Shay Segev (DAZN): «Rivoluzione nello Streaming Sportivo e Futuro Brillante»

«Negli ultimi 15-20 anni, l'evoluzione tecnologica ha profondamente trasformato il modo in cui consumiamo contenuti multimediali, rendendoli accessibili con un solo clic da qualsiasi dispositivo. Questo ha permesso a un marchio globale di abbattere molte delle barriere tradizionali, rivoluzionando il modo in cui fruiamo di film, serie TV, musica e, soprattutto, sport. Tuttavia, il mondo dello sport rimane frammentato, con esperienze spesso disgiunte e difficili da unificare in un'unica piattaforma. Il nostro obiettivo è colmare questa lacuna, offrendo una piattaforma che renda il consumo di eventi sportivi più agevole, integrato e accessibile a tutti.»

Durante la presentazione della nuova stagione della piattaforma di streaming sportivo in Italia, Shay Segev, amministratore delegato globale di DAZN, ha condiviso queste visioni. La stagione 2024/25 vedrà DAZN nuovamente al centro della Serie A, trasmettendo tutte le 10 partite di ogni giornata, con sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky.

«Questo rappresenta un passo significativo nella nostra missione di offrire agli appassionati di calcio un accesso completo e di alta qualità ai match più importanti, senza compromessi.»

Nel suo intervento, Segev ha approfondito lo stato attuale e le prospettive future del gruppo DAZN a livello globale. Ha sottolineato l'importanza di trovare nuove fonti di reddito e di diversificare l'esperienza degli utenti, che sono alla base della sostenibilità a lungo termine dell'azienda. Un esempio di questo approccio è l'integrazione di nuove funzionalità nell'app, come la vendita di merchandising e la gestione dei biglietti. Questi sviluppi non solo aumentano le entrate, ma arricchiscono anche l'esperienza utente, rendendola più completa e coinvolgente.

Segev ha anche riflettuto sulla giovane ma intensa storia dell'azienda, fondata solo otto anni fa. In questo breve periodo, DAZN ha raggiunto traguardi notevoli, grazie a una strategia basata su partnership strategiche nei mercati chiave e sull'acquisizione di diritti televisivi di alto valore. Tuttavia, l'azienda non si è fermata qui, iniziando a esplorare e sviluppare nuovi aspetti del business che promettono di arricchire ulteriormente l'offerta ai clienti, come contenuti originali e nuovi format di intrattenimento.

Il 2023 è stato un anno di grande successo per DAZN, con investimenti infrastrutturali significativi che hanno portato a risultati molto positivi. Il gruppo ha generato ricavi per 3,3 miliardi di dollari, un dato che testimonia la solida crescita dell'azienda. Questo successo ha permesso di costruire una base robusta per la redditività futura e per l'espansione in nuovi mercati, consolidando la posizione di DAZN come leader nel settore dello streaming sportivo. Segev ha sottolineato che DAZN non si limita ai contenuti premium, ma sta anche ampliando l'offerta di contenuti gratuiti, disponibili in Italia da qualche mese, per raggiungere un pubblico ancora più vasto e diversificato.

Guardando al futuro, Segev ha espresso grande ottimismo riguardo alle prospettive a lungo termine di DAZN. L'azienda si sta avviando verso il completamento della prima fase del suo sviluppo, con un focus su tre pilastri principali. Il primo è l'espansione e il consolidamento nei mercati chiave, come l'Italia, dove l'azienda mira a massimizzare il proprio potenziale combattendo la pirateria e integrando i contenuti social. Questo approccio mira a creare un ecosistema in cui gli utenti possano non solo guardare le partite, ma anche interagire e partecipare attivamente. Il secondo pilastro è sfruttare appieno la natura digitale di DAZN, integrando il ticketing per offrire ai tifosi un servizio completo che va oltre la semplice visione degli eventi sportivi. Questo potrebbe includere la possibilità di acquistare biglietti per le partite direttamente dall'app, accedere a contenuti esclusivi e partecipare a eventi speciali. Il terzo obiettivo è l'espansione in nuovi mercati, portando l'innovativa piattaforma di DAZN a un pubblico sempre più vasto e diversificato. Questo non solo aumenterà le entrate, ma contribuirà anche a diffondere l'amore per lo sport in regioni dove l'accesso a contenuti sportivi di qualità è limitato.

Infine, il 2024 sarà un anno cruciale per DAZN, che per la prima volta raggiungerà la redditività dopo anni di investimenti e consolidamento. Questo traguardo rappresenta un punto di svolta per l'azienda, che ha lavorato duramente per costruire una base solida e sostenibile. L'azienda continuerà a impegnarsi con investimenti strategici, anche in Italia, per mantenere e rafforzare la propria posizione nel mercato. Con una visione chiara e una strategia ben definita, DAZN è pronta a consolidare il suo successo e a continuare a innovare nel mondo dello streaming sportivo, offrendo agli utenti un'esperienza sempre migliore e più completa.