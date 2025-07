DAZN 2025/2026: guida completa ai nuovi abbonamenti mensili e annuali, con o senza vincolo

In vista della stagione calcistica 2025/2026, DAZN, la principale piattaforma di sport in streaming in Italia, ha annunciato importanti novità per i propri abbonamenti,Le nuove condizioni di utilizzo del servizio sono entrate in vigore dal 21 luglio 2025, e la piattaforma ha riorganizzato la sua offerta per renderla più chiara e immediata per gli appassionati di sport. Da sempre l’ambizione di DAZN è quella di portare lo sport in streaming ad un numero sempre crescenti di tifosi, per farlo DAZN lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello.

L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia. Oltre a tutta la Serie A Enilive e tutta la Serie BKT, c'è anche tutta LaLiga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic, la NFL, la CEV Champions League di volley maschile e femminile, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport possono trovare anche: il basket con la FIBA Eurobasket 2025.

L’offerta editoriale completa di DAZN include tutta la Serie A Enilive (e tutti i big match), di cui 266 partite in esclusiva e 114 in co-esclusiva, tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports in esclusiva e il meglio della Liga portoghese. Senza dimenticare il basket europeo, Serie A Women, Campionato Primavera, i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, il volley italiano ed europeo, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD, gli imperdibili incontri della UFC e della Boxe e i contenuti on demand presenti in app.

I Nuovi Nomi dei Pacchetti

La riorganizzazione ha portato a nuovi nomi per i pacchetti, che ora riflettono meglio i contenuti e le modalità di fruizione:

DAZN SPORTS (precedentemente pacchetto Start)

(precedentemente pacchetto Start) DAZN FULL (precedentemente pacchetto Standard)

(precedentemente pacchetto Standard) DAZN GOAL (precedentemente pacchetto Goal Pass)

(precedentemente pacchetto Goal Pass) DAZN FAMILY (precedentemente pacchetto Plus)

Il Nodo Cruciale: Visione Contemporanea e Indirizzo IP

La differenza più significativa tra i piani, e forse la più sottile ma impattante per gli utenti, riguarda la possibilità di visione contemporanea e l'indirizzo IP. Tutti i piani permettono di registrare due dispositivi e di avere due riproduzioni simultanee. Tuttavia, il punto chiave è dove queste riproduzioni possono avvenire:

Solo con il piano DAZN FAMILY è possibile utilizzare i due streaming da due luoghi diversi , quindi con due indirizzi IP differenti .

è possibile utilizzare i da , quindi con . Per i piani DAZN SPORTS, DAZN FULL e DAZN GOAL, entrambe le visioni contemporanee devono avvenire sotto lo stesso indirizzo IP, ovvero sulla stessa rete domestica.

È importante notare che, indipendentemente dal piano sottoscritto, gli eventi Pay-per-view (PPV) possono essere visti solo su un dispositivo alla volta, in un'unica posizione.

Dettaglio dei Piani e Contenuti Offerti:

DAZN ha strutturato la sua offerta per soddisfare diverse esigenze:

DAZN SPORTS - Pensato per gli appassionati di multisport che non seguono primariamente la Serie A

Contenuti: Il meglio del volley italiano e internazionale (Serie A, CEV Champions League Volley, VNL, Campionato Mondiale 2025 e 2027), gli Europei di basket maschile 2025 , il meglio dell' NFL , e tutte le competizioni trasmesse da Eurosport attraverso i canali HD1 e HD2 (grande tennis come Australian Open e Roland Garros , ciclismo con Giro d'Italia , Tour de France e Vuelta , sport invernali incluse le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 , UFC e boxe )

Il meglio del (Serie A, CEV Champions League Volley, VNL, Campionato Mondiale 2025 e 2027), gli , il meglio dell' , e tutte le competizioni trasmesse da attraverso i canali HD1 e HD2 (grande tennis come e , ciclismo con , e , sport invernali incluse le , e ) Prezzi: Annuale anticipato a 99 euro (pari a 8,25 euro/mese con un risparmio di 80 euro), Annuale in 12 rate a 11,99 euro/mese (risparmio di 36 euro), Mensile flessibile a 14,99 euro/mese.

DAZN FULL - L'esperienza completa per i tifosi di calcio e gli amanti dello sport a 360°.

Contenuti: La totalità dell'offerta DAZN . Per il calcio, include tutta la Serie A Enilive con 10 partite ogni turno, tutta la Serie BKT , tutto il calcio internazionale (tutta LaLiga EA SPORTS , il meglio della Liga Betclic portoghese ), e tutta la Serie A femminile eBay . A questo si aggiunge tutto il pacchetto multisport del piano DAZN SPORTS .

La totalità dell'offerta . Per il calcio, include tutta la con ogni turno, tutta la , tutto il (tutta , il meglio della ), e tutta la . A questo si aggiunge tutto il pacchetto del piano . Prezzi: Annuale anticipato a 359 euro (pari a 29,92 euro/mese con un risparmio di 180 euro), Annuale in 12 rate a 34,99 euro/mese (risparmio di 120 euro), Mensile flessibile a 44,99 euro/mese.

DAZN GOAL - L'opzione più economica per gli appassionati di calcio italiano e internazionale, in particolare per chi segue la Serie B.

Contenuti: Tutte le partite della Serie BKT , 3 match a giornata di Serie A Enilive in co-esclusiva, tutta la Serie A femminile eBay , tutta LaLiga EA SPORTS e il meglio della Liga Betclic portoghese .

Tutte le partite della , di in co-esclusiva, tutta la , tutta e il meglio della . Prezzi: Annuale anticipato a 129 euro (pari a 10,75 euro/mese con un risparmio di 110 euro), Annuale in 12 rate a 13,99 euro/mese (risparmio fino a 72 euro), Mensile flessibile a 19,99 euro/mese.

DAZN FAMILY - Il piano top di gamma, ideale per le famiglie o per la condivisione con un familiare grazie alla visione su due reti diverse.

Contenuti: Offre l' esperienza completa di DAZN , includendo tutte le competizioni presenti nel pacchetto FULL .

Offre l' di , includendo tutte le competizioni presenti nel pacchetto . Prezzi: Annuale anticipato a 599 euro (pari a 49,92 euro/mese con un risparmio di 240 euro), Annuale in 12 rate a 59,99 euro/mese (risparmio di 120 euro), Mensile flessibile a 69,99 euro/mese.

Tutti i piani includono anche l'accesso ai programmi di Milan TV, Inter TV, Juventus TV, Lazio Style e AS Roma TV.

Modalità di Abbonamento e Disdetta: Flessibilità con Impegno

DAZN offre piani di abbonamento flessibili, ma con condizioni specifiche:

Piani Mensili Flessibili: Si rinnovano automaticamente ogni mese e offrono la massima libertà. La disdetta è possibile in qualsiasi momento, ma richiede un preavviso di 30 giorni rispetto alla data della successiva fatturazione.





Si rinnovano automaticamente ogni mese e offrono la massima libertà. La è possibile in qualsiasi momento, ma richiede un rispetto alla data della successiva fatturazione. Piani Annuali (anticipati o a rate): Implicano un impegno fisso di 12 mesi. La disdetta è possibile solo alla fine del periodo annuale. Se si opta per il pagamento dilazionato, l'utente sarà tenuto a corrispondere gli importi mensili residui fino alla scadenza naturale del contratto, anche in caso di recesso anticipato.

L'attivazione dei servizi DAZN avviene tramite il sito web o l'App DAZN, indicando un metodo di pagamento valido e ricorrente come carta di credito, PayPal, Google Pay o Apple Pay. Per gestire l'abbonamento (visionare la data di rinnovo, modificare il metodo di pagamento, sospendere il servizio per i piani mensili), è necessario accedere alla sezione "Il mio Account" sul sito web o nell'applicazione DAZN. La disdetta può essere effettuata dalla stessa sezione o contattando il servizio clienti. Se l'abbonamento è stato sottoscritto tramite partner terzi (es. Apple, Tim), la disdetta deve avvenire seguendo le procedure di quel partner.

Aspetti Legali e Condizioni di Utilizzo:

DAZN Limited, parte del Gruppo DAZN e disciplinata dalla legge inglese, è responsabile della fornitura dei servizi. Le condizioni di utilizzo sono regolate dalla legge italiana, incluse le norme a tutela dei consumatori.

Uso Personale e Non Commerciale: I Servizi DAZN sono per uso esclusivamente personale e non commerciale . È vietato copiare, registrare, ridistribuire o mostrare pubblicamente i contenuti. La condivisione dei dati di login con terzi al di fuori del proprio nucleo domestico , se non consentito dal piano (come nel caso del piano Family che permette la visione su due reti diverse ), costituisce una violazione delle condizioni e DAZN si riserva ogni azione a sua tutela, incluso il risarcimento danni .





I Servizi sono per e . È vietato copiare, registrare, ridistribuire o mostrare pubblicamente i contenuti. La con terzi al di fuori del proprio , se non consentito dal piano (come nel caso del piano che permette la visione su ), costituisce una violazione delle condizioni e si riserva ogni azione a sua tutela, incluso il . Modifiche alle Condizioni e Prezzi: DAZN può apportare modifiche alle condizioni e ai prezzi dei Piani. Tali modifiche vengono notificate via email con almeno 30 giorni di preavviso (o 60 giorni per aumenti di prezzo ). Gli utenti hanno 60 giorni dalla comunicazione per recedere senza penali se non accettano le modifiche. Modifiche per conformità legale o miglioramenti per l'utente possono avere effetto immediato .





può apportare modifiche alle e ai dei Piani. Tali modifiche vengono notificate via con almeno (o per ). Gli utenti hanno dalla comunicazione per recedere se non accettano le modifiche. Modifiche per o per l'utente possono avere . Portabilità UE: Gli utenti con un piano DAZN sottoscritto in Italia possono usufruire degli stessi contenuti anche quando si trovano temporaneamente in altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) , a condizione che il piano includa la portabilità UE .





Gli utenti con un piano sottoscritto in Italia possono usufruire degli stessi contenuti anche quando si trovano temporaneamente in altri Paesi dello , a condizione che il piano includa la . Esclusione del Diritto di Ripensamento: Dato che DAZN fornisce un servizio con attivazione immediata , l'utente rinuncia al diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto, come previsto dal Codice del Consumo italiano per i servizi la cui esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore.





Dato che fornisce un servizio con , l'utente rinuncia al entro dalla sottoscrizione del contratto, come previsto dal per i servizi la cui esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore. Limiti di Età: Per utilizzare i Servizi DAZN è necessario avere almeno 18 anni o la maggiore età prevista dal paese di residenza.

Requisiti Tecnici e Qualità del Servizio:

È responsabilità dell'utente garantire il possesso e la manutenzione dell'hardware e software necessari per l'accesso e la visione dei servizi. La qualità della trasmissione può variare in base a fattori come la posizione dell'utente, la larghezza di banda disponibile e la velocità della connessione internet. DAZN raccomanda una velocità minima di download specifica per dispositivo. La piattaforma non sarà responsabile per interruzioni o mancate trasmissioni dovute a cause di forza maggiore, malfunzionamenti degli apparati dell'utente o problemi di connessione internet non imputabili a DAZN. DAZN si impegna a fornire i servizi con ragionevole cura e professionalità e a comunicare preventivamente eventuali sospensioni per manutenzione.

Contatti e Reclami:

Per problemi tecnici, reclami o qualsiasi altra domanda, è possibile contattare il servizio clienti DAZN tramite diversi canali:

Telefono: 0282958308

0282958308 Chat: Sul sito web o sull'applicazione DAZN

Sul sito web o sull'applicazione Email: help@dazn.com

help@dazn.com Sezione "Guida": Sul sito web o sull'applicazione DAZN

Sul sito web o sull'applicazione WhatsApp

DAZN assegnerà un codice identificativo al reclamo e fornirà un riscontro entro 30 giorni dal ricevimento.