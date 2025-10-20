Guida TV Sky e NOW 19 - 25 Ottobre: X Factor Live Show, Flight Risk, GialappaShow, My Mom Jayne

GUIDA TV SKY / NOW | 19 - 25 OTTOBRE 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La settimana si apre lunedì 20 ottobre alle 21:15 con GialappaShow - Sesta stagione, in onda su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Le voci inconfondibili della Gialappa's Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, tornano con il Mago Forest alla conduzione, affiancato ogni settimana da una co-conduttrice diversa proveniente dal mondo dello spettacolo, della musica o dello sport. Confermato il cast comico con i personaggi più amati, insieme a nuove entrate e sketch inediti per uno show ancora più ricco e irriverente. Alla stessa ora, in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta Flight Risk - Trappola ad alta quota, teso action thriller diretto da Mel Gibson con Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace. Winston, ex contabile di una famiglia criminale, deve essere scortato dall'Alaska a New York per testimoniare, ma durante il volo il pilota svela la sua vera identità trasformando la missione in una corsa per la sopravvivenza. Sempre da lunedì 20 ottobre, alle 21:15 su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, torna Full Costume Garage - Macchine da urlo, ottava stagione della serie in cui Ian Roussel dà forma a progetti estremi per clienti dal gusto fuori dal comune, realizzando auto uniche e spettacolari.

Martedì 21 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW arriva in prima TV Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim, film d'animazione ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale. La storia segue il leggendario re Helm Mandimartello di Rohan, costretto a difendere il suo popolo da un attacco spietato guidato da Wulf, signore del Dunlending in cerca di vendetta. Dalla stessa sera, e fino a venerdì 24 ottobre, Sky Cinema Collection propone il pop-up Il Signore degli Anelli, con l'intera trilogia diretta da Peter Jackson che ha conquistato 17 Oscar® e quasi 3 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Le tre pellicole - La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re - ci riportano nella Terra di Mezzo seguendo Frodo, Gandalf e la Compagnia dell'Anello nel viaggio per distruggere l'Anello del Potere. Alla stessa ora, in prima TV su Sky Nature, Nord America Selvaggio offre un suggestivo viaggio sottomarino tra Alaska, coste tropicali e acque del Golfo del Messico per esplorare le creature nascoste del continente.

Mercoledì 22 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW debutta Road to X Factor, appuntamento settimanale che accompagna i concorrenti di X Factor 2025 nel loro percorso verso i Live Show. Ogni mercoledì, a 24 ore dalla nuova puntata, vengono ripercorse prove, assegnazioni e preparativi dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, insieme alla conduttrice Giorgia. Alla stessa ora, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, arriva Money Electric - Il mistero dei Bitcoin, documentario di Cullen Hoback che indaga sull'identità del misterioso Satoshi Nakamoto e sull'impatto globale delle criptovalute. In seconda serata, alle 23:00, sempre su Sky Documentaries, Surveilled: Ci stanno spiando? con il giornalista Ronan Farrow svela le pratiche oscure del cyber spionaggio internazionale.

Giovedì 23 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW parte ufficialmente X Factor 2025 - Live Show, in diretta dal Teatro Repower di Milano con Giorgia alla conduzione. I quattro giudici presentano i loro artisti in gara in una sfida carica di emozione, talento e colpi di scena, che culminerà il 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli con la proclamazione del vincitore. Alla stessa ora, su Sky Nature, in prima TV Il leopardo delle nevi segue il biologo Dan O'Neill in un'intensa missione di tutela di una delle specie più affascinanti e rare del pianeta, in occasione della Giornata Mondiale dedicata a questo animale.

Venerdì 24 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW va in onda in prima TV Paternal Leave, intenso dramma diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli. Una giovane donna tedesca parte per la Riviera romagnola per incontrare il padre che non ha mai conosciuto, in un viaggio emozionale fatto di conflitti, affetto e scoperta reciproca. Alla stessa ora, su Sky Arte, My Mom Jayne ripercorre la vita della diva hollywoodiana Jayne Mansfield attraverso il racconto della figlia Mariska Hargitay, in un commovente omaggio tra memoria e identità. Sempre da venerdì, alle 21:15 su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, Bear Grylls torna protagonista con Avventura in Terra Santa, esplorando i luoghi chiave della vita di Gesù da Nazaret a Gerusalemme in un percorso fisico e spirituale.

La settimana si chiude sabato 25 ottobre alle 21:15 con Sky Cinema Halloween, pop-up tematico su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW fino al 31 ottobre. Il canale si trasforma in un universo di brividi e magia con oltre 50 titoli tra horror, fantasy e dark adventure. In evidenza la prima visione Wicked, adattamento del celebre musical che anticipa il sequel in uscita a novembre, e una programmazione che include classici e novità come Beetlejuice Beetlejuice, La sposa cadavere, Split, Hellboy, A Quiet Place - Giorno 1, The Conjuring e IT. La notte si accende con i grandi cult dell'orrore come Nosferatu, Smile 2, Abigail, Wolf Man, Shining e Psyco. In seconda serata, alle 22:50 su Sky Documentaries, Spielberg - Il re di Hollywood ripercorre la carriera di uno dei più grandi registi della storia, dall'infanzia ai capolavori che hanno cambiato per sempre il cinema.

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

GIALAPPASHOW - SESTA STAGIONE

Lunedì 20 ottobre alle 21.15 su TV8, Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Le voci della Gialappa’s Band, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, tornano nella nuova stagione di GialappaShow. Alla conduzione confermatissimo il Mago Forest, “terzo incomodo” del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco ogni settimana una co-conduttrice diversa, appartenente al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Confermato il cast comico, con i personaggi più cult e tante nuove interpretazioni, e in più, in arrivo delle new entry per un big show sempre più ricco.

FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA

Lunedì 20 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Mel Gibson dirige un teso action thriller con un inedito Mark Wahlberg, Michelle Dockery (Dowton Abbey) e Topher Grace. Winston, ex-contabile di una potente famiglia criminale, deve essere scortato dal maresciallo dell’aeronautica Madolyn Harris dall’Alaska, dove era rifugiato, a New York per testimoniare. La Harris noleggia un piccolo aereo per il trasporto, ma durante il volo il pilota rivela presto la sua vera identità.

FULL COSTUME GARAGE – MACCHINE DA URLO – OTTAVA STAGIONE

Da lunedì 20 ottobre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Per soddisfare le idee dei suoi clienti più esigenti Ian Roussel si cimenta in progetti incredibili nella costruzione di auto uniche.

MARTEDÌ 21 OTTOBRE

IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA GUERRA DEI ROHIRRIM

Martedì 21 ottobre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Un ritorno alla scoperta dell’epico mondo portato in vita nella trilogia de Il Signore degli Anelli, basata sui celebri libri di J.R.R. Tolkien, in forma di anime. Ambientato 183 anni prima degli eventi della trilogia originale, racconta il destino della Casata di Helm Mandimartello, il leggendario re di Rohan. Un attacco a sorpresa da parte di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending in cerca di vendetta per la morte di suo padre, costringe Helm e il suo popolo a organizzare un’audace ultima resistenza nell’antica roccaforte di Hornburg, una possente fortezza in seguito conosciuta come il Fosso di Helm.

SKY CINEMA COLLECTION – IL SIGNORE DEGLI ANELLI

Da martedì 21 a venerdì 24 ottobre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

In occasione della prima visione IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA GUERRA DI ROHIRRIM, l’animazione che ci riporta nell’epico mondo basato sui celebri libri di J.R.R. Tolkien, da martedì 21 a venerdì 24 ottobre Sky Cinema Collection dedica 4 giorni alla saga campione di incassi, premiata con 17 Oscar® e diretta da Peter Jackson. La celebre saga, uscita nelle sale cinematografiche tra il 2001 e il 2003 con quasi 3 miliardi di dollari al box office, segue le vicende di Frodo, un giovane hobbit che intraprende un lungo viaggio ricco di peripezie per raggiungere il Monte Fato e distruggere l’Anello del Potere di Sauron, che, per le sue doti sovrannaturali, ha creato uno scompenso negli equilibri politici nella Terra di Mezzo. Nei ruoli principali troviamo: Elijah Wood che interpreta il protagonista Frodo Baggins; Sean Astin è Samvise Gamgee, fedele amico e compagno di avventure di Frodo; Ian McKellen è Gandalf, un saggio stregone che affida all’hobbit l’arduo compito di distruggere l’Anello e lo assiste nella sua avventura; mentre Christopher Lee è Saruman un potente stregone che ha tradito i suoi simili per unirsi all’esercito oscuro di Sauron e impossessarsi dell’Anello. Inoltre, troviamo un cast stellare in altri ruoli di spicco: Viggo Mortensen interpreta Aragorn, il legittimo erede al trono di Gondor, Andy Serkis è Gollum (Smeagol), una creatura orripilante deviata dal potere malefico dell’Anello; Orlando Bloom veste i panni del principe degli elfi, Legolas; infine, Liv Tyler e Cate Blanchett sono rispettivamente gli elfi Arwen e Galadriel. In IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA COMPAGNIA DELL’ANELLO, film che esordì nelle sale nel 2001 ottenendo oltre 800 milioni di dollari nel mondo e 4 Oscar®, scopriamo le origini dell’Anello del Potere e seguiamo Frodo, accompagnato da un eterogeneo gruppo di aiutanti, nella prima parte del suo viaggio verso il Monte Fato. Nel sequel del 2002 IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LE DUE TORRI, che guadagnò quasi un miliardo di dollari nel mondo e 1 Oscar®, il protagonista continua la sua avventura insieme a Sam e Gollum, mentre il resto della compagnia è costretto ad affrontare l’esercito di orchi di Saruman in una sanguinosa battaglia. Il terzo e ultimo capitolo della saga IL SIGNORE DEGLI ANELLI – IL RITORNO DEL RE uscì nel 2003 con un guadagno di oltre 1 miliardo di dollari nel mondo e ottenendo 11 Oscar®, eguagliando Ben-Hur e Titanic. Qui Aragorn rivendica il trono di Gondor e dichiara guerra Sauron, per facilitare l’arrivo di Frodo al Monte Fato.

NORD AMERICA SELVAGGIO

Martedì 21 ottobre in binge alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un’immersione tra le coste del Nord America per conoscere cosa si cela sotto la superficie: dall’Alaska alle acque tropicali, dalle paludi e ai mari del golfo, verso la scoperta delle creature nel profondo blu.

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE

ROAD TO X FACTOR

Dal 22 ottobre tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

Appuntamento settimanale imperdibile per seguire il percorso dei concorrenti di X Factor 2025. Tutti i mercoledì, a 24 ore dalla nuova puntata in diretta condotta da Giorgia dal Teatro Repower di Milano, seguiamo il cammino e il lavoro quotidiano degli artisti in gara e dei loro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.

MONEY ELETRIC – IL MISTERO DEI BITCOIN

Mercoledì 22 ottobre alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Cullen Hoback approfondisce le origini di Bitcoin e del suo misterioso ideatore dallo pseudonimo Satoshi Nakamoto, mostrando come questa criptovaluta possa rivoluzionare la finanza globale e ridefinire gli equilibri di potere.

SURVEILLED: CI STANNO SPIANDO?

Mercoledì 22 ottobre alle 23.00, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il giornalista Ronan Farrow investiga sulle attività sconvolgenti e inquietanti del cyber spionaggio.

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE

X FACTOR 2025 – LIVE SHOW

Da giovedì 23 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

In diretta dal Teatro Repower di Milano al via i Live Show di X Factor 2025. Con la conduzione di Giorgia, i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi portano sul palco tre artisti ciascuno, in gara per conquistare settimana dopo settimana e manche dopo manche il pubblico dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Grandi ospiti ma soprattutto una competizione carica di emozioni e talento creeranno un percorso appassionante che anche quest’anno si concluderà in Piazza del Plebiscito a Napoli, in un evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. Proprio lì, in quella che è una delle piazze più grandi d’Italia nonché la suggestiva e magica sede di eventi di livello internazionale, giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

IL LEOPARDO DELLE NEVI

Da giovedì 23 ottobre alle 21.15, in prima Tv su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della Giornata Mondiale del Leopardo delle Nevi, il biologo e naturalista Dan O’Neill in una missione rivoluzionaria per proteggere una delle creature più affascinanti del mondo.

VENERDÌ 24 OTTOBRE

PATERNAL LEAVE

Venerdì 24 ottobre alle 21.15, in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Luca Marinelli in un tenero ed energico ritratto, diretto dalla moglie Alissa Jung, al suo esordio alla regia. Film presentato in anteprima al Festival di Berlino 2025. Sola, arrabbiata e in cerca di risposte, una ragazza tedesca decide di intraprendere un viaggio nella riviera romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il loro primo incontro è un turbinio di emozioni, carico di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e tensioni accumulate nel tempo.

MY MOM JAYNE

Venerdì 24 ottobre alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Quando Mariska Hargitay aveva soli 3 anni lei e la sua famiglia furono coinvolti in un tragico incidente che costò la vita alla madre, la celebre icona di Hollywood Jayne Mansfield. Il doc racconta e ripercorre la storia della famosa attrice degli anni ‘50 e ‘60 attraverso le parole della figlia, diventando non solo un tributo alla sua memoria, ma anche un mezzo per Mariska per conoscere più a fondo la madre

BEAR GRYLLS – AVVENTURA IN TERRA SANTA

Da venerdì 24 ottobre alle 21.15, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da Nazaret a Gerusalemme, Bear Grylls, l’esperto di sopravvivenza più famoso al mondo, si mette alla prova ripercorrendo cronologicamente i luoghi della vita di Gesù.

SABATO 25 OTTOBRE

SKY CINEMA HALLOWEEN

Da sabato 25 a venerdì 31 ottobre alle 21.15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Su Sky Cinema Collection è tempo di dolcetto o scherzetto, ma soprattutto di qualche brivido di terrore. Il canale, infatti, da sabato 25 a venerdì 31 ottobre diventa Sky Cinema Halloween e prevede oltre 50 titoli “da paura” che spaziano nei generi: avventure a tinte dark, titoli per tutta la famiglia e horror. Tra i titoli in programmazione segnaliamo la prima visione WICKED, in attesa dell’uscita sala a novembre del sequel WICKED – PARTE 2, prevista in onda venerdì 31 ottobre alle 21.15 nella versione interamente doppiata su Sky Cinema Collection e nella versione con le canzoni originali sottotitolate in italiano su Sky Cinema Uno. Uno spettacolare adattamento cinematografico dell’omonimo musical che ha incantato critica e pubblico e che svela i retroscena all’origine del celebre racconto del viaggio di Dorothy verso la Città di Smeraldo nel grande classico IL MAGO DI OZ (proposto all’interno della collection). Sullo stesso tono, tra avventura e brivido per tutta la famiglia, segnaliamo: due film frutto della creatività immaginifica di Tim Burton, l’animazione in stop motion LA SPOSA CADAVERE e il sequel del cult degli anni 80 BEETLEJUICE BEETLEJUICE, che rivede insieme Winona Ryder e Michael Keaton nei panni del disgustoso e malvagio fantasma; LA FAMIGLIA ADDAMS, prima trasposizione cinematografica dal fumetto della famiglia più inquietante di sempre, con protagonisti Christina Ricci, Angelica Huston e Christopher Lloyd; UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA, commedia corale italiana che ritrae una famiglia molto particolare, con Massimo Ghini, Pasquale Petrolo e Lucia Ocone. Nella varietà dell’offerta e nel pieno dell’atmosfera di Halloween, il canale propone: SPLIT di M. Night Shyamalan, con protagonista un formidabile James McAvoy; il reboot del personaggio creato da Mike Mignola, HELLBOY, con David Harbour e Milla Jovovich; il film apocalittico, prequel del franchise di successo, A QUIET PLACE – GIORNO 1 e l’avventura adrenalinica LA MUMMIA, che vede Tom Cruise nei panni di un cacciatore di tesori che si imbatte nella principessa egiziana Ahmanet, tornata in vita per impossessarsi del mondo. Mentre a partire dalla seconda serata, per tutta la notte, domina il genere horror con i successi delle scorse stagioni cinematografiche: NOSFERATU, campione di incassi firmato da Robert Eggers, un racconto gotico che riprende il classico degli anni 20 e il tema dell’ossessione tra la giovane Ellen e il celebre vampiro; SMILE 2, notevole successo al botteghino e sequel del film in cui una maledizione a catena si propaga da una vittima all’altra attraverso allucinazioni traumatiche; ABIGAIL horror adrenalinico in cui una ragazzina rapita da un gruppo di ricattatori si trasforma da vittima a carnefice; WOLF MAN (in prima visione venerdì 17 ottobre su Sky Cinema Uno), reboot targato Blumhouse diretto da Leigh Whannell sul tema della licantropia, con Julia Garner e Christopher Abbott; L’EVOCAZIONE - THE CONJURING, in programmazione insieme al secondo capitolo THE CONJURING – IL CASO ENFIELD, che fanno parte del franchise horror di maggior successo della storia; infine la doppietta IT e IT – CAPITOLO 2, programmata in concomitanza con la serie prequel HBO in onda su Sky Atlantic IT: WELCOME TO DERRY. Non possono poi mancare i classici intramontabili del genere: l’horror psicologico di Stanley Kubrick, SHINING con un terrificante Jack Nicholson, e il thriller firmato dal maestro della suspense Alfred Hitchcock, PSYCO con le indimenticabili interpretazioni di Janet Leigh e Anthony Perkins.

SPIELBERG – IL RE DI HOLLYWOOD

Sabato 25 ottobre alle 22.50, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ripercorriamo la vita di una delle personalità più influenti della storia del cinema: un ritratto del grande regista che parte dalla sua infanzia fino ad arrivare ai suoi lavori più celebri.