Sky Go include in mobilità i canali free TV8 e Cielo su Smartphone, Tablet e PC

Una grande novità per Sky Go, l’app inclusa senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky: da oggi sono disponibili anche le reti free-to-air di Sky, TV8 e Cielo.

TV8 è Il canale principe dell'offerta generalista FTA targata Sky (disponibile sul digitale terrestre ai canali 8, 108 e 508, sul satellite su piattaforma Sky al canale 125, Tivùsat posizione 8 e in streaming sul sito tv8.it). La sua programmazione dedicata al grande pubblico prevede: il grande intrattenimento, la miglior offerta sportiva in chiaro, con i diritti esclusivi di Europa League, F1, MotoGP e World SBK; cinema, con blockbuster italiani ed internazionali; i contenuti esclusivi di Sky Tg24 in daytime.

Cielo è il canale semigeneralista del comparto FTA edito da Sky Italia (disponibile sul digitale terrestre al canale 26, sul satellite su piattaforma Sky al canale 156, Tivùsat posizione 19 e in streaming sul sito cielotv.it). La sua offerta editoriale è consolidata con una proposta ricca di grandi cicli di film e avvincenti saghe, documentari in seconda serata e una selezione dei migliori titoli dell’intrattenimento internazionale nel daytime.

Con questo arrivo, Sky Go si conferma come la prima app a offrire, tutte insieme, le principali reti televisive italiane: insieme agli oltre 50 canali dell’offerta Sky, sono disponibili infatti anche i canali generalisti di Rai, Mediaset e La7. Da oggi dunque le prime 8 reti del telecomando sono disponibili tutte insieme su Sky Go, su smartphone, tablet e PC.

Per accedervi è possibile selezionarli dalla Home o dalla sezione dedicata ai Canali TV di Sky Go, potendo così passare, in modo semplice, da un canale generalista all’altro o a uno incluso nel proprio abbonamento Sky.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)