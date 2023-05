DAZN, Serie A 2022/23 34a Giornata, Palinsesto Telecronisti Zona DAZN (6, 7 , 8 Maggio 2023)

La Serie A TIM 2022-23, da seguire tutta su DAZN, entra nella sua fase finale. Il Napoli di Spalletti ha completato l'impresa di vincere lo Scudetto. Inter, Milan, Lazio, Roma e Atalanta lotteranno fino all'ultimo per i piazzamenti Champions in una battaglia emozionante per entarre nella top 4, mentre la Juventus dopo la sentenza a lei favorevole proverà a completare la rimonta verso le posizioni europee. Non solo l'alta classifica: la lotta salvezza è tutta da seguire. Verona, Sampdoria e Cremonese sperano ancora nella salvezza. DAZN racconterà in contemporanea e con telecronache 100% dedicate a Zona Gol , con collegamenti video dai vari stadi, le partite che si disputano in simultanea, unendole in un solo evento.

DAZN SERIE A DIRETTA - 34a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

SABATO 6 MAGGIO 2023

ore 15:00 Serie A 34a Giornata: Milan vs Lazio (diretta esclusiva)

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Federica Zille e Barbara Cirillo

Prepartita dalle ore 14:15 in Tutti Bravi dal Divano con: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

La corsa Champions si accende a San Siro, dove la Lazio di Maurizio Sarri fa visita al Milan di Stefano Pioli, atteso a giorni in questo stadio anche dall’euroderby contro l’Inter. Nella sfida d’andata i biancocelesti rifilarono un 4-0 senza storie ai rossoneri, ma alla Scala del calcio ora sarà tutta un’altra storia: chi riuscirà a fare un altro passo verso la qualificazione alla più importante coppa europea? La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A TIM: 59 su 159 sfide (completano il quadro 69 successi rossoneri e 31 vittorie biancocelesti) – l’ultimo pareggio tra le due formazioni risale però al 25 novembre 2018 (1-1). Dopo aver ottenuto il successo nel match d’andata contro il Milan, i biancocelesti potrebbero vincere entrambe le sfide stagionali contro i rossoneri per la seconda volta in Serie A TIM, dopo il 1977/78. Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque sfide contro la Lazio disputate nel girone di ritorno in Serie A TIM (1P), tante vittorie quante nei precedenti 16 di questi incroci (10N, 2P). Considerando gli incroci tra le prime sette squadre attualmente in classifica in questa Serie A TIM, soltanto il Napoli (24 in 11 match) ha guadagnato più punti di Lazio (21 in 11 sfide) e Milan (15 in 10 gare). Il Milan ha pareggiato quattro degli ultimi cinque incontri di Serie A TIM (1V) ed inoltre ha vinto solo una delle quattro gare precedenti ad una sfida ad eliminazione diretta di Champions League in questa stagione (2N, 1P), 1-0 contro il Torino a febbraio. Il ruolino di marcia della Lazio di Sarri ha portato i biancocelesti a ottenere 25 punti nelle ultime 11 giornate (8V, 1N, 2P), più di ogni altra squadra nello stesso periodo. La Lazio è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (11 in 16 gare fuori casa). La Lazio è l’unica squadra contro cui l’attaccante del Milan Ante Rebic ha sia segnato più di un gol che servito più di un assist nei cinque grandi campionati europei (2+2). Ciro Immobile ha preso parte a nove gol nelle sue ultime otto sfide contro il Milan in campionato (sette reti e due assist). L’attaccante della Lazio ha però vinto solo tre delle sue 15 partite contro i rossoneri in Serie A TIM (4N, 8P), contro nessuna squadra ha ottenuto meno successi nel torneo (minimo 10 sfide). Luis Alberto ha segnato tre reti contro il Milan in campionato, solo contro la Fiorentina (quattro) ha realizzato più gol in Serie A TIM. Dopo la rete nel match d’andata contro i rossoneri, il centrocampista biancoceleste potrebbe andare in gol in entrambe le sfide stagionali contro una singola avversaria per la prima volta nel torneo.



Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci e Federico Sala

Prepartita dalle ore 16:40 dallo stadio Olimpico con: Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni, Gigi Di Biagio

Dopo Milan-Lazio è subito tempo di un altro incrocio Roma-Milano. Nella splendida cornice dell’Olimpico i giallorossi di José Mourinho, grande ex della partita, ospitano l’Inter in una sfida con in palio punti pesantissimi per conquistare l’accesso alla prossima Champions League. All’andata Dybala e Smalling regalarono il successo alla Roma: chi avrà la meglio oggi? La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie nella sua storia in Serie A TIM: 75 in 179 sfide, completano il quadro 54 pareggi e 50 successi giallorossi. L’Inter è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (4V, 6N), l’unico successo giallorosso nel periodo risale però alla gara d’andata dello scorso 1 ottobre. Dopo il successo nel match d’andata, la Roma potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Inter per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A TIM, dopo il 2016/17 (con Luciano Spalletti in panchina) e il 1994/95 (con Carlo Mazzone alla guida). L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque trasferte contro la Roma in campionato (2V, 3N), solo una volta ha registrato una striscia più lunga senza sconfitta fuori casa contro i giallorossi in Serie A TIM: otto match di fila tra il 1933 e il 1940. Considerando le sfide tra le squadre attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, la Roma è quella che ha ottenuto meno punti (nove), segnato meno reti (nove) e perso più volte (sei). La Roma è la squadra che ha guadagnato più punti in gare casalinghe nel 2023 in Serie A TIM: 22 in 9 match interni (7V, 1N, 1P), registrando ben sette clean sheet nel periodo. L’Inter ha segnato 12 reti nelle ultime tre gare di campionato, dopo che nelle precedenti 11 di questo girone di ritorno ne aveva realizzate appena 10; i nerazzurri potrebbe segnare più di due gol in quattro incontri di Serie A TIM consecutivi per la terza volta negli ultimi 55 anni, dopo il 2017 e il 2020. Edin Dzeko, che ha segnato 85 reti in 199 partite nel massimo campionato con la Roma, dopo la doppietta contro l'Hellas Verona, può diventare il quarto giocatore straniero capace di andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A TIM dopo aver compiuto 36 anni, dopo Miroslav Klose, Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala ha segnato quattro reti nelle sue ultime cinque sfide contro l’Inter in campionato, dopo che l’attaccante della Roma non aveva realizzato alcun gol nelle sue prime 10 gare contro i nerazzurri in Serie A TIM. Lautaro Martínez conta 19 gol in questo campionato, dopo i 21 di quello passato: da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre (2004/05), solo due giocatori dell’Inter hanno segnato almeno 20 reti in due stagioni di fila nella competizione - Romelu Lukaku (2019-20 e 2020-21) e Mauro Icardi (2016-17 e 2017-18).



Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Sergio Floccari

Bordocampo ed interviste: Ilaria Alesso

Prepartita dalle ore 20:00 in Tutti Bravi dal Divano con: Marco Russo, Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo

Sabato sera ad alta tensione allo stadio Zini, dove si tiene un match cruciale per le speranze salvezza di Cremonese e Spezia. La formazione di Ballardini ha meno chance di salvarsi guardando la classifica, ma con una vittoria potrebbe inguaiare anche uno Spezia chiamato a fare punti per dare un segnale a Verona e Lecce su tutte. Come finirà questo scontro salvezza? Presenta il match "Tutti Bravi Dal Divano", il programma di DAZN condotto da Marco Russo. Linguaggio da spogliatoio ricco di aneddoti nello show della partita delle 20:45 del sabato, con a seguire il “Players Only”: Marco Parolo, in veste di capitano, guiderà i suoi compagni nel racconto dell’intera giornata di campionato, tra approfondimenti e pronostici. Cremonese e Spezia hanno pareggiato le ultime due sfide tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia (incluso l’unico precedente nel massimo campionato della gara d’andata), le due squadre solo una volta hanno registrato più pareggi di fila in queste tre competizioni (tre tra il 1932 e il 1933 – tutte nel campionato cadetto). La Cremonese ha vinto cinque delle ultime sei sfide casalinghe contro lo Spezia tra Serie B e Coppa Italia (1N), mantenendo la porta inviolata in tutte le ultime cinque. La Cremonese ha pareggiato per 1-1 le ultime due gare di Serie A TIM, contro Hellas Verona e Milan, e potrebbe raccogliere tre pari di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso novembre; i grigiorossi però non hanno mai raccolto tre segni X di fila col medesimo punteggio in massima serie. Lo Spezia non ha segnato in quattro delle ultime cinque partite contro squadre neopromosse in Serie A TIM (3N, 2P), dopo che aveva sempre trovato il gol in tutte le sue prime nove gare contro queste formazioni (5V, 3N, 1P). La Cremonese ha guadagnato quattro punti nelle ultime due partite casalinghe di campionato (vittoria contro l’Empoli e pareggio contro l'Hellas Verona), i grigiorossi non registrano una striscia più lunga senza sconfitta allo Zini in Serie A TIM dal periodo tra novembre 1995-marzo 1996 (10 in quel caso). Lo Spezia è imbattuto in questo campionato contro avversarie che hanno iniziato la giornata nelle ultime tre posizioni in classifica, grazie a due successi e tre pareggi (due dei quali con Leonardo Semplici in panchina). Solo l'Hellas Verona (30) ha incassato più gol in gare casalinghe rispetto alla Cremonese in questo campionato: 26, al pari dello Spezia. Lo Spezia è la squadra che attende da più turni la vittoria in questa Serie A TIM (sette); inoltre quella ligure è anche una delle tre formazioni, al pari di Atalanta e Sampdoria, a concedere reti da più turni di fila nel torneo (otto). Grazie alla rete contro il Milan nel turno scorso, David Okereke (14 reti) ha raggiunto Victor Obinna al quinto posto dei giocatori nigeriani con più gol in Serie A TIM (in quarta posizione c’è Stephen Makinwa a 16); l’attaccante della Cremonese – ex giocatore dello Spezia – dopo le marcature contro Hellas Verona e Milan, potrebbe andare a bersagio in tre gare di fila per la prima volta nella massima serie. Simone Bastoni ha fornito un assist in ognuna delle ultime due trasferte del torneo (vs Sampdoria e Atalanta); il classe ’96, oltre ad essere il miglior assistman dello Spezia in questo campionato (quattro), potrebbe prendere parte a reti in tre gare esterne di fila in Serie A TIM per la prima volta da agosto 2021 (gol contro il Cagliari, assist contro Sampdoria e Bologna).

DOMENICA 7 MAGGIO 2023

ore 12:30 Serie A 34a Giornata: Atalanta vs Juventus (diretta)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Francesco Fontana

Prepartita dalle ore 12:00 dalla DAZN Square con: Marco Russo, Giampaolo Pazzini, Andrea Barzagli

La domenica di Serie A TIM si apre con un altro scontro diretto per l’Europa tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri. La gara di andata del 22 gennaio regalò gol e spettacolo con un avvincente 3-3. Dopo Milan-Lazio e Inter-Lazio come verrà riscritta ora la parte alta della classifica? Atalanta e Juventus hanno pareggiato in 43 dei loro 121 precedenti in Serie A TIM, completano 65 successi bianconeri e 13 vittorie dei nerazzurri – la Dea ha registrato più pareggi solo contro il Milan (44) nel massimo campionato. L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro la Juventus in campionato (2V, 4N), nella sua storia in Serie A TIM la Dea non ha mai registrato una striscia più lunga senza sconfitta contro i bianconeri (sei anche tra il 1963 e il 1966). Atalanta e Juventus hanno pareggiato gli ultimi due confronti in campionato, le due formazioni non pareggiano tre sfide di fila in Serie A TIM dal periodo tra il 1990 e il 1991. La Juventus è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 17 trasferte contro l’Atalanta in Serie A TIM (11V, 5N), l’unico successo dei bergamaschi nel periodo risale al 18 aprile 2021: 1-0 firmato Ruslan Malinovskyi. L’Atalanta è la squadra che ha ottenuto più punti in Serie A TIM nelle ultime sette giornate (16) e in particolare ha vinto gli ultimi tre incontri più recenti, l’ultima volta che ha registrato più successi consecutivi in campionato è stata nel dicembre 2021, quando arrivò a sei. La Juventus ha perso quattro delle ultime sei gare di Serie A TIM contro avversarie nelle prime sette posizioni in classifica a inizio giornata (1V, 1N), dopo che era rimasta imbattuta in tre delle quattro precedenti giocate in questo campionato (2V, 1N). La Juventus ha perso sei delle 16 trasferte di questo campionato (7V, 3N), da quando la Serie A TIM è tornata a 20 squadre (dal 2004/05) solo nel 2009/10 ha subito più sconfitte fuori casa in una singola stagione (nove in quel caso). Luis Muriel ha disputato 17 partite senza trovare il gol contro la Juventus in campionato: il giocatore dell’Atalanta è l'attaccante che ha sfidato più volte una singola avversaria senza segnare nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A TIM. Dalla prima stagione in Serie A TIM del centravanti della Dea (2013/14), Duván Zapata ha segnato sei gol contro la Juventus nel torneo, nessun giocatore ha fatto meglio contro i bianconeri nel periodo (sei reti anche Giovanni Simeone). Dusan Vlahovic ha realizzato quattro gol contro l’Atalanta in Serie A TIM (due doppiette), contro nessuna squadra l’attaccante della Juventus ha segnato più marcature multiple nel torneo (due doppiette anche contro la Salernitana).



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Giovanni Barsotti

Prepartita dalle ore 14:30 dallo stadio Grande Torino con: Alessandro Iori

La prima giornata di Serie A TIM, lo scorso 13 agosto, vide il Monza giocare la sua prima partita in assoluto nella massima categoria in casa contro il Torino. Le reti di Miranchuk e Sanabria battezzarono i brianzoli con una sconfitta, con la sola rete realizzata da Dany Mota in pieno recupero a rendere meno amaro lo storico debutto. Oggi le due squadre si ritrovano dopo quasi 9 mesi, già ampiamente soddisfatte del loro campionato: chi lo renderà ancora più bello vincendo oggi, la squadra di Juric o quella di Palladino? Il Monza ha vinto soltanto una delle 21 partite giocate contro il Torino tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia (7N, 13P): 2-0 nel torneo cadetto, il 3 giugno 1990, grazie alla doppietta di Edi Bivi. Il Torino ha vinto quattro dei cinque precedenti casalingi tra Serie A TIM e B contro il Monza – fa eccezione un pareggio per 3-3 il 3 aprile 1999. Grazie a quattro successi e un pareggio, il Torino può rimanere imbattuto in tutte le partite giocate contro avversarie neopromosse in una stagione di Serie A TIM per la prima volta dal 2016/17 (4V, 2N). Il Torino non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A TIM (1N, 3P), l’ultima volta che ha giocato cinque incontri interni di fila nella competizione senza trovare la vittoria è stata tra gennaio e aprile 2022 (tre pareggi e due sconfitte in quell’occasione). Solo il Napoli (25) ha ottenuto più punti in trasferta del Monza (18) in Serie A TIM nel 2023: per i brianzoli cinque vittorie, tre pareggi e appena una sconfitta. Il Torino non ha ripetuto lo stesso risultato in nessuna delle ultime otto gare di Serie A TIM, alternando tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Il Monza è la seconda squadra negli ultimi 90 anni a non aver pareggiato 0-0 nessuno dei primi 30 incontri giocati in Serie A TIM (33 al momento per i brianzoli), dopo il Benevento (che arrivò a 47 gare, in due stagioni differenti, prima del primo pareggio a reti bianche). Solo il Napoli (4) ha subito meno gol del Monza su palla inattiva (6) in questa Serie A TIM; dall’altra parte, il Torino ha segnato l’11% delle proprie reti nel torneo in corso su sviluppi di calcio di punizione indiretta (4 su 35), il dato più alto in percentuale nel campionato 2022/23. Aleksey Miranchuk ha segnato il primo dei suoi quattro gol in Serie A TIM con il Torino nella gara d’andata contro Monza; il giocatore granata può diventare il quarto russo a realizzare almeno cinque centri in una stagione nel massimo campionato (dopo Igor Shalimov, Igor Kolyvanov e Igor Simutenkov), anche se tuttavia è a secco di reti dal 21 gennaio, contro la Fiorentina. Dany Mota ha segnato la sua prima rete in Serie A TIM ad agosto contro il Torino e inoltre ha siglato la sua unica marcatura fuori casa proprio a Torino, lo scorso 29 gennaio, contro la Juventus all’Allianz Stadium.



Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Marco Parolo

Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe

Prepartita dalle ore 17:15 dallo stadio Diego Armando Maradona con: Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Marco Parolo

Allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli di Luciano Spalletti, neocampione d'Italia, ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il match giocatosi nel girone d'andata all'Artemio Franchi lo scorso 28 agosto finì a reti bianche, 0-0. Godremo di più reti ed emozioni oggi? La Fiorentina è imbattuta nelle ultime due gare di Serie A TIM contro il Napoli (1N, 1P) e potrebbe giocare almeno tre partite consecutive senza perdere contro i partenopei per la prima volta dal 2011 (quattro in quell’occasione, una vittoria e tre pareggi). Il Napoli ha segnato una media di 2.3 gol a partita nelle ultime otto gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A TIM, trovando nel parziale cinque successi (1N, 2P) e tenendo la porta inviolata quattro volte nel parziale. La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite giocate nel girone di ritorno di Serie A TIM contro il Napoli (1N, 1P), tenendo la porta inviolata in tre di queste occasioni. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A TIM (2N, 2P); in particolare, ha pareggiato le due più recenti e non registra più “X” consecutive interne nel massimo campionato da febbraio 2010 - quattro con Walter Mazzarri in panchina. La Fiorentina ha pareggiato tre delle ultime cinque gare di campionato (1V, 1P), lo stesso numero di pareggi che aveva ottenuto nelle precedenti 18 partite di Serie A TIM (9V, 6P). Il Napoli ha vinto lo Scudetto a distanza di 33 anni dal suo precedente, il 29 aprile 1990. Un’attesa seconda soltanto a quella avuta dalla Roma tra la conquista del titolo nel 1942 e nel 1983 in Serie A TIM (41 anni). La Fiorentina ha subito esattamente tre gol in ciascuna delle ultime due trasferte di campionato (2-3 contro il Monza e 3-3 contro la Salernitana) e l’ultima volta che ha incassato più di due reti in più gare esterne di fila in Serie A TIM risale al 1955. La Fiorentina è l’avversaria contro cui l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha pareggiato più incontri in Serie A TIM da tecnico: 10, in 25 precedenti – completano 11 successi e quattro sconfitte. Luciano Spalletti è diventato l’allenatore più “anziano” a vincere uno Scudetto nella storia della Serie A TIM a girone unico (64 anni e 58 giorni). Victor Osimhen ha eguagliato George Weah (entrambi 46 gol) al 1° posto dei migliori marcatori africani nella storia della Serie A TIM. Giacomo Bonaventura ha segnato ben cinque gol in Serie A TIM contro il Napoli (contro nessuna avversaria ne conta di più), tuttavia, nessuno di questi è arrivato con la maglia della Fiorentina (il più recente risale al 23 novembre 2019, a San Siro con il Milan).



Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Emanuele Giaccherini Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Sunday Night Square con: Marco Cattaneo, Massimo Ambrosini, Dario Marcolin, Stefano Borghi

Al Via del Mare Lecce e Verona si giocano una buona fetta delle rispettive speranze salvezza. I salentini hanno vissuto un girone di ritorno difficile in termini di risultati, dopo un buon girone d'andata. Discorso opposto per gli scaligeri: l'Hellas si è infatti ridestata dopo un girone d'andata avaro di vittorie e risultati utili. Chi prevarrà tra la squadra di Baroni e quella di Zaffaroni? Presenta il match Sunday Night Square, lo show serale condotto da Marco Cattaneo. L'Hellas Verona è imbattuto da sei gare di Serie A TIM contro il Lecce (4V, 2N) e in particolare ha vinto tutte le tre più recenti senza subire gol. Il Lecce ha perso l’ultimo incontro casalingo contro l'Hellas Verona in Serie A TIM (0-1), dopo essere rimasto imbattuto in tutti i precedenti sei (4V, 2N); inoltre può rimanere a secco di reti in due partite interne consecutive contro i gialloblù per la prima volta nella competizione. L'Hellas Verona ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Lecce in Serie A TIM, nella sua storia nel massimo campionato, solo due volte ha registrato una serie più lunga di gare consecutive senza subire gol contro una singola avversaria: contro l’Inter (cinque tra 1976 e il 1978) e contro il Pisa (sei tra 1983 e il 1988). Il Lecce ha trovato il successo solo in una delle sette gare interne giocate nel girone di ritorno di questo campionato (2N, 4P), proprio nella più recente (1-0 contro l’Udinese); i giallorossi potrebbero vincere due incontri casalinghi consecutivi in Serie A TIM per la prima volta dallo scorso gennaio (contro Atalanta e Lazio). L'Hellas Verona è rimasto imbattuto contro avversarie neopromosse in Serie A TIM con Marco Zaffaroni in panchina: due successi seguiti da due pareggi; tuttavia, i gialloblù non vincono in trasferta contro squadre provenienti dalla Serie B dal 5 dicembre 2021, contro il Venezia (4-3). Il Lecce non ha trovato il successo in ben nove delle 11 sfide di questa Serie A TIM contro avversarie con meno punti in classifica dei pugliesi a inizio giornata (4N, 5P); le due sole vittorie nel parziale sono arrivate contro la Sampdoria il 12 novembre 2022 e contro la Cremonese il 4 febbraio 2023. L'Hellas Verona è l’unica squadra a non aver ottenuto alcun successo finora in trasferta nei 10 grandi campionati europei in corso (7N, 9P). Hellas Verona e Lecce sono, insieme allo Spezia, le tre squadre che hanno segnato meno reti in questa Serie A TIM nel corso dell’ultima mezzora di gioco, sei marcature ciascuna. Tra i giocatori delle squadre neopromosse, Gabriel Strefezza del Lecce è quello che ha segnato più gol in questa Serie A TIM (otto) e in generale tentato più volte il tiro (57). L’ultimo dei 15 gol nel massimo campionato di Darko Lazovic è stato realizzato lo scorso gennaio contro il Lecce: l’esterno dell'Hellas Verona non è mai andato a segno sia all’andata che al ritorno contro una singola avversaria in una stagione di Serie A TIM.

LUNEDI 8 MAGGIO 2023

ore 18:00 Serie A 34a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta esclusiva) Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel pre-serata del lunedì con la telecronaca dedicata di Empoli-Salernitana (Edoardo Testoni) e Udinese-Sampdoria (Luca Farina)



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie A TIM non ti perdi neanche un'azione saliente dei due match in programma nel pre-serata del lunedì con la telecronaca dedicata di Empoli-Salernitana (Edoardo Testoni) e Udinese-Sampdoria (Luca Farina) ore 18:30 Serie A 34a Giornata: Empoli vs Salernitana (diretta esclusiva)

Telecronaca: Andrea Calogero - Commento: Alessandro Budel

Bordocampo ed interviste: Orazio Accomando

Sfida ai margini della zona salvezza al Castellani, casa dell'Empoli di Zanetti che oggi affronta la Salernitana di Paulo Sousa. Chi prevarrà? Il match del girone d'andata terminò in parità, 2-2. Il bilancio tra Empoli e Salernitana è in perfetto equilibrio in Serie A TIM, grazie a un successo per parte e tre pareggi; in queste sfide, nessuna delle due formazioni è riuscita a tenere la porta inviolata. La Salernitana è imbattuta in due trasferte contro l’Empoli in Serie A TIM (1V, 1N); entrambe le formazioni hanno trovato il gol in queste due sfide (sette reti totali: 3.5 di media a match). La Salernitana è rimasta imbattuta solo in due delle otto trasferte di Serie A TIM contro squadre toscane, esattamente le due della serie giocate contro l’Empoli: un successo per 3-2 il 14 febbraio 1999 e un pareggio per 1-1 il 14 maggio 2022. L’Empoli ha vinto tutte le ultime tre gare di Serie A TIM giocate di lunedì, senza subire reti, è lo stesso numero di successi che aveva ottenuto in tutte le precedenti 14 partite nel massimo campionato in questo giorno della settimana (4N, 7P); dall’altra parte, la Salernitana ha chiuso in parità quattro dei cinque incontri giocati di lunedì nella competizione (1P). Dopo il successo contro il Bologna nella gara più recente, l’Empoli potrebbe vincere due match di fila in Serie A TIM per la prima volta dallo scorso gennaio (contro Sampdoria e Inter in quel caso). La Salernitana ha pareggiato tutte le ultime cinque trasferte di Serie A TIM e può diventare la terza squadra nell’era dei tre punti a vittoria a registrare sei “X” consecutive fuori casa, dopo l’Inter (tra ottobre e dicembre 2004) e la Lazio (tra gennaio e marzo 2016). La Salernitana è imbattuta da 10 incontri di Serie A TIM (2V, 8N), nello stesso periodo (dal 26 febbraio) solo Manchester City e Bayer Leverkusen oltre ai granata non hanno perso neanche una volta nei cinque grandi campionati europei. Paolo Zanetti non ha trovato la vittoria in nessuno dei cinque precedenti tra Serie A TIM e B contro la Salernitana (2N, 3P), sulle panchine di Ascoli, Venezia ed infine Empoli. Nicolò Cambiaghi (dicembre 2000) è il giocatore italiano più giovane ad aver realizzato cinque reti in questa Serie A TIM; quattro dei suoi cinque gol in questo campionato sono arrivati nel 2023. Boulaye Dia ha segnato 15 gol in questa Serie A TIM; solo due giocatori al loro campionato d’esordio nel torneo hanno realizzato più reti in una stagione di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria con una squadra neopromossa: Dario Hübner (16 nel 1997/98 con il Brescia) e Domenico Berardi (16 nel 2013/14 con il Sassuolo).



Telecronaca: Federico Zanon - Commento: Manuel Pasqual

Bordocampo ed interviste: Maria Pia Beltran

Udinese e Sampdoria si sfidano alla Dacia Arena nel match valido per la trentaquattresima giornata di campionato. I blucerchiati, ormai condannati alla retrocessione, vogliono comunque lottare con orgoglio fino in fondo. L'Udinese non ha più granché da chiedere a questa stagione, ma vorrà regalare un pomeriggio di gioia alla sua gente. Come finirà? L’Udinese ha vinto le ultime due gare di Serie A TIM contro la Sampdoria, dopo che nelle precedenti sei aveva ottenuto un pareggio e cinque sconfitte; i friulani potrebbero ottenere tre successi di fila contro questa avversaria nella competizione per la prima volta dal 2013. La Sampdoria non ha pareggiato nessuna delle ultime cinque trasferte di Serie A TIM contro l’Udinese e nel parziale ha registrato due successi (nelle tre sfide esterne più recenti) e tre sconfitte. La Sampdoria è la squadra contro cui l’Udinese ha realizzato più gol in Serie A TIM (119). In più, i friulani non hanno subito gol nel match d’andata contro i blucerchiati, è dal 2010/11 che non mantengono la porta inviolata in entrambe le sfide contro la Sampdoria nel torneo. L’Udinese non ha trovato la vittoria in cinque delle ultime 10 sfide di Serie A TIM contro avversarie che si trovavano nell’ultima posizione in classifica a inizio giornata (4N, 1P), pareggiando la più recente, 0-0 contro la Cremonese il 30 ottobre 2022. La Sampdoria ha subito una media di 3.3 gol a partita nelle ultime quattro trasferte di Serie A TIM e, sempre fuori casa, non trova il successo dal 4 gennaio 2023 (2-1 sul Sassuolo), da allora ha ottenuto due pareggi e sei sconfitte. L’Udinese ha vinto solo una delle ultime sei gare di campionato (2N, 3P): 3-0 contro la Cremonese il 23 aprile – quello è stato anche l’unico match nel periodo in cui ha mantenuto la porta inviolata. Tutte le ultime sei marcature della Sampdoria in Serie A TIM portano la firma di giocatori differenti, ma ben tre di queste sono arrivate su assist di Tommaso Augello. Nessuna squadra ha guadagnato più punti dell’Udinese in questa Serie A TIM grazie a gol segnati dal 75’ minuto di gioco in avanti (12, come il Napoli). Tutti gli ultimi cinque gol in Serie A TIM di Beto sono arrivati alla Dacia Arena e quattro di questi su assist di Isaac Success, dopo che solo una delle prime cinque reti dell’attaccante dell’Udinese nel torneo in corso erano arrivati in casa, e nessuno in seguito a un passaggio vincente del nigeriano. L’Udinese è la squadra contro cui Manolo Gabbiadini ha partecipato a più gol in Serie A TIM: cinque reti - solo contro Cagliari e Bologna ne conta di più (sei) - e quattro assist in 13 partite contro i bianconeri nella massima serie.



Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Alessio de Giuseppe

Pre (dalle 20:00) e post partita in "SuperTele" con: Pierluigi Pardo, Ciro Ferrara e altri ospiti

Derby emiliano al Mapei Stadium a chiudere la trentaquattresima giornata di campionato. Si sfidano infatti nel posticipo Sassuolo e Bologna, due delle formazioni che più hanno convinto per la qualità di gioco espressa specialmente nel girone di ritorno. Nel match del girone d'andata non ci fu storia: 3-0 per i rossoblù. Vedremo più equilibrio nella gara di ritorno? Segui la Serie A TIM su DAZN! Pre partita dalle 20:00 e poi post ricco di ospiti, highlights e interviste esclusive in Supertele, lo show del lunedì sera condotto da Pierluigi Pardo. Il Sassuolo ha vinto quattro dei sette più recenti incontri in Serie A TIM contro il Bologna (1N, 2P), dopo che non aveva registrato successi nei precedenti sette (2N, 5P). Il Bologna è andato a segno in tutte le otto trasferte giocate in Serie A TIM contro il Sassuolo: quella dei neroverdi è infatti la formazione che i rossoblù hanno affrontato più volte fuori casa nella competizione (otto) tra quelle contro cui hanno sempre trovato la rete. Il Bologna ha vinto la gara d’andata di questo campionato contro il Sassuolo (3-0 con le reti di Aebischer, Arnautovic e Ferguson) e potrebbe ottenere i tre punti in entrambe le sfide stagionali contro i neroverdi per la seconda volta in Serie A TIM, dopo il 2017/18, con Roberto Donadoni in panchina. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sei degli ultimi otto derby contro avversarie dell’Emilia-Romagna in Serie A TIM (4V, 2N), perdendo tuttavia due dei tre più recenti (1V), in entrambe le occasioni contro il Bologna. Il Bologna ha perso le ultime due trasferte di campionato, l’ultima volta che ha registrato tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A TIM risale al febbraio 2022. Il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime cinque gare casalinghe in campionato, pareggiando la restante del parziale: è lo stesso numero di successi che aveva registrato nelle precedenti 14 partite interne di Serie A TIM (3N, 7P). Tutte le ultime tre reti del Sassuolo in Serie A TIM sono state segnate da giocatori subentrati (Defrel contro la Juventus e doppietta di Berardi contro l’Empoli) – solo una volta nella sua storia nella competizione i neroverdi hanno realizzato quattro marcature consecutive con calciatori entrati a gara in corso, nel giugno 2020. Solo il Troyes (25) ha perso più punti da situazioni di vantaggio del Bologna in questa stagione nei cinque grandi campionati europei (24, alla pari del Leicester). Domenico Berardi è, insieme a Antoine Griezmann, uno dei due giocatori che hanno segnato più di cinque gol e servito più di cinque assist nei cinque grandi campionati europei nel 2023 (7 reti e 6 assist per l’attaccante del Sassuolo). Riccardo Orsolini ha segnato quattro gol in Serie A TIM contro il Sassuolo, contro nessuna avversaria ne conta di più nella competizione (quattro anche contro la Sampdoria); in particolare, l’attaccante del Bologna è andato a segno contro i neroverdi esattamente una volta in ciascuno dei precedenti quattro anni solari.

