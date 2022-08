DAZN Serie A 2022/23 3a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (26 - 27 - 28 Agosto)

DAZN, la piattaforma di streaming e intrattenimento sportivo leader a livello globale, scende in campo con le novità editoriali dedicate a tutti gli appassionati e tifosi sportivi. Si inizia in vista della nuova ed entusiasmante stagione di Serie A TIM e, in occasione del calcio d’inizio, DAZN si prepara con i programmi più amati della scorsa stagione ma anche molte novità.

APPUNTAMENTI LIVE - Il weekend di DAZN avrà, da questa stagione, un appuntamento per giornata: si parte il venerdì alle 19:00 con il nuovissimo Kick Off, assaggio del weekend di Serie A TIM, condotto da Marco Cattaneo e Federica Zille, live dal 2 settembre; il sabato arriverà alle 20:00 Tutti bravi dal divano, il nuovo show con Marco Russo e Marco Parolo, che nel late night si trasformerà in Players Only, un momento esclusivo solo tra ex giocatori con la novità di Valon Behrami, live dal 3 settembre. Sempre dalle 20:00, la domenica si accenderà con Sunday Night Square, condotto da Marco Cattaneo con al suo fianco Stefano Borghi. E, dopo il fine settimana adrenalinico, appuntamento lunedì alle 20:00 con Supertele - Leggero come un Pallone, il programma condotto da Pierluigi Pardo che accompagnerà tutti i tifosi nel posticipo ripercorrendo il weekend calcistico nel segno della leggerezza, competenza e contaminazione del grande calcio con il mondo della cultura e dello spettacolo.

Da metà settembre riprenderà anche il format Coca-Cola Super Match, che permetterà di seguire in contemporanea la partita live con un commento super originale: saranno infatti i protagonisti dello sport e del digitale ad intrattenere il pubblico con una telecronaca alternativa dei match.

CONTENUTI ON DEMAND - Anche per questa stagione non mancheranno i tanti format originali in accompagnamento al live: tornano infatti gli appuntamenti settimanali di Bordocam, Lost in the Weekend, 1 vs 1 e Like Tattico. Arrivano poi i DAZN Heroes, una raccolta di storie e incontri inediti con i grandi personaggi dello sport in app ogni mercoledì. Dopo la prima intervista esclusiva a Romelu Lukaku dal suo ritorno all’Inter, già disponibile su DAZN, si proseguirà con Luciano Spalletti, in app da mercoledì 17 agosto.

DAZN non è solo eventi live e format dedicati al calcio; infatti, anche in questa stagione, la piattaforma rinnoverà il suo impegno nel proporre docufilm e serie dedicati a personalità dello sport, a raccontare i grandi momenti sportivi da una prospettiva inedita e avvicinare gli spettatori a molte altre discipline attraverso un linguaggio appassionante, originale e pop.

CONTENUTI E PROGETTI OFF PLATFORM .- DAZN si accenderà anche live su YouTube: riparte DAZN Talks, che da questa stagione raddoppia con due appuntamenti il mercoledì e il giovedì, attraverso i quali gli utenti potranno interagire con i protagonisti della Serie A TIM e Serie B BKT; Fantaradar che ogni venerdì vedrà la redazione DAZN rispondere in tempo reale agli utenti per i consigli sulle formazioni del fantacalcio. Tanta interazione in diretta anche dal mondo del fighting, con i live di Ready to Rumble, e dal football americano, con gli NFL Talks.

La passione per il campionato più seguito in Italia continua anche in radio: DAZN insieme a Radio 105 presentano 105 sport news, l’appuntamento dedicato alla Serie A TIM e al grande sport condotto da Niccolò Ceccarini in onda ogni mercoledì, venerdì e sabato alle 20:00 su Radio 105.

E per tenersi sempre aggiornati e non perdersi nessuna notizia, DAZN News si arricchisce con gli editoriali dei giornalisti DAZN, interviste esclusive e ancora più aggiornamenti live.

DAZN SQUAD - Tutti pronti nella DAZN Squad: insieme a Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo e Marco Cattaneo, la squadra ormai collaudata di conduttori, giornalisti e telecronisti è pronta a scendere in campo per una nuova stagione di grande sport.

DAZN è sinonimo di sport ed è l'unica emittente digitale globale che sta rapidamente diventando la principale destinazione sportiva per tutti gli appassionati e i tifosi, reinventando il modo in cui le persone amano lo sport. L’offerta sportiva di DAZN è sempre più ricca: tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League e competizioni internazionali. Senza dimenticare MLS, UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, Red Bull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il tennis, gli imperdibili incontri della UFC, Boxe e Kickboxing. Oltre agli eventi e ai contenuti live, l'utente ha a disposizione un catalogo di originali DAZN sempre più ricco con nuove storie e racconti che andranno ad aggiungersi ai documentari già presenti in app e ai format di approfondimento per vivere la passione sportiva a 360°.

Accordo Sky-DAZN. Grazie al recente accordo con DAZN, dall’8 agosto l’app DAZN è disponibile su Sky Q, e per gli abbonati Sky c’è la possibilità di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi. Gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. DAZN offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un’opzione, per vedere una selezione di eventi dell’offerta DAZN anche attraverso il canale ZONA DAZN. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN. Per completare l’operazione di attivazione dell’opzione è necessario inserire il Codice Cliente Sky. Per recuperarlo entra nell’app My Sky o visita l’area Assistenza di sky.it

DAZN SERIE A DIRETTA - 3a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



VENERDI 26 AGOSTO 2022

ore 18:30 Serie A 3a Giornata: Monza vs Udinese (diretta esclusiva)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Pre (dalle 18:00) e post partita dallo stadio "UPower - Brianteo" di Monza: Fabio Donolato

​La terza giornata si apre allo U-Power Stadium di Monza. È la prima storica sfida in A tra Monza e Udinese, con le due squadre che tra soli 2 mesi si troveranno nuovamente di fronte, in Coppa Italia. Come finirà? Monza e Udinese si sfidano in una partita di campionato 33 anni, 2 mesi e 29 giorni dopo l’ultima volta: 0-0 in casa dei brianzoli il 28 maggio 1989, in Serie B; gli ultimi due incroci sono terminati a reti inviolate nel campionato cadetto. Il Monza è imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie B contro l’Udinese (2V, 3N) dopo aver perso tre dei primi cinque confronti (1V, 1N). L’Udinese non ha pareggiato nessuna delle ultime 10 gare di Serie A TIM contro squadre neopromosse (7V, 3P), l’ultima “X” contro queste avversarie è arrivata il 15 dicembre 2020, contro il Crotone di Giovanni Stroppa (0-0 in Friuli). Dopo aver chiuso la scorsa Regular Season di Serie B con due pareggi e quattro vittorie interne, il Monza ha perso la prima gara casalinga di questa Serie A TIM; l'ultima volta che ha perso in casa in cadetteria, a febbraio, lo ha fatto per due gare di fila, contro Pisa e Lecce. Tre delle precedenti quattro squadre all’esordio assoluto in Serie A TIM che hanno perso le prime due gare nella competizione (come il Monza in questa stagione) hanno trovato il Ko anche alla terza: il Frosinone 2015/16, il Crotone 2016/17 e il Benevento 2017/18; l’ultima esordiente che ha conquistato punti dopo aver trovato la sconfitta nelle prime due è stata il Carpi nel 2015/16. Nelle ultime 15 trasferte di Serie A TIM l'Udinese non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (4V, 5N, 6P), sconfitta contro il Milan nella più recente. Monza e Udinese sono due delle tre squadre che hanno concesso più agli avversari in termini di Expected Goals: 4.2 per i lombardi (sei reti incassate) e 4.0 per i friulani (quattro gol subiti) – prima di queste solo la Cremonese (4.9). Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha perso tutte le ultime otto gare in Serie A TIM (due con il Monza e sei con il Crotone tra il 2021 e il 2022), l’ultimo allenatore che ha fatto peggio nella competizione è stato Paolo Zanetti, che è arrivato a nove tra Venezia ed Empoli proprio nel 2022. Tre dei nove gol di Stefano Sensi in Serie A TIM sono arrivati contro l’Udinese, in tre partite diverse; escludendo i bianconeri, contro nessuna squadra ha realizzato più di una rete nel massimo campionato. Da inizio marzo, nessun giocatore ha preso parte a più reti in Serie A TIM in trasferta dell’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu: sei (quattro reti e due assist), come Lautaro Martínez.



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Giovanni Barsotti

Pre (dalle 20:00) e post partita dallo stadio "Olimpico" di Roma: Giorgia Rossi, Borja Valero, Dario Marcolin

​Un primo esame importante, che arriva molto presto, alla terza giornata. La Lazio di Sarri è cambiata molto in estate e punta alla riconferma in Europa, provando ad inserirsi tra le prime quattro. Il mercato dell'Inter, invece, ha visto il ritorno di Lukaku per un obiettivo preciso, lo Scudetto. Chi avrà la meglio all'Olimpico? Nelle ultime otto sfide di Serie A TIM tra Lazio e Inter non si è mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato: tre successi biancocelesti, un pareggio e quattro vittorie nerazzurre, inclusa quella nella gara più recente, dello scorso 9 gennaio. In ben nove delle precedenti 13 occasioni in cui Lazio e Inter si sono affrontate in Serie A TIM nel corso delle prime tre giornate, l’incontro si è concluso in parità – completano tre successi nerazzurri e uno biancoceleste. La Lazio è imbattuta da tre partite in casa contro l’Inter in Serie A TIM (2V, 1N), dopo che aveva perso tutte le tre precedenti. I biancocelesti hanno subito almeno una rete nelle ultime sei gare interne contro i nerazzurri (12 in totale) e potrebbero arrivare a sette per la prima volta dal periodo tra ottobre 1948 e febbraio 1960 (12 gare, 21 gol subiti). La Lazio ha vinto la prima partita casalinga di questo campionato, contro il Bologna; è dalla stagione 2015/16 che i biancocelesti non vincono le prime due gare interne di una stagione di Serie A TIM, in quel caso la prima fu proprio contro gli stessi rossoblù. Dopo le due reti al Lecce e le tre allo Spezia, l’Inter può segnare più di un gol nelle prime tre uscite stagionali di Serie A TIM per due campionati di fila per la prima volta nella sua storia. L’Inter ha vinto tutte le ultime tre trasferte di campionato e con Simone Inzaghi non è mai arrivata a quattro successi esterni di fila; l’ultima volta i nerazzurri ci sono riusciti con Antonio Conte in panchina, tra febbraio e aprile 2021 (cinque in quel caso). La Lazio è la squadra con la più alta precisione di tiro nelle prime due giornate di campionato: il 67% delle conclusioni dei biancocelesti hanno centrato lo specchio – l’Inter è seconda in questa classifica con il 57%. Simone Inzaghi è l’allenatore che nell’era dei tre punti a vittoria conta più panchine con la Lazio (197) ed è anche l’unico ad aver superato i 100 successi in biancoceleste (108); nel periodo solo Dino Zoff (2.1) e Sven-Göran Eriksson (1.9) hanno mantenuto una media punti migliore dell’attuale tecnico nerazzurro (1.8). L’Inter è la vittima preferita di Sergej Milinkovic-Savic in Serie A TIM; il centrocampista della Lazio ha realizzato cinque gol contro i nerazzurri, tutti nelle sette sfide più recenti, dopo che nelle precedenti sette era rimasto a secco. L’attaccante dell’Inter Joaquín Correa, ex della partita, ha segnato quattro delle sue 32 reti in Serie A nel mese di agosto (il 13%): tra i giocatori che hanno realizzato almeno il suo stesso numero di gol nella competizione, solo Stevan Jovetic (15%: 6 su 41) ne conta di più in percentuale in questo mese dell’anno.

SABATO 27 AGOSTO 2022

ore 18:00 Serie A 3a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

Moderatore: Luca Farina

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Juventus-Roma (Edoardo Testoni), Cremonese-Torino (Federico Zanon)



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Federica Zille, Tommaso Turci

Pre (dalle 17:45) e post partita dallo "Juventus Stadium" di Torino: Diletta Leotta, Andrea Barzagli, Gigi Di Biagio

Dybala sfida il suo passato e alla terza di campionato ritrova la Juventus, con cui ha giocato le ultime sette stagioni e vinto cinque Scudetti. Quella contro la Roma non è soltanto una sfide più attese di questo turno, ma anche l’undicesimo incrocio in assoluto tra Mourinho e Allegri: come finirà? La Juventus ha vinto 85 delle 176 sfide in Serie A TIM contro la Roma (50N, 41P) comprese tutte le ultime tre; contro nessun’altra squadra i bianconeri vantano più successi nel massimo campionato e non arrivano a quattro vittorie di fila contro i giallorossi dal periodo febbraio 2008-agosto 2009. La Juventus ha vinto 10 delle 11 sfide interne contro la Roma disputate da quando è stato inaugurato l’Allianz Stadium (1P, 1-3 il 1° agosto 2020 con Sarri in panchina). Contro nessun’altra formazione ha ottenuto più punti casalinghi in Serie A TIM nello stesso periodo (30, come contro Udinese e Fiorentina). La Roma ha vinto due delle tre sfide di Serie A TIM contro la Juventus giocate ad agosto (1P): 2-1 nel 2015 e 3-1 nel 2020; solo contro l’Udinese (tre) i giallorossi hanno ottenuto più successi in questo mese dell’anno nella storia della competizione. La Juventus ha vinto la prima partita casalinga in questo campionato, 3-0 contro il Sassuolo; i bianconeri non ottengono due successi nelle prime due gare interne stagionali dal 2019/20, contro Napoli ed Hellas Verona. La Juventus – due clean sheets nelle prime due giornate – non inizia un campionato di Serie A TIM senza subire alcun gol nelle prime tre partite giocate dal 2014/15 (tre vittorie in quel caso). La Roma ha vinto senza subire gol le ultime due trasferte di campionato; in Serie A TIM i giallorossi non arrivano a tre successi esterni di fila da agosto 2020, quando il terzo e il quarto furono proprio a Torino (contro Torino e Juventus) – non raggiungono almeno tre vittorie esterne senza gol subiti da agosto 2018 (quattro, la quarta contro il Torino). Nessuna squadra ha effettuato più conclusioni della Roma (47 come Fiorentina e Napoli) in queste prime due giornate e nessuna squadra ha centrato più volte lo specchio rispetto ai giallorossi finora (17 come l’Inter); la Juventus finora ha effettuato 24 tiri, di cui otto nello specchio. José Mourinho ha perso le ultime due sfide contro la Juventus, entrambe nella scorsa Serie A TIM: nella sua carriera da allenatore, solo una volta ha registrato più Ko di fila contro una singola avversaria in campionato, quattro contro il Liverpool in Premier League. Tra i giocatori di movimento in campo senza mai uscire nelle prime due giornate di questo campionato, Dusan Vlahovic è quello che ha toccato meno palloni (35), almeno 28 in meno di qualsiasi altro. Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol (68) all’Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni – l’ex bianconero, con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A TIM.





Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Fabio Bazzani

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Dopo il doppio impegno esterno contro Fiorentina e Roma, la Cremonese torna allo Zini per la prima gara casalinga della stagione: avversario il Torino, che incontra i grigiorossi nel massimo campionato dopo ventisei anni. La Cremonese ha affrontato 12 volte il Torino in Serie A TIM (3V, 4N, 5P), vincendo solo uno degli ultimi nove confronti nella competizione (3-0 in casa, il 18 dicembre 1994). La Cremonese torna a disputare una gara casalinga in Serie A TIM per la prima volta dal 5 maggio 1996 (9610 giorni al calcio d’inizio). I grigiorossi sono imbattuti in casa contro il Torino in Serie A TIM da tre partite (1V, 2N), dopo essere stati sconfitti in due delle prime tre occasioni (1V). Il Torino ha vinto tutte le ultime tre partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM (tutte in trasferta) e non fa meglio da novembre 2016 – aprile 2017: quattro, con Sinisa Mihajlovic in panchina. La Cremonese ha perso l’ultima gara casalinga giocata nello scorso campionato di Serie B, contro l’Ascoli, e non subisce due sconfitte interne consecutive da dicembre 2020-gennaio 2021, contro Monza e Chievo. La Cremonese ha perso nelle prime due gare di campionato: nei suoi precedenti sette tornei di Serie A TIM non è mai uscita sconfitta in tutte e tre le prime gare della stagione. Il Torino ha vinto le ultime tre trasferte di campionato, tra questa stagione e la scorsa; i granata non arrivano a quattro successi esterni di fila in Serie A TIM dal 1946, quando toccarono il proprio record di cinque. La Cremonese è la squadra che ha concesso più conclusioni agli avversari nelle prime due giornate di questo campionato (55), ma i lombardi hanno anche effettuato 27 tiri (nono dato del torneo in corso, quattro in più del Torino). Paolo Ghiglione è, al pari di Federico Dimarco dell’Inter, uno dei due giocatori con più cross su azione tentati (12) in questi primi due turni di campionato. Vlad Chiriches ha segnato cinque gol in Serie A TIM, di cui due contro il Torino, uno con il Napoli nel dicembre 2016 e uno con il Sassuolo nell’ottobre 2020. In questa Serie A TIM solo Davide Frattesi (otto) conta più dribbling riusciti di Nemanja Radonjic (sei); solo Osimhen (13) e Dybala (nove) hanno tentato più conclusioni da dentro l’area di rigore del giocatore del Torino (sette) finora.



In studio: Marco Russo, Alessandro Matri, Simone Tiribocchi

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Milan-Bologna (Riccardo Mancini), Spezia-Sassuolo (Dario Mastroianni)



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Federico Sala e Francesco Fontana

Secondo impegno casalingo per il Milan di Pioli, che a San Siro riceve il Bologna. Lo scorso anno la squadra di Mihajlovic riuscì a bloccare i rossoneri sullo 0-0: come finirà stavolta? Il Milan ha perso solo una delle ultime 25 sfide in Serie A TIM contro il Bologna (18V, 6N), il 6 gennaio 2016, quando sulla panchina rossonera c’era l’attuale tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic (0-1, gol di Giaccherini). Il Milan ha ottenuto un clean sheet in entrambe le ultime due sfide di Serie A TIM al Meazza contro il Bologna (1V, 1N) e potrebbe mantenere la porta inviolata per tre gare interne di fila contro i rossoblù per la prima volta dal 1999 (sei di seguito). Il Bologna è imbattuto da tre gare di Serie A TIM con le tre avversarie più titolate della competizione (Juventus, Inter e Milan); escludendo le stesse tre squadre, l’ultima formazione che ha registrato una serie senza sconfitte più lunga contro queste avversarie è stata la Roma (cinque, tra il 2020 e il 2021), mentre l’ultima volta che i rossoblù hanno fatto meglio è stata nel 2012, con Stefano Pioli in panchina (quattro). Il Milan ha vinto la prima partita casalinga di questo campionato; sia nel 2020/21 che nel 2021/22 i rossoneri sono riusciti a vincere entrambe le prime due gare interne stagionali – non ci riescono per tre stagioni di fila dal 2003/04. La striscia di 18 incontri consecutivi senza sconfitte (12V, 6N) del Milan è la più lunga serie di imbattibilità attualmente aperta nei cinque grandi campionati europei. Il Bologna ha segnato in tutte le ultime tre trasferte di campionato, dopo che era rimasto a secco in quattro delle precedenti sei, inclusa una proprio contro il Milan lo scorso aprile. Dopo aver ottenuto un successo e un pareggio in rimonta in questo campionato, il Milan può recuperare punti da situazione di svantaggio in tre partite consecutive in Serie A TIM per la prima volta da luglio 2020, quando ottenne due vittorie (contro Juventus e Parma) e un pareggio (contro il Napoli), sempre con Stefano Pioli in panchina. Due dei sei cartellini rossi di questo campionato sono stati estratti verso giocatori del Bologna (Adama Soumaoro v Lazio e Riccardo Orsolini v Verona): nessuna squadra nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) ha ricevuto un’espulsione in ciascuna delle prime tre gare giocate in una singola stagione di Serie A TIM. Ismael Bennacer – in gol nell’ultimo turno contro l’Atalanta – è sia il giocatore del Milan che ha creato più occasioni per i compagni in questi primi due turni (nove) che quello che ha completato più dribbling (quattro). Marko Arnautovic è diventato, contro l'Hellas Verona, il primo giocatore a segnare in entrambe le prime due gare del Bologna in una stagione di Serie A TIM dai tempi di Roberto Baggio, che ci riuscì nel 1997/98; solo due giocatori nella storia dei felsinei sono andati in gol in ciascuna delle prime tre giornate: Ezio Pascutti (nel 1962/63) e Giuseppe Savoldi (nel 1979/80).



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Emanuele Giaccherini

Bordocampo ed interviste: Barbara Cirillo

Spezia-Sassuolo è anche la sfida tra Luca Gotti e Alessio Dionisi. Il primo è arrivato in estate sulla panchina dei liguri, mentre il secondo è rimasto alla guida dei neroverdi dopo la positiva stagione di debutto. Due filosofie diverse a confronto: chi vincerà? Spezia e Sassuolo si sono incontrate sei volte tra Serie A TIM e Serie B, tutte dal 2010 in poi: il bilancio è favorevole ai neroverdi con quattro vittorie contro un solo successo ligure (1N). Quella contro il Sassuolo è stata la prima sfida nella storia dello Spezia in Serie A TIM (successo dei neroverdi per 4-1 fuori casa il 27 settembre 2020, allo stadio Manuzzi di Cesena in quel caso). Nei quattro precedenti in Serie A TIM tra Spezia e Sassuolo entrambe le formazioni hanno sempre trovato la via del gol. Tra le squadre attualmente nel massimo campionato, lo Spezia ha segnato in tutte le partite anche contro Sampdoria, Lazio e Salernitana. Lo Spezia ha guadagnato tre punti nelle prime due gare di questo campionato, non ha mai fatto meglio dopo le prime tre gare stagionali in Serie A TIM (1V, 2P nel 2020/21 e 1N, 2P nel 2021/22). Lo Spezia non pareggia una partita casalinga di Serie A TIM dal 19 dicembre 2021: da allora per i liguri quattro successi interni e sette sconfitte – gli Aquilotti hanno vinto nella prima giornata contro l’Empoli, mentre nelle prime due gare interne delle precedenti due stagioni avevano ottenuto un solo punto. Dopo il successo per 1-0 contro il Lecce, il Sassuolo potrebbe mantenere la porta inviolata in due match di fila in Serie A TIM per la prima volta dal dicembre 2020 con Robero De Zerbi alla guida. Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A TIM (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 19 gare disputate fuori casa (10V, 5N). Daniele Verde ha segnato due gol contro il Sassuolo in Serie A TIM, contro nessuna squadra ha fatto meglio (due anche a Lazio, Roma e Sampdoria). Il classe ’96 è uno dei due giocatori ad aver segnato più reti con la maglia dello Spezia nel massimo campionato (14 gol, al pari di M'Bala Nzola). Emmanuel Gyasi, recordman per presenze con la maglia dello Spezia in Serie A TIM (75), ha realizzato due reti in quattro presenze contro il Sassuolo nel torneo, contro nessun’altra formazione ha segnato di più nel massimo campionato. Domenico Berardi è il calciatore che è stato coinvolto in più gol nel 2022 in Serie A TIM: 16 in 18 match (otto marcature e otto passaggi vincenti). Il classe ’94 ha preso parte a quattro gol in quattro sfide contro lo Spezia in Serie A TIM (tre reti e un assist). 57 delle 58 partite di Martin Erlic in Serie A TIM sono arrivate con la maglia dello Spezia (incluse cinque reti). Il classe ’98 è il difensore ad aver collezionato più presenze con la maglia dei liguri nel massimo campionato.

DOMENICA 28 AGOSTO 2022

ore 18:00 Serie A 3a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Hellas Verona-Atalanta (Gabriele Giustiniani), Salernitana-Sampdoria (Alberto Santi)



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Sfida intrigante al Bentegodi. L'Hellas ha cambiato guida tecnica in estate, affidandosi a Gabriele Cioffi, con l'obiettivo però di confermarsi tra le prime nove. L'Atalanta di Gasperini, invece, punta al ritorno in Europa. Chi la spunterà? Sfida numero 45 in Serie A TIM tra Hellas Verona e Atalanta: sono 12 le vittorie dei gialloblù, 14 i pareggi e 18 le vittorie dei nerazzurri. Dopo il 2-1 di Bergamo dello scorso aprile (gol di Ceccherini e autorete di Koopmeiners), l'Hellas Verona potrebbe vincere due gare di fila contro l’Atalanta per la prima volta dal 2014. Hellas Verona e Atalanta si affrontano ad agosto solo per la terza volta nella propria storia in Serie A TIM: il prossimo sarà il primo gol dei gialloblù in questo mese dell’anno contro i nerazzurri (in precedenza 0-0 nel 2014 e 1-0 per l’Atalanta nel 1989, sempre a Bergamo). L'Hellas Verona ha pareggiato l’ultimo match di campionato contro il Bologna, in tutta la scorsa stagione di Serie A TIM gli scaligeri solo una volta hanno registrato due pareggi consecutivi (settembre 2021 contro Salernitana e Genoa). L'Hellas Verona ha perso le ultime tre partite casalinghe di Serie A TIM e non arriva a quattro di fila dal periodo marzo-aprile 2021, quando una delle sconfitte fu proprio contro l’Atalanta. In questo campionato l’Atalanta ha vinto contro la Sampdoria e pareggiato contro il Milan: considerando le precedenti 10 stagioni di Serie A TIM, solo nel 2020/21 è rimasta imbattuta in tutte le prime tre gare stagionali nel torneo. L’Atalanta ha vinto la prima trasferta di questo campionato e solo quattro volte nella sua storia in Serie A TIM ha ottenuto due successi nelle prime due gare esterne: nel 2000/01 e in tutte le tre stagioni più recenti. L’Atalanta è sia la squadra che ha commesso più falli (36) in queste prime due giornate di Serie A TIM, sia quella che ha ricevuto più ammonizioni (10). Thomas Henry potrebbe diventare il 1° giocatore a segnare in tutte le sue prime tre gare con la maglia dell'Hellas Verona in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Più in generale, il classe ’94 va in gol da quattro match di fila (considerando anche lo scorso campionato), l’unico calciatore francese ad aver fatto meglio in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria è stato David Trezeguet (sette nel 2001 e nove nel 2005). L'Hellas Verona è la vittima preferita di Jérémie Boga in Serie A TIM: per il fantasista dell’Atalanta tre gol in cinque partite contro i gialloblù (e anche tre assist vincenti), inclusa la sua unica doppietta nel massimo campionato, realizzata il 28 giugno 2020 con la maglia del Sassuolo. Duván Zapata ha segnato un solo gol nelle ultime 14 partite di campionato (vs Venezia il 23 aprile scorso), dopo che aveva realizzato 10 reti nelle 14 gare precedenti. Il colombiano ha segnato quattro reti contro l'Hellas Verona in Serie A TIM, due delle quali nelle ultime tre sfide disputate al Bentegodi (entrambe con la maglia della Dea).



Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Francesco Puma

Allo stadio Arechi va in scena la partita che, nel girone di ritorno dello scorso campionato, ha determinato l'inizio della svolta salvezza per la squadra di Nicola, in quell'occasione, però, il palcoscenico si chiamava Marassi. I blucerchiati di Marco Giampaolo hanno già vinto qui nella passata stagione grazie all'autorete di Di Tacchio e il gol di Candreva ma oggi i granata sono tutt'altra squadra. Chi vincerà? Il bilancio in Serie A TIM tra Salernitana e Sampdoria è in perfetta parità con tre vittorie per parte e nessun pareggio. Dopo il successo 2-1 in trasferta dell’aprile 2022 (Fazio, Ederson e Caputo) i campani potrebbero vincere due gare di fila contro la Samp per la prima volta nella competizione. La Salernitana ha vinto due dei tre precedenti casalinghi contro la Sampdoria nel massimo campionato, ma ha perso l’ultimo nella scorsa stagione (0-2, autogol di Di Tacchio e rete di Candreva). La Salernitana non ha segnato alcun gol nelle prime due gare stagionali per la prima volta in Serie A TIM. I campani però, dopo lo 0-0 contro l’Udinese, potrebbero mantenere la porta inviolata in due match di fila nel massimo campionato per la prima volta dal periodo aprile-maggio 1999 (cinque in quel caso). La Salernitana non ha trovato il gol nelle ultime due partite interne di Serie A TIM, dopo che aveva segnato in sette delle precedenti otto – prima di quella serie positiva la squadra campana era rimasta a secco per cinque gare di fila. Da una parte la Sampdoria è la squadra che ha perso più partite in Serie A TIM nel 2022, dall’altra nessuna formazione ha pareggiato più della Salernitana nel periodo (nove, alla pari dell’Empoli). La Sampdoria non ha segnato in queste due prime giornate di campionato: non è mai rimasta nella sua storia a secco di gol in tutte le prime tre partite disputate in un torneo di Serie A TIM. Questa sarà la prima trasferta per la Sampdoria nel campionato in corso: l'ultima stagione in cui i blucerchiati hanno vinto il loro esordio in esterna in un'edizione della Serie A TIM risale al 2017/18, contro la Fiorentina, con Marco Giampaolo alla guida. Antonio Candreva ha giocato 71 partite, segnato 12 gol e fornito 18 assist con la maglia della Sampdoria in Serie A TIM; con i blucerchiati in media ha fornito un passaggio vincente ogni quattro partite, il suo miglior rapporto tra le squadre con cui ha giocato nel massimo campionato. La Salernitana potrebbe diventare la 37ª squadra differente contro cui Fabio Quagliarella segna in Serie A TIM, in quel caso solo Alberto Gilardino (39), Roberto Baggio (38) e Francesco Totti (38) ne conterebbero di più. Solo Victor Osimhen (15) ha effettuato più tiri di Abdelhamid Sabiri in questa Serie A TIM, ma il centrocampista della Sampdoria ha centrato solo una volta lo specchio della porta con le sue 11 conclusioni.



In studio: Marco Cattaneo, Massimo Ambrosini, Valor Behrami, Stefano Borghi

Anche questa settimana tornerà in live streaming su DAZN dalle ore 20:00 Sunday Night Square, il programma della domenica sera condotto da Marco Cattaneo, con spazi e rubriche di approfondimento sul weekend di Serie A TIM. Interviste, retroscena e immagini esclusive riassumeranno tutto quello che è successo dentro e fuori dal campo della terza giornata di campionato. Sotto i riflettori ci saranno soprattutto i big match di Lazio-Inter e Juventus-Roma, analizzati anche attraverso le quattro parole chiave della rubrica “Il Paroliere”. Ospiti in Square: Massimo Ambrosini, Valon Behrami e Stefano Borghi, quest’ultimo pronto a dare la sua opinione sulle performance delle squadre e dei giocatori con l’approfondimento “Più e meno”. Spazio anche a “Il gioco della mezza”, la rubrica più leggera e informale di Sunday Night Square, prevista intorno alla mezzanotte, che metterà alla prova i talent di DAZN sulle tematiche più calde del weekend. Zona Serie A TIM è il programma che vi porta su tutti i campi della Serie A, tutti in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol: emozioni dal primo all'ultimo minuto. Scendono in campo con telecronaca dedicata: Fiorentina-Napoli (Ricky Buscaglia), Lecce-Empoli (Federico Zanon)



Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Altro giro, altro big match di una terza giornata davvero entusiasmante. Le sfide dello scorso anno tra Fiorentina e Napoli hanno regalato, sia in campionato che in Coppa Italia, tanti gol e colpi di scena. Sarà così anche quest'anno? Dopo la vittoria 3-2 nell’ultimo confronto in Serie A TIM (aprile 2022, al Maradona), la Fiorentina potrebbe battere il Napoli in due partite consecutive nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra novembre 1994 e gennaio 1997 (cinque successi consecutivi con Ranieri in panchina). Il Napoli ha vinto le ultime tre sfide al Franchi contro la Fiorentina in Serie A TIM, sempre realizzando almeno due gol (otto in totale). I partenopei avevano vinto altrettante partite di campionato in casa della Viola nelle precedenti nove sfide (5N, 1P). Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pareggio contro l’Empoli, la Fiorentina potrebbe rimanere imbattuta in tutte le sue prime tre gare stagionali di Serie A TIM per la prima volta dal 2013/14 con Vincenzo Montella alla guida (2V, 1N in quel caso). Nel 2022 la Fiorentina ha mantenuto sette volte la porta inviolata in casa, su 11 partite: nel periodo nessuna squadra di Serie A TIM ha fatto meglio (sette anche il Milan). Il Napoli potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in tre campionati di fila in Serie A TIM per la prima volta nella sua storia. Il Napoli ha stabilito il suo nuovo record di gol segnati nelle prime due gare in una stagione di Serie A TIM: nove (superate le otto del 2020/21). Il Napoli ha vinto le ultime tre trasferte di campionato e non fa meglio dalla serie di otto registrata tra aprile e ottobre 2021; in quel caso l’ultimo successo esterno fu proprio contro la Fiorentina, 2-1 (Lozano, Rrahmani e Martinez Quarta). Khvicha Kvaratskhelia potrebbe diventare solo il 2° giocatore del Napoli a segnare in tutte le sue prime tre gare assolute in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo José Callejón nel 2013/14. In più, il georgiano classe 2001 (tre reti e un assist fin qui in Serie A TIM) potrebbe diventare il 2° calciatore under 22 a prendere parte ad almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze nei maggiori 5 campionati europei nelle ultime 15 stagioni (dal 2008/09), dopo Erling Haaland (sette). Giacomo Bonaventura ha segnato cinque gol contro il Napoli in Serie A TIM, contro nessuna squadra ha fatto meglio; tuttavia, non ha realizzato nemmeno una rete nelle sue tre sfide ai partenopei con la maglia della Fiorentina. Giovanni Simeone ha giocato 74 partite e segnato 20 gol con la maglia della Fiorentina in Serie A TIM; la Viola è la squadra con cui conta più gare e più reti nel massimo campionato - l’attaccante del Napoli ha segnato tre gol contro i toscani, due nel 2017 con il Genoa, uno nel 2019 con il Cagliari.



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Federico Peluso

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

L'ultimo confronto tra Lecce ed Empoli risale al 10 maggio 2021, quando i toscani festeggiarono la promozione in A, mancata invece dai pugliesi ai playoff. I giallorossi sono riusciti a conquistare la massima serie lo scorso anno sotto la guida di Marco Baroni: l'obiettivo è la salvezza, che passa anche dallo scontro diretto contro i ragazzi di Zanetti. L’Empoli ha vinto tre delle sei sfide in Serie A TIM contro il Lecce (2N, 1P), comprese le ultime due nell’ultima stagione con entrambe le formazioni nel massimo campionato (2005/06). Il Lecce ha perso solo una delle 10 sfide interne contro l’Empoli tra Serie A TIM e Serie B (6V, 3N), ma proprio nell’ultima occasione nel massimo campionato, l’8 febbraio 2006 (1-2, reti di Ledesma per i giallorossi; Almirón e Tavano per i toscani). Il Lecce potrebbe perdere tutte le prime tre partite in una singola stagione di Serie A TIM per la terza volta nella sua storia, dopo il 1997/98 e il 1993/94. Il Lecce ha perso la prima gara casalinga di questo campionato, contro l’Inter; i giallorossi non perdono due gare interne di fila in campionato dal maggio 2021, quando in Serie B hanno subito due sconfitte contro SPAL e Cittadella. L’Empoli non ha ancora segnato in questo campionato, solo nel 2005/06 è rimasto a secco di gol in tutte le sue prime tre partite stagionali di Serie A TIM. L’Empoli ha perso cinque delle ultime sei trasferte di Serie A TIM (1V), tante quante nelle precedenti 18 (6V, 7N). Il Lecce è l’unica squadra ad aver subito più di un gol su calcio piazzato in questa Serie A TIM (due, entrambe reti incassate su sviluppi di corner). Dopo il gol contro l’Inter alla prima giornata, Assan Ceesay potrebbe diventare il quarto giocatore a segnare in entrambe le sue prime due gare casalinghe con il Lecce in Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Fabio Caserta nel 2008/09, Sasa Bjelanovic nel 2004/05 e Francesco Palmieri nel 1997/98. Nello scorso campionato di Serie A TIM Federico Di Francesco ha giocato 26 partite e segnato cinque gol con la maglia dell’Empoli; contro i toscani ha realizzato una rete nel massimo campionato, il 21 settembre 2018 con la maglia del Sassuolo (nella stessa gara ha anche fornito due assist). Mattia Destro ha preso parte a tre gol in tre sfide contro il Lecce in Serie A TIM (una rete e due assist) - il classe ’91 non segna però in campionato dallo scorso 13 febbraio in Genoa-Salernitana.

