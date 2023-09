Ascolti 6a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, Juventus-Lecce supera 1 milione di spettatori

La sesta giornata della Serie A 2023/24 in onda nel turno infrasettimanale su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 4,5 milioni (4.573.759) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche le 3 puntate di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

La partita più vista è stata JUVENTUS vs LECCE, con il racconto di Pierluigi Pardo e Riccardo Montolivo che ha coinvolto 1.158.784 spettatori. Altre due partite in esclusiva DAZN che hanno attratto un grande pubblico sono GENOA vs ROMA (con Stefano Borghi ed Emanuele Giaccherini) con 859.377 spettatori medi ed anche INTER vs SASSUOLO con 668.170 spettatori medi.

Nel prossimo weekend di gara si sfideranno invece Milan e Lazio sabato alle 18.00 e Atalanta e Juventus domenica 1 Ottobre alle 18:00

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Martedì 26/09/23 20:47 – 22:41* JUVENTUS – LECCE 1.158.784** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 27/09/23 18:30 – 20:24* CAGLIARI – MILAN 458.213**

Mercoledì 27/09/23 18:30 – 20:27* EMPOLI – SALERNITANA 39.348** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 27/09/23 18:30 – 20:23* VERONA – ATALANTA 54.942** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 27/09/23 18:30 – 20:27* ZONA GOL 192.792** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 27/09/23 20:45 – 22:42* INTER – SASSUOLO 668.170** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 27/09/23 20:45 – 22:41* LAZIO – TORINO 87.737**

Mercoledì 27/09/23 20:45 – 22:37* NAPOLI – UDINESE 351.360** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledì 27/09/23 20:45 – 22:42* ZONA GOL 291.812** ESCLUSIVA DAZN

Giovedì 28/09/23 18:31 – 20:25* FROSINONE – FIORENTINA 138.705**

Giovedì 28/09/23 18:30 – 20:27* MONZA – BOLOGNA 91.883** ESCLUSIVA DAZN

Giovedì 28/09/23 18:30 – 20:27* ZONA GOL 180.636** ESCLUSIVA DAZN

Giovedì 28/09/23 20:45 – 22:43* GENOA – ROMA 859.377** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device