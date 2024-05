Europa e Conference League 2023/24 - Diretta Sky e NOW Semifinali Andata: Palinsesto e Telecronisti

Su Sky Sport e in streaming su NOW tutte le partite,

Giovedì 2 maggio, tornano la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League, con le partite d’andata delle semifinali.

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite live, grazie anche a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea alle ore 21. Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24, NOW e anche su Sky Sport 4K,alle 20 e alle 23, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione; con lui Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis.

Tre le formazioni italiane impegnate: in Europa League, Roma e Atalanta, in Conference League la Fiorentina. Giallorossi in casa contro i neocampioni di Germania del Bayer Leverkusen, match live anche su Sky Sport 4K, bergamaschi in trasferta in Francia, ospiti dell’Olympique Marsiglia, mentre i viola se la vedranno al Franchi con i belgi del Bruges.

SKY, LA CASA DELLE COPPE FINO AL 2027 - Anche per questa stagione Sky trasmetterà tutte le partite di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e 121 delle 137 partite di UEFA Champions League. Per il triennio 2024/2027 Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l’introduzione del nuovo format UEFA, al via una nuova UEFA Champions League, in versione super: dalla stagione 2024/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi più belli d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia.

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2023/24 DIRETTA - SEMIFINALI RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata europea su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

Giovedì 2 Maggio 2024 sarà di nuovo un'emozionante giornata di calcio con la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League al centro dell'attenzione. Per iniziare, avremo il "Europa League Show", uno studio ricco di analisi e discussioni coinvolgenti condotto da Leo Di Bello, affiancato da Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis e Margherita Cirillo. Potrete sintonizzarvi su Sky Sport Uno e Sky Sport 24 alle ore 20 e alle ore 23, mentre il "Terzo Tempo Europa" concluderà la serata alle ore 24 sugli stessi canali.

Alle ore 21:00 avremo due sfide entusiasmanti. La prima vedrà l'AS Roma affrontare il Bayer 04 Leverkusen, una partita che sarà disponibile anche in 4K HDR. Potrete seguirla in diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213 e in streaming su NOW, con la telecronaca di Riccardo Gentile e i commenti di Aldo Serena. Nel frattempo, l'Olympique de Marseille sfiderà l'Atalanta BC su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e NOW, con Maurizio Compagnoni alla telecronaca e Giancarlo Marocchi ai commenti.

Se preferite seguire tutte le partite in contemporanea, potrete farlo con la "Diretta Gol Europa League" su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 e NOW, dove potrete godervi i gol e le azioni principali, commentate da Federico Zancan per la partita AS Roma vs Bayer 04 Leverkusen e da Paolo Ciarravano per Olympique de Marseille vs Atalanta BC.

Passando alla UEFA Europa Conference League, alle ore 21:00 avremo l'ACF Fiorentina contro il Club Brugge, con Massimo Marianella alla telecronaca e Lorenzo Minotti ai commenti su Sky Sport 254 e NOW. Per i tifosi che vogliono seguire tutte le azioni in tempo reale, c'è la "Diretta Gol Europa Conference League" su Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 e NOW, con Dario Massara che vi terrà aggiornati sulla partita ACF Fiorentina vs Club Brugge e Antonio Nucera su Aston Villa FC vs Olympiacos FC.

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky, disponibili anche in streaming su NOW:

“UEFA EUROPA LEAGUE”

GIOVEDI 2 MAGGIO 2024

Studio - Europa League Show

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Beppe Bergomi, Andrea Marinozzi, Stefano De Grandis, Margherita Cirillo

ore 20 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 21:00 Uefa Europa League: AS Roma vs Bayer 04 Leverkusen [anche in 4K HDR]

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213 e in streaming NOW

telecronaca Riccardo Gentile; commento Aldo Serena;

bordocampo Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Niccolò Omini;

Seconda semifinale consecutiva: nel 2023 vittoria della Roma che disputa anche la 4a semifinale europea consecutiva. Bayer con un solo successo nei 6 precedenti.

ore 21:00 Uefa Europa League: Olympique de Marseille vs Atalanta BC

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 e in streaming NOW

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Giancarlo Marocchi;

bordocampo Massimiliano Nebuloni e Filippo Benincampi;

Per i francesi e' l'ottava semifinale europea. Per l'Atalanta e' la terza, dopo quella nella Mitropa Cup del 1962 e quella in coppa delle Coppe del 1988.

ore 21:00 Diretta Gol Europa League

diretta Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

AS Roma vs Bayer 04 Leverkusen : Federico Zancan

: Federico Zancan Olympique de Marseille vs Atalanta BC: Paolo Ciarravano

“UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE”

GIOVEDI 2 MAGGIO 2024

ore 21:00 Uefa Europa Conference League: ACF Fiorentina vs Club Brugge

diretta Sky Sport 254 e in streaming NOW

telecronaca Massimo Marianella; commento Lorenzo Minotti;

bordocampo Vanessa Leonardi e Paolo Aghemo

Nona semifinale europea per i viola, la seconda consecutiva, con 5 passaggi del turno e 3 eliminazioni. Belgi in una semifinale europea che mancava dal 1992

ore 21:00 Diretta Gol Europa Conference League

diretta Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I gol e le azioni principali delle partite della UEFA Europa Conference League. Per non perdersi nulla, tutto in diretta.

ACF Fiorentina vs Club Brugge : Dario Massara

: Dario Massara Aston Villa FC vs Olympiacos FC:Antonio Nucera

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)