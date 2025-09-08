Guida TV Sky e NOW 7 - 13 Settembre: U.S. Palmese, The Walking Dead, The Equalizer, X Factor 2025

GUIDA TV SKY / NOW | 7 - 13 SETTEMBRE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 7 settembre il palinsesto di Sky Uno e NOW si accende alle 21.15 con il ritorno di Bruno Barbieri: 4 Hotel stagione 8, produzione Sky Original firmata Banijay Italia. Bruno Barbieri riprende il suo viaggio nell’hôtellerie italiana attraversando l’Isola d’Elba, Trapani, L’Aquila con il Wild Abruzzo, la Riviera di Ulisse nel Lazio, Bari, le Colline Senesi, Parma e la food valley emiliana, fino a Bergamo. Ogni episodio vede quattro strutture ricettive in gara, ognuna con la propria storia e filosofia di accoglienza. Gli albergatori trascorrono una giornata e una notte negli hotel rivali, valutando location, camera, colazione, servizi e prezzo con un punteggio da zero a dieci. La grande novità è il Barbieri Plus, un bonus da cinque punti che Bruno assegna a chi riesce a colpirlo con dettagli, gesti o idee capaci di rendere unica la permanenza. Particolare attenzione viene posta anche alle scelte ecosostenibili, premiando chi dimostra cura per l’ambiente e rispetto per il territorio.

Lunedì 8 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW arriva la terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, che segue Carol e Daryl in un percorso di sopravvivenza sempre più complesso, sospeso tra speranza e disperazione. Il viaggio verso casa si trasforma in un errabondo attraversare terre sconosciute e segnate dai Vaganti, con la consapevolezza che il loro cammino li conduce sempre più lontano dagli affetti. Al San Diego Comic-Con è stato confermato il rinnovo per una quarta e ultima stagione, che inizierà le riprese in Spagna. Nello stesso giorno Sky Cinema Collection lancia una maratona dedicata a Indiana Jones, con i primi quattro film diretti da Steven Spielberg e interpretati da Harrison Ford, un tuffo nelle avventure senza tempo dell’archeologo creato da George Lucas.

Martedì 9 settembre su Sky Cinema Uno e NOW, in prima visione alle 21.15, debutta U.S. Palmese, commedia dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo e Claudia Gerini. La storia segue Etienne Morville, campione francese dal talento indiscutibile ma dal carattere difficile, costretto a ricostruire la propria immagine dopo uno scandalo social. Un piccolo comune calabrese tenta la folle impresa di rilanciare la squadra locale raccogliendo fondi per ingaggiarlo, catapultandolo in una realtà lontanissima dai riflettori della Serie A. Sempre martedì, alla stessa ora su Sky Investigation, prende il via la stagione conclusiva di The Equalizer 5, con Queen Latifah nei panni di Robyn McCall. La protagonista, privata del supporto di Mel e Marcus, deve ridefinire alleanze e strategie per difendere i più deboli, mentre fa il suo ingresso Hudson Reed, ex operativo CIA con un passato ambiguo interpretato da Titus Welliver. Dal 9 al 15 settembre, su Sky Serie+1, Outlander torna protagonista con un pop-up che raccoglie le stagioni chiave e momenti iconici.

Mercoledì 10 settembre alle 21.15 Sky Documentaries e NOW propongono in prima Tv Allen Stanford – Il genio della truffa, ritratto dell’imprenditore che nel 2008 tentò di “salvare” il cricket inglese con un investimento milionario, nascondendo un colossale schema fraudolento. Alla stessa ora Sky Arte presenta Verdena X Sempre Assenti, un documentario che scava nel privato del celebre gruppo rock italiano, raccontandone la quotidianità lontano dai riflettori, l’intimità familiare e la preparazione del tour di “Volevo Magia”, offrendo uno sguardo autentico sulla loro vita fuori dal palco.

Giovedì 11 settembre alle 21.15 Sky Uno e NOW accendono i riflettori sulle Selezioni di X Factor 2025. Giorgia torna alla conduzione e guida una stagione rinnovata, mentre la giuria vede l’arrivo di Achille Lauro, Francesco Gabbani al debutto assoluto in un talent, Jake La Furia e Paola Iezzi. Il percorso si sviluppa tra Audition, Bootcamp e Last Call, con nuove regole: per avanzare serve l’unanimità dei giudici, che dispongono anche dell’X Pass, una carta per assicurare a un talento l’accesso diretto alla fase successiva. Le Last Call, più serrate che mai, chiudono il cammino verso i Live con le iconiche sedie e i temuti switch, rendendo ogni scelta carica di tensione.

Venerdì 12 settembre alle 21.15 Sky Cinema Uno e NOW presentano in prima Tv Mountainhead, firmato da Jesse Armstrong e interpretato da Steve Carell e Jason Schwartzman. Un dramma psicologico ambientato in un resort di lusso sulle montagne, dove quattro amici miliardari si ritrovano mentre una crisi globale, innescata dal software di intelligenza artificiale creato da uno di loro, scuote il mondo. Nello stesso orario Sky Nature accompagna gli spettatori in un viaggio di dodici mesi con Florida – Lo Stato del Sole, esplorando Everglades, Keys e foreste tra alligatori, uragani e paesaggi che resistono a ogni avversità.

Sabato 13 settembre Sky Cinema Collection celebra Clint Eastwood Mania, proponendo fino al 19 settembre sedici titoli cult come Million Dollar Baby, Gran Torino, Fuga da Alcatraz e Mystic River, un itinerario attraverso decenni di cinema d’autore. Sempre sabato alle 21.15 Sky Classica inaugura il Ciclo Opera Italiana con l’Aida di Giuseppe Verdi, registrata nell’incomparabile cornice dell’Arena di Verona, aprendo una rassegna che proseguirà per tutto il mese. Infine, su Sky Adventure e NOW, torna l’energia esplosiva di Mythbusters – Miti da Sfatare stagione 10, dove Adam e Jamie continuano a testare leggende e convinzioni con esperimenti spettacolari che uniscono scienza, curiosità e spettacolo.

DOMENICA 7 SETTEMBRE

BRUNO BARBIERI: 4 HOTEL stagione 8

Da domenica 7 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Bruno Barbieri torna a raccontare e ad arbitrare le sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, il viaggio nell’hôtellerie italiana che riparte con nuovi episodi inediti dal 7 settembre. Lo Chef stellato guida ancora una volta la competizione – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che in ogni episodio vede in gara 4 strutture ricettive, diverse per storia, stile e filosofia alberghiera, chiamate a distinguersi per idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti, in viaggio per passione, turismo o necessità. In questo nuovo ciclo, otto diverse tappe: l’Isola d’Elba; Trapani; L’Aquila e il Wild Abruzzo; la Riviera di Ulisse (nel Lazio, in provincia di Latina); Bari; le Colline Senesi; Parma e la food valley, il centro gastronomico dell’Emilia-Romagna; e Bergamo. In ogni sfida gli hotel in gara si contenderanno il titolo di miglior hotel secondo il meccanismo di successo dello show. I concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi; a colazione, dopo il check-out, gli albergatori si giudicheranno tra loro assegnando un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Ma per questi episodi arriva una novità assoluta, capace di stravolgere ulteriormente la classifica finale, il Barbieri Plus: Bruno, infatti, potrà assegnare un preziosissimo bonus da 5 punti fuori categoria a uno degli albergatori per premiare un particolare qualsiasi che lo avrà colpito durante il soggiorno, che sia una minuziosa cura dei dettagli o un gesto speciale per rendere ancor più indimenticabile il proprio senso di ospitalità: insomma, un riconoscimento per qualsiasi “chicca” capace di rendere unica la struttura e di conquistare così il plauso di Bruno. Oltre al nuovo bonus, Bruno esprimerà i suoi giudizi e porterà avanti le sue “campagne” prestando anche grande attenzione alle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori, gesti magari piccoli che però dimostrano grande cura e rispetto del territorio e dell’ambiente circostante.

LUNEDI 8 SETTEMBRE

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON stagione 3

Da lunedì 8 settembre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon segue Carol e Daryl mentre continuano il loro viaggio verso casa e verso le persone che amano. Ogni loro tentativo di ritrovare la strada maestra è però vano e li conduce sempre più lontano, attraverso terre remote, in condizioni mutevoli e sconosciute. Davanti ai loro occhi solo il susseguirsi dei diversi effetti dell’apocalisse dei Vaganti. Durante un panel al San Diego Comic-Con di quest’anno, il cast e i produttori esecutivi della serie hanno annunciato che Daryl Dixon è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, le cui riprese avranno inizio a breve in Spagna.

SKY CINEMA COLLECTION – INDIANA JONES

Da lunedì 8 a venerdì 12 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection tiene lo spettatore con il fiato sospeso grazie alle avventure del celebre archeologo Indiana Jones, protagonista assoluto del canale con i primi 4 film della saga interpretata da Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas.

MARTEDI 9 SETTEMBRE

U.S. PALMESE

Martedì 9 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo e la partecipazione di Claudia Gerini. Etienne Morville è un calciatore francese tra i più forti al mondo che gioca a Milano, ma ha un pessimo carattere. Dopo essere diventato bersaglio social dopo aver offeso una tiktoker, viene messo fuori squadra e la sua popolarità è ai minimi termini. Il suo agente non sa più che fare, quando da un comune in provincia di Reggio Calabria, arriva intanto una folle proposta: giocare per la squadra locale e risollevarne le sorti. Il pensionato don Vincenzo, infatti, ha organizzato una raccolta fondi per il suo ingaggio. Morville accetta per risollevare la sua immagine, ma dovrà fare i conti con una realtà molto diversa.

THE EQUALIZER stagione conclusiva 5

Da martedì 9 settembre alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Su Sky Investigation arriva la stagione finale della fortunata serie con Queen Latifah (anche produttrice esecutiva) nei panni di Robyn McCall, che nei nuovi episodi dovrà affrontare nuove minacce mentre il suo team si sgretola. Con Mel e Marcus lontani, Robyn deve ricostruire fiducia e alleanze per continuare a proteggere chi non ha voce, in una stagione segnata da sfide personali e pericoli crescenti. Farà il suo ingresso un nuovo personaggio, Hudson Reed, interpretato da Titus Welliver (Bosch, Suits), ex agente operativo della CIA con un oscuro segreto che è collegato a Robyn.

Pop-up: OUTLANDER

Da martedì 9 a lunedì 15 settembre alle 21:15, in esclusiva su Sky Serie+1 e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

MERCOLEDI 10 SETTEMBRE

ALLEN STANFORD – IL GENIO DELLA TRUFFA

Da mercoledì 10 settembre alle 21.15, in prima Tv su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 2008 Allen Stanford atterra col suo elicottero al Lord’s Cricket Ground con una valigetta da 20 milioni di dollari e un piano per salvare il cricket. Ma dietro la facciata si nascondeva un abile truffatore. Serie Sky Original UK.

VERDENA X SEMPRE ASSENTI

Mercoledì 10 settembre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un film documentario che segue il gruppo rock dei Verdena nella loro vita privata e nella preparazione del tour di “Volevo Magia”, disco che segna il loro rientro sulle scene dopo sette anni di silenzio. Un’opera unica per capacità di entrare nell’intimità dei protagonisti, all’interno delle loro famiglie, nel profondo delle vite semplici che conducono e dei luoghi isolati dove vivono, ma in grado anche di raccontare la loro vita come rock band. Reticenti a ogni forma di stampa o promozione, I Verdena si aprono come mai fatto prima.

GIOVEDI 11 SETTEMBRE

X FACTOR 2025 SELEZIONI

Da giovedì 11 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Da giovedì 11 settembre prende ufficialmente il via X Factor 2025. A guidare la nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle sarà ancora una volta Giorgia, artista tra le più amate della scena italiana, riconfermata alla conduzione dopo la sua applauditissima prima stagione. Il tavolo dei quattro giudici di questa edizione ha una formazione inedita e accoglie Achille Lauro, Francesco Gabbani (novità di questa stagione, al suo esordio assoluto in un talent show), Jake La Furia e Paola Iezzi. Il percorso di selezione, sul palco dell’Allianz Cloud di Milano, quest’anno si rinnova profondamente: si parte con le tre “classiche” serate di Audition in cui i concorrenti dovranno conquistare almeno tre sì per accedere alla fase successiva; poi sarà il momento dei Bootcamp, con un meccanismo totalmente modificato per il quale i giudici – che saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme – ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati al primo step e, per farli avanzare, da quest’anno dovranno necessariamente trovare un accordo unanime (e in più ogni giudice, anche all’ultimo, può decidere di giocarsi l’X Pass col quale il concorrente sarà sicuro di accedere al livello successivo nella squadra di quello stesso giudice); infine le Last Call, l’ultima e la più dura delle fasi prima dei Live, mai così elettrizzante con le iconiche sedie e i temutissimi switch: ogni giudice dovrà scegliere solo tre artisti per comporre la propria squadra definitiva, e ognuno dei cantanti che promuoverà post esibizione potrà sedersi su una delle tre sedie presenti sul palco fino a quando non saranno occupate tutte, perché in tal caso inizieranno gli switch e ogni posto sarà “in bilico” fino all’ultimo.

VENERDI 12 SETTEMBRE

MOUNTAINHEAD

Venerdì 12 settembre alle 21.15, in prima Tv in esclusiva su Sky Cinema Uno, in streaming solo NOW e disponibile on demand

Il creatore di Succession, Jesse Armstrong, dirige Steve Carell e Jason Schwartzman in una nuova acuta e attuale osservazione del mondo dei milionari, film in esclusiva targato HBO, nominato a 1 Emmy 2025 (miglior film tv). Quattro amici miliardari si riuniscono per una breve vacanza in un lussuoso e isolato resort in montagna. Durante il loro soggiorno, però, nel resto del mondo scoppia una crisi internazionale provocata dal software di intelligenza artificiale generativa messo in commercio da uno dei quattro imprenditori.

FLORIDA – LO STATO DEL SOLE

Venerdì 12 settembre alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un anno nella Florida selvaggia attraverso foreste, Everglades e Keys, tra alligatori, uragani e una natura che resiste contro ogni previsione.

SABATO 13 SETTEMBRE

SKY CINEMA COLLECTION – CLINT EASTWOOD MANIA

Da sabato 13 a venerdì 19 settembre alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

In occasione della prima visione GIURATO NUMERO 2, Sky Cinema Collection accende i suoi riflettori sulla carriera di Eastwood con 16 film in programmazione, tra cui MILLION DOLLAR BABY, GRAN TORINO, FUGA DA ALCATRAZ e MYSTIC RIVER.

MYTHBUSTERS – MITI DA SFATARE stagione 10

Da sabato 14 settembre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Adam e Jamie tornano con nuovi esperimenti esplosivi per sfatare miti vecchi e nuovi tra inseguimenti, esplosioni e sfide al limite.

CICLO OPERA ITALIANA

Sabato 13 settembre alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

I sabati di settembre sono tutte all’insegna della grande opera italiana, con 4 delle opere più popolari e apprezzate di Verdi e Puccini. Musica, spettacolo ed emozioni senza tempo sullo sfondo unico e meraviglioso dell’Arena di Verona. Sabato 13 in programma l’Aida di Giuseppe Verdi.