Rush Finale Stagione di Basket e Volley DAZN: 150 Partite, 300 Ore di Copertura Live, 10 Trofei in Palio

150 partite tra campionati nazionali e coppe europee. Oltre 300 ore di copertura live. 10 trofei ancora da assegnare. Sono i numeri chescandiscono il rush finale della stagione di grande basket e volley visibile su DAZN, dove la corsa verso la gloria si fa sempre più intensa.

Dai parquet europei ai college americani, dai palazzetti della Serie A1 fino ai campi più prestigiosi della Superlega, ogni incontro è un tassello di una stagione che vive di adrenalina, talento e ambizione. Set dopo set, possesso dopo possesso, il gioco si fa sempre più intenso e il traguardo si avvicina.

BASKET: IL DERBY D’ITALIA INFUOCA L’EUROLEGA - L’Eurolega si avvicina alla fase decisiva e accende i riflettori su una sfida che va oltre la classifica. Stasera alle 20:30, la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano si affrontano in un derby che promette spettacolo, in una delle rivalità più accese del basket italiano proiettata sulla ribalta europea. Un appuntamento che porta con sé storia, tecnica ed emozioni, raccontato dalle voci di Simone Pianigiani e Matteo Gandini, pronte a restituire ogni sfumatura di un match decisivo per la fase finale della regular season.

Ma la corsa al titolo non si ferma qui. Fino al termine della stagione, l’offerta di DAZN per gli appassionati di basket si espande ben oltre l’Eurolega, con i match della Serie A Unipol, della Champions League FIBA e dell’Eurocup offrendo un palcoscenico ricco di emozioni e sfide ad altissimo livello, dove ogni partita può rivelarsi decisiva per il destino dei trofei. Anche oltreoceano, il parquet continua a regalare emozioni con le semifinali del campionato NCAA, arrivato alla fase più calda della sua March Madness. Il 6 aprile, Florida e Auburn scenderanno in campo alle 00:10 (ora italiana), seguite dall’attesissimo confronto tra Duke e Houston alle 02:50. La finale nazionale è fissata l’8 aprile, sempre alle 02:50. A raccontare il sogno dei college americani, le voci di Roberto Gotta e Matteo Gandini, pronti a trasmettere l’energia di un torneo che ogni anno sforna i campioni del futuro.

Grazie alla Fan Zone, i tifosi potranno vivere ogni match interagendo in tempo reale con contenuti esclusivi, commenti live e partecipando a momenti unici pensati per avvicinare ancor di più il pubblico alla magia del basket. Ogni partita diventa un'esperienza collettiva, dove gli appassionati non sono solo spettatori, ma protagonisti di un viaggio che va oltre il risultato sul campo.

VOLLEY: SEMIFINALI DI CAMPIONATO, LA SFIDA SI FA SEMPRE PIÙ ACCESA - Se sopra il ferro si gioca per la gloria, sotto rete il cammino verso il titolo entra nella sua fase più avvincente. Fino alla fine della stagione, il volley su DAZN continuerà a regalare emozioni indimenticabili, con una programmazione che segue ogni set in un viaggio senza ritorno verso la conquista del trionfo. Serie A1 Tigotà, SuperLega Credem Banca, CEV Champions League: su DAZN, ogni appassionato di pallavolo avrà accesso a un panorama completo, dove i grandi campioni si sfideranno nei tornei più prestigiosi, portando lo spettacolo a nuove vette.

Domenica 6 aprile, la Serie A1 torna protagonista con la Gara-3 delle semifinali. La Prosecco Doc Imoco Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara(ore 15:20) scenderanno in campo per proseguire la corsa verso la finale, mentre la Numia Vero Volley Milano e Savino Del Bene Scandicci (ore 17:00) si affronteranno poche ore dopo in un match che promette equilibrio e spettacolo.

Nel frattempo, la Superlega maschile apre ufficialmente la battaglia per il titolo con il primo atto delle semifinali. Sabato 5 aprile, Sir Susa Vim Perugiae Cucine Lube Civitanova (ore 20:30) si sfideranno in Gara-1 per prendersi un vantaggio cruciale in una serie che si preannuncia combattuta fino all’ultimo pallone.

L’esperienza non finisce con il live: gli highlights, le azioni più spettacolari e le giocate più adrenaliniche saranno rilanciati sui social di DAZN (Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, X, Threads)per non perdere nemmeno un attimo di spettacolo. Sul campo invece, l’adrenalina sarà amplificata da attivazioni con content creator, telecronisti e pundit che renderanno ogni partita ancora più coinvolgente. E per chi vuole restare sempre aggiornato, su DAZN News le notizie e gli approfondimenti quotidiani sui match in programma.

L’OFFERTA COMPLETA PER IL BASKET E IL VOLLEY SU DAZN - Su DAZN, gli appassionati possono vivere in diretta tutta l'intensità delle competizioni più prestigiose, con il basket che spazia dalla Serie A Unipol all’Eurolega, dall’Eurocup alla Champions League FIBA, il FIBA Eurobasket 2025 e il FIBA Women’s Eurocup 2025, senza dimenticare il basket universitario americano dell’NCAA. Per il volley, l’offerta include la Serie A1 Tigotà, la SuperLega Credem Banca, la CEV Champions League, la VNL, i Mondiali e i Mondiali per Club, per un’esperienza senza pari che copre ogni aspetto dei tornei più emozionanti del panorama sportivo internazionale.

MANCA SEMPRE MENO A ROMA - JUVENTUS - Mentre si entra sempre più nel vivo del campionato, cresce l’attesa per il nuovo e ultimo match della stagione 2024/25 di Serie A Enilive trasmesso gratuitamente su DAZN: Roma-Juventus, in programma domenica 6 aprile. Il clima partita inizia già a partire dalle 19:45 in app su DAZN con il prepartita condotto da Diletta Leotta che, insieme ai suoi ospiti, accompagnerà i tifosi verso il fischio di inizio delle 20:45 quando, alla telecronaca, ci sará la coppia formata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

Le emozioni del match continuano anche dopo il triplice fischio con la linea a DAZN Serie A Show, il programma condotto da Giorgia Rossi che questa domenica ospiterà lo special guest Gigi Buffon, ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale Italiana,che con la sua esperienza sul campo potrà analizzare, insieme ai talent di DAZN Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara, il big match e la 31esima giornata di Serie A.

Roma-Juventus, quinta e ultima partita della stagione 2024/25 trasmessa in chiaro su DAZN, si inserisce nel pacchetto dei diritti TV acquisito da DAZN che permette di trasmettere in modalità gratuita fino a 5 partite di Serie A su un totale di 380 per ogni stagione, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano.

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Come registrarsi da desktop/mobile

Vai su Dazn.com/welcome, seleziona Atalanta-Inter in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV

Apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile

Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in free in diretta delle partite di Serie A Enilive (che rientrano nel pacchetto Try & Buy) da parte di account gratuiti senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.