto che gli insegnerà la filosofia dell’amore, dei sentimenti e della vita al di là dei libri.

DOG MAN

Domenica 21 settembre alle 21.00, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

La frizzante animazione targata DreamWorks Animation è l’adattamento cinematografico del fenomeno letterario di Dav Pilkey, best-seller del New York Times, e spin-off di Capitan Mutanda – Il film. Un agente di polizia fa coppia con il cane Greg ed è costantemente all’inseguimento del malvagio gatto Gino. Insieme sono la coppia perfetta: l’umano conosce il kung fu, ma non è molto perspicace, mentre il cane è la mente investigativa. Dopo un incidente terribile, l’unica salvezza per i due è una fusione delle parti del corpo sopravvissute e nasce così Dog Man, il super-poliziotto implacabile. La situazione però si complica quando Gino riesce a scappare dalla prigione e resuscita il malvagio Flippy, pesce dai poteri psicocinetici.

CIVIL WAR

Lunedì 22 settembre alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Kirsten Dunst, Wagner Moura (Narcos) e Cailee Spaeny (Priscilla, Alien: Romulus) sono diretti da Alex Garland in un film distopico apprezzato per le tematiche attuali e la potenza visiva. In un’America sull’orlo del collasso, il giornalista Joel e la fotografa Lee hanno deciso che è rimasta una sola storia da raccontare, quella del Presidente degli Stati Uniti, da tempo trinceratosi a Washington. Partono così per un viaggio verso la capitale, cui si aggregano l’anziano giornalista Sammy e la giovane fotografa Jessie, che vede in Lee un modello da seguire.

MR. MORFINA

Mercoledì 24 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Jack Quaid, figlio d’arte di Dennis Quaid e Meg Ryan, è il protagonista di un originale action-comedy. Nate è un uomo comune e lavora in banca, ma convive con una patologia genetica unica: non sente dolore per via di una sindrome congenita. Quando la ragazza dei suoi sogni viene rapita, questa caratteristica diventerà la sua arma più potente tanto da trasformarlo in un supereroe che farà di tutto per salvarla.

ROB PEACE

Mercoledì 24 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Chiwetel Ejiofor, per la sua seconda prova da regista, racconta la tragica vita dello studente Robert Peace in un film con Jay Will (Tulsa King), Mary J. Blige, Camila Cabello e dello stesso Eijfor. Un ragazzo di Newark si impegna fino a ottenere una borsa di studio per una prestigiosa facoltà di Yale e poi specializzarsi in biofisica molecolare e in biochimica. Ma presto dovrà fare i conti con la dura realtà della sua situazione economica e ai demoni del suo passato.

LE ASSAGGIATRICI

Lunedì 29 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Rivelazione nelle sale per la regia di Silvio Soldini, adattamento del romanzo di Rosella Postorino che si ispira a una storia vera. Autunno 1943. La giovane Rosa, in fuga da Berlino colpita dai bombardamenti, raggiunge un piccolo paese isolato vicino al confine orientale. Qui è dove vivono i suoceri e dove il marito, impegnato al fronte, le ha scritto di rifugiarsi in attesa del suo ritorno. Rosa scopre subito che il villaggio, apparentemente tranquillo, nasconde un segreto: all’interno della foresta con cui confina, Hitler ha il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Il Führer vede nemici dappertutto, essere avvelenato è la sua ossessione. Una mattina all’alba Rosa viene prelevata, assieme ad altre giovani donne del villaggio, per assaggiare i cibi cucinati per lui. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti.

SKY CINEMA HARRY POTTER

Da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection ospita gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER. Ad arricchire la programmazione troviamo il primo capitolo della saga spin-off e prequel di Harry Potter, ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI, il documentario DAVID HOLMES: IL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO e la reunion HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS.

SKY CINEMA COLLECTION - INDIANA JONES

Da lunedì 8 a venerdì 12 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection tiene lo spettatore con il fiato sospeso grazie alle avventure del celebre archeologo Indiana Jones, protagonista assoluto del canale con i primi 4 film della saga interpretata da Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas.

SKY CINEMA COLLECTION – CLINT EASTWOOD MANIA

Da sabato 13 a venerdì 19 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

In occasione della prima visione GIURATO NUMERO 2, Sky Cinema Collection accende i suoi riflettori sulla carriera di Eastwood con 16 film in programmazione, tra cui MILLION DOLLAR BABY, GRAN TORINO, FUGA DA ALCATRAZ e MYSTIC RIVER

SKY CINEMA COLLECTION - FAST & FURIOUS

Da sabato 20 a venerdì 26 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection dedica la programmazione ai primi 8 capitoli dell’amata saga con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche e lo spin-off FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW.

SKY CINEMA COLLECTION – OCEAN’S

Da sabato 27 a martedì 30 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Tornano su Sky Cinema Collection i 3 capitoli diretti da Steven Soderbergh della saga “heist” dal grande successo al box office che vedono un cast stellare capitanato da George Clooney e Brad Pitt, e il quarto film OCEAN’S 8 con un cast tutto al femminile capitanato da Sandra Bullock e Cate Blanchett.

SKY DOCUMENTARIES

SPICE GIRLS

Giovedì 4 e lunedì 8 settembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La vera storia delle Spice Girls: fama globale, girl power e successo planetario ma anche sfruttamento, ambizione sfrenata e il famigerato lato oscuro della celebrità. Una miniserie targata BBC.

ALLEN STANFORD – IL GENIO DELLA TRUFFA

Da mercoledì 10 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 2008 Allen Stanford atterra col suo elicottero al Lord’s Cricket Ground con una valigetta da 20 milioni di dollari e un piano per salvare il cricket. Ma dietro la facciata si nascondeva un abile truffatore. Serie Sky Original UK.

WILD WILD – CORSA ALLO SPAZIO

Da mercoledì 17 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tre aziende e i loro eccentrici fondatori alle prese con la corsa per conquistare l’industria dello spazio. Un documentario HBO.

JAMES DEAN – UNA GIOVENTÙ BRUCIATA

Da martedì 30 settembre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione dei 70 anni dalla sua morte avvenuta a soli 24 anni, James Dean resta un’icona senza tempo. Ribelle per natura, ha contribuito a ridefinire il modello maschile sul grande schermo, rompendo i classici schemi hollywoodiani dell’eroe «tutto d’un pezzo». Moderno, sensibile, complesso e fragile, James Dean ha incarnato un nuovo ideale di uomo. La sua figura continua a ispirare, simbolo eterno di libertà.

SKY ARTE

GODARD CINEMA

Venerdì 5 settembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Si ripercorre l'intera carriera del mitico regista. Jean-Luc Godard punta a obiettivi radicali e visionari, e cerca costantemente di reinventare la sua arte.

VERDENA X SEMPRE ASSENTI

Mercoledì 10 settembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un film documentario che segue il gruppo rock dei Verdena nella loro vita privata e nella preparazione del tour di “Volevo Magia”, disco che segna il loro rientro sulle scene dopo sette anni di silenzio.

Un’opera unica per capacità di entrare nell’intimità dei protagonisti, all’interno delle loro famiglie, nel profondo delle vite semplici che conducono e dei luoghi isolati dove vivono, ma in grado anche di raccontare la loro vita come rock band. Reticenti a ogni forma di stampa o promozione, I Verdena si aprono come mai fatto prima.

LA COLOMBA DELLA PACE

Domenica 21 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dall'aquila nazista alla Colomba della pace di Pablo Atchugarry: un viaggio tra arte, memoria e rinascita, da Montevideo a Lecco.

PELLIZZA PITTORE DA VOLPEDO

Giovedì 25 settembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Documentario incentrato su Giuseppe Pellizza, uno dei maggiori pittori italiani moderni, autore del celebre Il Quarto Stato, dipinto nel 1901 e da quel momento emblema della classe operaia. Attraverso un linguaggio visivo che richiama i colori e le luci divisioniste, il regista accompagna lo spettatore nei luoghi in cui l’artista ha vissuto, esplorando la sua sensibilità e la sua profonda connessione con la realtà sociale e politica che lo circondava. Pellizza emerge infatti nella pellicola come un artista profondamente legato ai suoi tempi, eppure straordinariamente capace di dialogare con il presente.

SKY CLASSICA

CICLO OPERA ITALIANA

Sabato 6-13-20 e 27 settembre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

I sabati di settembre sono tutte all’insegna della grande opera italiana, con 4 delle opere più popolari e apprezzate di Verdi e Puccini. Musica, spettacolo ed emozioni senza tempo sullo sfondo unico e meraviglioso dell’Arena di Verona. Gli appuntamenti nel dettaglio: 6/09 Turandot di Giacomo Puccini (Prima TV); 13/09 Aida di Giuseppe Verdi; 20/09 La Bohème di Giacomo Puccini (Prima TV); 27/09 Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi

SKY CRIME

HOMICIDE SQUAD: NEW ORLEANS

Da mercoledì 17 settembre alle 22.00, in prima Tv su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel cuore di New Orleans, una squadra di detective combatte ogni giorno contro il tempo per risolvere omicidi che scuotono il tessuto più intimo della città: giovani vite spezzate, vendette familiari, violenze improvvise in strade già segnate dal dolore.

GARY – LOERO ARNOLD

Sabato 23 settembre alle 22.00, in prima Tv visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Negli anni ’80, Gary Coleman entra nelle case di milioni di spettatori nei panni di Arnold, il bambino protagonista della celebre sitcom Il mio amico Arnold. Ma dietro il sorriso da star, la sua vita è segnata da una malattia cronica che lo ha costretto a dialisi quasi tutta la vita, lo sfruttamento economico da parte della famiglia e un lento e doloroso declino tra solitudine, cause legali e depressione.

FANTASMA – IL CASO UNABOMBER

Da martedì 30 settembre alle 22.55, prima visione su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tratta dall’omonimo podcast di successo, un’inchiesta civile e personale, che scava nelle crepe di una storia rimasta senza giustizia. A distanza di vent’anni dai fatti, il giornalista Marco Maisano riapre uno dei casi più inquietanti della cronaca italiana. Con l’aiuto delle vittime, testimonianze, intercettazioni e nuovi elementi mai analizzati, cerca di ricostruire l’indagine che avrebbe dovuto fermare Unabomber e che invece è naufragata.

SKY NATURE

PIANETA TERRA – LO SPETTACOLO DELLA NATURA

Da giovedì 4 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Avvicinati come mai prima d’ora ai fenomeni naturali più spettacolari del pianeta e scopri le potenti forze che danno vita a questi eventi mozzafiato. Una nuova serie targata BBC.

FLORIDA – LO STATO DEL SOLE

Venerdì 12 settembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un anno nella Florida selvaggia attraverso foreste, Everglades e Keys, tra alligatori, uragani e una natura che resiste contro ogni previsione.

I GRANDI BALLERINI DELLA NATURA

Venerdì 19 settembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dai lemuri agli uccelli paradiso, sveliamo i misteri dietro le danze più strane del regno animale.



LITTLE HEROES – PICCOLE GRANDI AVVENTURE

Da domenica 21 settembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Seguiamo le imprese di sei piccoli animali mentre si avventurano nell’ignoto attraversando foreste pluviali, montagne e molte avversità. Tra i protagonisti una famiglia di tamarindi leonini dalla testa dorata, dei galagoni acrobati e il raro pangolino formosano di Taiwan. Queste piccole creature affrontano ostacoli enormi, predatori giganti e disastri naturali nella loro lotta per il cibo, la famiglia e la sopravvivenza.

SKY ADVENTURE

EGO MASTERS – QUARTA STAGIONE

Da martedì 2 settembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Condotta dall’attore e produttore Will Arnett, una serie che dà vita all’immaginazione, al design e alla creatività, mettendo squadre di appassionati di LEGO l’una contro l’altra in sfide spettacolari, con infinite possibilità e una scorta illimitata di mattoncini. Coppie di concorrenti si sfideranno in ambiziose prove di costruzione per conquistare il titolo di LEGO Masters.

MYTHBUSTERS – MITI DA SFATARE – DECIMA STAGIONE

Da sabato 14 settembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Adam e Jamie tornano con nuovi esperimenti esplosivi per sfatare miti vecchi e nuovi tra inseguimenti, esplosioni e sfide al limite.

TREKKING ESTREMI – PRIMA E SECONDA STAGIONE

Da lunedì 15 settembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’esploratore Ryan Pyle si avventura nei luoghi più remoti del pianeta tra paesaggi spettacolari, sfide fisiche e culture diverse.

AX MEN – DURI COME IL LEGNO – OTTAVA STAGIONE

Da lunedì 15 settembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Sfide estreme proseguono nei boschi americani: i taglialegna affrontano condizioni pericolose, rivalità e imprevisti per portare a casa il carico e salvare la stagione.

PREDATORI LETALI

Da mercoledì 17 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Chi nel regno animale ha il colpo più letale o l’attacco più veloce? Steve Backshall ci accompagna a conoscere i predatori più feroci attraverso stunt e CGI mozzafiato.

ICE VIKING – SECONDA STAGIONE

Da venerdì 26 settembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La pesca sul ghiaccio è una delle professioni più pericolose al mondo e si svolge in un ambiente estremamente imprevedibile. Tra bufere di neve, crepe nel ghiaccio e pericoli da ogni lato, i nostri protagonisti si affidano a tecniche di pesca tradizionali tramandate dai Vichinghi islandesi. In questa seconda stagione, tutto è in gioco: ogni squadra deve infatti raggiungere una quota invernale più alta che mai.

