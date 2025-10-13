Guida TV Sky e NOW 12 - 18 Ottobre: Task, Max Giusti Show Bollicine, Ghostbusters e Petra

GUIDA TV SKY / NOW | 12 - 18 OTTOBRE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La settimana si apre domenica 12 ottobre alle 21.15 con Task la nuova serie in prima visione su Sky Atlantic, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Ambientata nella periferia operaia di Philadelphia, segue un agente dell'FBI interpretato da Mark Ruffalo, un uomo segnato dall'alcolismo e da un figlio in prigione, costretto a rientrare in servizio per guidare una sgangherata task force impegnata a fermare una serie di violente rapine orchestrate da un insospettabile padre di famiglia. La serie, creata da Brad Ingelsby, ideatore di Omicidio a Easttown con Kate Winslet, vede nel cast anche Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

Alla stessa ora, su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand, arriva in prima TV L'amore che non muore, nuova pellicola di Gilles Lellouche con Adèle Exarchopoulos e François Civil. Dopo il successo di 7 Uomini a mollo, il regista firma un racconto intenso e malinconico che attraversa gli anni e le differenze di classe. Jacqueline e Clotaire si incontrano davanti a scuola e si innamorano subito, nonostante i mondi lontanissimi da cui provengono: lei studiosa e disciplinata, lui ribelle e già ai margini della legalità. La loro passione brucia veloce, ma una rapina finita male segna la loro separazione, destinata però a lasciare una ferita che il tempo non riesce a rimarginare.

Lunedì 13 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW, debutta Bollicine, il nuovo one man show di Max Giusti. Ironia e satira si fondono in un flusso di coscienza travolgente, tra attualità, giovani, patriarcato e l'illusione della fama nell'epoca dei social. Un viaggio lucido e brillante nei paradossi del nostro tempo, arricchito da parodie e momenti cult che hanno già spopolato online.

Alla stessa ora su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, va in onda per la prima volta Ghostbusters - Minaccia glaciale, nuovo capitolo della saga con il ritorno del cast originale, Bill Murray e Dan Aykroyd, accanto a Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. La giovane Phoebe Spengler vive nell'ex caserma dei pompieri degli acchiappafantasmi, ma il sindaco di New York vuole fermarla a causa della sua età. Quando un misterioso artefatto arriva nel negozio di Ray, una nuova minaccia sovrannaturale congela la città, costringendo gli eroi di due generazioni a unire le forze.

Da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre, alle 21.15 su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand, il canale si trasforma in Sky Cinema Ghostbusters, una maratona ectoplasmica con tutti i capitoli della saga, dal cult diretto da Ivan Reitman con Sigourney Weaver e Rick Moranis, fino al reboot al femminile con Melissa McCarthy e Kristen Wiig, passando per Ghostbusters II e Ghostbusters: Legacy, firmato da Jason Reitman.

Sempre lunedì 13 ottobre alle 21.15 su Sky Nature, in prima TV e in streaming solo su NOW, arriva Galapagos selvagge, in cui David Attenborough racconta come la fauna straordinaria delle isole simbolo dell'evoluzione stia reagendo all'impatto umano. Nella stessa giornata, su Sky Adventure, debutta in daytime la nona stagione di Ax Men - Duri come il legno, che segue le pericolose sfide dei taglialegna americani tra rivalità e imprevisti.

Mercoledì 15 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand, torna Petra con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi. Nel nuovo episodio, Gli onori di casa, un imprenditore viene trovato morto accanto a una giovane prostituta. Petra e Antonio indagano in un'altra città, dove troveranno un aiuto inatteso da un uomo del passato di lei. Alla stessa ora su Sky Nature, David Attenborough e il mostro giurassico porta lo spettatore sulle tracce di un pliosauro, gigantesco predatore marino del Giurassico.

Giovedì 16 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, arrivano le Last Call di X Factor 2025, con Giorgia alla conduzione e i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi pronti alle scelte definitive per i Live. A seguire, su Sky Arte, Piero della Francesca. L'enigma nella tela ripercorre la vita e i segreti di uno dei maestri più misteriosi del Rinascimento.

Da venerdì 17 ottobre alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW, parte X Factor Daily, l'appuntamento quotidiano che racconta il dietro le quinte del talent tra prove, emozioni e retroscena. In prima serata, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, debutta in prima TV Wolf Man, horror della Blumhouse Productions diretto da Leigh Whannell con Christopher Abbott e Julia Garner, in cui una famiglia isolata nei boschi dell'Oregon affronta una creatura bestiale legata a un oscuro segreto.

Alla stessa ora su Sky Atlantic, in streaming solo su NOW, parte The Iris Affair - Missione ad alto rischio, nuova serie Sky Original creata da Neil Cross, autore di Luther. Un thriller tecnologico mozzafiato con Niamh Algar, Tom Hollander e la partecipazione di Maya Sansa, che intreccia spionaggio, scienza e paesaggi italiani in una caccia all'uomo ad alto tasso di adrenalina.

La settimana si chiude sabato 18 ottobre con Sky Cinema Ritorno al futuro, da sabato a lunedì alle 21.15 su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand. Un omaggio ai quarant'anni della saga diretta da Robert Zemeckis, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd, per rivivere la magia senza tempo dei tre film cult dedicati a Marty McFly e al mitico Doc Brown.

DOMENICA 12 OTTOBRE 2025

TASK

Da domenica 12 ottobre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Ambientata nella periferia operaia di Philadelphia, un agente dell’FBI (Mark Ruffalo), con una vita segnata dall’alcolismo e un figlio in prigione, è costretto a rientrare in servizio per dirigere una sgangherata task force dell’FBI per porre fine a una serie di violente rapine compiute da un insospettabile padre di famiglia. Una serie creata da Brad Ingelsby, ideatore di “Omicidio a Easttown” con Kate Winslet. Nel cast il candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox e Martha Plimpton.

L’AMORE CHE NON MUORE

Domenica 12 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand

Un altro grande successo in patria, dopo 7 Uomini a mollo, per la nuova pellicola di Gilles Lellouche con Adèle Exarchopoulos (La vita di Adele) e François Civil (I tre moschettieri – D’Artagnan). Jacqueline e Clotaire si incontrano davanti a scuola ed è subito amore, nonostante siano molto diversi: lei è piccolo borghese, studentessa modello e orfana di madre, lui invece è di estrazione proletaria, ha lasciato la scuola ed è un delinquente in erba. Jacqueline però intuisce la sensibilità dietro al machismo di lui, mentre lui coglie il fuoco dietro il pudore di lei. Ma Clotaire un giorno di unisce a una rapina che finisce male e le loro strade inevitabilmente si dividono per molti anni.

LUNEDI 13 OTTOBRE 2025

BOLLICINE

Lunedì 13 ottobre alle 21.15 su Sky Uno, in simulcast su TV8 e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Bollicine è il nuovo one man show di Max Giusti: ironia, attualità, patriarcato, giovani, amore sopravvalutato, e riflessioni sulla fama nell’era delle serie tv. Un flusso di coscienza irresistibile, un viaggio nei nostri tempi che porterà l’attore a dimostrare al pubblico che la gabbia del politicamente corretto, di cui tanto si parla, in realtà non è mai esistita. 5 anni di riflessioni, di scrittura, hanno dato vita allo show, un vero e proprio distillato di comicità rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato. Non mancheranno le recenti parodie che sono già diventate un cult, e che hanno registrato milioni di visualizzazioni sul web.

GHOSTBUSTERS – MINACCIA GLACIALE

Lunedì 13 ottobre alle 21.15, per la prima volta su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Nuovo capitolo della saga con il cast originale, tra cui Bill Murray e Dan Aykroyd, e i protagonisti emersi nel precedente film: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Phoebe Spengler, il fratello Trevor, la madre e il suo nuovo compagno, il professor Gary Grooberson, vivono e lavorano nell’ex caserma dei pompieri che ha visto nascere gli acchiappafantasmi. Il sindaco di New York però vorrebbe sbarazzarsi di loro e fa leva sulla minore età di Phoebe per proibirle di continuare ad indossare la divisa e lo zaino protonico. Intanto, al negozio di oggetti “posseduti” di Ray, arriva una strana sfera di ottone…

SKY CINEMA GHOSTBUSTERS

Da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Sky Cinema Collection si popola di ectoplasmi, entità paranormali e di coraggiosi acchiappafantasmi con i 5 film che compongono la saga di Ghostbusters, compreso GHOSTBUSTERS – MINACCIA GLACIALE, il nuovo capitolo della saga per la prima volta su Sky Cinema (lun. 13 ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Collection) in cui ritroviamo il cast originale, tra cui Bill Murray e Dan Aykroyd, e i protagonisti emersi nel precedente capitolo: Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace. Pronti quindi ad andare a caccia di spettri insieme a Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson nel primo capitolo diretto da Ivan Reitman, ormai un cult assoluto del cinema fantastico, GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI con Sigourney Weaver e Rick Moranis; a domare una forza maligna che, sotto forma di plasma rosa, invade i sotterranei di New York in GHOSTBUSTERS II dove ritroviamo Ivan Reitman alla regia e il mitico quartetto e la Weaver nel cast; a lasciarsi trasportare dall’energia di GHOSTBUSTERS: LEGACY che segna un vero e proprio passaggio generazionale, anche alla regia che passa a Jason Reitman, figlio del compianto Ivan Reitman, e vede protagonisti Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace, Paul Rudd e Carrie Coon affiancati dal cast originale; pronti, infine, a infilare gli zainetti protonici insieme a Melissa McCarthy e Kristen Wiig nel reboot al femminile GHOSTBUSTERS con un esilarante Chris Hemsworth.

GALAPAGOS SELVAGGE

Lunedì 13 ottobre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

David Attenborough racconta come la fauna unica e bizzarra delle meravigliose isole Galapagos si sta adattando alla presenza dell’uomo.

AX MEN – DURI COME IL LEGNO stagione 9

Da lunedì 13 ottobre in daytime, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Sfide estreme nei boschi americani: i taglialegna affrontano condizioni pericolose, rivalità e imprevisti per portare a casa il carico e salvare la stagione.

MERCOLEDI 15 OTTOBRE 2025

PETRA stagione 3: GLI ONORI DI CASA

Mercoledì 15 ottobre alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand

L’atteso ritorno di Paola Cortellesi, nei panni l’iconica ispettrice Petra Delicato, con due nuove storie Sky Original per la regia di Maria Sole Tognazzi. Al suo fianco, l’inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte. Quando un importante imprenditore viene ucciso mentre è in compagnia di una giovane prostituta, Petra e Antonio sono costretti a una pericolosa trasferta professionale per mettersi sulle tracce dell’assassino. In una città per loro sconosciuta, troveranno l’aiuto inatteso di un uomo che in passato ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita di Petra.

DAVID ATTENBOROUGH E IL MOSTRO GIURASSICO

Mercoledì 15 ottobre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

David Attenborough indaga sulla scoperta del teschio gigante di un mostro marino preistorico, noto come pliosauro: il Tyrannosaurus rex dei mari.

GIOVEDI 16 OTTOBRE 2025

X FACTOR: LAST CALL

Giovedì 16 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

Dentro o fuori. A X Factor 2025 arriva il momento chiave con le scelte definitive dei quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, guidati sempre dal racconto della conduttrice Giorgia. Dopo i Bootcamp, gli artisti che avranno ricevuto i 4 sì oppure l’X Pass arriveranno allo step decisivo delle Last Call, l’ultima e la più dura delle fasi prima dei Live. Anche qui il meccanismo cambierà completamente, e torneranno per questo step le iconiche sedie e i temutissimi switch: ogni giudice dovrà scegliere solo tre artisti per comporre la propria squadra definitiva, e ognuno dei cantanti che promuoverà post esibizione potrà sedersi su una delle tre sedie presenti sul palco fino a quando non saranno occupate tutte, perché in tal caso inizieranno gli switch e ogni posto sarà “in bilico” fino all’ultimo. Anche in questo caso, il margine per i ripensamenti sarà minimo: si entra ai Live o si esce definitivamente. A fine serata, ogni giudice avrà individuato i tre componenti della propria squadra, e avremo così i nomi dei 12 artisti ufficialmente in gara dell’edizione 2025 dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

PIERO DELLA FRANCESCA. L’ENIGMA NELLA TELA

Giovedì 16 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Vita, opere e misteri di Piero della Francesca, uno dei pionieri dell’arte rinascimentale.

VENERDI 17 OTTOBRE 2025

X FACTOR DAILY

Dal 17 ottobre tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

Subito dopo la formazione delle squadre, inizierà il racconto quotidiano di X Factor Daily, atteso tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Una finestra quotidiana nella vita dei cantanti in gara per seguire tutti i dettagli del loro percorso, un viaggio dietro le quinte tra le assegnazioni e le prove dei brani, le interviste, i backstage dei Live Show e i commenti a caldo dopo le esibizioni in diretta e i verdetti del voto: giorno dopo giorno, tutto questo e tanto altro sui concorrenti e sui giudici della nuova stagione di X Factor.

WOLF MAN

Venerdì 17 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Dalla Blumhouse Productions e dal visionario sceneggiatore e regista Leigh Whannell (L’uomo invisibile), un nuovo incubo con Christopher Abbott e Julia Garner protagonisti. Quando Blake riceve una lettere dove viene certificata la morte del padre, da tempo scomparso, convince la moglie Charlotte e la figlia ad accompagnarlo nella casa d’infanzia tra i boschi dell’Oregon. Ma il loro arrivo è fin dall’inizio minacciato da una creatura bestiale.

THE IRIS AFFAIR – MISSIONE AD ALTO RISCHIO

Da venerdì 17 ottobre alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Una misteriosa tecnologia che potrebbe distruggere il mondo, una donna geniale in grado di risolvere l’enigma e una cospirazione internazionale che le dà la caccia. Arriva a ottobre la nuova serie Sky Original inglese creata e diretta da Neil Cross, la mente dietro il successo dell’acclamata “Luther”. Con Niamh Algar e Tom Hollander (e la partecipazione di Maya Sansa), The Iris Affair – Missione ad alto rischio è un tesissimo tech thriller in 8 episodi dal production value assolutamente cinematografico, che vede due brillanti menti l’una contro l’altra, mentre si inseguono in un gioco mortale attraverso l’Italia e i suoi soleggiati paesaggi mozzafiato.

SABATO 18 OTTOBRE 2025

SKY CINEMA RITORNO AL FUTURO

Da sabato 18 a lunedì 20 ottobre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Nell’ottobre del 1985 il primo capitolo della saga con Michael J. Fox spopolava nelle sale italiane. A 40 anni di distanza, da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio torna su Sky Cinema la saga cult diretta da RobertZemeckis e interpretata da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Pronti quindi a montare sulla mitica DeLorean DMC-12, rimodellata dallo stravagante scienziato Emmett “Doc” Brown, per finire nella Hill Valley del 1955 a evitare il possibile mancato matrimonio dei genitori di Marty McFly nel primo capitolo RITORNO AL FUTURO (l’Oscar® per il miglior montaggio sonoro); nel 2015 per impedire l’arresto del figlio di Marty nel secondo capitolo RITORNO AL FUTURO – PARTE II e per rendere impossibile l’omicidio di Doc per mano di un feroce pistolero nel Far West del 1885 nel terzo capitolo RITORNO AL FUTURO – PARTE III