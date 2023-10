Ascolti 8a Giornata Serie A 2023/24 DAZN, 1,2 milioni per Napoli-Fiorentina

La ottava giornata della Serie A 2023/24 in onda nel weekend (dal 6 all'8 Ottobre) su DAZN, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience raggiunge quasi i 5,5 milioni (5.487.625) se si aggiunge alla rilevazione delle 10 partite in singola anche la puntata di Zona Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti video dai vari stadi.

Buoni ascolti per Napoli-Fiorentina (raccontata da Pierluigi Pardo e Marco Parolo) che sfiora 1,2 milioni di ascoltatori domenica sera alle 20.45. La Juventus, invece, nella giornata di sabato contro il Torino con il commento di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini) realizza quasi il milione. La prossima giornata, che si disputerà dopo la sosta per le Nazionali, vedrà nella giornata di domenica 22 Ottobre alle ore 20.45 il big match Milan-Juventus, con entrambe le squadre in un buon momento di forma. Sabato 21 alle 18.00 l’Inter se la vedrà con il Torino per rimanere agganciato alla vetta.

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Zona Dazn) distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel).

Venerdì 06/10/23 18:30 – 20:26* EMPOLI – UDINESE 180.726** ESCLUSIVA DAZN

Venerdì 06/10/23 20:47 – 22:42* LECCE – SASSUOLO 217.734**

Sabato 07/10/23 15:00 – 16:55* INTER – BOLOGNA 838.744** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 07/10/23 18:00 – 19:54* JUVENTUS – TORINO 989.382** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 07/10/23 20:46 – 22:49* GENOA – MILAN 689.591**

Domenica 08/10/23 12:31 – 14:26* MONZA –SALERNITANA 192.430**

Domenica 08/10/23 15:00 – 16:59* FROSINONE – VERONA 38.531** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 08/10/23 15:00 – 16:53* LAZIO –ATALANTA 385.181** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 08/10/23 15:00 – 16:59* ZONA GOL 161.780** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 08/10/23 18:00 – 19:51* CAGLIARI – ROMA 600.445** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 08/10/23 20:45 – 22:44* NAPOLI – FIORENTINA 1.193.081** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device